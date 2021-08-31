ПТУРы, снайперские комплексы и бронетехника: РФ перебрасывает на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
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Командование ВС РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оккупационных войск. Для сокрытия поставок боевой техники и имущества военного назначения оккупанты используют неконтролируемые Украиной участки границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, в течение текущего месяца из РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях было завезено более 6 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов.
В том числе, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые и противопехотные мины, снайперские комплексы, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.
Кроме того, оккупанты завозили бронированную технику после проведения ремонта на предприятиях РФ.
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можно грамотно - чтобы сами ударили орки, как Сралин скулил - нонегонопале - 3.5тыс. танчиков грозных взорвале 20000 мирных сралинских танчиков и 3млн. дидов германских опустили 5млн. дидов которые просто там при 14000 самолетиков сеяли картошечку - ну и у противника было аж 3.5 тыс самолетЫЩ!!!!
но у нас нету этого, так шо мона сделать грамотно, особенно пока "кое-кто" на выезде.
ну ясно шо это шутка, Путин и так не нападет, ибо за трубы боится.
так что Байден пусть дает гарантии.