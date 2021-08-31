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Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садиков в Черновицкой области, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садиков в Черновицкой области, - ОГА

В Черновицкой области в одном из детских садиков произошла вспышка коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом во время брифинга 31 августа 2021 года рассказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"За последние несколько недель мы имеем вспышку коронавируса в одном из детских садиков области. Сейчас там принимают все необходимые меры для уменьшения распространения этой болезни", - отметила Наталья Гусак.

Кроме того, она сообщила, что сейчас в больнице региона находится 36 детей с коронавирусом и с подозрением на инфицирование.

С 1 сентября дети вернутся в школы и снова начнут учиться очно. Из-за этого, по словам экспертов, существует риск ухудшения общей эпидситуации в Украине.

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Кроме того, в стране распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта. Чтобы избежать вспышки заболеваемости украинцам рекомендуют сделать прививку от коронавируса. Вакцина убережет от тяжелого течения болезни и смерти в случае инфицирования. В первую очередь это касается людей, которые из-за особенностей работы вынуждены контактировать с большим количеством граждан.
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Сча дети в школу еще пойдут, "и понеслась"! Вспышка COVID-19 произошла в одном из детских садиков в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 526
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31.08.2021 15:05 Ответить
Антиваксеры, вы там фиксируете результаты испытаний вируса на детях? Это все не без вашей пламенной помощи происходит.
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31.08.2021 15:09 Ответить
А что? Дети тоже почитуют Цензор что ли? И набераются гадостей у его писателей?
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31.08.2021 15:14 Ответить
У 36 дітей з'явились сопельки??? Ніколи такого не було, і от знову?
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31.08.2021 15:38 Ответить
Когда это ты тех детей обследовать успел? Или просто набрехал, как обычно?
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31.08.2021 16:38 Ответить
Так зашугали населення, що тільки чхнула дитина, вже біжать робити тести ... Назви ГРВІ Ковідом, і буде вам щастя...
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31.08.2021 15:41 Ответить
Чипировать!
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31.08.2021 15:10 Ответить
 
 