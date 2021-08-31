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Байден (2384) Зеленский (16555) Россия (91288) США (23194) Северный поток (1428)

"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом. Они, вероятно, будут обсуждать различные вопросы: состояние отношений с Россией, борьбу Украины с коррупцией и проблемы пандемии. Поблагодарив президента Байдена за поддержку и помощь Америки, украинский лидер может поинтересоваться членством Украины в НАТО.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Это будет важная встреча. Но серьезную проблему составит "Северный поток-2". "Любимый проект" президента России Владимира Путина угрожает безопасности Европы и особенно Украины. Время на остановку проекта, который находится на пороге завершения, исчерпывается. Зеленский должен четко сказать Байдену, что "Северный поток-2" нужно остановить.

Безусловно, у администрации Байдена не было много времени, чтобы остановить проект. До того, как Байден вступил в должность президента, значительная часть строительства газопровода была завершена. Несмотря на это, первые сигналы свидетельствовали о том, что новая администрация серьезно относилась к остановке проекта.

Байден ранее заявлял, что трубопровод является "плохой сделкой для Европы", тогда как госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что правительство "решительно настроено сделать все возможное", чтобы предотвратить завершение строительства. Однако со временем администрация изменила курс. В июле США опубликовали совместное заявление с Германией относительно "Северного потока-2", которое фактически предоставило России разрешение на завершение строительства газопровода.

Этот шаг шокировал многих союзников Америки в Европе, которые выступали против проекта. Двухпартийная группа законодателей США, потрясенная ситуацией, пыталась убедить администрацию остановить завершение строительства газопровода. Наибольшие потери от "Северного потока-2" могут ждать Украину и Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии готовы провести консультации с Украиной по "Северному потоку - 2"

Министры иностранных дел этих стран, ни одна из которых не участвовала в переговорах между Германией и Америкой, также выступили с собственным заявлением, утверждая, что политическая, национальная и экономическая безопасность Европы окажется под угрозой вследствие "Северного потока-2". Газопровод даст России возможность "дестабилизировать ситуацию в Европе". Существует множество причин, по которым газопровод может стать катастрофой не только для Украины и Польши, но и для всей Европы.

"Северный поток-2" даст России прямой путь в сердце Европы. Это сделает Европу, которая сейчас импортирует более трети природного газа из России, еще более зависимой от Кремля - ​​фактически предоставив Москве энергетическую монополию на континенте. Вредные последствия легко предсказать: Россия могла бы прекратить подачу газа в Европу, потенциально оставив без него миллионы европейцев.

Украина зарабатывает ежегодно миллиард долларов вследствие транзитных сборов: завершение "Северного потока-2" сделает украинско-польский газопровод устаревшим, лишив Украину значительных доходов.

Более того, зависимость Европы от российского газа может подтолкнуть Москву к дальнейшему вмешательству в дела Украины, не опасаясь последствий. Это может привести к эскалации конфликта на Донбассе или даже к попыткам России объединить Восточную Украину с Крымом.

Наконец, экономические последствия для Польши. Сейчас страна импортирует газ из украинско-польского газопровода. "Северный поток-2" положит этому конец. Польша будет вынуждена покупать газ у Германии - по более высоким тарифам.

По соображениям экономики, энергетики и национальной безопасности трубопровод необходимо остановить. Важно то, что это все еще возможно. Санкции США в отношении проекта были действенными, поскольку некоторые компании, ответственные за строительство газопровода, отказались от проекта. Все, что нужно, чтобы полностью прекратить это - чтобы администрация Байдена отменила свой отказ от дополнительных санкций против "Северного потока-2". Несколько членов Конгресса и европейские лидеры поддерживают этот вариант. Возражения со стороны Германии, главного бенефициара проекта, можно смягчить, подчеркнув много долгосрочных преимуществ для Европы.

Это лучший сценарий, и Зеленский должен настойчиво добиваться этого. Но он также должен требовать дополнительных гарантий во время встречи с Байденом. В то время как в совместном заявлении США и Германии предлагаются различные экономические и энергетические гарантии, такие как инвестиции в украинскую инфраструктуру экологических технологий и помощь в переходе на зеленую энергетику, они не могут компенсировать около миллиарда долларов, которые Украина потеряет от транзитных сборов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В декларации Меркель-Байдена по "Северному потоку - 2" нет четких гарантий безопасности для Украины, - "слуга народа" Маслов

Встреча с Байденом дает Зеленскому прекрасную возможность укрепить отношения между двумя странами. Но это также окончательный шанс остановить "Северный поток-2". Если он сможет убедить Байдена, это стало бы большой победой для всей Европы, защитив ее от катастрофической зависимости от российского газа. Но если Зеленский потерпит неудачу, победителем может стать Россия, резюмирует издание.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
28.08. український дзюдоїст Руфат Магомедов, перемігши спортсмена "країни якої нема ", показав промовистий жест своєму переможеному супернику..

"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8092
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31.08.2021 13:57
+9
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7120

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенкообразные пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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31.08.2021 13:59
+6
Должен?
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8059
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31.08.2021 13:53
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Правила форума Совет форумчан
Шмеркель будет негодовать, жопу то греть ей надо....
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31.08.2021 13:52 Ответить
ойропа газ щас закупает по 600 долларов, вот это точно катастрофа
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31.08.2021 14:03 Ответить
Должен?
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8059
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31.08.2021 13:53 Ответить
Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить.-Конечно. Но вначале Зеленский должен получить ответ: У меня к Байдену очень простой вопрос - почему мы до сих пор не в НАТО? С применения физических мер воздействия в случае отказа ответить.
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31.08.2021 13:55 Ответить
Не подсказывать ! ))
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31.08.2021 13:57 Ответить
28.08. український дзюдоїст Руфат Магомедов, перемігши спортсмена "країни якої нема ", показав промовистий жест своєму переможеному супернику..

"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8092
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31.08.2021 13:57 Ответить
Так если Беленюк судил, понятно что наш победит "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4746
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31.08.2021 14:23 Ответить
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7120

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенкообразные пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
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31.08.2021 13:59 Ответить
кацапа, Прибалтика при совке была, а страны Балтии вполне с рашкой ладят, а не "на передовой в борьбе со злобным врагом человечества" "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7345
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31.08.2021 16:12 Ответить
Вопрос о Северном потому станет критической точкой для Европы .. Уже сейчас по действиям Кремля видно как они манипулируют поставками и как следствие ценами. По сути превращая Европу ( при помощи коррумпированных западных политиков, и бизнеса который жаждет сиюминутной выгоды.. не заглядывая в завтрашний день) в заложники.
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31.08.2021 14:00 Ответить
Це все зрозуміло. Але не зрозуміло як може на це вплинути Україна?
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31.08.2021 14:01 Ответить
А на що може вплинути Україна?
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31.08.2021 14:03 Ответить
віктор федорович, на вас впливу вистачило.
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31.08.2021 14:10 Ответить
Отож катастрофа для всей Европы а Америке нужно остановить.Всем должна Америка.Если тебе говорят не глотай рыбу с костями ,подавится а ты все одно жрешь то может пусть уже подавится?
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31.08.2021 14:08 Ответить
Цену на газ Байден легко может опустить....стоит ему завезти на Польские терминалы свой сланцевый газ по 200 баксов за 1000 кубов - как тут же х..ло будет упрашивать немцев купить у него по 150
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31.08.2021 16:20 Ответить
А в чому "катастрофа"? В тому що не буде транзиту газу через Україну? Так його давно пора припинити, цей транзит "агресорського" газу...
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31.08.2021 14:00 Ответить
Дедушка старый - ему все равно.
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31.08.2021 14:00 Ответить
42 - еще не старость, а отставание в развитии.
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31.08.2021 14:05 Ответить
Если бы Украина не торговала с Московией, то Зеля может быть и сказал бы что-то байдену по этому поводу, хотя это совсем не в духе его высказываний и стремлений. Так что шансов нет.
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31.08.2021 14:04 Ответить
Лучше сыграть. Говорить он не умеет.
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31.08.2021 14:04 Ответить
Да он хоть лоб расшибет, Байден будет непреклонен. Потому что:
А. Зеля насрал Байдену ему в душу
Б. Байдену почти 80 лет и в таком возрасте уже нет гибкости мысли.
В. Альянс с ЕС и Германией для Байдена кажется важнее, чем противостояние с Рашкой.
П.С. При всех чудачествах Трампа, он сумел поставить сучку Меркель в стойку...
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31.08.2021 14:13 Ответить
Альянс Байдену очень важен, потому и не ставит Меркель на место. Только вот противостояние не с Россией, а с Китаем. Потому Германия и Европа Байдену критично важны. Я так полагаю, он хочет снять с Китая те триллионы, которые США потратили на борьбу с ковидом. Сменились приоритеты и придется к этому как-то приспосабливаться.
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31.08.2021 14:17 Ответить
Альянс? С Германией и Рашкой против Китая? У Байдена деменция "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4192?
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31.08.2021 14:28 Ответить
Россия здесь ни при чем. Приоритет - Китай. Если удастся втянуть Россию против Китая - прекрасно. Нет, не катастрофа. В любом случае ему нужна ЕС, а значит и Германия.
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31.08.2021 14:46 Ответить
путин - *****?
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31.08.2021 14:47 Ответить
А Земля - круглая
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31.08.2021 14:48 Ответить
ну вот. теперь с тобой все ясно. Контрольный выстрел: Крым - это территория Украина?
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31.08.2021 14:50 Ответить
ага !.....бери костюм с отливом - и в Ялту! там ща бархатный сезон начнется....
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31.08.2021 16:25 Ответить
Что ты хочешь этим сказать? Что Крым это не территория Украины?
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31.08.2021 16:50 Ответить
Хочу сказать ,что Крым - часть Украины ОКУПИРОВАННАЯ Россией при содействии преступников турчинова-парашенка-яценюка. Они ПРОДАЛИ наш Крым за то,что х..ло позволил им взять власть в Украине. Так понятно?
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31.08.2021 17:50 Ответить
бред зелибобика
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31.08.2021 19:09 Ответить
Ну я извиняюсь. Не признал рыгожопа
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31.08.2021 21:30 Ответить
И да . Чтобы ты не крякал. Нет никакой России, а есть паРаша и правит там путин - *****
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31.08.2021 21:32 Ответить
Договорничек с ****** уже давно состоялся, поздно пить "боржами", почки уже отвалились!
С другой стороны я бы вообше ни одного кубаметра газа из мордора не советывал бы покупать /по любому газопроводу/, но современный мир - мир торжества БАРЫЖНОГО ОЛИГАРХАТА и зажравшихся МЕЩАН, о ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ можно позабыть!
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31.08.2021 14:05 Ответить
Как бы кто не относился к Зеленскому, но его слово , в данном случае, ничего не стоит.. Байден, Меркель и ***** уже все порешали. Но проиграет не только Украина. Проиграют и Штаты, ибо в грядущей торговой войне с Китаем, более ненадежного союзника, чем Германия просто не найти. А паРашка давно лежит под Китаем...
"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 65
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31.08.2021 14:06 Ответить
Шерхан Си со своим Табаки Пу "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1406
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31.08.2021 15:40 Ответить
The New York Times - вы как дети....
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31.08.2021 14:09 Ответить
Это и есть свобода прессы. И это так по-христиански. "Не сотвори себе кумира"
"Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8361
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31.08.2021 14:17 Ответить
Хозяин? Это кто и у кого?
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31.08.2021 14:30 Ответить
А чего ты своей тряпки так сильно стесняешься?😂🌷
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31.08.2021 14:32 Ответить
байден не услышит - оно глухое......
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31.08.2021 14:19 Ответить
Тоже мне катастрофа.
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31.08.2021 14:20 Ответить
І хто його послухає цього "міжнародного авторитета", поговорить як потерпілий Шпак до міліцейського собаки про кількість вкраденого.
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31.08.2021 14:21 Ответить
"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Я вам четко говорю, что газопровод нужно остановить"- Зеленский Байдену.
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31.08.2021 14:28 Ответить
Омар Хайям, лет 700 назад, уже сказанул про эти газовые потоки. Говорил,- ни что не вечно под луной.
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31.08.2021 14:32 Ответить
А если не захочет останавливать?
Дать Бaйдeну в глаз?
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31.08.2021 15:16 Ответить
..не знаю как насчёт договориться, но устроить истерику, затаить обидку "на всю жизнь" и потом постоянно ссать в тапки, прездобол Зеля НайвэлычнишЫй может
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31.08.2021 15:18 Ответить
К сожалению ЕС с упрямством осла лезет в пасть крокодилу.Ну,а Байден подталкивает,думая,що делает правильно. "Північний потік-2" може стати катастрофою для всієї Європи. Зеленський має чітко сказати Байдену, що газопровід потрібно зупинити, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6441
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31.08.2021 15:42 Ответить
В строительстве СП-2 участвуют Россия,Германия,Франция,Нидерланды и зачем Байдену ссориться с этими странами ради одного Зеленского.
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31.08.2021 15:46 Ответить
Зеля, который поклал рояль на требование штатов убрать ермака и не включать трухина в желегацию, обеспечил самую лучшую атмосферу для жестких постановок вопросов... И ещё он должен четко сказать Байдену, что в сенях не метено и пол в Овальном кабинете надо помыть....Байден долго откладывал встречу потому, чтго боялся чётких вопросов зели... обдрожался весь...
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31.08.2021 15:52 Ответить
"Министры иностранных дел этих стран, ни одна из которых не участвовала в переговорах между Германией и Америкой, также выступили с собственным заявлением, утверждая, что политическая, национальная и экономическая безопасность Европы окажется под угрозой вследствие "Северного потока-2".

Ну так по сути это такой себе договорнячок между Байденом и Меркель - "я не против потока, а ты со мною против китайцев". А остальная Европа пускай подождёт.
Забыл видно, что фраулина на пенсию уходит, а кто её заменит - неизвестно.
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31.08.2021 15:54 Ответить
Это не есть поражение Украины. Это есть позор Европы и США!
Именно Байден, Меркель с Макроном создали условия для кровопролитной войны, на территории с 15 атомными реакторами. И чем это может закончиться, знает один Бог.
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31.08.2021 16:05 Ответить
Я не розумію всієї озабочєнності на долю всієї Європи... Треба зробити як вони, виразіть озабочєнность, а як дуже стане худо то глубочайшую озабочєнность... А самим треба думати як видобувати власний газ. Друге діло якби в нас його не було, а то ж Є і в достатній кількості. І газ Є і вугілля Є. Тільки чому його не хочуть видобувати не розумію...
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31.08.2021 16:06 Ответить
дело не в газе и угле....они у нас есть .....олигархам и власти нужно выкачать с народа деньги...потому и строят такие схемы с газом и электроэнергией.
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31.08.2021 21:01 Ответить
Эксперт из NYT не видит еще одну угрозу. Транзит газа Украиной был одним из останавливающих факторов от полномасштабной войны. Это была взаимная зависимость.

Это одно. Второе: раша может поддерживать минимальный транзит через Украину, но не прекращать его и транзит станет не заработком, а прямым убытком для Украины.
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31.08.2021 17:34 Ответить
"Я вам нічєго нє должен!" - скаже прєпіздєнт Члєнограй.
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31.08.2021 18:22 Ответить
Дело в том при подготовке таких визитов заранее все оговорено и одобрено . Зеленский уже знает что ему ответит Байден , а Байден зачитает уже готовый ответ с телепромта . Следите за высокопоставленными чиновниками , они сливают информацию о закулисных договорняках .
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31.08.2021 19:31 Ответить
 
 