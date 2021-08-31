"Северный поток-2" может стать катастрофой для всей Европы. Зеленский должен четко сказать Байдену, что газопровод нужно остановить, - The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом. Они, вероятно, будут обсуждать различные вопросы: состояние отношений с Россией, борьбу Украины с коррупцией и проблемы пандемии. Поблагодарив президента Байдена за поддержку и помощь Америки, украинский лидер может поинтересоваться членством Украины в НАТО.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Это будет важная встреча. Но серьезную проблему составит "Северный поток-2". "Любимый проект" президента России Владимира Путина угрожает безопасности Европы и особенно Украины. Время на остановку проекта, который находится на пороге завершения, исчерпывается. Зеленский должен четко сказать Байдену, что "Северный поток-2" нужно остановить.

Безусловно, у администрации Байдена не было много времени, чтобы остановить проект. До того, как Байден вступил в должность президента, значительная часть строительства газопровода была завершена. Несмотря на это, первые сигналы свидетельствовали о том, что новая администрация серьезно относилась к остановке проекта.

Байден ранее заявлял, что трубопровод является "плохой сделкой для Европы", тогда как госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что правительство "решительно настроено сделать все возможное", чтобы предотвратить завершение строительства. Однако со временем администрация изменила курс. В июле США опубликовали совместное заявление с Германией относительно "Северного потока-2", которое фактически предоставило России разрешение на завершение строительства газопровода.

Этот шаг шокировал многих союзников Америки в Европе, которые выступали против проекта. Двухпартийная группа законодателей США, потрясенная ситуацией, пыталась убедить администрацию остановить завершение строительства газопровода. Наибольшие потери от "Северного потока-2" могут ждать Украину и Польшу.

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Министры иностранных дел этих стран, ни одна из которых не участвовала в переговорах между Германией и Америкой, также выступили с собственным заявлением, утверждая, что политическая, национальная и экономическая безопасность Европы окажется под угрозой вследствие "Северного потока-2". Газопровод даст России возможность "дестабилизировать ситуацию в Европе". Существует множество причин, по которым газопровод может стать катастрофой не только для Украины и Польши, но и для всей Европы.

"Северный поток-2" даст России прямой путь в сердце Европы. Это сделает Европу, которая сейчас импортирует более трети природного газа из России, еще более зависимой от Кремля - ​​фактически предоставив Москве энергетическую монополию на континенте. Вредные последствия легко предсказать: Россия могла бы прекратить подачу газа в Европу, потенциально оставив без него миллионы европейцев.

Украина зарабатывает ежегодно миллиард долларов вследствие транзитных сборов: завершение "Северного потока-2" сделает украинско-польский газопровод устаревшим, лишив Украину значительных доходов.

Более того, зависимость Европы от российского газа может подтолкнуть Москву к дальнейшему вмешательству в дела Украины, не опасаясь последствий. Это может привести к эскалации конфликта на Донбассе или даже к попыткам России объединить Восточную Украину с Крымом.

Наконец, экономические последствия для Польши. Сейчас страна импортирует газ из украинско-польского газопровода. "Северный поток-2" положит этому конец. Польша будет вынуждена покупать газ у Германии - по более высоким тарифам.

По соображениям экономики, энергетики и национальной безопасности трубопровод необходимо остановить. Важно то, что это все еще возможно. Санкции США в отношении проекта были действенными, поскольку некоторые компании, ответственные за строительство газопровода, отказались от проекта. Все, что нужно, чтобы полностью прекратить это - чтобы администрация Байдена отменила свой отказ от дополнительных санкций против "Северного потока-2". Несколько членов Конгресса и европейские лидеры поддерживают этот вариант. Возражения со стороны Германии, главного бенефициара проекта, можно смягчить, подчеркнув много долгосрочных преимуществ для Европы.

Это лучший сценарий, и Зеленский должен настойчиво добиваться этого. Но он также должен требовать дополнительных гарантий во время встречи с Байденом. В то время как в совместном заявлении США и Германии предлагаются различные экономические и энергетические гарантии, такие как инвестиции в украинскую инфраструктуру экологических технологий и помощь в переходе на зеленую энергетику, они не могут компенсировать около миллиарда долларов, которые Украина потеряет от транзитных сборов.

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Встреча с Байденом дает Зеленскому прекрасную возможность укрепить отношения между двумя странами. Но это также окончательный шанс остановить "Северный поток-2". Если он сможет убедить Байдена, это стало бы большой победой для всей Европы, защитив ее от катастрофической зависимости от российского газа. Но если Зеленский потерпит неудачу, победителем может стать Россия, резюмирует издание.