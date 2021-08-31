Парад в День Независимости Украины показал, что при действующей власти прекратилась разработка новых видов вооружения и техники, - Турчинов
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Вся техника, которая проехала по Крещатику 24 августа, была разработана и в большинстве случаев, сделана до 2019 года.
Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Более того, бронемашины и тягачи с муляжами ракет являются ярким свидетельством того, что многие перспективные проекты были преступно заморожены. О них вспомнили только чтобы сформировать показушные ряды, а не для защиты страны. Вообще, последние два года финансирование государственного оборонного заказа свидетельствует о полном отсутствии у военно-политического руководства страны стратегического видения и понимания реальных угроз в случае решения Кремлем полномасштабного военного конфликта", - отметил политик.
"В стране третий год подряд не только срывается выполнение государственного оборонного заказа, но и полностью деформируется логика его формирования. Это - или закупка морально устаревшего вооружения производства советских времен и старых некачественных боеприпасов по коррупционным схемам, или финансирование показушных проектов, которые никак не могут повлиять на укрепление обороны (вроде заказ одного танка "Оплот" для участия в параде), или вложение средств в неподъемные для оборонного бюджета проекты ВиВТ иностранного производства, удовлетворяя интересы международных партнеров, а не оборонные приоритеты собственной страны", - подчеркнул Турчинов.
"Продолжение подобной вакханалии несет реальные угрозы для национальной безопасности Украины. Именно анализ наступательных возможностей российской армии для обеспечения наиболее эффективных мер противодействия должен стать главным приоритетом формирования ДОЗ в условиях достаточно ограниченного оборонного бюджета", - резюмировал политик.
Полный текст статьи Александра Турчинова "План Б" читайте ЗДЕСЬ.
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ШУТКА1---Деньги----Шутка2. Где вы тут видели производство? Товар? На деньги можно купить Товар. Что тут не ясно? Какие вы все тупые!!! . Ну в крайнем случае можно еще Найема попросить что-то поимитировать....
Та основна частина того, що їздило і літало як на цьому, так і на усіх попередніх парадах - це 60-ті - 70-ті, максимум 80-ті роки.
Бетери, пехи, танки, "Гіацинти", "Крокодили", "Сушки", "горбаті" - це техніка Афганської війни.
До речі, той самий "Булат", ті ж БТР-3 і 4, "Вільха" - це базиси тих таки 70-х.
Зрештою, нова військова техніка потрібна зовсім не для парадів, а про "нові розробки" взагалі не повинно бути відомо аж поки вони не почнуть поступати на озброєння...
Про забезпеченість новою бронетехнікою пастор революції нічого не казав?
Танків "Оплот" у тайської армії вчетверо більше, ніж в українській, а у славної бірманської воєнщини не менше 600 третіх бетерів, дві сотні МТ-ЛБ і всілякі інші новісінькі "гвоздички" українського виробництва, з гідністю поставлені туди для "виробництва на місці" за часів правління папєрєдніків в тому числі й Турчинова. І якщо хтось із найзатятіших патріотів ще може пояснювати це злочинними контрактами, укладеними пєрєдпапєрєдніками, то підписаний у березні 2019 року контракт на створення у М'янмі нового виробництва ні разу не потрібних і без того найбоєздатнішій БТР4 на них вже не спишеш. А як там у справжньопатиріотів з розрекламованим виробництвом набоїв? Бо Турчинівський "патронний заводік" щось там на експорт хвігачить...
"Зенаступніки змусили наших славних танкоробів врешті позбутися залежності від братніх агресорів і коє-як зібрати перший, років за десять, "Оплот" для ЗСУ." - который умудрился поломаться на подготовке к параду? И кстати, чем нам поможет 1 танк?
"Між іншим, найбільш заятятим самопатріотам цікаво буде дізнатися, що саме зенаступніки почали давати добробатівцям статус учасників бойових дій (з відповідними пільгами)" - ложь.
"а День пам'яті захисників України, що полягли у боротьбі за її державний суверенітет та територіальну цілісність також не папєрєдніками встановлено..." - и как это отразилось на защитниках? Их перестали штрафовать за открытие ответного огня?
"До того ж, епідемія SARS-CoV-2 становить нині для України не меншу загрозу, ніж братні агресори - за рік українців від неї полягло більше, ніж за сім років війни." - поэ
тому Крадуцкий торганул масками, Зеленский пиарил "Эпицентр", и вся кодла пустила деньги Анти ковидного фонда на асфальт (причём часть мимо тендера, остальное через свои фирмы, и дороже чем при Порохе)?
"але після такої нищівної медреформи на це важко розраховувати" - эту реформу Зелень продолжает воплощать, правда через жопу, как и Роттердам+
"Добре вже, що хоч з гідністю ліквідовану санепідслужбу коє-як почвали відновлювати..." - ну так, ждём возвращения поборов
Між іншим, на рівень ̶1̶9̶1̶3̶ 2013-го року ВВП України не вийшов і досі...
Що ж до бронетехніки, то один танк може не так вже й багато. Та все ж незрівнянно більше, ніж можна зробити без танків - самими шикаладними батончиками.
Про штрафи за атвєтний агонь ви розкажіть детальніше, бо зараз його відкривають безплатно.
І не забудьте згадати, хто першим з гідністю віддав наказ припинити вогонь в односторонньому порядку 20 червня 2014 року.
Щодо асфальтування ковіду, то це без сумніву гідне продовження папєрєдніх реформаторських традицій. Однак воно все ж не дотягло до рівня ліквідації санепідслужби, відновити яку незрівнянно складніше, ніж знищити.
На фото: папєрєдній зереформатор у супроводі добровольців вимірює карантинним термометром температуру бойового асфальту:
Між іншим, зенаступніки не лише наймедовішу реформу з гідністю продовжують, я й славні гібридно-переможні Мінські угоди виконують. Тільки у авторів тих реформ та підписантів угод це тепер чомусь викликає істерику та однозначно асоціюється зі зрадою та реваншизмом.
"А яким боком, і хто з фахівців від остатків пояснить, чому після чергової нищівної перемоги революціонерів ВВП України скоротився практично удвічі, з гідністю "вийшовши на рівень" першої майданної Революції на граніті?
Між іншим, на рівень ̶1̶9̶1̶3̶ 2013-го року ВВП України не вийшов і досі..." - а понятно, потеря Крыма, индустрии донбасса не при чём, как и нападение параши.. Я правильно понимаю?
"Що ж до бронетехніки, то один танк може не так вже й багато. Та все ж незрівнянно більше, ніж можна зробити без танків - самими шикаладними батончиками. " - и что ты собираешься делать с 1 танком? Не стрелчть? Ведь "вайна в галаве" говнокомандующего закончена? И да, шикалад есть только в очке *****, куда Зе заглянул, как результат, не подскажешь?
"Про штрафи за атвєтний агонь ви розкажіть детальніше, бо зараз його відкривають безплатно." - ты дурак? Штраф за открытие огня без разрешения вышестоящего командования, уровня бригады. За время принятия решения, до Киева дойти можно
"Щодо асфальтування ковіду, то це без сумніву гідне продовження папєрєдніх реформаторських традицій" - да? И с какой статьи бюджета сняли финансирование при "папередниках"? Напомню ковидный фонд - внебюджетный
" Однак воно все ж не дотягло до рівня ліквідації санепідслужби, відновити яку незрівнянно складніше, ніж знищити" - а давай восстановим ВнешПосылТорг? Тоже ведь - уничтожили. Хотя уверен, о этой структуре ты нихера не знаешь, за молодостью лет
"На фото: папєрєдній зереформатор у супроводі добровольців вимірює карантинним термометром температуру бойового асфальту:" - тупому гуманитарию непонятно, что Гройсману показывают - укладка полотна производится при температуре соответствующей нормативам?
"Між іншим, зенаступніки не лише наймедовішу реформу з гідністю продовжують, я й славні гібридно-переможні Мінські угоди виконують. Тільки у авторів тих реформ та підписантів угод це тепер чомусь викликає істерику та однозначно асоціюється зі зрадою та реваншизмом. " -
спасибо, поржал Типа, сейчас мы руководим столовой, а то шо кормить говном начали, так эт не мы общепит придумали .
Простите - вы идиот?
Найдёте ситуационную комнату - продолжим.
Найдёте Панамский оффшор - продолжим.
Найдёте убийц Шеремета - продолжим.
Найдёте убытки Роттердам +
Пока вы находитесь на уровне - зебуины обосрались.
Ваша трансляция *********** методичек, не интересна.
правда?
Шото тут КалоМойскими ватными портками завоняло
Перелік техніки, яку ми побачили демонструє, що попри численні "звинувачення" на адресу «попередників», в питаннях обороноздатності у Володимира Зеленського та його оточення власних досягнень у цієї сфері просто немає. Усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках - за часів каденції Порошенка та Турчинова як голови РНБО.
Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх очільників держави, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки, навіть швидше під спротивом нинішнього міністра оборони та його "компетентних" кураторів з офісу президента.
Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за часів Зеленського можна назвати хіба що тягач "Татра". На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит». Закупівля шасі "Татра" - єдине суттєве «покращення» комплексу «Нептун», яке ми побачили за останні два роки. При тому, що саме шасі не має суттєвих переваг над вітчизняними шасі КРАЗ, під які проєктувався цей комплекс.
Логіку МО можна зрозуміти. Адже кожне таке шасі коштує біля мільйона доларів, на відміну від приблизно 300 тисяч доларів вітчизняних аналогів. Трикратно збільшена ціна у три рази підвищила суму "відкату" для чиновників відповідно…
Саме завдяки цій оборудці, замість 70 ракет для комплексу, за останні два роки буди профінансовані тільки 22 ракети. Тобто, чеське шасі "Татра", яке красиво пройшло парадом, коштувало Україні майже 50 ракет, що були б здатні потопити увесь Чорноморський флот РФ.
Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.
Особливо цікаво було спостерігати за проходженням повз урядову трибуну санітарного автомобіля «Богдан-2251" - бо саме в закупівлі цих машин сьогодні обвинувачують ексзаступник міністра оборони часів Порошенка, генерала Павловського. Режим Зеленського намагається ув'язнити його начебто за те, що ця техніка поставлена до ЗСУ виявилась неналежної якості!
Але й це ще не все. У рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри ДБР, є "неналежною".
Склалася шизофренічна ситуація, коли Києвом та Одесою фактично пройшов парад «РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ» слідства ДБР. Адже вся військова продукція «Богдану» та «Кузні» наразі має статус доказів у «слідстві»…
как вы на это напирали, типа это лехко проще простого, и где
"Не обвинувачення, а казна-що, політична справа, зґвалтування права". Такі та інші вигуки лунали учора та сьогодні в Печерському райсуді Києва. Служителі Феміди продовжили арешт ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському та голові правління заводу "Кузня на Рибальському" - Валерію Шандрі. Обидва перебуватимуть за ґратами до 28 вересня. І Шандра і Павловський - називають справу політичною. Один підозрюваний - бойовий генерал, під керівництвом іншого - створено катери, які на 30-річчя Незалежності пройшли столичним Дніпром, під час першого річкового параду. Слідство ж закидає Павловському і Шандрі змову у постачанні неякісної військової техніки впродовж 2016-2018 років.
Другий день поспіль працівники заводу "Кузня на Рибальському", ветерани російсько-української війни та народні депутати збираються біля Печерського райсуду Києва, щоб підтримати Валерія Шандру та Ігоря Павловського.
"Звинувачення просто виссані з пальця, іде просто розправа над заводом. Катера засвітились у 2018 році у Керченській затоці, пам'ятаєте цю ситуацію, так? Із Москви була вказівка, щоб вони на освічувались, щоб цього завода не було, щоб Україна нічого не виробляла", - наголосив працівник заводу "Кузня на Рибальському" Юрій.
Тим часом, у залі Печерського суду від понеділка прокурори просять продовжити арешт Валерію Шандрі і Павловському, які перебувають у СІЗО ще з середини липня. Слідство підозрює, що керівник суднобудівного заводу нібито підбурив колишнього ексзаступника міністра оборони купити військові катери саме на його підприємстві.
"Встановлені процедури, які були порушенні при їх укладенні. Є документи, що підтверджують виявлені порушення під час вищевказаних державних контрактів, а також висновки військового майна та судово-медичних експертиз, якими підтверджені заподіяні збитки", - повідомив прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Якимчук.Адвокати справу проти своїх підзахисних називають замовною. "Мені дуже сумно спостерігати за тим, як просто ґвалтується право в Україні", - зазначив адвокат Ігоря Павловського Ростислав Кравець. Адвокатка Валерія Шандри Тетяна Охрімчук додала: "Це просто беззаконня".
Не вірять доказам прокурорів і народні депутати, які прийшли, щоб узяти на поруки бойового генерала і керівника суднобудівного підприємства.
"Це чисто політична справа. Це точно процес, який спрямований на дезорієнтацію українських військових і руйнування військово-промислового комплексу", - підсумував народний депутат Микола Величкович.
Як альтернативу триманню під вартою обвинувачення пропонує заставу Валерію Шандрі - у розмірі 50 мільйонів, а Ігорю Павловському - майже півмільярда гривень. Зрештою, суддя Світлана Волкова стає на бік прокурорів і продовжує арешт бойовому генералу Ігорю Павловському та керівнику "Кузні" Валерію Шандрі до 28 вересня. Суддя Волкова відома тим, що 2014 звільнила під домашній арешт і дала можливість втекти з України беркутівцю Садовнику, який керував розстрілами на Майдані. Адвокати ж Павловського та Шандри нині вже готують апеляцію на арешт.
Народний депутат з партії "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко в коментарі "Прямому" заявив, що таке рішення суду демонструє "абсолютну відсутність якихось підстав у тій підозрі, яка пред'являється генералу Павловському. "Друге, що власне розглядалося в засідання - це відсутність будь-яких підстав щодо того, що він би ухилявся від слідчих чи судових дій чи не з'являвся на засіданнях чи щось подібне. Тому фактично рішення (суду - прим.ред) подовжити тримання під вартою на місяць з абсолютно нелюдською і нелогічною сумою застави є, за визначенням Європейського суду з прав людини фактично способом тортур та тиску", - наголосив народний депутат. Окрім цього Павленко також озвучив переконання в тому, що таким рішенням ще буде надана правова оцінка.
Між тим, адвокат генерала Павловського Ростислав Кравець зауважив, що буде подана друга апеляція. "Звичайно ми подамо апеляцію і на першу ухвалу суду. Єдине, що я так думаю, що нам ту апеляцію не дали можливість розглянути і я думаю, що з цією апеляцією буде та ж сама ситуація. Навряд чи її дадуть розглянути. Чи навпаки будуть говорити, що от бачите другий раз вже підтвердили, що підозра обґрунтована, тому, що тут, мовляв, розглядати", - повідомив адвокат.
Адвокат генерала Павловського висловив сподівання, що цього разу суддя все ж таки "знайде сили розглянути нашу апеляційну скаргу і розглянути її дійсно по-суті."
Нагадаємо, через замінування зали судових засідань розгляд апеляції на арешт ексзаступника міністра оборони Ігоря Павловського перенесли. Адвокат генерала зазначив, що апеляційна інстанція призначила наступне засідання на 6 вересня, хоча вже 2 вересня спливає термін досудового розслідування.