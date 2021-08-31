"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поставил сотрудникам горсовета ультиматум: либо вакцинация, либо увольнение.
Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" - это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится-не нравится, мы пример для всех.
Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения.
Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы.
Даю две недели", - говорится в сообщении.
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+22 Підлога Маккартні
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+13 Frol Fedoroff
показать весь комментарий31.08.2021 14:34
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Ты собственник мэрии? Это твоя компания, что ты такие распоряжения издаешь?
Чиновьё за несколько лет ковида совсем страх потеряло.
Плюют на законодательство, ведут себя как рабовладельцы.
Мало не буде.
видать срочно хочет быть уволенным? ибо не думаю что у мужичка нету 10 помощников, 9 из которых скажут: дядя, ты дебил?
а десятый в сортире будет сидеть и говорить в телефон - маня, ты слышь, наш мэр поехал кукухой гыгыгы, хорошо шо я укололся новичком.... б*же, что-то мне поп.лох.еле, звони кобзону, ой Суркову......
вроде адекватный там мэр, вроде бы, но что-то замкнуло наверное - православие говорит шо нельзя, а язык(подлизнуть) подсказывает шо надо как во всяких воронежах - всехпривить а Конституция:
я чет засомневался даже что такое он высрал.
без видео не особо верится конечно чтобы здоровый бык похоронил свое кресло то. ибо его там сожрут и он не переизберется, наверное, хотя.... Садовой сбоку - ничего себя чувствует, так что не знаю, но до Европы после такого заявления ему, в смысле посады - очень далеко
Не бажають робити щеплення? То їх право, нехай сидять вдома і користуються правами.
Так что, возможно это адепты скорейшей вакцинации являются "малобразованными дебилами".
Вам відоме значення слова - "факт"? То надайте докази існування цього факту, у чому проблема?
Що ще є для вас фактом, хімтрейли? Ящероподібний Байден?
https://voxukraine.org/fejk-vaktsynovani-vid-covid-19-stayut-nosiyamy-infektsiyi-ta-zarazhayut-************/
так шо вы за "веру" скажи еще - покажи шо нету летающих мущинок = а ты покажи что есть - есть факт - утверждение - и вот, товарищ доро.гой..... дорогой длинной иди, если не покажешь что я не так что то сказал то, м?
и дальше я ничего не скажу - просто уже все сказано - локдауны шо были весной - даже суды аннулировали 96% штрафов ибо это тупо самодеятельность кабмина была
я не понижаю ничо, просто констатирую как и мужественный Антиколорадос - патриотичный, крепкий, неуловимый
Давно так не ржав... Я звісно розмовляючих віслюків бачу щодня, но це шедевр!
прям Ліга сміху. Давно так не ржав. А можно посилання на якусь наукову працю чи можливо сайт ВООЗ?
От і живи після цього біля аеропорту..
видів новину шо не приймають Свіновак і та й індійську бурду? то вам обідно? ну то шо - Говерла на гуцула впаде?
так шо не особо спорь ибо тут новость была шо типо приму в Европе, но был список и ....... трампампам.... у вас токо шанс "вакцинировацца" в "бусиках", тут писал кто то - если едешь в Испанию пахать - пара евро и ты .... тадам - уже вакцинирован и есть бамашка, прямо в бусике выдают
А де подивитися як у мене росте хвіст? змінюється колір обличчя і т.п. хєр.ня?
Які ж ви забиті невігласи.
Нет, не Кашпировский. А вот доктор Пи... , так точно.
У школі потрібно було нормально вчитися...
а за інше - згідний, вище за срач деякі фрази твої.
якщо хтось когось до чогось примушує то це або дуже погано(комунізм більшовизм) або щось демократичне. ае історія каже - ідіть на три букви від примусу.
я тоже не люблю когда всем побоку на маски, но до эпидемии еще в десять раз вирус не дотягивает, а вот тогда - всем раздавать должны и т.д., как вот почему то китайцы испугались(знали что выпустили?). и там именно - всем всех обеспечивали. а всюду, кроме норм. стран - всех на бутылку - и десять мусоров гоняет мущинку в трусах - так шо - какие то твои там такие права то?
Там вакцинированы 80%