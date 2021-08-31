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Выведенные из оборота 25-копеечные монеты могут спасти жизни детям: Акция "Монетки детям" от НБУ и Фонда "Таблеточки"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Выведенные из оборота 25-копеечные монеты могут спасти жизни детям: Акция

Национальный Банк Украины и благотворительный фонд "Таблеточки" объявили о старте всеукраинской акции "Монетки детям" по сбору средств на помощь детям с онкозаболеваниями.

Как объяснил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко, для участия в акции достаточно принести в отделение одного из банков-партнеров монеты номиналом 25 копеек, которые уже выведены из оборота, но по-прежнему хранятся в домах украинцев.

"Сегодня вместе с основательницей благотворительного фонда "Таблеточки" Ольгой Кудиненко мы начали всеукраинскую благотворительную акцию "Монетки детям". Эта акция проходит при поддержке Министерства образования и науки. Вместе с банками-партнерами мы будем собирать помощь для онкобольных детей", - написал Шевчекно.

По его словам, на руках у украинцев по-прежнему находится около полутора миллиарда монет достоинством 25 копеек на общую сумму около 400 млн гривен.

"Этими монетами уже почти год невозможно воспользоваться, потому что они выведены из обращения. Монеты лежат дома в копилках, карманах, на полках и тому подобное. Однако их можно свободно обменять в банках на монеты тех номиналов или банкнот, которые остаются в обращении. По желанию, эти деньги можно направить на помощь детям", - пишет глава НБУ.

В акции принимают участие 6 банков: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк. В их отделениях благотворитель может сдать монеты номиналом 25 копеек и дать согласие на перечисление этих средств на счет фонда "Таблеточки".

Собранные средства пойдут на покупку лекарств, специального питания, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом сотен больных детей.

"Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - добавляет Кирилл Шевченко.

Детская онкология - одна из самых острых проблем в современном мире. Только в прошлом году в Украине было диагностировано 1442 случая онкологии у детей до 14 лет, и только около 60% детей в Украине выздоравливают. При этом опыт современной медицины доказывает, что детская онкология излечима. В европейских странах, например, процент избавления от злокачественных опухолей и лейкозов у детей доходит до 75-80%.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко заявил, что банковская система Украины за 30 лет независимости стала прозрачной и открытой для мира.
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Топ комментарии
+4
Не, у меня лежат, надо будет поискать по свободе
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31.08.2021 16:06
+3
Под болты.
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31.08.2021 20:21
+2
Здесь все средства хороши.
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31.08.2021 16:02
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Здесь все средства хороши.
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31.08.2021 16:02 Ответить
опоздали ! все уже эти монеты давно выбросили !
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31.08.2021 16:02 Ответить
Не, у меня лежат, надо будет поискать по свободе
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31.08.2021 16:06 Ответить
какое блюзнірство.....
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31.08.2021 16:05 Ответить
Не могу поменять затертые сто баксов 2003 года. Ни в одном банке не берут
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31.08.2021 16:07 Ответить
Подарите их Таблеточкам
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31.08.2021 16:21 Ответить
Мне самой надо) Заплатить за услуги)
Кто бы мне подарил))
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31.08.2021 16:22 Ответить
Сдайте их на инкассо. В главное отделение Ощадбанка вашего города, может долларов 60 и удастся получить. Но не сразу, а после проведения операции с иностранным банком-контрагентом. Быстро не получится.
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31.08.2021 16:40 Ответить
Да, одни говорят, что от двух месяцев и другие банки - до двух лет ЛЕТ ждать))
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31.08.2021 16:46 Ответить
Есть проще вариант. Смотаться в США, сдать лично.
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31.08.2021 16:49 Ответить
супер))
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31.08.2021 17:27 Ответить
Турция пойдет?
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01.09.2021 23:27 Ответить
Терминалы 1 банка принимают
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31.08.2021 16:35 Ответить
Не заграбастает себе по видом фальшивки?))
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31.08.2021 16:49 Ответить
Не попробушь не узнаешь, мне как то в обменике подсунули 50 в краске, ну терминал скушал на ура ее
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31.08.2021 17:01 Ответить
А поменял или только скушал?)
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31.08.2021 17:26 Ответить
Я ожидал что только скушает, но поменял нормально)
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31.08.2021 19:47 Ответить
С 1 октября монетами 25 копеек нельзя будет расплачиваться. Однако до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанк и четыре уполномоченных банка: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Затем монеты утилизируют.
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31.08.2021 16:08 Ответить
Дело благородное, но снова' з миру по нитці-голому сорочка", позор баригам олигархам хапугам мажорам итд.
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31.08.2021 16:14 Ответить
Все пазор, а тибе нет, где-то так.
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31.08.2021 16:21 Ответить
Нет никакого подвоха. Люди не несут эти "копейки" в банки на утилизацию, потому что многим лень идти в банк ради пары гривен (вряд ли у многих дома 25-копеечных монет на сотни гривен). А так для благой цели кто-то может и пошевелиться, поискать и отнести в банк.
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31.08.2021 16:30 Ответить
Нац. Банк на ломе этих монет заработает в два раза больше номинала.
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31.08.2021 16:31 Ответить
Ну заработайте вы на ломе. Поставьте ёмкость, как для сбора использованных батареек, проведите информационную акцию и собирайте сливки.
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31.08.2021 16:45 Ответить
Монетки 1,2,5,25 коп. - чудова заготовка для шайби. Готових таких не знайдеш. А ще дешево і сердито. Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям: акція "Монетки дітям" від НБУ та Фонду "Пігулки" - Цензор.НЕТ 9805
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31.08.2021 19:30 Ответить
Мелких у меня полно. По 1, 2 и 5 копеек) Что за шайбы?
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31.08.2021 19:54 Ответить
Под болты.
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31.08.2021 20:21 Ответить
Знайомий просвердлив в них дірки і використав замість широкополих шайб ( ціна шайби - 50 коп.) при монтажу даху гаража . Каже , що не іржавіють , на відміну від шайб + вдвічі дешевше .
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01.09.2021 00:12 Ответить
пускай пару депов из нашего ОПГ скинуться недельной зп и от тебе 400кк. мрази, тьху!
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01.09.2021 20:30 Ответить
 
 