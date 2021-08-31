Путин и Лукашенко 9 сентября намерены одобрить стратегию по интеграции России и Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить 9 сентября во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.
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Как известно, Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства.
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если опять хитро не вильнет ягодицами
и им по ходу уже все пох
Были и нет их
Лукашенко - свою власть не отдаст никому. А побубнитть про углублённую интеграцию - бога ради!
дружба - дружбой а денежки порознь
Все будет нормально
Не такой простой -Лукашенко
Лишь бы для 90%населения было лучше
А пока так и есть у Лукашенко
Союз распался а экономика ориентирована на союз
Мы обошлись без СНД
И что даже молдавия обогнала -по уровню жизни
Украинофобия - это не патритизм
Патриоты думают о народе в первую очередь
О его благосостоянии тогда и приходит сознание
Своей идентичности
А наши ''слуги''30 лет обещают
Ни один депутат не ушел с рады не став миллионером