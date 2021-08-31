Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста, вопреки решению СНБО, - Бутусов

30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение о введении персональных санкций против контрабандистов, в том числе и против Александра Акста. Однако текст указа о введении данного решения в действие до сих пор не обнародован.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ровно месяц как президент Зеленский забыл подписать указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Александра Акста. Что же принесли Зеленскому, если он отказался подписать свой собственный указ?" - интересуется журналист.

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Он напомнил, что 30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение: "Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список".

"И вот поразительное дело - прошло уже 30 августа, целый месяц, но текст указа, санкции против Акста, а также связанных с ним структур компании "Премиум-пакет", до сих пор не опубликован на сайте президента Украины. А это означает - санкции не вступили в силу. Это беспрецедентный случай, когда введение персональных санкций президент Зеленский вдруг не подписывает, несмотря на публичное оглашение", - отмечает Бутусов.

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"То есть приняли громкое решение, а потом кто-то зашел к Зеленскому, предъявил что-то, принес что-то, и сам президент Украины уже боится тронуть контрабандиста! Это ж какие надо аргументы привести или принести!" - добавил он.

"А теперь расскажу неофициальную информацию, по данным источников. Как не раз писали, Александр Акст и "Премиум-пакет" - это основная контрабандная схема, "крышуемая" Службой безопасности. Личный контроль за контрабандой глава СБУ Иван Баканов передал своей правой (берущей) руке Андрею Наумову. Андрей Наумов до 23 июля был вторым по значению человеком в СБУ - начальником Главного управления внутренней безопасности, теневым куратором всех коррупционных тем, которые "доит" СБУ. Но 23 июля Наумова сняли с должности и уволили, хотя лично Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала", - рассказал Бутусов.

"Причина увольнения не оглашена официально, но по слухам - Зеленскому принесли многочисленный компромат на Наумова, принес президентский фаворит - подозреваемый в коррупции замглавы ОП Олег Татаров, который решил отбить у Наумова контроль за контрабандными потоками. И главный компромат - это причастность к схемам, связанным с "Премиум-пакетом", - уточняет Бутусов.

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"И обратите внимание - через неделю после увольнения Наумова, министр Монастырский от МВД включает Акста в санкционный список. Хотя борьбой с контрабандой занимается не МВД, а именно СБУ. Владимир Александрович, ну это уже просто мелко. Нельзя так "палиться", немедленно подписывайте указ, иначе вам будут это напоминать все СМИ, и не отмоетесь. Ну или огласите, чего стоит отказ подписать указ по контрабандистам", - резюмировал журналист.