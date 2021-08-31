В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве установлен ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в случае установления "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:
- проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
- индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности запрещается:
- посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20 процентов персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50 % соискателей образования и персонала учреждения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
- посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;
- индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до посещения заведения.
В случае установления "красного" уровня эпидемиологической безопасности запрещается:
- посещение заведений независимо от форм собственности их соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем у 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.
Кроме того, в случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования / отдельных классах, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает норму, должно быть организовано в "смешанном (комбинированном)" формате - как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.
Согласно документу также необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций /сборов в онлайн-режиме.
Пожалуйста, подождите...
У розумних батьків - розумні діти. У зелених батьків - діти відповідно...
или этот срань-тест который вы сделали неделю назад,тоже является гарантией?
если да,то почему даже для срань-сертификата и срань-теста,ношение намордника обязательно?
До 12 лет не вакцинируют!
В администрацию только дебилов набирают?
Раньше требовали деньги!!
Забороніть також спільне проживання батьків з дітьми!
Це буде кінцевою стадією єпанутості.
До сих пор как будто в голове щёлкнуло затвором
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Охиревшие твари, вы че головой ********???
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В столичных школах будут требовать от родителей учеников COVID-сертификат или ПЦР-тест при входе
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Нищими, сирыми и убогими будете, вместе с вашей приохиревшей лицидейской тварью ➡️Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA⬅️