В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в случае установления "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:



- проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;

- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

- индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

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В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности запрещается:



- посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20 процентов персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 % соискателей образования и персонала учреждения;

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

- индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

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В случае установления "красного" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:



- посещение заведений независимо от форм собственности их соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем у 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Кроме того, в случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования / отдельных классах, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает норму, должно быть организовано в "смешанном (комбинированном)" формате - как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

Согласно документу также необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций /сборов в онлайн-режиме.

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