На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Люди смогут почувствовать реформу, когда увидят результат в местных судах. Потому что сейчас ежегодно туда обращается более четырех миллионов украинцев.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.
"Учитывая перезагрузки высших судейских органов, сроки ... думаю, нам объективно нужно два с половиной года. Так как формирование ВККС и ВСП продлится как минимум до конца 2021-го. Сейчас не хватает почти двух тысяч судей. Нужно время, чтобы их набрать. Я знаю, сколько длится конкурс, потому что сам его проходил", - отметил парламентарий.
По словам Маслова, новые члены ВККС, которые будут набраны, должны войти в этот процесс и оценить почти две тысячи судей, это тоже займет время.
"Поэтому, учитывая эти моменты, я говорю о двух с половиной годах. Но это не значит, что к тому времени ничего в стране не изменится. Нет. Когда мы переизберем Высшую квалификационную комиссию судей, урегулируем вопрос деятельности Высшего совета правосудия, уже будут изменения. Я надеюсь на совершенно другие подходы к рассмотрению жалоб на судей, чтобы не было двойных стандартов, когда в одном случае судью привлекают к ответственности, а в другом по такому же вопросу - нет", - добавил нардеп.
Полное интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.
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дать леща чаусу - это и есть реформа
все, она состоялась, можно расходиться.
А суддів у нас тільки діючих 10 тис. рил.
Далі - наступний етап: по новому колу міняти негідних і зкомпроментованих суддів по всіх інстанціях, починаючи з Верховного і закінчуючи міськрайонними. Міняти і виганяти тих суддів треба, тому що так чи інакше зашквар завжди просочується крізь найчесніше сито відбору...
Окремим етапом - зміна законодавства... А тут - і кінь не валявся. Бо скільки вже часу ми чекаємо зміни процесуальних кодексів на захист інтересів постраждалої особи (а не підслідної, підсудної, як ото нині) - а віз і досі там. Бо кінь ще не лягав...
І це - далеко не всі проблеми судової реформи...
Зелені ідіоти, схоже, навіть не уявляють собі, в чому вона має полягати...