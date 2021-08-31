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Новости Политика Украины
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Зеленский (16558) поздравление (1030) Эстония (1164) Алар Карис (35)

"Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества", - Зеленский поздравил Кариса с избранием президентом Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Алара Кариса (Alar Karis) с избранием президентом Эстонии, выразив надежду на продолжение тесного сотрудничества между странами.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю Алара Кариса с избранием президентом Эстонии по результатам голосования депутатов Рийгикога. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества Украины и Эстонии на благо наших народов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентом Эстонии избран директор Национального музея Алар Карис

Как сообщалось, сегодня, 31 августа, парламент Эстонии на внеочередной сессии закрытым голосованием избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса.

За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.
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Топ комментарии
+6
Карис скажет ЗЕ то же самое - ваше место на параше.
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31.08.2021 16:22
+5
Вони праві на сто відсотків-Україні зараз не місце в ЄС.
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31.08.2021 16:24
+5
Эстония - друг и союзник Украины, а друзям дозволено говорить правду, порой даже горькую. У Эстонии путь в ЕС занял 13 лут усердной работы над коррупцией, финансовой дисциплиной, экономической и политической стабильностью итд. У Украины к сожалению начальная позиция гораздо хуже, особенно по коррупции и кумовству. Непиятно, но факт, а на факты обижаться глупо.
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31.08.2021 18:06
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Вони праві на сто відсотків-Україні зараз не місце в ЄС.
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31.08.2021 16:24 Ответить
ЗЕлино счастье:
эстонская президентша за несколько дней до отставки повозюкала Вовку в его собственных какашках как шкодливого кота 😂
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31.08.2021 16:59 Ответить
А теперь, Вова, пришел КАРИЕС 😂
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31.08.2021 17:01 Ответить
Карис скажет ЗЕ то же самое - ваше место на параше.
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31.08.2021 16:22 Ответить
А транда, Керсти Кальюлайд, которая заявляла, что мол Украина не вступит в ЕС раньше чем через 20 лет и что-то там вякала про НАТО, пошла уже лесом!
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31.08.2021 16:25 Ответить
Эх, такую тётку эсты не зацепили! Пусть переезжает в Украину. Здесь ей найдется работа.
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31.08.2021 17:49 Ответить
Эстония - друг и союзник Украины, а друзям дозволено говорить правду, порой даже горькую. У Эстонии путь в ЕС занял 13 лут усердной работы над коррупцией, финансовой дисциплиной, экономической и политической стабильностью итд. У Украины к сожалению начальная позиция гораздо хуже, особенно по коррупции и кумовству. Непиятно, но факт, а на факты обижаться глупо.
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31.08.2021 18:06 Ответить
Очевидно что она права. К сожалению
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31.08.2021 22:34 Ответить
Зеля надеется , что новый президент Эстонии не будет его так сильно опускать как предыдущая.
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31.08.2021 16:26 Ответить
Интересные были выборы из одного кандидата.
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31.08.2021 16:29 Ответить
Вова, пора ехать за вторым велосипедом!!!
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31.08.2021 17:36 Ответить
Бросай Америку!
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31.08.2021 17:37 Ответить
Кидай Америку!
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31.08.2021 17:50 Ответить
 
 