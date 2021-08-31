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Новости Политика Украины Судебная реформа
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судебная реформа (1535) Денис Маслов (9)

На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, -

Люди смогут почувствовать реформу, когда увидят результат в местных судах. Потому что сейчас ежегодно туда обращается более четырех миллионов украинцев.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Денис Маслов.

"Учитывая перезагрузки высших судейских органов, сроки ...  думаю, нам объективно нужно два с половиной года. Так как формирование ВККС и ВСП продлится как минимум до конца 2021-го. Сейчас не хватает почти двух тысяч судей. Нужно время, чтобы их набрать. Я знаю, сколько длится конкурс, потому что сам его проходил", - отметил парламентарий.

По словам Маслова, новые члены ВККС, которые будут набраны, должны войти в этот процесс и оценить почти две тысячи судей, это тоже займет время.

"Поэтому, учитывая эти моменты, я говорю о двух с половиной годах. Но это не значит, что к тому времени ничего в стране не изменится. Нет. Когда мы переизберем Высшую квалификационную комиссию судей, урегулируем вопрос деятельности Высшего совета правосудия, уже будут изменения. Я надеюсь на совершенно другие подходы к рассмотрению жалоб на судей, чтобы не было двойных стандартов, когда в одном случае судью привлекают к ответственности, а в другом по такому же вопросу - нет", - добавил нардеп.

Полное интервью с нардепом "Слуги народа" Денисом Масловым для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
2016-2018 - суддя Дніпровського райсуду міста Кам'янського,далі можна не читати,відрижка системи кривосуддя розповідає про реформи,йди у сраку наволоч.
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31.08.2021 13:29
+4
2,5 года))))))) как раз посадят1 млрд деревьев и можно к Красному морю.
На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов - Цензор.НЕТ 8179
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31.08.2021 13:31
+4
всего лишь сутки, в каждой области каждого десятого судью расстрелять
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31.08.2021 13:37
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Самі кращі рехформи впопуредників руйнувати?
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31.08.2021 13:26 Ответить
А вона починалась ??? На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов - Цензор.НЕТ 2724
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31.08.2021 13:43 Ответить
все 30 лет независимости слышу про вот вот Фемида раздеваться начнет и каждый раз вижу ее два широко раскрытых глаза от изнасилованной дамы реформами типа...
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31.08.2021 13:44 Ответить
З ацей час , якщо дати слугам з вововю правити- україна стане губернією Рашистляндії
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31.08.2021 13:27 Ответить
імітувати й реформувати - дві великі різниці
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31.08.2021 13:28 Ответить
зачем еще два года?
дать леща чаусу - это и есть реформа
все, она состоялась, можно расходиться.
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31.08.2021 13:27 Ответить
2016-2018 - суддя Дніпровського райсуду міста Кам'янського,далі можна не читати,відрижка системи кривосуддя розповідає про реформи,йди у сраку наволоч.
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31.08.2021 13:29 Ответить
На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года.-Пора Маслову отчитаться что сделано по судебной реформы - уже прошло два года.
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31.08.2021 13:29 Ответить
А як же "турборежим", та ще й для такої потрібної для зебілів справи, як знищення Закону в державі?
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31.08.2021 13:30 Ответить
2,5 года))))))) как раз посадят1 млрд деревьев и можно к Красному морю.
На завершение судебной реформы необходимо два с половиной года, - "слуга народа" Маслов - Цензор.НЕТ 8179
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31.08.2021 13:31 Ответить
Та чого, можеш казати, що реформу завершено створенням головного окружного суду ім. вовка чи вовкі((
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31.08.2021 13:34 Ответить
Тобто для "завєршєнія рєформи" потрібно рівно стільки,скільки потрібно для закінчення каденціі "слуг"...А там прийдуть нові...Пів терміну вони все будуть валити на попєрєдніков,а пів терміну їм буде потрібно для "завєршенія"..."І опять ми бросім піть,будєм дєнєжку копіть,как накопім рублєй пять - купім водочкі опять.І опять ми бросім піть"...і так безконечно...
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31.08.2021 13:35 Ответить
всего лишь сутки, в каждой области каждого десятого судью расстрелять
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31.08.2021 13:37 Ответить
кожного десятого? Ха-ха. Одного з 10 залишити в живих
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31.08.2021 13:44 Ответить
Реформы начнутся после импичмента.
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31.08.2021 13:38 Ответить
США без реформ живет сотни лет на одной Конституции без изменений. Украине нужно только избавиться от коррупции, и ничего больше не нужно. Но ворьё от рождения никогда этого не сделает. Поэтому на ключевых финансовых точках сидят ставленники воров еще времен Януковича и Порошенко.
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31.08.2021 13:42 Ответить
три недели и три цинка набоїв..
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31.08.2021 13:49 Ответить
Якщо 5.45, то у цинку 1080 штук.
А суддів у нас тільки діючих 10 тис. рил.
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31.08.2021 14:35 Ответить
В 1991 году надо было делать мораторий на членов КПСС. Но мы пошли "другим" путём, отличным от Восточной Европы и стран Балтии. И что сейчас ? Сейчас мы должны делать мораторий на членов партии СН, ОПЖЗ и ПР. Оказался ли наш путь короче? Нельзя идти на поводу у комуняк.
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31.08.2021 13:50 Ответить
На завершение судебной реформы необходимо как минимум президент и нормальная команда, а не проходимцев, которые себя считают непревзойдёнными и дорогостоящими #омиками...
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31.08.2021 13:55 Ответить
Суддів не вистачає бо, вхідний квиток коштує дуже дорого.
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31.08.2021 14:14 Ответить
Тієї,що непочиналася🥴
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31.08.2021 14:23 Ответить
за два з половиною роки справжня судова реформа ніяк не завершиться. Реально, хіба що (але сумніваюся, що при цій зедебільній владі вдасться) - укомплектувати суди першої та другої інстанції та поміняти там зашкварених суддів.
Далі - наступний етап: по новому колу міняти негідних і зкомпроментованих суддів по всіх інстанціях, починаючи з Верховного і закінчуючи міськрайонними. Міняти і виганяти тих суддів треба, тому що так чи інакше зашквар завжди просочується крізь найчесніше сито відбору...
Окремим етапом - зміна законодавства... А тут - і кінь не валявся. Бо скільки вже часу ми чекаємо зміни процесуальних кодексів на захист інтересів постраждалої особи (а не підслідної, підсудної, як ото нині) - а віз і досі там. Бо кінь ще не лягав...
І це - далеко не всі проблеми судової реформи...
Зелені ідіоти, схоже, навіть не уявляють собі, в чому вона має полягати...
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31.08.2021 15:19 Ответить
Суддів потрібно обирати громадами,бо все інше то маячня для дебілів,самі себе призначають та контролюють.
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31.08.2021 15:44 Ответить
О! Якраз до кінця каденції зеленої шобли. А там все можна валити на тих кого виберуть...
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31.08.2021 16:08 Ответить
 
 