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Новости Политика Украины
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визит (2807) ВР (28729) депутат (3235) Зеленский (16555) США (23194) Разумков Дмитрий (1521)

ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков

Верховная Рада не направляла ни одного народного депутата в состав официальной делегации, которая 30 августа отправилась с президентом Владимиром Зеленским в США.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал во время брифинга у здания парламента во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От Верховной Рады не поехало ни одного депутата. Мы никого не направляли в командировку в Соединенные Штаты Америки в рамках визита президента", - отметил Разумков.

В то же время спикер подчеркнул, что в случае необходимости направления парламентской делегации в США, это обязательно будет сделано.

Читайте также: Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, - Маркарова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 1434
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31.08.2021 13:35
+17
Українці не втратили ні єдиного шансу просрати будь-який шанс.
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31.08.2021 13:39
+14
Боже, какие отвратительные и гнусавые рожи..., особенно у зелупы
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31.08.2021 13:42
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а кольку каклету почему не направили или киву, ?
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31.08.2021 13:33 Ответить
патамушта коля и так там чалится в Майами)
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31.08.2021 13:42 Ответить
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков.- Чуйка у барыги развита необыкновенно.
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31.08.2021 13:35 Ответить
Під час збирання до США не загинув жоден нардеп від "Слуги народа". Хоча міг...
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31.08.2021 14:13 Ответить
или того, кто хорошо разбирается в финансах и субсидиях, предлагает бобиков продавать и коммуналку платить,
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31.08.2021 13:35 Ответить
30.08.21 15:10 Республіка Банкова. Чого нас вчить президентство Зеленського?

Абсолютно всі українські президенти зловживають своєю владою і намагаються сконцентрувати якнайбільше повноважень у своїх руках. Іноді вони переходять авторитарну межу - і громадяни збираються на революцію, аби усунути главу держави. Однак, одразу після цього українці обирають чергового лідера, який пообіцяє їм краще життя.
У чому ж проблема: невже ми постійно обираємо не тих людей? Чи, можливо, сама державна система із центруванням влади в руках однієї людини не підходить Україні?
Стає очевидним той факт, що форми правління, в яких фігурує президент, не ведуть нас ні до чого доброго. Можливо, час розривати це зачароване коло?Источник: https://censor.net/ru/b3285297
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31.08.2021 13:35 Ответить
да, эти вбросы криворогие артисты начали потихоньку двигать в массы. самый страшный сон ишачиной команды, если в кресло снова сядет Порох.
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31.08.2021 13:38 Ответить
Заткнись, кремлеботина.
Кравчук и Ющенко отдали свои полномочия добровольно.
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31.08.2021 13:39 Ответить
Порошенко?
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31.08.2021 13:43 Ответить
ПП також віддав повноваження шапіту блазня.
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31.08.2021 14:15 Ответить
Давайте по честному.
Кравчук провел ЧЕСТНЫЕ, досрочные выборы.

Кучма хотел сначала схитрить, потому как в тот момент не видел себе достойной замены - из известных лиц все под подозрением в работе на Кремль. И сама операция "Кучма геть" была разработана и введена в действие ФСБ, о чем Данилыч в конце концов узнал, так как и Украина имела свою агентуру в РФ.

Ющенко просрал всё доверие народа и ему второй срок не светил, потому взяв денежку у Януковича, помог ему сфальсифицировать выборы в 2010-м году.

Янукович просто сбежал из страны, тем самым ДОБРОВОЛЬНО отказался от своих полномочий.

Порошенко повторил тот же вариант с доверием, что и у Ющенко. Правда он точно не помогал Зеленскому стать Президентом, а помогли его сторонники, которые вывели ПА во второй тур, когда вся социология показывала, что он проиграет второй тур любому кандидату. Собственно без сторонников Порошенко, Зеленский мог и не стать Президентом и это надо понимать, чтобы не допустить повторения такой катастрофической ошибки в будущем.
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31.08.2021 17:56 Ответить
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 1434
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31.08.2021 13:35 Ответить
Українці не втратили ні єдиного шансу просрати будь-який шанс.
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31.08.2021 13:39 Ответить
Боже, какие отвратительные и гнусавые рожи..., особенно у зелупы
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31.08.2021 13:42 Ответить
Зеля ему лицензию выдал на отстрел ДТП с крепостными гоями.
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31.08.2021 13:43 Ответить
За чей счет шабашка которая рванула с клоуном...
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31.08.2021 13:37 Ответить
за этого?
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 4822
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31.08.2021 13:41 Ответить
" Ніяких депутатів від ВР. Ніяких відряджень ".
РазумкоФФ, трухін поїхав, як приватна особа, на запрошення дерьмака- зЕзідента ? Чи чим ти намагаєшся проманіпулювати?
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31.08.2021 13:40 Ответить
Шо и даже Ермака не взяли?! Да как же ЗЕ! без своей "правой" и "левой руки" справится? Кто ж ему на ушко будет правильные ответы шептать? Ленка не в счёт, у первой ляди - аудиогиды и шопинг
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31.08.2021 13:49 Ответить
Да кто-же впустит этих ЗЕбанутых дятлов в штаты?
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31.08.2021 13:51 Ответить
Кацаваротка повіз туди всякої срані і лупатий відмежовується від нього. ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 315
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 4652
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31.08.2021 13:51 Ответить
ВР Украины никакого международного авторитета не имеет.Более того , состоит в рейтингах ,как коррупционный институт власти. Разумков этого не видит и не слышит.Более того, Разумков намерен принять закон об лоббизме ,для легализации коррупции в ВР. Так войну никогда не закончим!
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31.08.2021 13:51 Ответить
Не пойму зачем этот визит вообще нужен /разве, что для "галочки"/, ничего неожиданного и прорывного не ожидается, всем и так все ясно!
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31.08.2021 13:57 Ответить
ВР не направляла ни одного нардепа в состав делегации, которая отправилась с президентом в США, - Разумков - Цензор.НЕТ 5009
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31.08.2021 14:06 Ответить
ага-Труханов сам поехал
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31.08.2021 14:48 Ответить
Зі слів Подоляка Трухін з помічником лікується (ховається )в лікарні міста Хорол (?)
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31.08.2021 17:25 Ответить
 
 