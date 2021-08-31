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Новости Политика Украины
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нападение (2124) Новиков (246) Порошенко (19365) расследование (2964) Кононенко Виктор (37) Головань Игорь (110) Офис Генпрокурора (2044)

Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков

Лица, причастные к нападению на пятого Президента Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, уже идентифицированы.

Об этом под Печерским судом, где должна рассматриваться жалоба на бездействие прокуратуры, сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он отметил - власть блокирует расследование и не заинтересована в раскрытии этого преступления.

"Сегодня не состоялось заседание по нашей жалобе на Офис Генерального прокурора. Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем наладить коммуникацию с Офисом прокурора, хоть они не хотят с нами разговаривать", - говорит Новиков.

Он также сообщил, что после обнародования кадров с вероятными участниками нападения на Петра Порошенко удалось их идентифицировать.

"Там был не один нападающий. Там было их несколько, они уже идентифицированы. Мы ожидаем, что правоохранители или по собственной инициативе, хотя в это не очень верится, или будучи принужденными решением, которое должен принять суд, вызовут их на допрос. Очевидно, что если это была группа, когда они согласовывали свои действия, отслеживали это шествие, ожидали момента, чтобы осуществить это нападение - это уже не хулиганство. Это нападение на государственного деятеля, поэтому мы ожидаем конструктивного диалога с Офисом Генерального прокурора. И на то, что будет возбуждено уголовное производство по надлежащей статье", - отмечает Илья Новиков.

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Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на Порошенко сообщил, что до сих пор органы следствия с ним даже не пообщались.

"Наши заявления не рассматриваются, рассмотрение блокируется. Я еще не допрошен, со мной не общалось следствие. Все это, и судебное заседание сегодня дает нам основания говорить, что преступление не только не расследуется, а он сознательно покрывается властью. Власть не заинтересована, чтобы оно расследовалось", - убежден Кононенко.

Он также поблагодарил неравнодушных людей, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к нападению.

"Мы вчера после публикации этих фотографий уже в течение часа знали данные двух из трех нападавших. Сегодня утром мы знаем об их родственниках, проживающих в Украине и за ее пределами. Мы знаем спортзал, где они занимаются, мы знаем других членов группировки, с которыми они контактируют. Мы с удовольствием передадим эти материалы полиции. Но полиция не заинтересована их получить, они саботируют работу. Они игнорируют ту информацию, которая у нас есть", - констатирует Виктор Кононенко.

"Мы сейчас уже знаем точно, что это организованная, скоординированная группа людей, которые по нашей информации имеют серьезную криминальную историю участия в различных противоправных действиях, таких как рейдарский захват в сфере сельского хозяйства. То есть это известные титушки, теперь мы их можем называть "зелеными титушками", которые скоординировано, спланировано напали на пятого Президента Петра Порошенко во время празднования государственного праздника, во время торжественного шествия", - отмечает адвокат Игорь Головань.

"Непосредственный исполнитель нападения был задержан, но почти сразу отпущен, прикрытый представителями полиции. Затем, насколько мы знаем, его доставили на его родину, потом привезли обратно. То есть я лично убежден, что этих людей, как, например, и печально известного судью Чауса, сейчас просто прячут от общества и от следствия", - отмечает Головань.

"Даже Управление госохраны не только не подало никаких заявлений по факту этого преступления, но и не обеспечило явку своих работников для допроса полиции в качестве свидетелей о том, что произошло. То есть мы видим абсолютно скоординированную из самых высоких кабинетов деятельность государственных правоохранительных органов, направленную на сокрытие и прикрытие преступных действий, совершенных явно по заказу властей. И конечно мы все это будем разоблачать, показывать обществу и добиваться наказания виновных", - резюмирует Головань.
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Топ комментарии
+15
73/43%Зебіл, тебе коли деактивували? І, нагадай, який в тебе логін був?
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31.08.2021 16:12
+12
В свій час в Польщі різних "слуг народу" через вікна разом з кріслами викидали і ніхто скарг нікуди не писав. Перевиховували. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6054
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31.08.2021 16:05
+12
Влада боїться вийти на себе...
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31.08.2021 16:13
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В свій час в Польщі різних "слуг народу" через вікна разом з кріслами викидали і ніхто скарг нікуди не писав. Перевиховували. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6054
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31.08.2021 16:05 Ответить
Там по викидали і слуг і олігархів і комуняк і свинопесів і тих що з качанівки ,тому і живуть люди, бо не обирали президентів комуняк і олігархів, а жили гірше ніж ми.
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31.08.2021 16:11 Ответить
Це самий головний злочин який не розслідується? Більше поліцаям нічого робити -злочинність подолана. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2370 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7993
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31.08.2021 16:08 Ответить
73/43%Зебіл, тебе коли деактивували? І, нагадай, який в тебе логін був?
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31.08.2021 16:12 Ответить
Тебе деактивованим народили.з 8% розуму. Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2098
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31.08.2021 16:16 Ответить
Ватник зедебильный,ты с кем беседу ведешь?У кого спрашиваешь?
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31.08.2021 16:27 Ответить
Не з тобою.Я кацапів гидую і презираю.
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31.08.2021 16:37 Ответить
Все они - "бостуги"))
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31.08.2021 16:18 Ответить
Кажной "бостуге" - по "куприку"...
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31.08.2021 16:26 Ответить
Это Виктор Ли под баном.
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31.08.2021 16:19 Ответить
Пецю обдрыстали зеленкой .Как теперь жить ?
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31.08.2021 16:27 Ответить
Якщо проти тебе скоять злочин, то цей злочин буде ще менш головним. Так що, не розслідувати?
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31.08.2021 16:13 Ответить
Соромлюсь спитати скільки злочинів розслідували з2014р по 2019 р по майдану і всіх решта і кого притягнули з беркутні,ригів,зрадників,корупціонерів? Теж не вистачило часу ,чи бажання не вийти на себе?
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31.08.2021 16:21 Ответить
Можна, можна. Концерти 95 кварталу наприклад охороняти. Робота відповідальна і почесна.
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31.08.2021 16:13 Ответить
Шо там цікавить нинішню презекоМандовську владу то проблема другого плану, тим паче що вини замовники всього цього цирку.
Головне Панове імена, просто дайте імена.
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31.08.2021 16:12 Ответить
одне тобі відоме - тітушка з Козельця Пустогваров
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31.08.2021 16:14 Ответить
И что тебе дадут имена?
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31.08.2021 16:18 Ответить
Конкретно мені багато (якщо хтось з них живе неподалік чи я їх знаю чи пожиттю пересікався) оскільки кожна порядочний Українець знає цих людей чи вони живуть в доступності до неї зобовязана загнати цих прплаченеих пропіда.російсько - зелекомандовських імбецилів за поребрик, попередньо задавжи їм відповідного прочухану, оскільки вчудити таке з кращим Президентом України (можливо після Ющенка) то великий промах і позор, а може навіть ............
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31.08.2021 16:32 Ответить
У Питраликсеича 85% антирейтинг.Скорей добавят,чем будут "загонять")
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31.08.2021 16:39 Ответить
ті антирейтинги малює центр розумкова та ініші убогі піарконтори, а у кого не спитай ніхто не голосував за зелупу й ніхто не збирається, проте може це через те що в мене адекватне оточення!
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31.08.2021 18:11 Ответить
Если бы так было ,то тебя бот от подляка тут бы не было.А так по тихоньку штаны мочите.
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01.09.2021 14:20 Ответить
ЦЕ І Є В ДІЇ ПРАВООХОРОНА РЕФОРМА ПОРОХА В ДІЇ.
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31.08.2021 19:30 Ответить
если тебе дадут очень точный и передовой станок, а ты его если не сломаешь, то будешь делать на нем кривые детали, то это не вина станка, и того , кто тебе его дал - а твоя , потому что - это ты рукожоп, а в данном случае - не только рукожоп, но и саботажник
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01.09.2021 03:37 Ответить
Влада боїться вийти на себе...
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31.08.2021 16:13 Ответить
... а галстучек у адвоката Новикова в цветах триколора Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3773
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31.08.2021 16:13 Ответить
это был ермак?
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31.08.2021 16:15 Ответить
Нє, то був Хабаров...
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31.08.2021 16:28 Ответить
"Нападение"? Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594Как на Яныка яйцом? Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1594
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31.08.2021 16:17 Ответить
Мені вже одне зебілятко написало, що то Яник сам замовив Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4959
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31.08.2021 16:22 Ответить
А че ты с ВПН-ом сидишь?
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31.08.2021 16:23 Ответить
Ні хріна це сам Зеленський зробив у масці того тітушки...Він жеж актор...от і зіграв дурня перед дурнями...Ати що не зрозумів цього..****..ну тоді звісно ти по падаєш в групу глядячів як ПетроОлексійович..
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31.08.2021 17:01 Ответить
Вы наверное много нюхаете как и ваш зеля, такого бреда нагородили
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31.08.2021 17:24 Ответить
Ні...Курю ..Горілочку іноді пью.... А ви як курить мабуть не курете а от по зеленоскі виступаєте А?? Лічетесь? Як Петро Олексійовия?? Ну все правильно робите лічіться.. Україні потрібні здорові на голову люди ... а ви щось виглядаєте не дуже...Там в неті вже є сайт .. Петро Олексійович вже проводить лікування в сетях називається "Спосіб лікування зеленко по Петру Прошенко" Ваших там вже дочорта ідіть вступайте в спільноту лікуюшихся зеленкою
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31.08.2021 17:34 Ответить
Что ты куришь? Сформулируй мысль,возьми силу воли в руки как нелох.
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01.09.2021 14:23 Ответить
Почему Порошенко не заинтересован в расследовании? Это ж он - власть
Что он от нас скрывает о периоде своего президентства и о созданной им машине террора?
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31.08.2021 16:17 Ответить
Пистолетов ,ты только терминами и названиями комуняк владеешь? Ты же тупой зедебил ,уже всем сказал ок.
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31.08.2021 16:30 Ответить
Хай розслідують...Не тому що Петра Олексійовича полічили трохи ..хай трохи зпустится на грішну землю.. А тому що треба будувати законну державу і тих хто заказа це лікування незаконне... повинні буть покарані.. А от куди слідство приведе це саме цікаве...Ой тут може буде такий крутий поворот. До речі ПетроОлексійович самолікування погана штука))))
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31.08.2021 16:18 Ответить
Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136 Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1136
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31.08.2021 16:19 Ответить
"Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем наладить коммуникацию".
На это многие надеялись....
Какую судебную систему оставил после себя Петр - та и расследует. На что они жалуются?
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31.08.2021 17:01 Ответить
Вони не жалуются вони уповають до Господа Бога... "Ну будь ласка ну зроби Петра Олексійовича дважди баригой призеденського значенення ну дуже треба.. А то скоро і рошен по ..пи...за вітром піде..Треба утримати". А Боженька Петре ну як же тобі не соромно ну тобі було дано і час і можливості зробити Землю божим куточком для дітей моїх ..Ну а ти що.. ..Ні Петре..твій час вичерпано на посаді президента Йди і вирошюй капусту..Як положено політику на пенсії"
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31.08.2021 17:06 Ответить
Так це стиль роботи міліції-поліції, що відточувався десятиліттями.
Коли у 2014 - 2019 р.р. майданівці, солдати і волонтери скаржилися тодішньому Президентові на ОЦІ методи "роботи" поліції і прокурватури, то ці скарги спускалися із АПУ тим самим поліцаям і прокурворам, на яких скаржилися.
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31.08.2021 16:20 Ответить
Група нападників на Порошенка вже ідентифікована, але влада не зацікавлена в розслідуванні, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5004
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31.08.2021 16:26 Ответить
На данный момент патриоты 1000 раз безнаказанно обливали зеленкой, кого хотели, вот по ним и нужно расследовать.
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31.08.2021 16:28 Ответить
Не зрозумів, так ці хлопи теж патріоти, чи нє?
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31.08.2021 16:35 Ответить
Ты хоть сам понимаешь что ты изрыгнул. Или же свидетелям секты Петровой мозги не обязательно ,главное лайкать друг друга и спамить тех кто не придерживается вашего маразма.
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31.08.2021 17:28 Ответить
Кстати, а как там расследование о расистском нападении на Беленюка? Это было такое важное событие, что сам президент выступил с заявлением грозился взять под личный контроль! Нашли расистов-то? Как там продвигается всё?
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31.08.2021 16:33 Ответить
Конечно вышли на бригаду от дермака.
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31.08.2021 16:36 Ответить
Реакция на зелёнку на лице Петра должна быть ровным счетом такой же как и реакции при Президенте Порошенко на другие зелёнки на других рожах. Ни больше, ни меньше. Чому рекцыя на ******* зеленкою громадянина Петра, мая бути іншою чим на ******* наприклад громадянина Саакашвілі?
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31.08.2021 18:15 Ответить
сУЛУГУНИ - НЕ был президентом Украины...
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31.08.2021 20:49 Ответить
А що це змінює? Він також був Президентом, навіть довше чим солоденький.
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31.08.2021 21:33 Ответить
по ньому тюрма плаче-чекає, з уже чинним вироком. А за злочинця - менша відповідальність. Хоча - а нехай би сАбаков знайшов би тих тітушок, яких вілкул найняв, нехай би не забоявся рижої мразі... Так що претензії висувай на вказану тобі адресу.
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01.09.2021 00:18 Ответить
Добре, кажеш злодій, в бігах. Тоді доведи свою правоту, покажи розшук по лінії інтерпола того злодія?
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01.09.2021 00:27 Ответить
Не подобається тобі Саакашвілі, добре, Аваков, Яценюк, Чорновол Татьяна, Луценко.. яка реакція на ці випадки? От така реакція повинна бути ві на випадок з Петром. Не меньша і не більша. Ну і головне, передай Петру, що самолікування зеленкою не лікує від його паталогічних хвороб.
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01.09.2021 00:35 Ответить
Почитав. Штраф 100 грн.
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01.09.2021 00:48 Ответить
Вот и все что нужно знать о нашей "полиции" и "прокуратуре", живущих за счет украинцев. Они нам нужны?
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31.08.2021 23:44 Ответить
Гниды зеленые, тупые и мелочные!
Сегодня потерпевший не дал аккредитацию "Прямому" на освещение визита дурня в США...
Такую аккредитацию "Прямому" дали США )))
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01.09.2021 01:22 Ответить
зеленая ..потерпевшая.. гнида ведет себя так вроде сейчас ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО . а оно кандидат на эту посаду ---- вот когда еще на крещатике будут перед парадом президентов вспоминать . то про шестого скажут что кроме него **** на пианино никто не пробовал собачий вальс изобразить --- этим оно и запомнится в истории УКРАИНЫ
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01.09.2021 06:29 Ответить
Хорошо было бы, если бы ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Порохатому Барыге надел бы на голову ведро с зелёнкой, а Порохатый Мародёр, в свою очередь, незамедлительно надел бы на голову ЗЕ-фигляру ведро с расплавленным шоколадом. Но было бы ещё в миллион сто тысяч крат лучше, если бы в обоих вёдрах оказалось бы самое омерзительное и самое смердящее на свете ферментированное гавнище наивысшей вонючести.
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01.09.2021 14:44 Ответить
 
 