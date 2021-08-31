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В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе

В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в случае установления "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:

- проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
- индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

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В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности запрещается:

- посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20 процентов персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 % соискателей образования и персонала учреждения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
- индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

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В случае установления "красного" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:

- посещение заведений независимо от форм собственности их соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем у 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

Кроме того, в случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования / отдельных классах, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает норму, должно быть организовано в "смешанном (комбинированном)" формате - как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

Согласно документу также необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций /сборов в онлайн-режиме.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А как же. Нельзя же понижать градус накала страстей. А то так и пандемия сойдет на нет. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5710 Вон опыт в этом плане имеется со свинным гриппом.
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31.08.2021 15:29
+6
Ну вот за одно и проверим как оно будет и на сколько сильна дельта. А за одно и проверим эффективность вакцЫнации !
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31.08.2021 15:23
+5
Боже, что не новость, то про Ковид. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5951 В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 9774
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31.08.2021 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Дуже багато людей почали хворіти. Як тільки відкриють школи, то буде спалах епідемії т.я. діти розносять ковід безсимптомно по домівках В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 2656
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31.08.2021 15:21 Ответить
Ну вот за одно и проверим как оно будет и на сколько сильна дельта. А за одно и проверим эффективность вакцЫнации !
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31.08.2021 15:23 Ответить
" діти розносять ковід безсимптомно по домівках" Це дуже радіє сердцю В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5262
У розумних батьків - розумні діти. У зелених батьків - діти відповідно...
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31.08.2021 15:34 Ответить
Рашкотролі в кожній темі Зе згадують ) Так топорно працюють. Вам треба дестабілізація, анархія, Майдан, рашики ? Хоч я і голосував за По, але вбачаю загрозу від безвладдя та хаосу. Зе не такий дурень, щоб йти на поступки агресору і спровокувати Майдан3 ....
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31.08.2021 15:39 Ответить
Боже, что не новость, то про Ковид. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5951 В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 9774
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31.08.2021 15:21 Ответить
А как же. Нельзя же понижать градус накала страстей. А то так и пандемия сойдет на нет. В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 5710 Вон опыт в этом плане имеется со свинным гриппом.
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31.08.2021 15:29 Ответить
И это правильно,

В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 568
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31.08.2021 15:24 Ответить
а интересно,этот срань-сертификат является гарантией того,что после его получения человек не заболел?
или этот срань-тест который вы сделали неделю назад,тоже является гарантией?
если да,то почему даже для срань-сертификата и срань-теста,ношение намордника обязательно?
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31.08.2021 15:27 Ответить
Так сильно хочешь в школу, а тебя не пускают? В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе - Цензор.НЕТ 3343
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31.08.2021 15:28 Ответить
Тести за свій рахунок?
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31.08.2021 15:28 Ответить
Сертификат бесплатно.
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31.08.2021 15:29 Ответить
Дурко, какой сертификат?
До 12 лет не вакцинируют!
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31.08.2021 15:52 Ответить
Т,е. тебе не хватило мозга даже заголовок прочитать до конца У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 3948
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31.08.2021 15:53 Ответить
Надо быть совсем контуженным, что бы читать то, что ты сочинил вместе со своим шефом с отбитыми мозгами.
В администрацию только дебилов набирают?
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31.08.2021 16:03 Ответить
Т.е. ты только что назвал себя совсем контуженным - ведь ты это всё прочитал У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 5351
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31.08.2021 16:07 Ответить
Те, я послал тебя и твоего шефа клячко на три буквы, если тебе тяжело понять.
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31.08.2021 16:11 Ответить
Ты можешь только себе в кальсоны напудить, посланец У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 6023
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31.08.2021 16:12 Ответить
Вот это прогресс.
Раньше требовали деньги!!
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31.08.2021 16:44 Ответить
Ідіоти!
Забороніть також спільне проживання батьків з дітьми!
Це буде кінцевою стадією єпанутості.

У столичних школах вимагатимуть від батьків учнів COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході - Цензор.НЕТ 767
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31.08.2021 19:02 Ответить
И в чем логика?Родители могут принести вирус в школу,а дети из той же семьи,например заболевшей семьи нет?)
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31.08.2021 20:28 Ответить
Но вышло так, - и стал "мой друг" предателем; и вором ➡️ Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров
До сих пор как будто в голове щёлкнуло затвором
В Одесской области предлагают отложить начало учебного года до 20 сентября
Ехали вы ехали, да на хромой кобыле
В Одессе мэрия не позволила отложить начало учебного года ради бархатного сезона
Охиревшие твари, вы че головой ********???
В мэрии напоминают, что в законе о среднем образовании говорится, что учебный год начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день.
Решили, что божью благодать для ваших финансовых коррупционных схем вместе с кабаньей мордой ухватили...
В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
Охиревшие вконец твари. Охиревшие.
Нищими, сирыми и убогими будете, вместе с вашей приохиревшей лицидейской тварью ➡️Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA⬅️
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31.08.2021 22:28 Ответить
 
 