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Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Новозвановки из 120-мм минометов, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Новозвановки из 120-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, в направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новозвановки противник использовал минометы 120-мм калибра.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"На вражеские обстрелы наши защитники дали адекватный ответ.

Обо всех фактах нарушениях режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским военным разрешено открывать ответный огонь на российские обстрелы, но об этом нужно докладывать в штаб, - Наев. ВИДЕО
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Пожалуйтесь в мацепекарню,
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31.08.2021 13:45 Ответить
Ну і?
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31.08.2021 13:56 Ответить
Прочитав: "Войска РФ обстреляли украинские позиции возле Новосибирска". Мелькнуло:"Ну ничего себе".
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31.08.2021 14:45 Ответить
 
 