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Офис генпрокурора объяснил, почему Путина не судят за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам

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Офис генпрокурора объяснил, почему Путина не судят за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не привлечен к ответственности в деле об Иловайской трагедии, поскольку это противоречит нормам международного права.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил начальник Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня упомянутое лицо не привлечено украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности, поскольку, во-первых, существует так называемый функциональный иммунитет. Речь идет о международном праве. В украинском законодательстве, в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют запреты, определенные нормативно, для привлечения к уголовной ответственности первых лиц иностранных государств", — пояснил Рудь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора

Глава департамента дополнил, что Украина действует согласно нормам международного права.

"В то же время Украина — цивилизованная страна. Мы уважаем международное право. Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности", — подчеркнул Рудь.

Существуют соответственные прецедентные решения, в частности, Международного суда ООН по делу Конго против Бельгии, где суд четко определил, что есть функциональный иммунитет касательно таких государств, продолжил глава департамента.

"Поэтому наши действия по поводу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе однозначно вызовут иск Российской Федерации против Украины в Международный суд ООН, который, относительно мировой практики, будет не в нашу пользу. Кроме того, мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск. Мы понимаем, что есть Международный уголовный суд, который в своей деятельности не руководствуется никакими иммунитетами. И мы активно сотрудничаем с Офисом прокурора Международного уголовного суда в этом направлении. Передаем соответствующие аналитические документы и информацию", — резюмировал Рудь.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.Источник: https://censor.net/ru/n3285457
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Топ комментарии
+11
Гітлеру і його кліці за це розкажіть, а то ж хлопці не знали і тупо самовипилялися з життя.
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31.08.2021 12:52
+8
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 2739
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31.08.2021 12:52
+8
так чего он байдена не застрелил на встрече, у него ж иммунитет на преступления...

зебилы что в такую хрень верят или просто им пофиг на преступления х ла и они тоже там мир видят...
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31.08.2021 12:54
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Гітлеру і його кліці за це розкажіть, а то ж хлопці не знали і тупо самовипилялися з життя.
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31.08.2021 12:52 Ответить
не судили його живим. А Мусоліні - судили народним судом, він до законного не дожив.
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31.08.2021 13:32 Ответить
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 2739
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31.08.2021 12:52 Ответить
так чего он байдена не застрелил на встрече, у него ж иммунитет на преступления...

зебилы что в такую хрень верят или просто им пофиг на преступления х ла и они тоже там мир видят...
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31.08.2021 12:54 Ответить
Педроє ***** а нє ліцо...
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31.08.2021 12:54 Ответить
Да уж, а убить в необьявленной войне 500 человек это конечно соответствует международному праву
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31.08.2021 12:55 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
...
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31.08.2021 12:55 Ответить
Полную чушь городят...
скажите это хотя бы румынам или югославам Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 6210
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31.08.2021 12:56 Ответить
Румыны ж сами и москанули. Сходняк определил, и порешили.
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31.08.2021 12:58 Ответить
Ну так привлеките командование Генштаба РФ - что вы сопли жуёте ?
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31.08.2021 12:59 Ответить
Та ні, їм легше з подачи Портнова відкривати справи проти Пороха та українських військовослужбовців Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 7826
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31.08.2021 13:45 Ответить
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 5924
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31.08.2021 13:00 Ответить
Допи..ділися зелена шваль, що тепер виявляється Путін - неХу..ло!
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31.08.2021 13:00 Ответить
Офис генпрокурора объяснил, почему Путин не ответил за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам - Цензор.НЕТ 1909
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31.08.2021 13:03 Ответить
Та зассали просто, так и скажите. Шойгу, Герасимов, Патрушев - тоже первые лица государства?
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31.08.2021 13:04 Ответить
Звичайно. Путін - то далеко і страшно. А от свого власного п'ятого президента затягаємо по судах у вигаданих справах. Навіть у день, коли він ховає свого батька
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31.08.2021 13:07 Ответить
І х.уйло не вбивця це ж прокурор якоі краіни винних немає сім років ой ужасть
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31.08.2021 13:09 Ответить
вот это так ответ Офіс генпрокурора пояснив, чому Путін не відповів за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, що дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 5186 кремлевская крыса у наших прокурорских оказывается в авторитете ...
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31.08.2021 13:11 Ответить
Но дело то завести можно.
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31.08.2021 13:12 Ответить
Праильна !!! И Гитлера поэтому судить низззя!
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31.08.2021 13:24 Ответить
Сказал бы прямо, что руки коротки
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31.08.2021 13:25 Ответить
Коли був знищений президент Сірії за допомогою штатів- це міжнародне право ще не діяло??
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31.08.2021 13:28 Ответить
Нет НИКАКИХ имунитетов никаким лицам!!!! Не существуют никакие нормы международного права для убийц, отравителей, организаторов геноцида народов.
Не мелите бредятину если не знаете, кто перед вами.
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31.08.2021 13:28 Ответить
Когда президент Панамы Норьега достал американцев за крышевание наркоторговли, они высадили десант, доставили иго в Штаты и посадили в тюрьму.
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31.08.2021 13:32 Ответить
хочеш сказати, що американці спокійно можуть посадити Зелю?
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31.08.2021 13:33 Ответить
Вообще-то не думал, но мысль интересная. За членограйство, например.
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31.08.2021 14:17 Ответить
Значит это международное право распространяется только но президентов США и Раши
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31.08.2021 13:36 Ответить
Путина там не было, во всем виноват Порошенко.
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31.08.2021 13:51 Ответить
Потому что "законы" - это чушь, хрень и бред силой кобылы, если за ними не стоит реальная сила, котороя может справится с их нарушителями!
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31.08.2021 14:16 Ответить
***** это уровень хусейна, каддафи, пол пота, за его казнь объявить премию и его свои же и грохнут
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31.08.2021 14:23 Ответить
Нестеренко писал что поскольку РФ - государство-агрессор, то Украина имеет право наносить удары по любым ее военным целям, вплоть до уничтожения верховного главнокомандующего Путина В.В.
А эти сопли жуют…
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31.08.2021 15:09 Ответить
НУ ПУСТЬ ПРЕЗИДЕНТ ЛЮБОЙ СТРАНЫ УБЬЕТ ПУТИНА ПРИ ВСТРЕЧЕ !!! ИММУНИТЕТ ТО ЕСТЬ !) А ЕСЛИ ВИДЯТ ДВОЙНИКА СРАЗУ ПРЕРЫВАЮТ ВСТРЕЧУ !!!
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31.08.2021 17:44 Ответить
Офіс генпрокурора пояснив, чому Путіна не судять за Іловайськ: Україна поважає норми міжнародного права, які дають імунітет першим особам - Цензор.НЕТ 3169
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31.08.2021 17:45 Ответить
Пропоную Генпрокуророві особисто зайти в кожний дім бійців, що загинули під Іловайськом і пояснити їхнім вдовам та сиротам, що таке імунітет для вбивць, що займають посади "первых лиц".
Щось пИня не спішить дотримуватись норм міжнародного права стосовно України, Грузії, Молдови. І міжнародне право не надає спротиву злочинної діяльності цієї мразі!
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31.08.2021 17:45 Ответить
 
 