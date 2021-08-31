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"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поставил сотрудникам горсовета ультиматум: либо вакцинация, либо увольнение.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" - это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится-не нравится, мы пример для всех.

Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения.

Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы.

Даю две недели", - говорится в сообщении.

Читайте: Вакцинировавшиеся от COVID-19 учителя Ивано-Франковска получат 1000 грн премии

Автор: Богдан Гуньковський
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+22
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 1919
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31.08.2021 14:31
+14
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 5279
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31.08.2021 14:31
+13
интересно, а как это (принудительная вакцинация) согласуется с законодательством Украины. По крайней мере должно быть постановление Кабинета Министров, приказы МВД и МОЗ. Ну или хотя бы решение СНБО.
Похоже мэр просто потерял берега
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31.08.2021 14:34
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Для начала сделай прививку от гриппа в этом году, от гриппа много людей умирает. Если сделаешь, то расскажи обязательно, помогла прививка или нет.
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31.08.2021 14:48 Ответить
Кто ты есть, чтобы увольнять людей?
Ты собственник мэрии? Это твоя компания, что ты такие распоряжения издаешь?

Чиновьё за несколько лет ковида совсем страх потеряло.
Плюют на законодательство, ведут себя как рабовладельцы.
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31.08.2021 14:42 Ответить
А это что за флажок еще вылез? У вас тут что, международный слет антивакцинаторов?
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31.08.2021 15:21 Ответить
почитав коментарі, не дивно що таке тупе бидло вибрало собі тупого шута президентом
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31.08.2021 14:43 Ответить
ясно шо так - мэр же может срубить бошку, или четвертовать, а тут холопы говорят в коментах шо мэр неправ и надо рабам дать подумать, а не сразу розгами их, розгами! "Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 2601
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31.08.2021 14:45 Ответить
Ті, хто топить проти вакцинації, якраз не за Зелю.
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31.08.2021 14:48 Ответить
чому ти таке тупе, маєш же доступ в інтернет, практично до всієї інформації. а тупий бик, биком!
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31.08.2021 15:05 Ответить
Я то думал,что тупые в колхозе под руководством бригадира Луки батрачат. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 705
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31.08.2021 15:47 Ответить
Хамло колгоспне, приїдь у Київ - я тобі все розкажу і наочно покажу.
Мало не буде.
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31.08.2021 18:59 Ответить
"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета - Цензор.НЕТ 6981
видать срочно хочет быть уволенным? ибо не думаю что у мужичка нету 10 помощников, 9 из которых скажут: дядя, ты дебил?
а десятый в сортире будет сидеть и говорить в телефон - маня, ты слышь, наш мэр поехал кукухой гыгыгы, хорошо шо я укололся новичком.... б*же, что-то мне поп.лох.еле, звони кобзону, ой Суркову......
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31.08.2021 14:43 Ответить
Врачи Ивано-Франковска готовят карманы и благодарят мэра.
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31.08.2021 14:45 Ответить
Это точно. Карманы готовят "будь здоров" для чайников , что от вакцины бегают. Вот попадет добрая часть не вакцинированных долбодятлов в реанимацию на ивл, и начнется хай "ивл убивает". И начнут колоть и пичкать этих идиотов лошадиными дозами антибиотиков и другой херни. Лавэ потечет бурной рекой. Как при коммунизме. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 6739
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31.08.2021 17:11 Ответить
идиоту мэру надо дать три прививки и кацапскую контрольною в голову
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31.08.2021 14:45 Ответить
я надеюсь шо "его неправильно поняли".
вроде адекватный там мэр, вроде бы, но что-то замкнуло наверное - православие говорит шо нельзя, а язык(подлизнуть) подсказывает шо надо как во всяких воронежах - всехпривить а Конституция:

"Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 2125
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31.08.2021 14:59 Ответить
Уволить этого урода!
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31.08.2021 14:45 Ответить
Конституция ? Права людыны ? не,не чув..
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31.08.2021 14:52 Ответить
Такие прецеденты нужно резко пресекать. Резко и по самому больному- по рейтингу! Решили перенимать опыт Рашки. Там,таким образом, всю страну уже поперевакцинировали. В Украине этого допускать никак нельзя. И за недопущение подобных рабских замашек, должны выступать всем народом, включая вакцинированных. Потому что дело не в вакцинации, а в скотском отношении и отсутствием уважения к взрослым людям!
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31.08.2021 14:56 Ответить
видать у мэра что то упало.... и это не "хваталка", а рейтинг "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 298
я чет засомневался даже что такое он высрал.

без видео не особо верится конечно чтобы здоровый бык похоронил свое кресло то. ибо его там сожрут и он не переизберется, наверное, хотя.... Садовой сбоку - ничего себя чувствует, так что не знаю, но до Европы после такого заявления ему, в смысле посады - очень далеко
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31.08.2021 15:03 Ответить
Звісно. Вони працюють із людьми. Хто їм дав право наражати сторонніх людей на небезпеку?
Не бажають робити щеплення? То їх право, нехай сидять вдома і користуються правами.
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31.08.2021 15:02 Ответить
да! но давай закон где мона заставлять колоть хз шо - ибо ""уволю"?
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31.08.2021 15:04 Ответить
покажи Закон де вони мають право наражати моє здоров'я на небезпеку?
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31.08.2021 15:07 Ответить
Давайте так, у меня есть все прививки и я за вакцинацию. Но колоться не изученными полумифичными вакцинами, в которых даже металлические примеси попадаются (японцы уже столкнулись) я не собираюсь. Вот эти вакцины и есть опасность!
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31.08.2021 15:12 Ответить
А чего бояться, если Вы вакцинированы и защищены? Или не верите в эффективность вакцины, тогда зачем колоть?
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31.08.2021 15:12 Ответить
Я змушений робити щеплення щоби зупинити цю хворобу, а якісь дебіли малоосвічені роблять навпаки слухаючи різний маразм у інтернеті.
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31.08.2021 15:21 Ответить
Я не знаю, что Вы там у себя зупиняете, но то, что большая часть вакцинированных людей повторно заражается, говорит о неэффективности нынешних вакцин и разумно было бы дождаться более эффективного и безопасного препарата.
Так что, возможно это адепты скорейшей вакцинации являются "малобразованными дебилами".
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31.08.2021 15:34 Ответить
Вакцинированные продолжают заражать людей и это факт. Так вы тоже опасны для других. Вот такая фигня получается.
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31.08.2021 15:13 Ответить
продолжают заражать людей и это факт.

Вам відоме значення слова - "факт"? То надайте докази існування цього факту, у чому проблема?
Що ще є для вас фактом, хімтрейли? Ящероподібний Байден?

https://voxukraine.org/fejk-vaktsynovani-vid-covid-19-stayut-nosiyamy-infektsiyi-ta-zarazhayut-************/
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31.08.2021 15:24 Ответить
Уколись и спасешься!
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31.08.2021 15:17 Ответить
Чупакабры так точно нам не нужны. Пусть не колються. Повымерають быстрей. Вот как то так. В мире ты один подтвержденный чупакабр остался. Поэтому, не вздумай колоться.
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31.08.2021 17:56 Ответить
Никак нет, сперва вы - ибо есть закон шо никто не должен уменьшать свободы и блаблабла.
так шо вы за "веру" скажи еще - покажи шо нету летающих мущинок = а ты покажи что есть - есть факт - утверждение - и вот, товарищ доро.гой..... дорогой длинной иди, если не покажешь что я не так что то сказал то, м?
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31.08.2021 15:25 Ответить
Тобто не маєш. Так ото ж. А Конституція каже що Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом... Тобто ти свої права на безпеку ставиш вище за мої?
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31.08.2021 15:28 Ответить
А также - никто не имеет права понижать(на хлопский разум) уровень прав, если нету ВОЕННОГО либо ЧС - положения!
и дальше я ничего не скажу - просто уже все сказано - локдауны шо были весной - даже суды аннулировали 96% штрафов ибо это тупо самодеятельность кабмина была
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31.08.2021 15:36 Ответить
То на якій підставі ти "понижуєш" рівень мого права на безпеку для здоров'я? У тебе що є Військовий стан, чи НС?
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31.08.2021 16:06 Ответить
да(командует псом и собакой) - военный залдостан - раз-три.... "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 2274
я не понижаю ничо, просто констатирую как и мужественный Антиколорадос - патриотичный, крепкий, неуловимый
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31.08.2021 16:35 Ответить
Ты ширнулся? Так почему ссышь? И вообще неизвестно что с тобой через несколько лет будет,може " на фотках " в фотоателье будешь.Ну ты понял каких
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31.08.2021 21:59 Ответить
а ты не общаешься с людьми? я больше чем уверен,что ни с родными,ни с соседями,ты маску не надеваешь. а между прочим уже только ослу неизвестно,что вакцинированные,более опасны,как ходячие разносчики инфекции.
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31.08.2021 15:08 Ответить
а между прочим уже только ослу неизвестно,что вакцинированные,более опасны,как ходячие разносчики инфекции

Давно так не ржав... Я звісно розмовляючих віслюків бачу щодня, но це шедевр! "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 6103
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31.08.2021 15:13 Ответить
А вы не в курсе что вакцинированные разносят инфекцию еще быстрее, чем не вакцинированные? Странно, а такого умного с себя корчит))
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31.08.2021 15:14 Ответить
вакцинированные разносят инфекцию еще быстрее

прям Ліга сміху. Давно так не ржав. А можно посилання на якусь наукову працю чи можливо сайт ВООЗ?
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31.08.2021 15:16 Ответить
не спорь,это одно из рашкиных говномётов.
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31.08.2021 15:21 Ответить
бред - он нормальный. ты сам то откуда?
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31.08.2021 15:27 Ответить
Борисполь
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31.08.2021 15:29 Ответить
Боже, що із людиною зробили хімтрейли...
От і живи після цього біля аеропорту..
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31.08.2021 16:13 Ответить
так ви вакцинувавсі ну то й шо? всі легені поруч тото зробили?
видів новину шо не приймають Свіновак і та й індійську бурду? то вам обідно? ну то шо - Говерла на гуцула впаде?
так шо не особо спорь ибо тут новость была шо типо приму в Европе, но был список и ....... трампампам.... у вас токо шанс "вакцинировацца" в "бусиках", тут писал кто то - если едешь в Испанию пахать - пара евро и ты .... тадам - уже вакцинирован и есть бамашка, прямо в бусике выдают "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 5032
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31.08.2021 16:43 Ответить
ой, ви би бачив срачі, ну тобто просто б читав "зетаталк"..... тоді ми всі були не особливо розумні.... так шо .... я реально розумію совків та віропітеків - а також яничарів - дуже важко осмислити то шо тобі вдовбали - відкинути, і піти проти цього... якось так.
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31.08.2021 16:50 Ответить
ну просто если вакцинирован то это не особо убивает вирионов в носоглотке, так вот, примерно
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31.08.2021 16:37 Ответить
Ну так вакцинируйся сам и не бойся тех кто невакцинирован .какие проблемы
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31.08.2021 15:09 Ответить
Я вже давно зробив щеплення. Як тільки пфайзер з'явився, так і зробив.
А де подивитися як у мене росте хвіст? змінюється колір обличчя і т.п. хєр.ня?
Які ж ви забиті невігласи.
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31.08.2021 15:14 Ответить
Да ничего у тебя от физраствора не отрастет, выдыхай. Но заразишься ты 100%, гарантирую В ноябре меня вспомнишь "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 8474
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31.08.2021 15:16 Ответить
Дивися що би у листопаді близькі не "згадували" яким ти був
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31.08.2021 15:17 Ответить
Кашпировский?
Нет, не Кашпировский. А вот доктор Пи... , так точно. "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 7487
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31.08.2021 15:26 Ответить
При чому тут хвіст чи икс.люди не хочуть вакцинуватися і мають на це право .і ніхто їх не може заставити.і якщо людина перехворіла місяць назад який сенс їй робити вакцину?
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31.08.2021 17:15 Ответить
Якщо має антитіла то не має сенсу. Хто заперечує їх права? Я запитую чому вони порушують мої? Ви ж не будете сперечатися що людина із відкритою формою туберкульозу не має права працювати поруч із вами? Тобто десь ж та межа на якій ви розділяєте ці два випадки? От мені і цікаво де та межа і як ви її встановили. Я підозрюю, що межею є ваше невігластво.
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31.08.2021 17:21 Ответить
Хорошо сказал. Пример с туберкулезом , так просто убийственный.
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31.08.2021 18:00 Ответить
Так если ты привитый чего боишься заразиться ? На самим деле привитые от ковида разносят вирус и являются причиной массовых заражений в мире.
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31.08.2021 21:03 Ответить
Яка дурня... Ви з секти хімтрейлів чи плоскої Землі? думаю, що так.
У школі потрібно було нормально вчитися...
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02.09.2021 15:41 Ответить
А хто сказав що там хворі люди працюють?нехай забезпечать їх прц тестами раз в дві доби і все
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31.08.2021 18:05 Ответить
Нехай самі себе і забезпечать. Хто їх має забезпечувати? Працедавець, та нахіба вони йому потрібні, ці додаткові витрати? Держава? Я проти витрачання моїх податків на подібну дурню.
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02.09.2021 15:42 Ответить
Затягайте його по судам
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31.08.2021 15:07 Ответить
скільки у вас вдалих рішень судів по незаконному звільненню? Судитися звісно можно, але й самому "затягатися" в судах теж...
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31.08.2021 15:15 Ответить
http://newzz.in.ua/newzz/1148955522-v-oksforde-vyyasnili-chto-vakcinirovannye-gorazdo-silnee-rasprostranyayut-covid-19.html. Не исключено,что это не совсем достоверная информация (как в статье написано, нет ссылок на публикацию). Но если это так? Кто от кого должен будет прятаться?
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31.08.2021 15:13 Ответить
Терміново потрібна приватна страхова медицина. От якби їм у щорічному страховому полісі нулик до вартості домалювали, бо вони не бажають робити щеплення, це було би справедливо, а поки медицина за податки, то інакше їх до тями не приведеш.
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31.08.2021 15:19 Ответить
так тобі за то говорять шо ніяка сволоч не може нікого примушувати ок?
а за інше - згідний, вище за срач деякі фрази твої.
якщо хтось когось до чогось примушує то це або дуже погано(комунізм більшовизм) або щось демократичне. ае історія каже - ідіть на три букви від примусу.
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31.08.2021 15:33 Ответить
Ви маєте запам'ятати одну просту річ,без якої вам у Європі не має що робити. Ваші права закінчуються там де починаються мої і навпаки.
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31.08.2021 16:12 Ответить
ясно шо так, тока сначала надо закон сменить, либо установить ЧС.
я тоже не люблю когда всем побоку на маски, но до эпидемии еще в десять раз вирус не дотягивает, а вот тогда - всем раздавать должны и т.д., как вот почему то китайцы испугались(знали что выпустили?). и там именно - всем всех обеспечивали. а всюду, кроме норм. стран - всех на бутылку - и десять мусоров гоняет мущинку в трусах - так шо - какие то твои там такие права то? "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради - Цензор.НЕТ 4390
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31.08.2021 16:33 Ответить
Какие ваши права нарушают невакцинированные ?
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31.08.2021 21:00 Ответить
Вони сприяють поширенню хвороби у моїй країні. Це забирає мої кошти (мої податки), впливає на рівень життя. До того ж діти мої не вакциновані, це ставить під небезпеку їх життя. Мало того, я змушений буду тривалий час щеплюватися, бо через них пандемія триватиме довше.
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02.09.2021 15:40 Ответить
Страховую медицину хочешь ? Потом не жалуйся когда врач будет гонять тебя на ненужные тесты и снимать с тебя деньги за каждую мелочь .
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31.08.2021 21:05 Ответить
Та плювати я на нього хотів. Там є страхова компанія, не хоче платити за ліві тести, нехай підключає свого лікаря та юриста.
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02.09.2021 15:36 Ответить
ніхто на планеті Земля не заставить мене вакцинуватись!
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31.08.2021 16:10 Ответить
Смерть близької людини від ковіду змінила погляди не одного дурака...
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31.08.2021 16:14 Ответить
а від вакцини?
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31.08.2021 16:21 Ответить
І такий ризик є. Тут потрібно порівнювати ймовірність і якщо вона співідноситься як 1/мільйону, то боятися щеплення глупо
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31.08.2021 16:24 Ответить
Людина що померла від ковіду, так само померла б від невідомих шмурдяків якими зараз колять називаючи їх вакцинами. Від епідемії міг врятувати повний карантин- як в Австралії, де при 1 хворому місто закривають повністю.
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31.08.2021 16:43 Ответить
Меру порада. ...Якщо після вакцинації хтось із вакцинованих врубає кінці від віруса ??????? Тоді кого на палю??? Думаю тут ще коник заритий....після вакцинації ніодному мєдицина не напише заключення , що відкинув копита від ковід, дельта, амєга. Ссс.ки. Вони турбуються за тіпа виборців.
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31.08.2021 18:29 Ответить
На Цензоре есть статья,что в Израиле вспышка заболеваемости
Там вакцинированы 80%
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31.08.2021 19:23 Ответить
В чем смысл массовой вакцинации от ковида ? .
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31.08.2021 20:58 Ответить
В деньгах корпораций...
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31.08.2021 21:05 Ответить
А шо делать тем кто переболел, тест не сдавал и числиться орви?
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31.08.2021 21:04 Ответить
Тоже так было думал ОРВИ..серез 3 месяца раздумий и догадок ,,а шо це було?" попрощался с 400 грн..и да был ковид...остались антитела LgG 5.5
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01.09.2021 07:27 Ответить
Друзі. Вакцина не захищає від зараження. Вона допомагає легше переносити захворювання. Вакцинуйтесь, бляхамуха
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31.08.2021 21:14 Ответить
Слуга нанятый народом распоясался! ! На зарплате у фармомафии?
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26.10.2021 17:05 Ответить
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