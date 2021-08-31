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"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Денис Маслов ожидает нового уровня сотрудничества и четких гарантий безопасности после визита президента Зеленского в США.

Об этом парламентарий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это предоставление Украине дополнительного оружия, которое может понадобиться для нашей защиты, четкий пакет санкций под условием эскалации конфликта на Донбассе, в том числе отключение от SWIFT. Да, это радикально. Но я, как и любой гражданин Украины, прежде всего, беспокоюсь о нашей безопасности. Поэтому нужен четкий пакет санкций, чтобы все участники понимали, какими могут быть последствия агрессивных действий РФ в отношении Украины", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, по словам Маслова, важна финансовая помощь.

"Здесь могут быть задействованы различные механизмы. Помните, после Революции Достоинства в Европе продвигалась идея так называемого плана Маршалла? То есть существенная финансовая поддержка. Наибольшие проблемы стране-агрессору может нанести благополучная Украина. Максимально, что мы можем сделать для того, чтобы выиграть войну, стать максимально успешными. Было бы разумно со стороны западных стран, которые разделяют наши ценности, помочь нам в этом", - добавил парламентарий.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Также читайте: В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8110
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31.08.2021 12:49
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"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7874
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31.08.2021 12:50
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"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 6565
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31.08.2021 13:01
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"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8110
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31.08.2021 12:49 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7874
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31.08.2021 12:50 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 6565
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31.08.2021 13:01 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 9588
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31.08.2021 13:03 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 8442
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31.08.2021 13:08 Ответить
США не будуть збільшувати фінансову допомогу Україні через корупцію - Курт Волкер

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.
Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30

"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 3006Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - МИ БУДЕМО КРАСТИ, МОВЧАТИ НЕ ПИСКНУТИ ПРОТИ РОСЇЇ, ЗМЕНШУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА АРМІЮ , НЕ ВИДІЛЯТИ ЗАПЛАНОВАНЕ БЮДЖЕТОМ , США НЕХАЙ ДУМАЮТЬ КАК ЗАХИСТИТИ ЄВРОПУ, КОЛИ РОЗВАЛИТЬСЯ РАШИСТЛЯНДІЯ
НАГЛЮЧЕЗРОБЛЕН ЗЕУБЛЮДКИІ!!!
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31.08.2021 12:54 Ответить
https://emiliozk.livejournal.com/3511245.html

Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии

Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно.

.......

И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
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31.08.2021 13:03 Ответить
и два ковша борща (с)?
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31.08.2021 12:49 Ответить
ЗЕбилы думкой богатеют
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31.08.2021 12:50 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 7179
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31.08.2021 13:01 Ответить
Якщо вдало розкрадається й розвалюється країна , здаються ворогу військові таємницм, розвалюється армія- ЦЕ ПРОСТО ТУПІСТЬ?
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31.08.2021 13:05 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 7577
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31.08.2021 13:11 Ответить
А це шо ?
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31.08.2021 13:11 Ответить
Надєжди в'юноша піталі...
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31.08.2021 12:50 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 6425
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31.08.2021 12:51 Ответить
Є бажання, - тисячі можливостей, нема бажання, - тисячі причин!
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31.08.2021 12:51 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 8094
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31.08.2021 12:52 Ответить
Ушлые молодые комсомольцы хотят денег просто так. Запад же готов их дать только под реальные дела. Боюсь Вовчику на этом визите надерут задницу.
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31.08.2021 12:52 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7848
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31.08.2021 12:56 Ответить
По идее Зеля уже не мог быть комсомольцем. Чисто по времени.Это я ради справедливости ,а не симпатии.
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31.08.2021 12:57 Ответить
Обычно "комсомольцами" называют ********* молодых чинуш, несмотря на ранний возраст, отлично вписавшихся в коррупционную систему, и ставших в ней своими. Впрочем сам Зеля не комсомолец, он просто вывеска. А вот его окружение - вполне себе комсомольцы.
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31.08.2021 13:02 Ответить
Какие смелые надежды на клована. Ну прямо экстремальные.))
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31.08.2021 12:54 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 9022
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31.08.2021 12:57 Ответить
ну оно то правильно, но Афганистану как бы дали немного больше....
и акцент делать надо было БЫ! на будапештский высер - вы сэкономили на нас десятки млрд., если не сотни(сдерживать типо не пришлось сотни ракет Украины), так шо вы.... эх вы.... "Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 7502 ("редиски")
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31.08.2021 12:54 Ответить
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 5588
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31.08.2021 12:55 Ответить
Дурень думкой багатіе
По Лаврову дебили БЛ
очередное шоу найвиличнішого
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31.08.2021 12:55 Ответить
...кроме того, по словам Маслова, важна финансовая помощь.

Деня, так с этого нужно было и начинать "Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 2204
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31.08.2021 12:55 Ответить
Он едет с Байденом сфоткаться. Чтобы что то решать нужно быть подготовленным, а он полный профан.
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31.08.2021 12:56 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 8129
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31.08.2021 12:58 Ответить
За Свифт он реально мог бы претендовать на второй срок.
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31.08.2021 12:58 Ответить
четкий пакет санкций.- Оно пианисту надо. "Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец". А образец четыреждыуклониста : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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31.08.2021 12:58 Ответить
Интересно, что он скажет через неделю?
Когда "результатом" визита будет только похлопывание Зеленского по щеке Байденом.
...
"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций - Цензор.НЕТ 3314
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31.08.2021 12:58 Ответить
Это сделает кто-то вместо Байдена. Байдену некогда. Невовремя клоун приехал. Ему же говорили, что позже.
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31.08.2021 13:08 Ответить
Тю хіба макрон і пані фюрерша своєму дружбану х.уйлу свіфт відключать помрійте
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31.08.2021 12:59 Ответить
От свифта? А мы значит будем торговать с машанией, продавать туда сериалы квартала95 за наличку, да?
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31.08.2021 12:59 Ответить
За золото и черную икру.
Пенсионеры и учителя будут увешаны золотыми бранзулетками и с перемазанными белужьей икрой ртами.

Долго обещать чтоли? ЗЕ ж уже инвестиций попривозил. "Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 9888
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31.08.2021 16:33 Ответить
"Слуга народу" Маслов озвучив очікування від візиту Зеленського до США: Відключення РФ від SWIFT, додаткове озброєння, чіткий пакет санкцій - Цензор.НЕТ 2087
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31.08.2021 13:00 Ответить
Бысрее всего Зеля улеит назад несолоно хлебавши. Може Нуланд с ним поговорит, если Ермак и Трухин за дверями постоят.
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31.08.2021 13:06 Ответить
И чтобы )(уйло на встречу с Бубочкой пришло в вышиванке и в шароварах.
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31.08.2021 13:17 Ответить
Та це повний піпєц! Навіть не можу уявити!
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31.08.2021 13:54 Ответить
Піраміда Маслоу ))
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31.08.2021 13:18 Ответить
это было возможно при Порохе,
но не при оманском осле это точно
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31.08.2021 13:21 Ответить
Якби як в тій притчі про пана, спробувшого ковалівської справи, не вийшов пшик.
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31.08.2021 13:52 Ответить
А кто в ЕС про план Маршала для Украины говорил? Прибалты и Польша. Так они сами на дотациях ЕС сидят и ничего в ЕС по финансам не решают. Вот если бы Германия или Франция, тогда другое дело.
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31.08.2021 14:05 Ответить
в самом лучшем случае - деменционный дед подарит шмркле - губо-закаточную машинку...
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31.08.2021 14:08 Ответить
Смешно !
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31.08.2021 15:34 Ответить
 
 