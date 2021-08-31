"Слуга народа" Маслов озвучил ожидания от визита Зеленского в США: Отключение РФ от SWIFT, дополнительное вооружение, четкий пакет санкций

Нардеп "Слуги народа" Денис Маслов ожидает нового уровня сотрудничества и четких гарантий безопасности после визита президента Зеленского в США.

Об этом парламентарий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это предоставление Украине дополнительного оружия, которое может понадобиться для нашей защиты, четкий пакет санкций под условием эскалации конфликта на Донбассе, в том числе отключение от SWIFT. Да, это радикально. Но я, как и любой гражданин Украины, прежде всего, беспокоюсь о нашей безопасности. Поэтому нужен четкий пакет санкций, чтобы все участники понимали, какими могут быть последствия агрессивных действий РФ в отношении Украины", - подчеркнул нардеп.

Кроме того, по словам Маслова, важна финансовая помощь.

"Здесь могут быть задействованы различные механизмы. Помните, после Революции Достоинства в Европе продвигалась идея так называемого плана Маршалла? То есть существенная финансовая поддержка. Наибольшие проблемы стране-агрессору может нанести благополучная Украина. Максимально, что мы можем сделать для того, чтобы выиграть войну, стать максимально успешными. Было бы разумно со стороны западных стран, которые разделяют наши ценности, помочь нам в этом", - добавил парламентарий.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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