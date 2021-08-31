Офис генпрокурора объяснил, почему Путина не судят за Иловайск: Украина уважает нормы международного права, дающие иммунитет первым лицам

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не привлечен к ответственности в деле об Иловайской трагедии, поскольку это противоречит нормам международного права.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил начальник Департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня упомянутое лицо не привлечено украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности, поскольку, во-первых, существует так называемый функциональный иммунитет. Речь идет о международном праве. В украинском законодательстве, в Уголовно-процессуальном кодексе отсутствуют запреты, определенные нормативно, для привлечения к уголовной ответственности первых лиц иностранных государств", — пояснил Рудь.

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Глава департамента дополнил, что Украина действует согласно нормам международного права.

"В то же время Украина — цивилизованная страна. Мы уважаем международное право. Международное право определяет функциональный иммунитет для первых лиц государств, премьер-министров, министров иностранных дел, а также глав и сотрудников дипломатических миссий. Так вот, на время исполнения ими полномочий они не могут быть привлечены к уголовной ответственности", — подчеркнул Рудь.

Существуют соответственные прецедентные решения, в частности, Международного суда ООН по делу Конго против Бельгии, где суд четко определил, что есть функциональный иммунитет касательно таких государств, продолжил глава департамента.

"Поэтому наши действия по поводу привлечения к уголовной ответственности на данном этапе однозначно вызовут иск Российской Федерации против Украины в Международный суд ООН, который, относительно мировой практики, будет не в нашу пользу. Кроме того, мы понимаем, что Интерпол не объявляет по таким статьям в розыск. Мы понимаем, что есть Международный уголовный суд, который в своей деятельности не руководствуется никакими иммунитетами. И мы активно сотрудничаем с Офисом прокурора Международного уголовного суда в этом направлении. Передаем соответствующие аналитические документы и информацию", — резюмировал Рудь.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.Источник: https://censor.net/ru/n3285457