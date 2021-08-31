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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) Зеленский (16558) контрабанда (2379) санкции (10622) СБУ (18692) СНБО (4377) Баканов Иван (299) Татаров Олег (349) Наумов Андрей (48) Акст Александр (4)

Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста, вопреки решению СНБО, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста, вопреки решению СНБО, - Бутусов

30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение о введении персональных санкций против контрабандистов, в том числе и против Александра Акста. Однако текст указа о введении данного решения в действие до сих пор не обнародован.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ровно месяц как президент Зеленский забыл подписать указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Александра Акста. Что же принесли Зеленскому, если он отказался подписать свой собственный указ?" - интересуется журналист.

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Он напомнил, что 30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение: "Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список".

"И вот поразительное дело - прошло уже 30 августа, целый месяц, но текст указа, санкции против Акста, а также связанных с ним структур компании "Премиум-пакет", до сих пор не опубликован на сайте президента Украины. А это означает - санкции не вступили в силу. Это беспрецедентный случай, когда введение персональных санкций президент Зеленский вдруг не подписывает, несмотря на публичное оглашение", - отмечает Бутусов.

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"То есть приняли громкое решение, а потом кто-то зашел к Зеленскому, предъявил что-то, принес что-то, и сам президент Украины уже боится тронуть контрабандиста! Это ж какие надо аргументы привести или принести!" - добавил он.

"А теперь расскажу неофициальную информацию, по данным источников. Как не раз писали, Александр Акст и "Премиум-пакет" - это основная контрабандная схема, "крышуемая" Службой безопасности. Личный контроль за контрабандой глава СБУ Иван Баканов передал своей правой (берущей) руке Андрею Наумову. Андрей Наумов до 23 июля был вторым по значению человеком в СБУ - начальником Главного управления внутренней безопасности, теневым куратором всех коррупционных тем, которые "доит" СБУ. Но 23 июля Наумова сняли с должности и уволили, хотя лично Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала", - рассказал Бутусов.

"Причина увольнения не оглашена официально, но по слухам - Зеленскому принесли многочисленный компромат на Наумова, принес президентский фаворит - подозреваемый в коррупции замглавы ОП Олег Татаров, который решил отбить у Наумова контроль за контрабандными потоками. И главный компромат - это причастность к схемам, связанным с "Премиум-пакетом", - уточняет Бутусов.

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"И обратите внимание - через неделю после увольнения Наумова, министр Монастырский от МВД включает Акста в санкционный список. Хотя борьбой с контрабандой занимается не МВД, а именно СБУ. Владимир Александрович, ну это уже просто мелко. Нельзя так "палиться", немедленно подписывайте указ, иначе вам будут это напоминать все СМИ, и не отмоетесь. Ну или огласите, чего стоит отказ подписать указ по контрабандистам", - резюмировал журналист.
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Топ комментарии
+14
Прогнило всё.
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31.08.2021 14:08
+12
У найкоротшого зламалась ручка, а завгосп все ніяк не принесе нову.
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31.08.2021 14:09
+10
Зелевласть превратила СНБО в зеленый и бестолковый балаган во главе с накуренным клоуном и совковым секретарем.
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31.08.2021 14:34
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Прогнило всё.
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31.08.2021 14:08 Ответить
В доле ?
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31.08.2021 14:15 Ответить
Бутусов , слід відредагувати назву статті... Слід написати: "це ж які треба аргументи навести чи ЗАНЕСТИ,..
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31.08.2021 14:53 Ответить
Та не может таково быть! Новые же литца!
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31.08.2021 20:58 Ответить
Территория без шансов
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31.08.2021 21:24 Ответить
У найкоротшого зламалась ручка, а завгосп все ніяк не принесе нову.
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31.08.2021 14:09 Ответить
Просто Александр Акст должен привести ему "аргентинской адженды", а с санкциями это будет проблематично
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31.08.2021 14:54 Ответить
Юра ну как ребенок ей Богу.
ЗЕЛЁНЫЕ АРГУМЕНТЫ, ЗЕЛЁНЫЕ!!!
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31.08.2021 14:10 Ответить
и чемоданами
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31.08.2021 14:15 Ответить
Я доллары имел ввиду
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31.08.2021 14:13 Ответить
А зачем ему отмываться? Он и так дерьмо. Какой смысл в отмывании: стать синим, или что более естественно - коричневым? Оно ему надо? Ему и так нормально. Стране вот ненормально только, но это уж выбор страны.
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31.08.2021 14:13 Ответить
Певно торги ще тривають.🙃
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31.08.2021 14:14 Ответить
Зеля обещал в Италии купить комиссара Катани и посадить всех украинских Мафиози,фамилии которых боятся произнести вслух даже самые известные журналисты Украины...типа Гнап,Бигус,Пиховшек,и прочие продажные болваны....а их более 100... Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов - Александра Акста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3040 Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов - Александра Акста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3040
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31.08.2021 14:19 Ответить
Лялька напхана тирсою не спроможна на самостійну діяльність та мислення ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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31.08.2021 14:23 Ответить
Так старший не велит,там гешефт,а вы санкции,санкции,как же руки чешутся вас всех перестрелять жидокацапская и прочая малороская мразятина...
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31.08.2021 14:26 Ответить
Бо закон один, і на всіх не вистачає.Застосовують в першу чергу лише для тих, хто конче потребує..Виключно для народу. Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6744 Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 296
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31.08.2021 14:27 Ответить
https://www.facebook.com/Taras.Olegovych/videos/2607193225992057
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31.08.2021 14:28 Ответить
Ну так занес зеленым зеленые и все путем срослося!
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31.08.2021 14:28 Ответить
В голове зеленского Акст уже невиновен.
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31.08.2021 14:29 Ответить








Офіс Моніки Zelinsky

@5AccVoloshin

·2 ч

Фонд "чорної" з/п від олігархів для 250 депутатів складає на кожного мінімум -20 тис $ в місяць,240 $ тис. в рік. 250 Х 240 тис.$ = 60 млн $ Тобто олігархи годують су*к нарота мінімум на 1,62 млрд гривень
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31.08.2021 14:30 Ответить



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Не ТАМ шукаєтеЗеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6879 Alexey Kucherenko Голова ПодатковогоКомітету Гетьманцев вкрай стурбований пошуками «астрономічної» суми в 50 млрд грн Які знаходяться на руках в українців Це трішки > 1 тис грн на 1 людину Це 1\500 щомісячної винагороди нікчемного члена ********** ради УЗ Лещенка
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31.08.2021 14:31 Ответить
спрасю у Байдена-а шо мы не в НАТО?...
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31.08.2021 14:32 Ответить








Engy Kpi

@EngineerKPI

·3 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

"Новые Лица" - Это "понявшие жизнь" Зелёные Комсомольцы. Прислуга Старых Олигархов, метящая на их место. Все замашки - те же самые. "Крутым" закон не писан. С населения следует драть последнюю шкуру. Страна деградирует - пох. С баблом свалим на Запад.
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31.08.2021 14:32 Ответить
Акста садить в тюрьму надо, а его по головке гладят. Вот так у на всё при шмаркле.
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31.08.2021 14:32 Ответить
Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 861
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31.08.2021 14:34 Ответить
Зелевласть превратила СНБО в зеленый и бестолковый балаган во главе с накуренным клоуном и совковым секретарем.
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31.08.2021 14:34 Ответить
Акста/ Не первый раз. Кауфман проиграл в суде государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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31.08.2021 14:35 Ответить
Бабло капает, время терпит
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31.08.2021 14:41 Ответить
Раньше на все фальшивое говорили-Липовое
а сейчас-Зеленское
та какая разница-сЦуть одна
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31.08.2021 14:45 Ответить
Зеленский - Президент Украины,законно избранный народом Украины,впервые без приписок.Он решает ,а не другие,как поступить.Статпогрешности сильно возбуждены.Им Валерьянку пить надо..
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31.08.2021 14:50 Ответить
Обилетили Зеоманского и тишина 😀
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31.08.2021 14:57 Ответить
За 2 года правления зеленского, украдено больше денег у народа чем при всех папередниках вместе взятых
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31.08.2021 15:33 Ответить
Ну как же вы не понимаете?... Нужно дать время чєлАвЄку зачистить ХВосты, пАдГАтовить дАкумЄнты, убрать свЄдЄтЄлЄй ну и всё такое... На это ж врЄмя нАдА... Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4687
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31.08.2021 16:01 Ответить
требую выплачивать мне мою долю от всей контабанды ежемесячно
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31.08.2021 17:21 Ответить
откуда будет зарплата Слугам в парламенте в конвертах
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31.08.2021 18:01 Ответить
Санкции на контрабандистов... где пограничники таможня и в конце концов в стране очень много "правоохороных органов".Хохма!
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31.08.2021 18:04 Ответить
прєпіздєнту ніколи, бо воно, (прєпіздєнт), на роялі грає...
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31.08.2021 18:08 Ответить
Все йде саме так, як було у минулорічному зізнанні "Слуги" Павліша:

Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7645
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31.08.2021 18:31 Ответить
Вообще-то, если против кого-то есть информация, что он занимается контрабандой, надо открывать дело. А вводить санкции против своих граждан при наличии всех законодательных возможностей преследования - это лютая пурга, у которой лишь одна цель. Цель - запорошить глаза, уши и мозги. Интересно, что говорится о таких методах "борьбы" в конституции?
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31.08.2021 18:37 Ответить
Шановний пане Юрій, ну не може він підписати Указ про санкції проти того, хто дає кеш його депутатам. Клоуна вже засосала система з головою, він розуміє що реально попадає в тюрьму за всі свої справи з єрмаком, тому чорний нал йому потрібен дуже сильно, щоб тримати своїх холуїв "слуг" в покорі.
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31.08.2021 18:48 Ответить
Байден тоже держал под сукном санкции, подписанные Сенатом, с января 2021 года!
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31.08.2021 18:59 Ответить
А какая разница? Ну подпишет он и что? Нихрена жеж не поменяется!
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31.08.2021 19:17 Ответить
Кумовья Зелепукина однако? Или Ермака? Или Тимошенко Кирила? Или кого?
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31.08.2021 20:27 Ответить
 
 