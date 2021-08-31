Кремль пристально отслеживает результаты визита Зеленского в США. Вашингтон может использовать свое влияние на него, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи главы Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.

"Мы не считает себя вправе вмешиваться в отношении США и Украины, однако очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского", - сказал Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газуту.ру".

Он выразил мнение, что Вашингтон, возможно, сможет побудить Киев пойти по пути реализации Минских договоренностей и договоренностей, позже достигнутых в Париже.

В то же время он ни слова не сказал о систематическом нарушении данных договоренностей со стороны РФ.

Песков также отметил, что в Кремле не считают, что поездка Зеленского в США несет риски для отношений Москвы и Вашингтона.