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В общежитиях университета Франко во Львове начнут работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19, - заммэра Москаленко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В общежитиях университета Франко во Львове начнут работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19, - заммэра Москаленко

В главном корпусе Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в общежитиях вуза начнут работу мобильные пункты вакцинации.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже с пятницы, 3 сентября, мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - говорится в сообщении.

Москаленко напомнил, что вакцинироваться также можно в Центрах массовой вакцинации.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В общежитиях университетов надо срочно открывать мобильные пункты вакцинации от трипанеллы и сифилиссы - 1 сентября на носу!
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31.08.2021 14:30 Ответить
 
 