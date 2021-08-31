14 уголовных дел и 10 приговоров зафиксировано в июле в отношении жителей оккупированного Крыма за отказ от службы в армии РФ, - правозащитники

В июле текущего года правозащитники зафиксировали 14 новых уголовных дел и 10 приговоров в отношении жителей оккупированного Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ).

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Всего на конец июля КПГ зафиксировала 258 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, переданных на рассмотрение в "суды" Крыма. По 232 из них уже вынесен приговор, еще 26 находятся на стадии рассмотрения", - сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что осуществление призыва жителей оккупированных территорий в армию страны, которая оккупирует, а также ведет непрерывную пропаганду на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

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Кроме того, перемещение граждан Украины на службу в регионы России нарушает еще и ст. 49 этой конвенции.

"Согласно украинскому законодательству, граждане, проживающие сейчас в оккупированном Крыму, даже если они вынуждены были взятьроссийские паспорта, все равно являются гражданами Украины", - объясняет руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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