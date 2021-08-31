Выведенные из оборота 25-копеечные монеты могут спасти жизни детям: Акция "Монетки детям" от НБУ и Фонда "Таблеточки"

Национальный Банк Украины и благотворительный фонд "Таблеточки" объявили о старте всеукраинской акции "Монетки детям" по сбору средств на помощь детям с онкозаболеваниями.

Как объяснил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко, для участия в акции достаточно принести в отделение одного из банков-партнеров монеты номиналом 25 копеек, которые уже выведены из оборота, но по-прежнему хранятся в домах украинцев.

"Сегодня вместе с основательницей благотворительного фонда "Таблеточки" Ольгой Кудиненко мы начали всеукраинскую благотворительную акцию "Монетки детям". Эта акция проходит при поддержке Министерства образования и науки. Вместе с банками-партнерами мы будем собирать помощь для онкобольных детей", - написал Шевчекно.

По его словам, на руках у украинцев по-прежнему находится около полутора миллиарда монет достоинством 25 копеек на общую сумму около 400 млн гривен.

"Этими монетами уже почти год невозможно воспользоваться, потому что они выведены из обращения. Монеты лежат дома в копилках, карманах, на полках и тому подобное. Однако их можно свободно обменять в банках на монеты тех номиналов или банкнот, которые остаются в обращении. По желанию, эти деньги можно направить на помощь детям", - пишет глава НБУ.

В акции принимают участие 6 банков: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк. В их отделениях благотворитель может сдать монеты номиналом 25 копеек и дать согласие на перечисление этих средств на счет фонда "Таблеточки".

Собранные средства пойдут на покупку лекарств, специального питания, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом сотен больных детей.

"Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - добавляет Кирилл Шевченко.

Детская онкология - одна из самых острых проблем в современном мире. Только в прошлом году в Украине было диагностировано 1442 случая онкологии у детей до 14 лет, и только около 60% детей в Украине выздоравливают. При этом опыт современной медицины доказывает, что детская онкология излечима. В европейских странах, например, процент избавления от злокачественных опухолей и лейкозов у детей доходит до 75-80%.

Напомним, недавно Кирилл Шевченко заявил, что банковская система Украины за 30 лет независимости стала прозрачной и открытой для мира.