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Новости Политика Украины
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Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

31 августа в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет ряд встреч в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA. Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона", - отметил он.

Читайте также: Зеленский в США: Запланирован большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8451 Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 15:27
+19
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8631
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31.08.2021 15:23
+14
а пока бравые пожарники будут развлекать ленку - главное чтобы рога вове не мешали пройти в двери Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 625
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31.08.2021 15:19
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Правила форума Совет форумчан
Надо пожелать ему удачи.
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31.08.2021 15:19 Ответить
А так же красный флаг в руки и электричку на встречу
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31.08.2021 15:20 Ответить
типа - пусть люди посмотрят на шута квартального и их не стошнит..
Ну хотя бы не всех стошнит от вида этого гидранта Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6225
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31.08.2021 15:48 Ответить
Вышел тако с самальота:
- А хде дедуля?....ну и фиг с ним! Дел - как у Берии перед войной...
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31.08.2021 15:58 Ответить
а пока бравые пожарники будут развлекать ленку - главное чтобы рога вове не мешали пройти в двери Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 625
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31.08.2021 15:19 Ответить
У осла не могут вырасти рога, они у него уже есть, но растут внутрь черепа. Поэтому там кроме рогов ничего не помещается.
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31.08.2021 15:54 Ответить
неЗенайка на Луне...
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31.08.2021 15:19 Ответить
Тут без двух, а то и трёх дороже ему не обойтись. Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7911
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31.08.2021 15:21 Ответить
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8631
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31.08.2021 15:23 Ответить
Люди у Ютьюбі кажут шо Зеля продався Госдепу и Пєнтагону,а Ольга ********* каже шо Зеля став нацистом...каравул коротше Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7109 Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7109
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31.08.2021 15:23 Ответить
В NASA Зеленский прочитает лекцию о том,как играть членом на рояле в условиях невесомости. Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2897
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31.08.2021 15:25 Ответить
"Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA" - оно хоть знает значение всех этих слов? Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6018
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31.08.2021 15:27 Ответить
А как же ! Недавно зеля блеснул, сказав, что светское государство - это былы и дефиле ледей по паркету... Интеллектуал потому что... почти энциклопедист...
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31.08.2021 15:46 Ответить
Странно, что он не упомянул дефиле лосося под соусом бешамель, например... Хотя, откуда у него в голове могло застрять "бешамель", но дефиле лосося вполне допускаю...
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31.08.2021 15:51 Ответить
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA.)))))))))))))))))))

сколько нужно времени, что бы в Киеве встретиться в МЭ, МО, МИД.....
ишаку проведут экскурсию по городу. наверное в автобусе.
Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4443
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31.08.2021 17:00 Ответить
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8451 Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 15:27 Ответить
На счет NASA и Илана Маска вы ошибаетесь ,Украина подписала 4 договора с агентством,а пару дней назад в космос улетело 2 ракеты с двигателями украинского производства...
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31.08.2021 15:30 Ответить
Я бы даже сказал - исторические!
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31.08.2021 15:31 Ответить
отобьет вовка член!
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31.08.2021 15:33 Ответить
NASA катапультируйте его в космос
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31.08.2021 15:34 Ответить
Можете его оставить себе , чтобы оно не вернулось назад в Киев? Прикройте в Гуантанамо там ему самое место.
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31.08.2021 15:35 Ответить
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6717

Зеленский на Луне.
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31.08.2021 15:35 Ответить
Це ж було на вечір заплановано?
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31.08.2021 16:43 Ответить
Надо было рояль сюда зафотошопить
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31.08.2021 17:24 Ответить
Ударятель по клавишам не достать, поэтому пока без музыки. Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6993
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31.08.2021 20:46 Ответить
Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5719 Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6431американская ракета-носитель АНТАРЕС с украинским движком стартовала успешно...доставила в космос 3,6 тонны грузов
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31.08.2021 15:35 Ответить
Senator S 01a656ec - ровно на все 100 в дірочку Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4339
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31.08.2021 15:36 Ответить
Мавзолейные бараны шо там Разогин дырку на МСК заклеил Скотчем? Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7365 Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9567Стадо идиотов
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31.08.2021 15:36 Ответить
літаки литять, будем всех бамбіть
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31.08.2021 15:37 Ответить
Дурне поїхало в турне
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31.08.2021 15:38 Ответить
Вас раздражает Договор NASA-КБ Антонов? Так єто не ко мне..а к Илану Маску... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 404 Договор 1 ярд Долляров...Илан Маск красава...Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 404
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31.08.2021 15:38 Ответить
Вряд ли, канешно, NASA будет давать денег КБ Антонов, разве шо им совсем некуда деньги девать.
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31.08.2021 15:49 Ответить
Дали еще год назад...Проснись... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 120
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31.08.2021 15:52 Ответить
NASA дали денег Антонову? Зачем им старые совеццкие самолёты, в музей?
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31.08.2021 16:04 Ответить
США отказались покупать на РАБссии космические двигатели для своих ракет...контракт Байден разорвал 2 дня назад....А шош такое Вяликие? Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 719 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 719
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31.08.2021 15:42 Ответить
пять заведений,где нужно и доложить и выслушать,и принять решение,и подписать...
ну понятно что не с 8:00,пока приедет,пока уедет,время на процедуру.
получается "галопом по евролпам",вопрос,почему надо в таком темпе это делать?
ну это же серъёзное мероприятие,а не дупе поковырять!
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31.08.2021 15:42 Ответить
Главное, чтобы членограй с коксом не перестарался.
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31.08.2021 15:45 Ответить
Порошенко дал задание Зеле подписать 10 договоров..Байден не против...Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6338 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8995
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31.08.2021 15:45 Ответить
А що це ЗЕопудало розуміється в тих стратегічних документах....навіть просто в документах...)))

Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9633
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31.08.2021 15:46 Ответить
...стратегические, пилЯт, документы - подпись на пропуске для входа в Белый дом, подпись для выхода из Белого дома и автограф на фото Байдена с надписью "...вальдемару на долгую память" Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3530 Может, еще автограф от Маска... Фу, уроды квартальные... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1474
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31.08.2021 15:47 Ответить
будем посмотреть









Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·2 мин

Путин только что устами Пескова повторил свою известную инструкцию Байдену от 16 июня: «США могут УБЕДИТЬ Украину выполнить минские соглашения». Во-первых,не смогут. Во-вторых, deep state не позволит Байдену совершить геополитическое самоубийство. Запомните этот день -1 сентября.
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31.08.2021 15:48 Ответить
Обосцыссся Мавзолейный..и фамилия Урода Путлер Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7447
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31.08.2021 15:51 Ответить
Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 861

Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8534
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31.08.2021 15:53 Ответить
так в штатах встречали пороха

Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6622
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31.08.2021 15:53 Ответить
а так.....

Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3
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31.08.2021 15:54 Ответить
Все непризнанные: непризнанная Маркарова, непризнанный Трухин, полупризнанный клоун, никого из ВР, только из ОП, который считается частным офисом, а не гос.аппаратом. Даже завхоза не было, наверное ему намекнули, что он персона нон грата.
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31.08.2021 16:08 Ответить
Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2475
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31.08.2021 16:45 Ответить
- То есть к нему уже заранее отправили МЧС-ника (пожарника)? Круто! © оттуда же
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31.08.2021 17:21 Ответить
, Всемирном банке и даже NASA. Источник: https://censor.net/ru/n3285542\\\\\\\\\\\

Никифоров , а чей ты козачек то?
Украина, да будет тебе холопу, известно, запускает ракеты с какими то фирмами сша - так что "и даже наса" - звучит как могло бы звучать из пасти Лебедева например(шпион-министв обороны был)
проверьте его там, аууууу......
(крикнул козак в пещеру и испугался услышав эхо))
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31.08.2021 16:02 Ответить
Зеля обосрал Путлера,на РАБссии паника,а Ольга ******** свалилась в обморок.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6953
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31.08.2021 16:04 Ответить
Хорошая новость для Крыс Путлера...Байден отверг Крымскую платформу Зеленского и обозвал его фашистом.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4333 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4333
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31.08.2021 16:06 Ответить
В NASA будет обсуждать получение кредита на посадку миллиарда деревьев на Луне.
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31.08.2021 16:11 Ответить
NASA все круногабаритные грузы Илана Маска доставляет по всему Миру а на только по территории США,а помогают Маску в этом правильно...украинские самолеты.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5334 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5334КБ Антонов.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8917
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31.08.2021 16:13 Ответить
Программа Илана Маска SpaceX и КБ Антонов расчитана на 3 годаСьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 824
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31.08.2021 16:19 Ответить
Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3345
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31.08.2021 16:19 Ответить
Робочий день - 8 годин. І сумніваюся, що хтось з американських посадовців заради вави буде його собі подовжувати. Тепер віднімемо час переїзду з установи до установи, затримки на різні непорозуміння і т. ін. Потім відмінусуємо час на "здрастє, як ваші справи, добре, що ви приїхали" і подібні протокольні манси... І що ж лишиться? Хвилин 20-30 на перемовини і підписання чогось? Та за цей час найвеличніше навіть не зрозуміє де воно, що йому кажуть і що воно підписує!
Це просто математика і логіка...
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31.08.2021 16:20 Ответить
Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 4765
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31.08.2021 16:22 Ответить
Без слез смотреть нельзя...

Та нє, тьфу на це, нам же сказали, що ми є Велика Аграрна Країна. А, взагалі, покі ще не почав працювати шкідливий ефект "втоми матеріалу"....то можна поля рапсом засівати. Уявляєте скільки там насіння рапсу влізе!
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31.08.2021 20:06 Ответить
Крымскую Платформу Зеленского Джо Байден одобрил.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6655На РАБссии ПАНИКА.... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3411
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31.08.2021 16:24 Ответить
Вопрос не в том, что себе намечтал Подоляк, а в том, куда и когда ЗЕ пустят.
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31.08.2021 16:26 Ответить
А в Минэнергетики США, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA рояли попрятали. А то оно ж чревато последствиями. Вот останутся Минэнергетики США, Пентагон, Госдеп, ВБ и NASA без клавиш, где ихние трудовые коллективы будут тогда заниматься художественной самодеятельностью и повышать свой культурный уровень?
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31.08.2021 16:27 Ответить
проведут ишака оманского на веревочке по учреждениям, о назначении которых он понятия не имеет...
Какой стыд, "стратегические документы" будет подписывать лыжный инструктор клоун...
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31.08.2021 16:28 Ответить
з п"ятихвилинним фальшивим "дякую" й "дуже приємно"!!!
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31.08.2021 16:51 Ответить
Хай йому пояснять що під час війни не можна торгувати з ворогом
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31.08.2021 17:42 Ответить
И шо вот это всё за один день? Да когда же ЗЕ! успеет? Или он подмахивает документы не читая, в турборежиме? Это он нечаянно может подписать отказ от должности президента, если кто подсуетится А ЗЕ! и не заметит
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31.08.2021 19:16 Ответить
Так....Украина, США, министерство энергетики...... Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178 .Та-а-ак, сложный пазл....Неужели, электрический кабель, договорятся тянуть через Атлантический Океан? Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178 Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178
И вообще у нас много общего - у них МинЭнерго, а у нас - ОблЭнерго. Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178. Думаю, договоримся.!!! Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8178
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31.08.2021 19:58 Ответить
ПыСы. Кабель - это ж не труба, как у кацапов,....Кинул в море и нехай себе тонет. Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3205
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31.08.2021 20:00 Ответить
Пусть нюхнет коксу...а то с таким плотным графиком ..придется брать ярмарка под мышку и недельки на две линять куда нибудь за инвестициями и меморандума и на острова зелёного мыса или Мадейру а может и за договорами о взаимном признании водительских прав с сейшелами...
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31.08.2021 20:42 Ответить
Что-то он зелёный…
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31.08.2021 20:51 Ответить
Козирного чувака з себе ліпить. Чмо зелене
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31.08.2021 21:19 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

А ещё меньше людей могло встретить Зеленского в Вашингтоне?

Надо было «массовку» пригнать. Поставить в ряд встречающих Ермака,

Кирилла Тимошенко, Шефира, Шмыгаля, сантехника с Банковой))))))Сьогодні в Зеленського заплановано зустрічі в Міненергетики, Пентагоні, Держдепі, СБ і NASA. Будуть підписані стратегічні документи, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9063
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31.08.2021 21:48 Ответить
 
 