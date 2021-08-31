Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Одним из главных инструментов нанесения врагу беспрецедентных потерь должна стать разветвленная и эффективно действующая система территориальной обороны (ТРО).
Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.
"Каждый регион, каждый населенный пункт нашей страны должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, быстро обезвреживать его десантные и диверсионные подразделения, надежно защищать стратегические военные и инфраструктурные объекты. В условиях военной агрессии РФ в 2014 году были заложены основы построения в Украине системы ТРО. В каждом регионе были созданы батальоны теробороны, на базе которых со временем были сформированы бригады территориальной обороны", - заявил политик.
"В июле 2021 года был принят Закон с ярким названием "Об основе национального сопротивления". Такое амбициозное название требовалось Офису президента, чтобы выбить из рассмотрения внесенные значительно ранее достаточно сбалансированные законопроекты о ТРО. Но в последнее время кроме пиара и громких патриотических лозунгов в этом важном направлении практических мер не реализуется. Для того, чтобы не превращать это важнейший для обороноспособности страны вопрос на очередной пиар власти, необходимо во время разработки и принятия доктринальных документов и положений вместо лозунгов и пожеланий предусмотреть детальный план подготовки и развертывания сил ТРО в особый период, определить и обеспечить реальную потребность в вооружении, боеприпасах, военной, специальной и другой технике, в материально-технических ресурсах и тому подобное. Обеспечить комплектацию, профессиональную подготовку и обучение подразделений и служб ТРО. Определить боевые задачи, стратегию и тактику действий сил ТРО с учетом специфики и особенностей каждого региона", - пояснил Турчинов.
"Сложные задачи, в частности, ведение боевых действий в полном окружении или во вражеском тылу требуют формировать подразделения ТРО исключительно на добровольческой основе. Героическая история и традиции добровольческого движения в Украине являются залогом эффективной реализации этой задачи. Отбор, морально-психологическое состояние и подготовка бойцов сил ТРО должны обеспечить не только высокий уровень владения ими оружием, но и доверие для надежного его хранения", - подчеркнул Турчинов.
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вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
І вигадливі до смішного.
Але тоді телилися, бо займалися шкурняком, потім ще 5 років телилися, а коли третій рік не при владі, то прокинулися.
Якщо організацією ТРО займається армія то, організацією спротиву займається служба безпеки. І тут екзістенціально постає питання довіри. СБУ явно, навіть з далеку не нагадує Моссад. А в тилу ворога сотні людей маєть довіряти своє життя і життя воїх близьких півробітникам СБУ. Я вже не згадую тут МВС. Про що можна говорити далі?
Люди, яким всерівно кому служити і в якому мундирі можуть бути гарними спеціалістами, як німецька поліція: спочатку вони ловили націонал-соціалістів, потім під керівництвом націонал-соціалістів ловили всих інших, а після війни продовжили звичну справу.
Территориальная оборона - это когда меня, порядочного гражданина, считают за рецидивиста и отказывают мне в праве защищать свою жизнь и достоинство с оружием в руках? Или уже приняли закон про легализацию короткоствола? Нет? Тогда подождем.
Паниковский вас всех продаст,купит и снова продаст, но уже дороже...
я возьму КПВТ на станке,калибром 14,5,и ПК,калибром 7,62. ну и по 10 ящиков патронов.
звучить звісно класно, але наш противник не армія з європи, а орки. вони знищили вщент свій власний Грозний разом з цівільним населенням. Що вони зроблять з нашими містами , навіть важко уявити.
тому як на мене - ніяких боїв у містах. армія повинна тримати орків по переметру, або молоти їх в полі.
упастора ще в самого совок з його нелюдською тезою "мужики ще настругають а баби ще нарожають" невивітрився.
А выбрав - позор - получим И ВОЙНУ И ПОЗОР!!!
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