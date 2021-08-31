"Не хотите прививаться - заявление на увольнение": Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поставил ультиматум невакцинированным сотрудникам горсовета

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поставил сотрудникам горсовета ультиматум: либо вакцинация, либо увольнение.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" - это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится-не нравится, мы пример для всех.



Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения.



Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы.



Даю две недели", - говорится в сообщении.

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