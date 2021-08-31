На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов

Люди смогут почувствовать реформу, когда увидят результат в местных судах. Потому что сейчас ежегодно туда обращается более четырех миллионов украинцев.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.

"Учитывая перезагрузки высших судейских органов, сроки ... думаю, нам объективно нужно два с половиной года. Так как формирование ВККС и ВСП продлится как минимум до конца 2021-го. Сейчас не хватает почти двух тысяч судей. Нужно время, чтобы их набрать. Я знаю, сколько длится конкурс, потому что сам его проходил", - отметил парламентарий.

По словам Маслова, новые члены ВККС, которые будут набраны, должны войти в этот процесс и оценить почти две тысячи судей, это тоже займет время.

"Поэтому, учитывая эти моменты, я говорю о двух с половиной годах. Но это не значит, что к тому времени ничего в стране не изменится. Нет. Когда мы переизберем Высшую квалификационную комиссию судей, урегулируем вопрос деятельности Высшего совета правосудия, уже будут изменения. Я надеюсь на совершенно другие подходы к рассмотрению жалоб на судей, чтобы не было двойных стандартов, когда в одном случае судью привлекают к ответственности, а в другом по такому же вопросу - нет", - добавил нардеп.

Полное интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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