ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный

Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора. На сегодняшний день в Вооруженных силах отрабатывают соответствующие планы и задачи.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", — подчеркнул Залужный.

При этом он отметил, что широкомасштабная агрессия — это не только задача армии, а всей страны. В частности, экономики, общества и т. д.

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"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления", — отметил главнокомандующий.

Он также напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции на территории Украины.

"Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой — развалить их изнутри", —подчеркнул Залужный.

По его мнению, общество должно также противостоять пропаганде РФ, отличать фейки от правды и, прежде всего, верить своей армии.

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"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче", — акцентировал главнокомандующий ВСУ.