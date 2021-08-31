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ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный

Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора. На сегодняшний день в Вооруженных силах отрабатывают соответствующие планы и задачи.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс, у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии", — подчеркнул Залужный.

При этом он отметил, что широкомасштабная агрессия — это не только задача армии, а всей страны. В частности, экономики, общества и т. д.

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"Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления", — отметил главнокомандующий.

Он также напомнил, что Россия не останавливает проведения информационно-психологической операции на территории Украины.

"Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой — развалить их изнутри", —подчеркнул Залужный.

По его мнению, общество должно также противостоять пропаганде РФ, отличать фейки от правды и, прежде всего, верить своей армии.

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"Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче", — акцентировал главнокомандующий ВСУ.
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Топ комментарии
+4
Я в Днепре!!!! Никто ничего не отрабатывает!!!!! Просто НИЧЕГО!!!!!!
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31.08.2021 14:54
+3
Суспільство повинно бути готове не тільки до протидії дезінформації, а до збройної протидії в умовах чисельної переваги ворога.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
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31.08.2021 14:55
+3
Страна устала то войны, да, путлеру расскажи а не стране. Четверть страны - вата, к окурку припасть мечтают, чиновники, прокуроры, судейские... льготники, якобы"элита", пофиг какая власть, чем хоже - для них лучше.
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31.08.2021 16:13
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Я в Днепре!!!! Никто ничего не отрабатывает!!!!! Просто НИЧЕГО!!!!!!
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31.08.2021 14:54 Ответить
Війна з Мордором буде за місяць чи за рік, але буде. Важка та кровопролитна. Готуватись треба було з 2014 року. Але...

https://mm-v.livejournal.com/186229.html




Резюмируя:
Первую тяжелую войну в столетии следует ожидать в период с 2018,12 года (февраль 2018) по 2022,02 год (январь 2022).
Вторую тяжелую войну в столетии - в период с 2036,34 года (апрель 2037) по 2040,32 год (май 2040).
Статистическая точность прогнозов - ±3 года.
Насколько эти войны будут тяжелыми и будут ли они успешными? Когда мы выделяли зависимость, на основании которой и построен прогноз, то главными критериями были угроза для независимости страны и величина потерь поэтому и войны, прогнозируемые на основе этих данных, будут адекватны этим критериям. Можно предполагать, что для России это будут главные и наиболее тяжелые войны в XXI столетии.
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31.08.2021 15:14 Ответить
Суспільство повинно бути готове не тільки до протидії дезінформації, а до збройної протидії в умовах чисельної переваги ворога.
Швейцарська модель давно придумана, не треба винаходити велосипед.
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31.08.2021 14:55 Ответить
Чим гірша ізраїльська? Випробувана десятиліттями і чотирма війнами.
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31.08.2021 16:15 Ответить
Зважаючи на ситуацію в Ізраїлі із його успішним існуванням серед численних ворогів, то однозначно, що не гірша. Але детально я про неї не знаю.
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31.08.2021 18:45 Ответить
Страна устала от войны!!! Главнокомандующий так сказал!!
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31.08.2021 15:00 Ответить
Оттяпали 25% Украины - это еще не полномасштабная? ВСУ отрабатывают планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача не только армии, а всей страны, - Залужный - Цензор.НЕТ 1214
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31.08.2021 15:07 Ответить
Бла бла бла,терплячі телепні кабінетні.
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31.08.2021 15:13 Ответить
Страна устала то войны, да, путлеру расскажи а не стране. Четверть страны - вата, к окурку припасть мечтают, чиновники, прокуроры, судейские... льготники, якобы"элита", пофиг какая власть, чем хоже - для них лучше.
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31.08.2021 16:13 Ответить
Маннергейм до 1939 говорил , что войска , армия будет сражаться , если будет что защищать ! финны с 1918 до 1939 создали государство , которое хотели защищать .... а украинцы за 30 лет много создали , хотят защищать ворованную собственность олигархов , которые "равняются " на восточного соседа ??? вот так то !!!
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31.08.2021 18:11 Ответить
отрабатывают!!!! через сутки, после того, как вам сепаратня наваляла......хоть бы не позорились.....
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31.08.2021 19:02 Ответить
Главком,вначале хоть локальные обстрелы от орков заткни,а затем отрабатывай свои генеральные планы и задачи..
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31.08.2021 20:39 Ответить
Выплаты военным для начала начните платить
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31.08.2021 21:43 Ответить
Должна, но готова не будет, ибо нельзя со связанными руками и преступными приказами не открывать огонь в ответ противодействовать врагу.
Наших воинов ежедневно руSSня убивает на фронте, а Залужный думает, как бы все свалить на простых граждан. ПОЗОР.
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31.08.2021 23:49 Ответить
 
 