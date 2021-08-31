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Турчинов (3337) тероборона (291)

Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне

Одним из главных инструментов нанесения врагу беспрецедентных потерь должна стать разветвленная и эффективно действующая система территориальной обороны (ТРО).

Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Каждый регион, каждый населенный пункт нашей страны должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, быстро обезвреживать его десантные и диверсионные подразделения, надежно защищать стратегические военные и инфраструктурные объекты. В условиях военной агрессии РФ в 2014 году были заложены основы построения в Украине системы ТРО. В каждом регионе были созданы батальоны теробороны, на базе которых со временем были сформированы бригады территориальной обороны", - заявил политик.

"В июле 2021 года был принят Закон с ярким названием "Об основе национального сопротивления". Такое амбициозное название требовалось Офису президента, чтобы выбить из рассмотрения внесенные значительно ранее достаточно сбалансированные законопроекты о ТРО. Но в последнее время кроме пиара и громких патриотических лозунгов в этом важном направлении практических мер не реализуется. Для того, чтобы не превращать это важнейший для обороноспособности страны вопрос на очередной пиар власти, необходимо во время разработки и принятия доктринальных документов и положений вместо лозунгов и пожеланий предусмотреть детальный план подготовки и развертывания сил ТРО в особый период, определить и обеспечить реальную потребность в вооружении, боеприпасах, военной, специальной и другой технике, в материально-технических ресурсах и тому подобное. Обеспечить комплектацию, профессиональную подготовку и обучение подразделений и служб ТРО. Определить боевые задачи, стратегию и тактику действий сил ТРО с учетом специфики и особенностей каждого региона", - пояснил Турчинов.

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"Сложные задачи, в частности, ведение боевых действий в полном окружении или во вражеском тылу требуют формировать подразделения ТРО исключительно на добровольческой основе. Героическая история и традиции добровольческого движения в Украине являются залогом эффективной реализации этой задачи. Отбор, морально-психологическое состояние и подготовка бойцов сил ТРО должны обеспечить не только высокий уровень владения ими оружием, но и доверие для надежного его хранения", - подчеркнул Турчинов.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+19
Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 3820
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31.08.2021 16:25
+13
Ты в каких полках служил, воин???? в тех же что и ЗЕлефил - четырежды дезертирских??? - почему Крым с оружием от русских в 2014-м не оборонял???
вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
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31.08.2021 16:31
+12
Пастор. сейчас не избирательная гонка. нужно трезво смотреть на вещи. Для начала власть должна быть ПРОУКРАИНСКОЙ! а потом про крепости...
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31.08.2021 16:23
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31.08.2021 16:22 Ответить
......Человечище!.....по сравнению с Зелёной Мухой на ЕГО ботинке.....
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31.08.2021 17:05 Ответить
Пастор. сейчас не избирательная гонка. нужно трезво смотреть на вещи. Для начала власть должна быть ПРОУКРАИНСКОЙ! а потом про крепости...
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31.08.2021 16:23 Ответить
С Флобером в кормане, крепость... говоришь
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31.08.2021 20:11 Ответить
Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 3820
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31.08.2021 16:25 Ответить
Ты в каких полках служил, воин???? в тех же что и ЗЕлефил - четырежды дезертирских??? - почему Крым с оружием от русских в 2014-м не оборонял???
вопросы к Турчинову у него, понимаешь! чучело диванное!!!!!!
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31.08.2021 16:31 Ответить
f37cf7d2 - это Ваш порядковый номер в ботоферме?
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31.08.2021 16:31 Ответить
І до тебе є.
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31.08.2021 16:41 Ответить
Ха! Йому лайкнув юлькобот Володимир Миколаєць. Певно делікатно забув про Юлькине ;Жоден танк не має виїхати із казарми; Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 6612
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31.08.2021 16:42 Ответить
Які ви усі розумні, аж страшно.
І вигадливі до смішного.
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31.08.2021 16:53 Ответить
Не вопрос, раздавайте народу оружие. Боитесь? Тогда молчите.
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31.08.2021 16:26 Ответить
Ти ручаєшся що твої сусіди воюватимуть за Україну, а не оголосять якесь ВНР чи ХНР?
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31.08.2021 16:49 Ответить
А він і роздавав всім охочим боронити Україну у 14-му році. Малоросів це не стосується.
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31.08.2021 17:05 Ответить
поляки против краснопузых всех своих вооружили шо было на складах вплоть до кремнёвок и отбились от банд буденого,тут никто оружие не раздает, боится власть народа
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31.08.2021 17:14 Ответить
Весь юго-восток ватный,какое там сопротивление?При всем уважении к Пастору,я бы сначала лишил гражданства ватный биомусор,а потом бы организовывал оборону.А то будет как в 14-м на донбасе - наши своих же продают кацапам,а "месного" населения просто нет,то все выродки сепарские и кадровые кацапы.
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31.08.2021 16:30 Ответить
Не тільки " юго- восток" по всій країні вистачає біосміття , якому какая разніца , аби брюхо повне було бурштин копати , контробанду ганяти
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31.08.2021 22:43 Ответить
Закон про тероборону із "швейцарськими" нормами про видачу зброї (включно із ПЗРК і гранатометів) військовозобов'язаним повинен був бути позачерговим у 2014 році і прийнятим не пізніше липня 2014 р.
Але тоді телилися, бо займалися шкурняком, потім ще 5 років телилися, а коли третій рік не при владі, то прокинулися.
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31.08.2021 16:32 Ответить
Виборча компанія почалася занадто рано.
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31.08.2021 16:40 Ответить
Може бути.
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31.08.2021 16:54 Ответить
І коли ж це ми "комусь" так заборгували?
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31.08.2021 16:33 Ответить
Игорь Васечкин f37cf7d2 и Иван Сидоренко c5025651 - ники вас вообще не палят))) По методичкам сказали грузить Пастора?
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31.08.2021 16:33 Ответить
А ми на полігон їздимо. Тероборона, не мисливці як ти
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31.08.2021 16:44 Ответить
я не охотник. ни разу в жизни не был на охоте и не собираюсь.
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31.08.2021 16:45 Ответить
Ти по контракту в теробороні, чи просто любитель попухкати?
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31.08.2021 16:46 Ответить
с чего такие вопросы? если я просто гражданин, владею несколькими единицами оружия, умею ним пользоваться и хочу поддерживать свои навыки, где мне их поддерживать? не в смешной сумской теробороне, собирающейся раз в год, точно я по весне долго смеялся, глядя на их комичное, как же это там называли, противостояние ДНР, вроде бы так, точно не помню.
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31.08.2021 16:57 Ответить
Ну так вступил бы, научил людей, привил свои навыки. Чо мешало? И не надо в Харьков езхить: https://censor.net/ru/resonance/3284601/sbory_sumskoyi_brigady_tro_pod_ugrozoyi_vtorjeniya_rossii_rasskaz_komandira_roty
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31.08.2021 17:01 Ответить
меркантильность мешает. благотворительность не мой конек, а там не хотят понять, что задаром можно только на звезды любоваться, и то, только ночью. в итоге эта тероборона сильно мне напоминает "военные" игры старшеклассников "зарница", были такие. собрались, побегали-попрыгали, постреляли из положения лежа, военные посмотрели на это все с улыбкой и все разошлись до следующего года довольные, с чувством выполненного долга. все удовлетворены, затраты минимальные, галочку можно ставить, остаток выделенного бабла пробухать.
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31.08.2021 17:13 Ответить
Зрозуміло. Любитель попухкати.
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31.08.2021 17:37 Ответить
Другие пусть гибнут,а "оно" будет сидеть в своём особнячке.. Нет уж, дёшево очень)))))
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31.08.2021 16:39 Ответить
Ти вже загинула?
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31.08.2021 16:47 Ответить
После тебя,урод))))
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31.08.2021 16:51 Ответить
А може ти перша, русская?
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31.08.2021 17:38 Ответить
Саме цікаве в тім що ти дійсно віриш що росіяни прийдуть щоб зробити тобі добро. Дивися, дочекаєшся що сини стануть євнухами в гаремі Рамзана Кадирова. Це ж краще ніж загинути в бою за свою країну, Інга?
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31.08.2021 17:55 Ответить
Таке враження що він проснувся після перепою і йому сказали що йде повномасштабна війна...Він тут же дорвався до мікрофону і почав ораторствовати...Точнісінько як підпоручик Дуб з "Бравого Швейка",майже такими ж словами...
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31.08.2021 16:40 Ответить
Едем за опытом в Албанию! Каждый населенный пункт Украины должны стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 1977
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31.08.2021 16:41 Ответить
Почати з того що, ТРО відрізняється від сил спротиву у ворожому тилу. У них кардинально різні завдання та підготовка.
Якщо організацією ТРО займається армія то, організацією спротиву займається служба безпеки. І тут екзістенціально постає питання довіри. СБУ явно, навіть з далеку не нагадує Моссад. А в тилу ворога сотні людей маєть довіряти своє життя і життя воїх близьких півробітникам СБУ. Я вже не згадую тут МВС. Про що можна говорити далі?
Люди, яким всерівно кому служити і в якому мундирі можуть бути гарними спеціалістами, як німецька поліція: спочатку вони ловили націонал-соціалістів, потім під керівництвом націонал-соціалістів ловили всих інших, а після війни продовжили звичну справу.
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31.08.2021 16:51 Ответить
О, як тут не згадати справу "Равликів".
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31.08.2021 16:52 Ответить
Пастор как всегда, всех на фарш без разговоров.Може дать шанс и реализовать таки программу"Два раба в одни руки" Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью, способной безжалостно перемалывать живую силу противника, - Турчинов о теробороне - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 16:53 Ответить
2 алкана мне не нужны
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31.08.2021 17:07 Ответить
Прав на 100%
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31.08.2021 16:55 Ответить
Говорити когани навчились гарно,лохам подобається,татарам треба було зброю дати в Криму.Видали?От і вся куйня малята,коган дістане свій комсомольський квиток та зустрічатиме ***** із квітами.
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31.08.2021 17:05 Ответить
Ой, старые песни о главном...

Территориальная оборона - это когда меня, порядочного гражданина, считают за рецидивиста и отказывают мне в праве защищать свою жизнь и достоинство с оружием в руках? Или уже приняли закон про легализацию короткоствола? Нет? Тогда подождем.
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31.08.2021 17:06 Ответить
Мій Герою, ти збрався на війну з короткостволом?
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31.08.2021 17:40 Ответить
Разве я об этом написал?
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01.09.2021 07:26 Ответить
Як там: розділяй і владарюй....нічого не змінюється і "доброго" царя не може бути...
Паниковский вас всех продаст,купит и снова продаст, но уже дороже...
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31.08.2021 17:08 Ответить
Підтримую Турчинова на 100%.
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31.08.2021 17:16 Ответить
Все, що допоможе нищити москальську нечисть, на користь Україні. Модель Швейцарії захисту держави була ефективною ще під час Другої Світової.
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31.08.2021 17:22 Ответить
так то оно так,но для начала надо оружие раздать.
я возьму КПВТ на станке,калибром 14,5,и ПК,калибром 7,62. ну и по 10 ящиков патронов.
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31.08.2021 17:16 Ответить
Важкувато буде тягати таке "залізо", треба щось мобільніше.
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31.08.2021 17:24 Ответить
ничего...ради кацапского мяса,я потерплю))
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31.08.2021 17:29 Ответить
Я не проти ізраїльського міні-Uzi.
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31.08.2021 17:26 Ответить
это для ближнего боя...для открытого пространства не пойдёт.
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31.08.2021 17:30 Ответить
Для мегаполіса в самий раз. І сховати легко під одяг.
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31.08.2021 18:05 Ответить
AR15 для любого боя .
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31.08.2021 22:22 Ответить
Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 3520
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31.08.2021 17:52 Ответить
//Каждый населенный пункт Украины должен стать крепостью//

звучить звісно класно, але наш противник не армія з європи, а орки. вони знищили вщент свій власний Грозний разом з цівільним населенням. Що вони зроблять з нашими містами , навіть важко уявити.
тому як на мене - ніяких боїв у містах. армія повинна тримати орків по переметру, або молоти їх в полі.
упастора ще в самого совок з його нелюдською тезою "мужики ще настругають а баби ще нарожають" невивітрився.
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31.08.2021 19:06 Ответить
Не надо, вот этим - пугать! Можно выбрать ТОЛЬКО - позор или войну. И только!
А выбрав - позор - получим И ВОЙНУ И ПОЗОР!!!
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31.08.2021 20:38 Ответить
От би його президентом!!
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31.08.2021 21:24 Ответить
Нет вопросов . Примите закон о праве на оружие в Украине и проблема сама по себе решиться . Вооруженные граждане гарантия того на на страну не нападет внешний враг .

.
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31.08.2021 22:20 Ответить
так с ким ми - адин на рот ?.. Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 1728 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 5795
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31.08.2021 22:40 Ответить
А хтош спорит, пушкин чисто мардовская паганялово, перекрученное пукшин от пукша - хлопушка. Аткель пукать. 50% лексики расийскава азика мардовского происхождения, 30% татарского, 10% финскава. Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490 Кожен населений пункт України має стати фортецею, здатною безжально перемелювати живу силу противника, - Турчинов про тероборону - Цензор.НЕТ 490
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01.09.2021 01:01 Ответить
А що завадило пастору за п"ять років створити цю саму тероборону?
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01.09.2021 02:36 Ответить
 
 