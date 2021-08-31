Лавров заявил, что вопрос Крыма якобы закрыт и "власти Украины это поняли"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос Крыма "закрыт". По его словам, украинские власти якобы это уже поняли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

РосСМИ отмечают, что так он прокомментировал итоги украинской "Крымской платформы".

"Убежден, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Украина пытается помешать проведению выборов в России.

По его словам, Киев уже разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей в Россию во время парламентских выборов в сентябре, а причиной "вмешательства во внутренние дела России стали украинские попытки присвоить себе русский Крым".

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