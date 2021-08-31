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Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые

Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. Иммунитет попросту не справляется с ними.

Детали исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам профессора Университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана, ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - отметил он.

В частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.

Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Та там ума чуть меньше, чем у самого вируса. Какую расшифровку с него требуете?
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31.08.2021 14:32
+7
Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен.... и.т.д.



Тотальный бред. Прививка - не лекарство, прививка - тренировка иммунитета для того, чтобы повысить его шансы спасти дурную башку своего хозяина, когда она наглотается вирусов.
Вакцинация - это как учения перед настоящим боем, ставка в котором - жизнь. Безусловно, вакцины тренируют и сами вирусы, но с таким же успехом их тренирует иммунитет выживших. Разница между вакцинированием и его отсутствием - в нескольких сотнях миллионов выживших людей. Но я за то, чтобы антивакцинаторы естественным путем убывали, поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной.
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31.08.2021 14:33
+6
"прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен" Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 5417
Просто расшифруй эту фразу Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2164

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31.08.2021 14:29
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... а я думаю, что - жадность неких структур мира - к всеобщей наживе....
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31.08.2021 14:24 Ответить
Намекаешь, что они в поиске наживы тебя отговаривают вакцинироваться? Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 7469
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31.08.2021 14:25 Ответить
Умный поймет, а придурку - все едино......
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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31.08.2021 14:27 Ответить
"прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен" Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 5417
Просто расшифруй эту фразу Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2164

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31.08.2021 14:29 Ответить
Та там ума чуть меньше, чем у самого вируса. Какую расшифровку с него требуете?
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31.08.2021 14:32 Ответить
Так интересно же, как у них в голове это выглядит! Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 8216
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31.08.2021 14:33 Ответить
Вчера говорил с Рокфеллером, он опровергает все это.
Я спросил - че, огда чего мучаете население земель всяких, коммунисты?
Он грит - так мы щас уякнем метеоритом, а вирус просто так - нам поржать, а вы взбодренными помрете....
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31.08.2021 14:33 Ответить
Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен.... и.т.д.



Тотальный бред. Прививка - не лекарство, прививка - тренировка иммунитета для того, чтобы повысить его шансы спасти дурную башку своего хозяина, когда она наглотается вирусов.
Вакцинация - это как учения перед настоящим боем, ставка в котором - жизнь. Безусловно, вакцины тренируют и сами вирусы, но с таким же успехом их тренирует иммунитет выживших. Разница между вакцинированием и его отсутствием - в нескольких сотнях миллионов выживших людей. Но я за то, чтобы антивакцинаторы естественным путем убывали, поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной.
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31.08.2021 14:33 Ответить
;...прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен....;
Ржака.
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31.08.2021 15:03 Ответить
так фармкомпании вроде и сейчас не бесплатно вакцины отдают,правительства закупают за бабки
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31.08.2021 16:01 Ответить
Он намекает на то, что ж.домасоны и рептилоиды придумали естественный отбор и эволюцию, чтобы на нем зарабатывать.
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31.08.2021 14:28 Ответить
То есть вы хотите сказать, что несколько ученых вскрыло 580 трупачин, ковырялись в их нижних дыхательных путях? Чота там исследовали?
Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 702

Кстати в каких единицах таблицы исчисления измеряется иммунитет ???? Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 4550
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31.08.2021 14:28 Ответить
Где я хочу это сказать? Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые - Цензор.НЕТ 4823
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31.08.2021 14:32 Ответить
Ну ты же веришь учОным?
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31.08.2021 14:34 Ответить
Каким?
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31.08.2021 14:43 Ответить
Сяким Головною причиною смертності від СOVID-19 є велика концентрація частинок вірусу в легенях, - американські вчені - Цензор.НЕТ 7711
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31.08.2021 14:47 Ответить
Это не ответ. Ты, как всегда, пытаешься петлять.
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31.08.2021 14:49 Ответить
Тебе платят за каждый пост про корону? Или как обьяснить что в КАЖДОЙ коронотеме, ты насмехаешся с тех кто вакцинируется или ставишь под сомнение существование ковида как такового. Просто дурачек раз бы написал и забыл, но на постоянке писать такой бред...возможно только ради фин выгоды.
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31.08.2021 14:50 Ответить
в моргах происходит вскрытие. Это новость?
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31.08.2021 15:38 Ответить
кто бы мог подумать!!!
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31.08.2021 14:25 Ответить
Главной причиной смертности мотоциклюберов - является избыточная кинетическая сила, воздействовшая на вещество в шлеме, а то и вне шлема, если нет шлема, на голову, но это не точно .подозреваем что и если кинетическая сила воздействует на вещество в голове, то возможно наступит летальный исход, но не для мотоцикла, а для владельца вещества, но не в шлеме, а в голове, то есть в так называемой черепной коробке, но это нуждается в дальнейших исследованиях, так что неточно и не нужно повторять это и другое в шлеме и без такового.
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31.08.2021 14:29 Ответить
Ага! Осталось объяснить, как так получилось, что главным лекарством, не практике спасающим жизни тяжелым ковид-больным оказался дексаметазон - глюкокортикоид, который как раз угнетает иммунную систему человека. Воистину, современная медицина - это все еще религия, а не наука.
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31.08.2021 14:55 Ответить
Американские ученые превращаются в британских ученых. Делают потрясающие по своей гениальности выводы. Что умершие от вируса получили повышенную концентрацию вируса и их иммунитет по какой-то причине не справился.
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31.08.2021 14:55 Ответить
Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких- так в виде чего частицы вируса находились в легких???Если в виде того же.что находится в легких при туберкулезе,астме, пневмонии и т.д,тогда американских ученых- аферистов, тоже прикупили создатели мировой вирусной аферы
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31.08.2021 19:21 Ответить
 
 