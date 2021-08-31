Главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса в легких, - американские ученые
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Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. Иммунитет попросту не справляется с ними.
Детали исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам профессора Университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана, ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.
"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - отметил он.
В частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии. Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.
Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.
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ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Просто расшифруй эту фразу
Я спросил - че, огда чего мучаете население земель всяких, коммунисты?
Он грит - так мы щас уякнем метеоритом, а вирус просто так - нам поржать, а вы взбодренными помрете....
Тотальный бред. Прививка - не лекарство, прививка - тренировка иммунитета для того, чтобы повысить его шансы спасти дурную башку своего хозяина, когда она наглотается вирусов.
Вакцинация - это как учения перед настоящим боем, ставка в котором - жизнь. Безусловно, вакцины тренируют и сами вирусы, но с таким же успехом их тренирует иммунитет выживших. Разница между вакцинированием и его отсутствием - в нескольких сотнях миллионов выживших людей. Но я за то, чтобы антивакцинаторы естественным путем убывали, поэтому вакцинация должна быть исключительно добровольной.
Ржака.
Кстати в каких единицах таблицы исчисления измеряется иммунитет ????