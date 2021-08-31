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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

РосСМИ отмечают, что так он прокомментировал итоги украинской "Крымской платформы".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Украина пытается помешать проведению выборов в России.

По его словам, Киев уже разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей в Россию во время парламентских выборов в сентябре, а причиной "вмешательства во внутренние дела России стали украинские попытки присвоить себе русский Крым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталина - это часть атаки на прошлое России, - Лавров
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Топ комментарии
+30
Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 5008
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31.08.2021 12:39
+24
О коняці вівса з коксом підігнали ,заржав !!!)))
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31.08.2021 12:32
+18
Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 3536
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31.08.2021 12:35
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О коняці вівса з коксом підігнали ,заржав !!!)))
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31.08.2021 12:32 Ответить
Обжерся він тим вівсом.Маячня сивої кобили,о пардон,сивого коня)))
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31.08.2021 12:56 Ответить
Да уж а все реально поняли пока щось в мошканских болотах не здохнэ толку не будет...
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31.08.2021 13:47 Ответить
Хе-хе. Все мечты кацапов сбываются наоборот! Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 8335
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31.08.2021 12:32 Ответить
Якщо запаребрік тіпає від цього, то таки допікає. Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 401
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31.08.2021 12:33 Ответить
Для зеленої плісняви питання Крима реально не існує !!!)))
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31.08.2021 12:33 Ответить
Ти брехливий як і твій хазяїн
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31.08.2021 12:50 Ответить
Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 3536
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31.08.2021 12:35 Ответить
Галопом скачет по Европе,
Врёт не моргая, не краснея...
Лавровый лист на голой жопе
Бездарной путинской рассеи.
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31.08.2021 12:36 Ответить
Ти ба як заспiвала,макшанська мразина.
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31.08.2021 12:36 Ответить
Поняли но попыток не прекращают - лошадиный бред.
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31.08.2021 12:37 Ответить
Знов ця кляча намагається себе впевнити що крокодили літають Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 7156
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31.08.2021 12:37 Ответить
вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли. Источник: https://censor.net/ru/n3285480

І тому створили Кримську платформу . Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 729 .Ну шо ш , з точки зору конячої логіки , все так .! Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 5086 .
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31.08.2021 12:37 Ответить
А заявила эта лошадь кокаиновая именно так потому что Крымскую платформу провели, а из результатов проведения только договоренность собраться еще раз неизвестно когда...
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31.08.2021 12:48 Ответить
Ну , взагалі то - результати її , це вже інша справа ,, але ж факт є факт - про Крим ніхто не забув , і навіть не збирається забувати . А коняра шось там меле , зовсім протилежне . Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 1682 .
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31.08.2021 14:00 Ответить
Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 7418Тільки кацапи можуть собі дозволити коня видавати за міністра. Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 4831
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31.08.2021 12:38 Ответить
Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли" - Цензор.НЕТ 5008
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31.08.2021 12:39 Ответить
Калантаряна как обычно "ломает".
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31.08.2021 12:43 Ответить
чем громче вереск - крымнаш крымруцкий - тем яснее становиться что это украденное, отжатое и оно и само рашке уже надоело ))) думали цаца у моря - оказалось говень безводная
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31.08.2021 12:46 Ответить
Лаврухі ..єм закрили рота, то він думає, що так буде і з Кримом.
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31.08.2021 12:48 Ответить
А с Россией не бывает закрытых вопросов! Любой вопрос может быть открыт, приоткрыт, слегка дозакрыт, повторно открыт, наглядно закрыт с целью, чтобы постепенно был открыт и т.д.
Все вопросы вокруг России всегда ..открыты!!! Всегда!!! Со всеми соседями....во все времена. Ну такая тухлая страна, заплывшая зеленым говном....и с открытыми вопросами.
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31.08.2021 12:49 Ответить
Вот именно поэтому руский вопрос требует комплексного и окончательногорешения!
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31.08.2021 12:56 Ответить
Эти заявления для расийских лохов. Все же знают,что Крымская платформа только разворачивается. И набирает силу.
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31.08.2021 12:50 Ответить
Лавров - конякін , ми нічого не забули і вкрадене вам не піде на користь ,тому прийдеться повернути , а не при цій , зеленій
владі !
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31.08.2021 12:52 Ответить
Лавруха, не забывай, что Риббентропа не случайно повесили первым!Первым пойдешь в утиль!
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31.08.2021 12:56 Ответить
Кремлевские талибы ******** окончательно,☹️
Будут наказывать за нападки на Героев России Ивана Грозного, Малюту Скуратова, Иосифа Сралина ☹️
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31.08.2021 12:59 Ответить
Интересно, а сколько лет они ещё будут говорить, что "вопрос Крыма закрыт"? Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 163
"Я к вам бежал три дня и три ночи, рассказать, как вы мне безразличны.."
Да, бомбануло у них от "Крымской платформы" не по-детски... только вроде подумали, что всё устаканилось, а тут бабац. Одно названия форума чего стоит Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 163
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31.08.2021 13:05 Ответить
сколько не повторяй слово халва, во рту слаще не станет
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31.08.2021 13:06 Ответить
Вопрос Крыма с 1991 года закрыт: Крым был и есть Украина.
Других вопросов никто не открывал.
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31.08.2021 13:06 Ответить
С 2014 года жует одну и ту же жвачку.
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31.08.2021 13:07 Ответить
пони бегает по кругу-пони ищет себе друга...
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31.08.2021 13:09 Ответить
Хорошо помню об ,,Окончательной победе социализма ,, в СССР . И где теперь социализм и СССР ? Как говорится пи...ть , пардон - ржать - не мешки ворочать .
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31.08.2021 13:19 Ответить
Если Лавров такой деловой, пусть созовёт Генассамблею ООН и заявит, что Крым - Россия.
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31.08.2021 13:21 Ответить
"Вопрос о возвращении Судет в лоно материнского Рейха -решен навсегда ".
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31.08.2021 13:27 Ответить
Нормальные лошади живут 25-30 лет. Эта задержалась....Увидит ли она освобожденный Крым или нет- это не столь важно. Но Крым будет освобожден !
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31.08.2021 13:28 Ответить
Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 5930 Сколько раз они уже заявляли о том, что "вопрос о Крыме закрыт?" Значит все-таки не закрыт...
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31.08.2021 13:29 Ответить
Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 8190
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31.08.2021 13:35 Ответить
это он в кабуле видать на приёме у талибан... обедают....)) Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 824
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31.08.2021 14:30 Ответить
Лавров заявив, що питання Криму нібито закрито і "влада України це зрозуміла" - Цензор.НЕТ 631
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31.08.2021 13:36 Ответить
Да, Мерен, крымская платформа подтверждает.
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31.08.2021 13:39 Ответить
Коняка, тебя еще не успеют черви доесть, а Крим буде українським... ))) Но ти цього не побачишь...а жаль..
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31.08.2021 14:01 Ответить
Почему будет???А сейчас он чей? Вот то-то)))
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31.08.2021 14:20 Ответить
Был бы вопрос Крыма закрыт, лошадь сейчас бы о нем не вспоминала. А так, психологически сам в это не верит и пытается себя убедить в том, чего нет и быть не может
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31.08.2021 14:23 Ответить
смешной клоун этот человек -лошадь....(( ведь кремлёвской платформой наоборот обьявлено про недопустимость и не признание мировым сообществом анексии крыма и крымом российским...как раз жопы кремля и пылают от того что никто не смерился с этим....а животное на своей волне на белое говорит чёрное...странный типок...((
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31.08.2021 14:28 Ответить
Лошак опять обдолбился и грезит галюнами в иной реальности.
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31.08.2021 14:52 Ответить
Дебил,б.....!
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31.08.2021 17:44 Ответить
 
 