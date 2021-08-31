ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный
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Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора. На сегодняшний день в Вооруженных силах отрабатывают соответствующие планы и задачи.
Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", — подчеркнул Залужный.
При этом он отметил, что широкомасштабная агрессия — это не только задача армии, а всей страны. В частности, экономики, общества и т. д.
"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления", — отметил главнокомандующий.
Он также напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции на территории Украины.
"Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой — развалить их изнутри", —подчеркнул Залужный.
По его мнению, общество должно также противостоять пропаганде РФ, отличать фейки от правды и, прежде всего, верить своей армии.
"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче", — акцентировал главнокомандующий ВСУ.
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https://mm-v.livejournal.com/186229.html
Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
Наших воинов ежедневно руSSня убивает на фронте, а Залужный думает, как бы все свалить на простых граждан. ПОЗОР.