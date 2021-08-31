Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси

Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить 9 сентября во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

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Как известно, Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства.



