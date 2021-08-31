В общежитиях университета Франко во Львове начнут работу мобильные пункты вакцинации от COVID-19, - заммэра Москаленко

В главном корпусе Львовского национального университета имени Ивана Франко, а также в общежитиях вуза начнут работу мобильные пункты вакцинации.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже с пятницы, 3 сентября, мобильные пункты вакцинации появятся в главном корпусе и общежитиях Львовского национального университета имени Ивана Франко, вакцинироваться там смогут студенты и преподаватели", - говорится в сообщении.

Москаленко напомнил, что вакцинироваться также можно в Центрах массовой вакцинации.

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