Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

Лица, причастные к нападению на пятого Президента Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, уже идентифицированы.

Об этом под Печерским судом, где должна рассматриваться жалоба на бездействие прокуратуры, сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он отметил - власть блокирует расследование и не заинтересована в раскрытии этого преступления.

"Сегодня не состоялось заседание по нашей жалобе на Офис Генерального прокурора. Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем наладить коммуникацию с Офисом прокурора, хоть они не хотят с нами разговаривать", - говорит Новиков.

Он также сообщил, что после обнародования кадров с вероятными участниками нападения на Петра Порошенко удалось их идентифицировать.

"Там был не один нападающий. Там было их несколько, они уже идентифицированы. Мы ожидаем, что правоохранители или по собственной инициативе, хотя в это не очень верится, или будучи принужденными решением, которое должен принять суд, вызовут их на допрос. Очевидно, что если это была группа, когда они согласовывали свои действия, отслеживали это шествие, ожидали момента, чтобы осуществить это нападение - это уже не хулиганство. Это нападение на государственного деятеля, поэтому мы ожидаем конструктивного диалога с Офисом Генерального прокурора. И на то, что будет возбуждено уголовное производство по надлежащей статье", - отмечает Илья Новиков.

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Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на Порошенко сообщил, что до сих пор органы следствия с ним даже не пообщались.

"Наши заявления не рассматриваются, рассмотрение блокируется. Я еще не допрошен, со мной не общалось следствие. Все это, и судебное заседание сегодня дает нам основания говорить, что преступление не только не расследуется, а он сознательно покрывается властью. Власть не заинтересована, чтобы оно расследовалось", - убежден Кононенко.

Он также поблагодарил неравнодушных людей, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к нападению.

"Мы вчера после публикации этих фотографий уже в течение часа знали данные двух из трех нападавших. Сегодня утром мы знаем об их родственниках, проживающих в Украине и за ее пределами. Мы знаем спортзал, где они занимаются, мы знаем других членов группировки, с которыми они контактируют. Мы с удовольствием передадим эти материалы полиции. Но полиция не заинтересована их получить, они саботируют работу. Они игнорируют ту информацию, которая у нас есть", - констатирует Виктор Кононенко.

"Мы сейчас уже знаем точно, что это организованная, скоординированная группа людей, которые по нашей информации имеют серьезную криминальную историю участия в различных противоправных действиях, таких как рейдарский захват в сфере сельского хозяйства. То есть это известные титушки, теперь мы их можем называть "зелеными титушками", которые скоординировано, спланировано напали на пятого Президента Петра Порошенко во время празднования государственного праздника, во время торжественного шествия", - отмечает адвокат Игорь Головань.

"Непосредственный исполнитель нападения был задержан, но почти сразу отпущен, прикрытый представителями полиции. Затем, насколько мы знаем, его доставили на его родину, потом привезли обратно. То есть я лично убежден, что этих людей, как, например, и печально известного судью Чауса, сейчас просто прячут от общества и от следствия", - отмечает Головань.

"Даже Управление госохраны не только не подало никаких заявлений по факту этого преступления, но и не обеспечило явку своих работников для допроса полиции в качестве свидетелей о том, что произошло. То есть мы видим абсолютно скоординированную из самых высоких кабинетов деятельность государственных правоохранительных органов, направленную на сокрытие и прикрытие преступных действий, совершенных явно по заказу властей. И конечно мы все это будем разоблачать, показывать обществу и добиваться наказания виновных", - резюмирует Головань.