Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
31 августа в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет ряд встреч в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA. Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона", - отметил он.
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Ну хотя бы не всех стошнит от вида этого гидранта
- А хде дедуля?....ну и фиг с ним! Дел - как у Берии перед войной...
сколько нужно времени, что бы в Киеве встретиться в МЭ, МО, МИД.....
ишаку проведут экскурсию по городу. наверное в автобусе.
Зеленский на Луне.
ну понятно что не с 8:00,пока приедет,пока уедет,время на процедуру.
получается "галопом по евролпам",вопрос,почему надо в таком темпе это делать?
ну это же серъёзное мероприятие,а не дупе поковырять!
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·2 мин
Путин только что устами Пескова повторил свою известную инструкцию Байдену от 16 июня: «США могут УБЕДИТЬ Украину выполнить минские соглашения». Во-первых,не смогут. Во-вторых, deep state не позволит Байдену совершить геополитическое самоубийство. Запомните этот день -1 сентября.
Никифоров , а чей ты козачек то?
Украина, да будет тебе холопу, известно, запускает ракеты с какими то фирмами сша - так что "и даже наса" - звучит как могло бы звучать из пасти Лебедева например(шпион-министв обороны был)
проверьте его там, аууууу......
(крикнул козак в пещеру и испугался услышав эхо))
Це просто математика і логіка...
Та нє, тьфу на це, нам же сказали, що ми є Велика Аграрна Країна. А, взагалі, покі ще не почав працювати шкідливий ефект "втоми матеріалу"....то можна поля рапсом засівати. Уявляєте скільки там насіння рапсу влізе!
Какой стыд, "стратегические документы" будет подписывать
лыжный инструкторклоун...
И вообще у нас много общего - у них МинЭнерго, а у нас - ОблЭнерго. . Думаю, договоримся.!!!
2 ч. ·
А ещё меньше людей могло встретить Зеленского в Вашингтоне?
Надо было «массовку» пригнать. Поставить в ряд встречающих Ермака,
Кирилла Тимошенко, Шефира, Шмыгаля, сантехника с Банковой))))))