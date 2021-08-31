РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5580 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
780 3
армия РФ (15385) Крым (26017) призыв (707) уголовная ответственность (435) уголовное дело (2433)

14 уголовных дел и 10 приговоров зафиксировано в июле в отношении жителей оккупированного Крыма за отказ от службы в армии РФ, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

14 уголовных дел и 10 приговоров зафиксировано в июле в отношении жителей оккупированного Крыма за отказ от службы в армии РФ, - правозащитники

В июле текущего года правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел и 10 приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на конец июля КПГ зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в "суды" Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны, которая оккупирует, а также ведет непрерывную пропаганду на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об Иловайской трагедии к ответственности привлечены четверо чиновников вооруженных сил РФ, - Офис генпрокурора

Кроме того, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.

"Согласно украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были взятьроссийские паспорта, все равно являются гражданами Украины", - объясняет руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Также читайте: За весну-лето Россия увеличила свой военный контингент в оккупированном Крыму, - ГУР МО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зря, Чечня, Дагестан, Магадан, Камчатка - романтика!😁😁😁
показать весь комментарий
31.08.2021 16:09 Ответить
Вообще это гениально. Людей на случайно выбранной территории объявить своими гражданами и требовать от них службы в вооруженных силах.
показать весь комментарий
31.08.2021 16:15 Ответить
В стиле гениальности профессора Мориарти.Разве,шо такой преступной гениальности.На самом деле обычная уголовщина международного геополитического уровня за которую придётся отвечать в Гааге 14 кримінальних справ і 10 вироків зафіксовано в липні щодо жителів окупованого Криму за відмову від служби в армії РФ, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1047
показать весь комментарий
31.08.2021 16:35 Ответить
 
 