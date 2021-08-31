"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Денис Маслов ожидает нового уровня сотрудничества и четких гарантий безопасности после визита президента Зеленского в США.
Об этом парламентарий заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Это предоставление Украине дополнительного оружия, которое может понадобиться для нашей защиты, четкий пакет санкций под условием эскалации конфликта на Донбассе, в том числе отключение от SWIFT. Да, это радикально. Но я, как и любой гражданин Украины, прежде всего, беспокоюсь о нашей безопасности. Поэтому нужен четкий пакет санкций, чтобы все участники понимали, какими могут быть последствия агрессивных действий РФ в отношении Украины", - подчеркнул нардеп.
Кроме того, по словам Маслова, важна финансовая помощь.
"Здесь могут быть задействованы различные механизмы. Помните, после Революции Достоинства в Европе продвигалась идея так называемого плана Маршалла? То есть существенная финансовая поддержка. Наибольшие проблемы стране-агрессору может нанести благополучная Украина. Максимально, что мы можем сделать для того, чтобы выиграть войну, стать максимально успешными. Было бы разумно со стороны западных стран, которые разделяют наши ценности, помочь нам в этом", - добавил парламентарий.
Интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.
Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30
Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - МИ БУДЕМО КРАСТИ, МОВЧАТИ НЕ ПИСКНУТИ ПРОТИ РОСЇЇ, ЗМЕНШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА АРМІЮ , НЕ ВИДІЛЯТИ ЗАПЛАНОВАНЕ БЮДЖЕТОМ , США НЕХАЙ ДУМАЮТЬ КАК ЗАХИСТИТИ ЄВРОПУ, КОЛИ РОЗВАЛИТЬСЯ РАШИСТЛЯНДІЯ
НАГЛЮЧЕЗРОБЛЕН ЗЕУБЛЮДКИІ!!!
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии
Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.
.......
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
и акцент делать надо было БЫ! на будапештский высер - вы сэкономили на нас десятки млрд., если не сотни(сдерживать типо не пришлось сотни ракет Украины), так шо вы.... эх вы.... ("редиски")
По Лаврову дебили БЛ
очередное шоу найвиличнішого
Деня, так с этого нужно было и начинать
Когда "результатом" визита будет только похлопывание Зеленского по щеке Байденом.
...
Пенсионеры и учителя будут увешаны золотыми бранзулетками и с перемазанными белужьей икрой ртами.
Долго обещать чтоли? ЗЕ ж уже инвестиций попривозил.
но не при оманском осле это точно