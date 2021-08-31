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Новости За рубежом
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Беларусь (7526) граница (4742) Польша (7486) чрезвычайное положение (203) Моравецкий Матеуш (285)

Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за наплыва нелегалов предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Постановление направят на одобрение президенту Анджею Дуде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Rzeczpospolita.

"Ситуация на границе с Беларусью до сих пор остается напряженной из-за того, что режим Лукашенко решил везти людей из Ирака, после чего отправить их на территорию Литвы, Латвии и Польши. Именно поэтому сегодня Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в приграничной зоне", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что Литва и Латвия уже ввели необходимые меры, чтобы предотвратить наплыв мигрантов.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский уточнил, что чрезвычайное положение коснется 115 городов Подляского воеводства и 68 городов Люблинского воеводства. Таким образом, на их территории будут запрещены демонстрации.

"Это первое чрезвычайное положение в истории свободной Польши", - добавил Каминский.

Напомним, ранее стало известно, что Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов.

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Топ комментарии
+1
Бацка победил? Ведь революция захлебнулась и уже даже цветочки никто не дарит и хороводы не водит Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 2158
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31.08.2021 13:57
+1
Пусть поляки готовятся.И при малейшей опасности,дают ответку.Кацапы заждались,чтобы с ними расправился весь мир.
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31.08.2021 14:01
+1
"чрезвычайные меры" - это наверно по 300евро каждому и бесплатно укол "пфизером"... Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 6951
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31.08.2021 14:02
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Бацка победил? Ведь революция захлебнулась и уже даже цветочки никто не дарит и хороводы не водит Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 2158
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31.08.2021 13:57 Ответить
Пусть поляки готовятся.И при малейшей опасности,дают ответку.Кацапы заждались,чтобы с ними расправился весь мир.
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31.08.2021 14:01 Ответить
"чрезвычайные меры" - это наверно по 300евро каждому и бесплатно укол "пфизером"... Премьер Польши Моравецкий предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью на 30 дней - Цензор.НЕТ 6951
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31.08.2021 14:02 Ответить
Усцатый не Бацька - а Лука Мудищев, картофанный залуэн-фьюрер.
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31.08.2021 14:04 Ответить
Відгороджуйтесь від зачумленої бульбашії.
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31.08.2021 14:05 Ответить
Нечего церемонится с нелегалами, нет официального разрешения на пребывае в стране - пендель под зад и "за поребрик" /и даже имя выяснять не надо/!
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31.08.2021 14:09 Ответить
"Напомним, ранее стало известно, что Польша построит двухметровый забор на границе"
Тлетворное влияние Яценюка?
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31.08.2021 14:09 Ответить
Евросоюз поначалу даже был против того чтобы Польша строила заборы.
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10.11.2021 09:09 Ответить
Правильно! Опускать в очко прямо на контрольной полосе всех, кто из Мордора к людям попытается перелезть.
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31.08.2021 14:45 Ответить
Европейская безопасность построена на законодательном уровне .Но она бессильна против варваров
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10.11.2021 09:08 Ответить
Мигранты хотят в Германию к Меркельше .Пускай их к Меркельше отправят
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10.11.2021 09:10 Ответить
 
 