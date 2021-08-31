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Пенсионный фонд (424) пенсия (2135)

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

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Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

В Украине половине будущих пенсионеров не хватит официального трудового стажа для выхода на пенсию в возрасте 60 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет  "Зеркало недели" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По данным издания, аналитика ПФУ четко указывает, что количество лиц, которые будут иметь право на назначение пенсионных выплат при достижении определенного законодательством пенсионного возраста, будет постоянно снижаться из-за отсутствия у них необходимого страхового стажа. Так, из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет (см. рис. 1). То есть более чем половине будущих пенсионеров придется работать дольше, чем требует законодательство, и в основном они сами себе подняли свой пенсионный возраст, потому что главная причина отсутствия необходимого стажа — неофициальная занятость.

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд 01

Как напоминает издание, "внедряя очередную пенсионную реформу, правительство Владимира Гройсмана радовалось, что ему удалось избежать электорально непопулярного повышения пенсионного возраста. Но это была весьма сомнительная победа, ведь в ходе реформы страховой стаж (необходимое условие выхода на пенсию) повысили с 15 до 25 лет. То есть если до этого человек мог выйти на пенсию в 60 лет при наличии 15 лет уплаты страховых взносов, то сейчас надо хотя бы 25 лет проработать официально, тщательно платя ЕСВ, чтобы претендовать на пенсию. На тот момент не было расчетов, для какого же количества лиц фактически будет поднят пенсионный возраст из-за отсутствия необходимого стажа. Зато нам показывали так называемый гибкий коридор пенсионного возраста и рассказывали о возможности при необходимости "докупить" нехватающие годы стажа. Что ж, теперь мы имеем четкое понимание, что значительная часть наших соотечественников даже зайти в этот коридор не сможет, да и "докупать" вряд ли будет, потому что не от хорошей жизни люди чаще всего соглашаются на зарплату в "конвертах". И что действительно было необходимо после введения этих изменений, так это четкая коммуникация с населением о том, что работа в "тени" фактически обрекает их на работу до конца жизни".

"Тенизация" зарплат уже сейчас негативно влияет на ситуацию. Соотношение количества плательщиков единого взноса к экономически активному населению составляет около 70%, а среди мужчин 25–50 лет — вообще почти 60%. Что еще хуже, к 2040 году прогноз ПФУ не улучшится (см. рис. 2).

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд 02

По данным ПФУ, отношение занятого населения к экономически активному ниже всего в возрастной группе 15–25 лет. И здесь речь идет как о молодежной безработице, когда молодому человеку трудно получить необходимый опыт работы, потому что каждый работодатель ищет персонал исключительно с опытом, так и о неофициальном трудоустройстве молодежи, которая, естественно, еще не обеспокоена вопросами необходимого стажа и будущей пенсии. Но и среди мужчин в возрасте от 36 до 50 лет плательщиков единого взноса сейчас всего лишь 63%, остальные, учитывая наш умеренный уровень безработицы, очевидно, работают в "тени". И это, безусловно, повлияет на их страховой стаж и лишит права на страховые пенсионные выплаты из солидарной пенсионной системы, которая на самом деле уже давно далека и от солидарности, и от системности.

"Значительное улучшение пенсионного обеспечения лиц преклонного возраста, вышедших на пенсию, в нынешней финансовой ситуации крайне проблематично... — приводит ZN прямую цитату из аналитики ПФУ. — В связи со снижением темпов роста собственных доходов солидарная система пенсионного обеспечения теряет свою страховую составляющую, так как финансирование пенсий все больше зависит от поступлений средств из государственного бюджета". Ни о какой солидарности речь давно не идет.

Увеличение расходов государственного бюджета на финансирование пенсий произошло в 2016 году при уменьшении ставки единого взноса и, соответственно, отчислений в бюджет фонда почти в два раза. При этом значительная детенизация занятости и заработной платы не произошла. От снижения тарифа прежде всего выиграл крупный бизнес и субъекты хозяйствования, которые и до этого своевременно платили средства в бюджет Фонда. Только за 2020 год бюджет ПФУ по этой причине потерял сумму, превышающую поступления из государственного бюджета на покрытие дефицита пенсионных средств. Впрочем, когда ЕСВ уменьшали, об этом мало кто думал, все надеялись на мифическую детенизацию. Катастрофическую демографию в Украине вообще не учитывали.

Сейчас в Украине немногим менее 11 миллионов пенсионеров. А плательщиков ЕСВ — около 12,8 миллиона. Вторые содержат первых за счет отчисления ЕСВ. Поскольку минимальный ЕСВ у нас 1320 гривен, или 22% от минимальной заработной платы, понятно, что поддержка эта не может быть значительной.

При этом расходы на пенсии в Украине упрямо приближаются к 12% ВВП. Суммы огромные, и если не учитывать расходов на возврат долгов, то пенсии — самая большая расходная часть бюджета страны и составляет 495,5 млрд грн, более половины из которых — это вообще не ЕСВ, а дополнительное финансирование из госбюджета. При таких огромных расходах пенсии в основном остаются маленькими, потому что пенсионеров у нас почти столько же, сколько и работающих, которые платят взносы в Пенсионный фонд.

"По подсчетам ПФУ, уровень замещения пенсионными выплатами заработной платы будет снижаться вплоть до 16,2% в 2030 году. Все правильно, выйдя на пенсию после 2030-го, вы получите всего 16% от вашей зарплаты. Для понимания, сейчас средняя пенсия в Украине составляет 3778 грн при средней зарплате в 14 313, то есть почти 26,5%. Но уже сегодня очевидно, насколько резко ухудшается жизнь человека в момент выхода на заслуженный отдых. 

Если вы не прокурор, депутат или судья и не позаботились о собственном пенсионном плане, полагаясь исключительно на государство, вы обречены на бедность в старости. Уже сейчас пенсии выше 10 тыс. грн в Украине получают менее 4% пенсионеров (см. рис. 3), большинство выживает на значительно меньшие суммы, более того, у 15% пенсионеров выплаты не дотягивают даже до 2 тыс. грн. И это сейчас, а будет еще хуже. При таких перспективах мотивировать людей к "детенизации" их заработков крайне трудно. Еще труднее публично признать, что солидарная система давно умерла, ведь альтернативы ей до сих пор нет. Как и источников для повышения пенсионных выплат", - говорится в статье.

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд 03

В то же время, Пенсионный фонд Украины в своем анализе считает, что ситуации могли бы помочь следующие шаги:

  • установление адекватности, обоснованности и приемлемости уровня фискальной нагрузки на фонд оплаты труда;
  • сокращение количества пенсионеров-льготников;
  • усиление стимулов для участия в страховой пенсионной системе и борьба с "тенизацией" зарплат;
  • создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, развитие мелкого предпринимательства;
  • поддержка развития негосударственных (частных, корпоративных, профессиональных) пенсионных фондов и запуск обязательного второго накопительного уровня;
  • улучшение методов контроля над поступлением единого взноса на общеобязательное социальное страхование;
  • экономическое воспитание молодежи и населения трудоспособного возраста о правах и обязанностях участия в солидарной пенсионной системе, преимуществ введения обязательного накопительного пенсионного страхования.

Напомним, Кабмин планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабмин утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
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Топ комментарии
+27
Можно подумать, что сейчас стаж играет большую роль. Что ты проработал сорок лет, пахал, что прогулял, вот тебе две тысячи и хватит…
..
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31.08.2021 14:59
+20
С вами ублюдками зелёными хер до неё доживешь... Все за что беретесь в дерьмо превращается
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31.08.2021 14:59
+20
Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 9441

Половине будущих пенсионеров не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 5152
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31.08.2021 15:04
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Страница 2 из 2
В России пенсионный возраст подняли. А в Украине пенсий вообще не будет.
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31.08.2021 15:23 Ответить
Нє будєт расєі, коцап... Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5662
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31.08.2021 19:02 Ответить
Накопительную систему если и нужно вводить, то во всяком случае не при зелени этой рукожопой и воровитой.
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31.08.2021 15:30 Ответить
Всё чего касается Зеля превращается в гαμно. Как легендарный царь Мидас!
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31.08.2021 21:43 Ответить
Как-то однобоко освещена проблема, ни слова не сказано об изменении законодательства для миллионов граждан фактически задним числом, когда за оставшееся время до теоретического выхода на пенсию уже никак не заработать нехватающий страховой стаж, не заработанный до изменения законодательства, ведь люди вынуждены были выживать кто как мог, а далеко не всем удавалось разворовывать страну после распада совка. Из окончательного варианта закона убрали упоминание о дате рождения людей, которых затронут изменения.
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31.08.2021 15:31 Ответить
Это "патриот! Украины Порошенко так постарался приняв с потолка неподъёмный стаж, а сам тем временем чистит карманы украинцев.
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31.08.2021 15:32 Ответить
Если бы не Порошенко, ты бы жил в ДНР с мусорки.
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01.09.2021 08:04 Ответить
Государственный долг Греции в 2016 году составлял 33 миллиарда евро, но минимальная пенсия в Греции 800 евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ибо греки быстро чистят рожи тем, кто пытается им снизить пенсии.
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31.08.2021 15:38 Ответить
Если мне уже не будет хватать на стаж, какой резон мне хоть копейку сейчас отдавать в пенсионный фонд, если я оттуда ничего не получу вообще никогда?
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31.08.2021 15:43 Ответить
Можешь купить стаж. За год 50 000.
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31.08.2021 16:42 Ответить
не угадали - всего около 30 000 ))))
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31.08.2021 23:17 Ответить
они сами себе подняли свой пенсионный возраст, потому что главная причина отсутствия необходимого стажа - неофициальная занятость. ну конечно же , сами *** виноваты,что зарплаты такие, пожрать толком не за что....вся молодежь за бугром лярды баксов в страну пересылает.....докерувались до ручки зешмаркли
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31.08.2021 15:48 Ответить
Пенсия в 2000-3000, - это не пенсия, это геноцид
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31.08.2021 15:51 Ответить
А типа люди соглашаются на зарплату в конверте потому что там огромные деньги платят .Попробуйте устроится в швеёй официально например в Харькове , хотя треьуются выше крыши , а куда вы пойдете на Маоышева или Хтщ а нхххй вы там кому то нуджы
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31.08.2021 15:58 Ответить
Цитата: "То есть более чем половине будущих пенсионеров придется работать..."
Ребята Вы смеетесь!? Да работать придётся всем вне зависимости от стажа ибо не такую пенсию можно только ласты клеить (исключения, конечно: судьи, парламентарии....)
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31.08.2021 16:01 Ответить
Всё с пенсиями может измениться в лучшую сторону, если законом исключить специальные пенсии судьям, прокурорам, депутатам и прочим самым полезным членам общества.
Всем пенсии - на общих основаниях с одинаковой формулой. Тогда начнёт налаживаться.
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31.08.2021 16:14 Ответить
уже не важно, что там сделал гнойсман. некий использованный контрацептив по фамилии марченко, а по совместительству министр финансов, доступно объяснил: хрен вам, а не пенсии. можете не ждать, не зависимо от того, платили вы взносы, или нет.
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31.08.2021 16:31 Ответить
а куда деваются взносы тех, кто 1-2 года не дожил до этого счастья а имел по 35-40 лет стажа??? правильно...осели в ПФ для выплат вип-пенсий... те с*ки живут до 100 лет , ибо и больнички у них свои и льготами всю жизнь пользовались....а чем они заслужили вип-пенсию?
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31.08.2021 23:20 Ответить
Тут головне аби на достойне утримання працівників соцзабезпечення коштів вистачило...

Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6928
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31.08.2021 16:31 Ответить
Я предлагаю вообще ликвидировать пенсионный фонд. Установить пособие по старости всем. К примеру - доработал до 60 лет - пособие 2000. Всем без разбору. Судьям прокурорам бывшим президентам шмыгалям и ляшкам.
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31.08.2021 16:40 Ответить
Да Вы что такое говорите ? Если всех уровнять, то и по 10тыс получится.
Но нельзя давать столько денег на руки нариду, сопьются!
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31.08.2021 17:18 Ответить
А представьте - разогнали всех чиновников пенсионного фонда. Нечего считать, нечего продавать...
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31.08.2021 18:54 Ответить
17,4% людей, які отримують найбільшу пенсію, сумарно отримують більше, ніж 53,9% людей, що отримують найменші пенсії. Також 3,9% найбільш "заможних" пенсіонерів разом отримують більше. 15,6% найменш заможних. Нафіга така солідарність? Адже пільговики не з своїх сплачених ЕСВ таку пенсію собі сформували.
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31.08.2021 16:47 Ответить
Нехрен на страну вкалывать. Стоило эти 40 лет потратить на себя и свое развитие. А теперь то что, теперь дружно за щеку. Это все карма для кто не хотел думать своей башкой и все ждал пока ему дадут занятость. Потом не пенсии не здоровья. А через годик, придется пояснять, откуда деньки на коммуналку берешь, если не работаешь и без пенсии. Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1395
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31.08.2021 16:56 Ответить
Обирайте янєлоха ще раз, зробить 150 років мінімум стаж для пенсії...
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31.08.2021 16:57 Ответить
Янелох пенсійну рехворму не вигадав і не почав. Чи пам"ять відбило зовсім?
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01.09.2021 22:11 Ответить
А разве пенсионная реформа была принята не в 2011 году?
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31.08.2021 17:13 Ответить
У 35 років % тих хто не мають права на вихід на пенсію 66%Ч, 49%Ж, а хто ті щасливчики у залишку хто в 35 вже напрацював собі стаж та може вийти на пенсію?
А взагалі хай ідуть до біса.
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31.08.2021 17:19 Ответить
ПРИЙДЕТСЯ СТАНОВИТЬСЯ ОХОТНИКАМИ И БРАТЬ В РУКИ ОРУЖИЕ !)
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31.08.2021 17:33 Ответить
тогда мы будем пенсии из вас - падл выдавливать.... и из ваших семеек.....
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31.08.2021 19:05 Ответить
Наш Пенсионный Фонд гробит пенсионеров, вместо того, чтобы их спасать. Причем делает это избирательно.
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31.08.2021 19:28 Ответить
опять гройсман зелибобам в штаны наклал
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31.08.2021 20:01 Ответить
ЗАЛИШИЛАСЬ У ЛЮДЕЙ СОВКОДРОЧЕРНА ПСИХОЛОГІЯ - НАКАЗАТИ, А НЕ ЗАПОБІГТИ ПРОБЛЕМІ Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 6091
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31.08.2021 20:36 Ответить
Який поганий Гройсман - це він винен що У Зе ВЛАДИ ДІРА В БЮДЖЕТІ В ДЕСЯТКИ МЛРД. ГРИВЕНЬ, БО КЛОУНИ БЕЗДАРНІ КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2098
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31.08.2021 20:38 Ответить
дыра в бюджете с сотни лярдов гривень была и при Гройсмане, статья о том что для выхода в 60 лет на пенсию теперь людям не хватает трудового стажа
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01.09.2021 07:20 Ответить
Та ну.
Звездиш ти файно.
При Пороху таких дефіцитів бюджету і близько не було.
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01.09.2021 21:45 Ответить
Бо регулярно кредити виклянчував...
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01.09.2021 22:13 Ответить
Лахта, хто тебе питає
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01.09.2021 22:21 Ответить
Придурку, бпп твого ідола віддало за цю рехворму 122 голоси. Тому запхай язика в шоколадну сраку і замовкни.
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01.09.2021 22:54 Ответить
Лахта, ти ще і гомодріл - іди в бан до своїх колєг по параду Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7488
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02.09.2021 20:46 Ответить
Що, дебіле, на гівно сходиш? Молодець. Є з-за чого. Бо твій Педро постарався, щоб ти до пенсії не дожило...
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02.09.2021 21:59 Ответить
А чому держслужбовцю достатньо стажу тільки 10 років для повноцінної пенсії в той час коли тим за чий рахунок вони жили та дістають пенсії до 80-90% від оклада плюс надбавки потрібно 35-40 років та ще і страхової при тому що Незалежній Україні лише 30-ть а страховий стаж нараховують тільки із 2004-го року.Хоча я оплачував так званий ,,страховий,, із 2001-го але данні ПФ кудись щезли а квітанції про сплату в банк виявляється що не дійсні.
Всі говорять про стаж але ніхто так нічого конкретного не говорить що буде із стажем за часи СССР.
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31.08.2021 21:15 Ответить
Сейчас уже эта тема ушла с 90% и 10 годами стажа для госчиновников.
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31.08.2021 21:37 Ответить
Да,тема ушла.Только Вы не вникали куда.А тема ушла в 50% от за 5 лет который изберет себе будущий пенсионер.
А теперь сделаю ,,распальцовку,,о которой молчит ПФ
Госслужащие-50% от оклада плюс за ранги и категории.(стаж 10 лет)
Силовики-50% от оклада плюс за звания и доплата за занимаемые должностья.(стаж 25 лет)
Работяги-50% от ВЫПЛАЧЕНЫХ (выплаченых а не от зарплаты) в ПФ денег за любые,выборочно, 5 лет.(стаж 35 лет до посмертно)
Ощущаете разницу?
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01.09.2021 06:56 Ответить
Вы не улавливаете разницу между окладом и зарплатой. В том то и фокус, что госчиновник отталкивается от оклада, пусть и 50%, а обычный - от зарплаты. Там больше 1 оклада с надбавками не считают.
Вот возьмем пример в ВУЗе. где преподы имеют право, как не обычную, так и на научную пенсию.
Оклад профессора в национальном ВУЗе - это 10800 гривен, зарплата на ставку на руки - до 16 тысяч. С нее 50% оклада - это 8 штук грубо.
А если по обычной системе, то уже будет, например весь заработок, 1,5 ставки+официальные халутры. Это уже больше штуки баксов, может даже 1200-1300. И пенсия будет реально 9,5-10 штук.
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01.09.2021 11:22 Ответить
Фантазуєте Ви. 1,5 ставки то було давно і неправда, зараз ВУЗи жевріють, в усякому разі технічні. А у 2016 науковців на*бали, і наукові пенсії прибрали просто так не тимчасово, не частково, а ЗОВСІМ. Спочатку закинули гачок із цими пенсіями у 80-90% від окладу, коли оклади були низькими, а потім на*бали
Див. ЗАКОН УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність

Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
№ 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 2148-VIII від 03.10.2017}
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02.09.2021 09:38 Ответить
Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7690
1) 1,5 ставки, на кафедре где я профессор, по совместительству, имеет 100% штатных преподавателей.

2) Набор был на 1 кафедре 12 групп в прошлом году и 9 групп в этом.
3) Научная пенсия была невыгодна, потому что там расчет шел от голой зарплаты на ставку. А все приработки не считались в ней.
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02.09.2021 22:04 Ответить
Про що Ви? Не має уже ніякої наукової пенсії. Я же посилання дав. Отримують ті, хто встиг отримати до 2016. Але, насправді, вона стає невигідною тому що у формулі, враховується середня заробітна плата на день виходу на пенсію.
Та і з приробітками, то не у всіх. Зараз у багатьох ВУЗах студентів набрати не можуть, тому годин навантаження обмаль. Працюють на 0,25.
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03.09.2021 22:39 Ответить
Под приработками имелись ввиду все официальные прочие доходы. Они в обычную пенсию считаются, а в научную не считались НИКОГДА. А набрать студентов не могут в заборостроительных институтах. Никаких проблем с набором в Шеве, КПИ, ЛП, ЛНУ и т.д. нет и не будет.
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03.09.2021 22:49 Ответить
На всі технічні та природничі спеціальності проблеми з набором кругом.
Що Ви усе за ту наукову пенсію, яку законодавчо прибрали. Доречі, на початку дії закону Про наукову діяльність, науковий приробіток зараховували. Це потім стали притискати.
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03.09.2021 22:55 Ответить
Я к тому, что не каждому она выходила больше, точно также как не каждому госчиновнику больше будет.
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03.09.2021 22:59 Ответить
Весь стаж в СССР считается. Кто тебе сказал, что нет. Моему отцу все считают и другим. Если ты отчислял нормально тогда, то знаю людей, которые максималку получают - 18 штук, имея стаж только при СССР.
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31.08.2021 21:39 Ответить
Вы заблуждаетесь.Во первых,деньги считают только после 2000 года.И неважно,как ты зарабатывал до.Во- вторых,по всем методикам,если заработал больше максималки-дулю в нос.Надо судьям отдать!
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01.09.2021 05:57 Ответить
Это вы ошибаетесь, учитываются все отчисления. У меня есть знакомые получающие максималку даже, которые просто не работали после 2000 года.
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01.09.2021 12:14 Ответить
Там коэффициент средней зарплаты считается.
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01.09.2021 12:15 Ответить
Кем работал Ваш папа?Точно не стоял у станка.
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01.09.2021 06:58 Ответить
Конструктор самолетов.
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01.09.2021 11:14 Ответить
И это не имеет значения кем он работал. Рабочий у станка получает в 10 раз меньше, чем я, но я в пенсион плачу минимум в 10 раз больше. Да, у него вредная работа, все дела, но в любой системе у него пенсия будет намного ниже моей. И это правильно.
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01.09.2021 11:23 Ответить
Сюрприз! Тебе потом насчитают 25 тысяч пенсии и ,если ты не судья или чиновник,дадут 17 тыс.(10 минималок).И все!
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01.09.2021 16:57 Ответить
Ну так и есть, а у него будет 5 штук.
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01.09.2021 17:41 Ответить
И что это за такая работа за которую получаете в 10 раз меньше за работягу а платите налогов в 10 раз больше?
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01.09.2021 17:42 Ответить
Какая вам разница. Топ-менеджер компании. Такой ответ устроит? Я сегодня ужинал с топ-менеджером, у которого з/п в 10 раз больше моей ))) И что? Вы считаете зарплата в 3 штуки баксов это очень много? Я так не считаю.
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01.09.2021 21:31 Ответить
Топ-менеджер? А яку продукцію ти виробляєш, якщо не секрет?
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01.09.2021 22:18 Ответить
Еще один экономист))) А ты в курсе, что Сингапуре доля услуг 93%? ))) У вас все тазиками меряется )))
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01.09.2021 23:03 Ответить
Що значить "услуг"? Приміром, парикмахерська, салони краси, кінотеатри теж послуги. Але там люди щось роблять для інших людей СВОЇМИ РУКАМИ, тобто, фактично, виробляють ту ж продукцію. Ти ж, нахлібник, трутень, утриманець і альфонс суспільства, спекулюєш вже готовою продукцією, не вдаривши палець об палець при її виробництві, причому роботяги, що її безпосередньо виготовили і вклали в неї свою працю, отримують за цю свою працю в рази менше ніж ти, барига і спекулянт. Та нічого, рано чи пізно буде встановлена і справжня справедливість...
ПС. І так, без "тазіка", виробленого простими роботягами, ти голе і босе здохнеш з голоду і жертимеш свої "услуги", лежню.
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01.09.2021 23:56 Ответить
Что ты несешь, аутист ))) Я содержу своими отчислениями в пенсионный фонд десятки пенсионеров, а ты трутень тазиками все меряешь.
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02.09.2021 03:29 Ответить
Кого ти там "содержиш", недолуге? Ти сам живеш на утриманні тих, на чиїй праці збагачуєшся. Це вони якраз тих пенсіонерів утримують. Бо саме ти в житті будки собачої не побудувало, і без тих тазіків, ще раз повторюю, здохнеш з голоду в злиднях. Не дійшло? Ідіот? Тоді відмовся від ВСЬОГО МАТЕРІАЛЬНОГО, в тому числі і від продуктів, що створене ПРАЦЕЮ простих людей, тобто від того, що ти називаєш тазіками, хоч на тиждень, і жри весь той тиждень свої "услуги". Потім розкажеш, що важливіше, трутню. Прості роботяги без твоїх "услуг" проживуть, а чи проживеш ти без їхніх "тазіків"?
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02.09.2021 22:50 Ответить
Что ты несешь, попучленец? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 8532 Я руковожу частной фирмой и плачу налоги, а ты только клювом стучать научилось по клавиатуре и ср...ть на сайте. Тазики - это такие совки как ты, которые за Зебила голосовали, а до этого за Петуховича. И ты в своей жизни ничего не создал, так что трутень тут только ты. Простые работяги проживут без услуг транспорта, связи, комунальщиков? Продукты еще нужно доставить. Или ты с поля их жрать будешь, полупокер. Что ты вообще несешь, кащенковец? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7197
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03.09.2021 01:32 Ответить
Альфонсе дурнуватий, транспорт, зв"язок і комунальники - це і є ті самі роботяги. І доставляє урожай з поля саме простий роботяга за кермом. Маючи за свою працю реально копійки. А такі, як ти, скоти, ефективні манагери, руководітєлі срані, на його мозолях і за рахунок його праці наживаються. Але нічого, прийде час і все, вкрадене в простих робітників, стане вам, падлюкам, поперек горла. Нажретесь, ушльопки...
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03.09.2021 23:41 Ответить
Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5312 Ой ты плохой совсем стал Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9169 Дурачек, а куда и как доставлять ты посчитаешь. Меня так умиляют лишенцы вроде тебя. Ты реально живешь в США? Стране адвокатов и мэнэгеров? Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5312 Слышь, пролетарий, тебя с твоими воззрениями нужно пить по утрам напиток Цикорий, ездить на ПАЗике и питаться только в заводской столовой трехдневными щами Половині майбутніх пенсіонерів не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9169
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03.09.2021 23:50 Ответить
Взагалі, згідно Закону України Про державну службу
Стаття 90. 1. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Там якісь мутки залишилися для тих, хто уже прослужив 10 років на момент приняття цих змін, то начеб-то вони мають право вийти на пенсію по старому закону
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02.09.2021 09:23 Ответить
Если ты работал неофициально или меньше 25 лет к 60, то это твоя проблема. Некоторые 40 лет работают к 60. И так тут кривая система. Вообще пенсия должна быть примерно равна отчислениям в пенсионку.
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31.08.2021 21:36 Ответить
Даже проработав 40 лет, будешь получать потом копейки, а не то что действительно заслужил
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31.08.2021 23:13 Ответить
Мой батя проработал 50 лет. Получает почти 500 баксов пенсии.
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01.09.2021 14:32 Ответить
Это много?
В Греции пенсионеры получают не меньше 800 доларов.
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01.09.2021 15:21 Ответить
Для Украины это много.
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01.09.2021 17:42 Ответить
К Вашему сведению я официально работаю и исправно оплачиваю все налоги из 1980-го года но мне никак не выходит пенсия в 18 тысяч.
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01.09.2021 17:45 Ответить
Ну значит у вас зарплата такая. Чтобы получать 18 штук пенсии зарплата должна быть от 40 штук гривен )))
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01.09.2021 21:28 Ответить
Ще раз питаю: що "отчисляє" в пф держслужбовець чи суддя? На основі чого їм начисляються такі захмарні пенсії?
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02.09.2021 00:00 Ответить
Ну у них з/п по 100 штук, в пенсион они отлисляют будь здоров. Это как бы понятно, что воровство из бюджета по сути, но в пенсион они перечисляют десятки тысяч в месяц каждый.
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02.09.2021 03:26 Ответить
Лишь бы хватило денег на пенсии в Лугандоне. И уж совсем не знаю 2000 дол. хватает ли нашим пенсионерам выехавшим на ПМЖ в Израиль. Это Зеля такой подарок сделал Израилю за будущие заслуги. Они наверное Голодомор собираются признать.
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31.08.2021 21:54 Ответить
Зачем тогда платить в ПФ? Зачем содержать паразитов из ПФ? Почему не плаьтить не от стажа, а от внезков за количество лет!
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31.08.2021 23:07 Ответить
Воровать надо меньше. В Британии, да и во многих европейских странах, чтобы получать государственную пенсию надо 10 лет стажа, а не 25.
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31.08.2021 23:12 Ответить
Не хватит стажа ?
Тогда ВЕРНИТЕ ВСЁ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЗА 40 ЛЕТ УПЛАТИЛ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД !
С банковским процентом за пользование этими деньгами.
Там нормальная сумма.
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01.09.2021 01:09 Ответить
Отож в банк надо откладывать деньги с молода, а не Пенсионный фонд, тогда по достижению пенсионного возраста проценты по вкладу будут как хорошая пенсия, да и тело вклада ещё остаётся. Раньше конечно с вкладами при совке ******* население, сейчас надёжнее в иностранные банки или золото вкладывать.
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01.09.2021 07:43 Ответить
В який банк ?У мене вже 2 банку збанкрутували через які я пенсію отримував.
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01.09.2021 15:17 Ответить
банки
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01.09.2021 15:18 Ответить
Швейцарський.
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01.09.2021 16:00 Ответить
Якби розмір пенсії відповідав, та забезпечував рівень життя, щоб за неї боротися та працювати прозоро. А так молодь каже, що навіщо я буду працювати офіційно за копійки, щоб прожити життя у злиднях, а потім отримувати мізерну пенсію. На прикладі, знайомий пропрацював все життя простим робочим на шкідливому підприємстві, та вийшов на пенсію за шкідливим списком в 50 років, а з підприємства пішов у 65 років, отримує максимальну пенсію, що є винятком. А зараз щоб отримати максимальну пенсію треба офіційну зарплату близько 60 тисяч гривень. Порахував, зараз маючи стаж у 40 років, та середню зарплату, пенсія буде близько 4500 грн. Та і відносно стажу, раніше ПТУ, строкова армія, та робота була більш офіційно, стаж набирали. Зараз, хто як хоче, так і крутиться. Краще відкладати кошти, ніж надіятися на таку державну пенсію.
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01.09.2021 07:36 Ответить
а где же его взять этот стаж ?? мусора и пограничники уходят на пенсию в 40-45 лет и потом занимают рабочие места в охране. у нас в городе кроме охраны никуда не влезешь ничего не работает. в годы моей молодости пошел развал производства. все закрылось И ГДЕ ЕГО БРАТЬ ЭТОТ СТАЖ ????
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01.09.2021 10:40 Ответить
Нужна та пенсия копеечная вообще! На нее пенсионеры жрут Мивину и попрошайничают у супермаркетов. Вбухай кучу бабок, чтоб докупить стаж и получай 2 тысячи в итоге. Жуть, как это мотивирует. Надо искать источники дохода, не надеясь на отот смех, который они гордо называют"пенсия". Например, как один из вариантов, вкладываться в недвижимость. Аренда - это всегда копеечка. А они пусть подавятся своими идиотскими пенсиями. Моя мама, отработав как дурак, получала гроши. Пока ее не научили обдурить и сделать себя инвалидом войны по малолетству. Теперь у нее большая пенсия. Она даже никому ее не озвучивает, бо умрут от зависти. (Хвала Гройсману). А у техженщин, кто получает трудовые - вошь на аркане. Не то это государство, в котором выгодно трудиться. Пусть идут к черту.
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01.09.2021 12:13 Ответить
А деньгами от пользованиями недрами наполнить пенсионный фонд как в других странах в Украине вообще не рассматривается?
эти деньги должны идти в нужные карманы, а пенсионеров должен содержать обычный работяга работающий в белую и выживающий в этой стране?
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28.09.2021 16:44 Ответить
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