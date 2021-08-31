Глава Минкульта Ткаченко проигнорировал заседание Киевсовета, где рассмотрят вопрос охраны культурного наследия столицы, - Кличко
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Министр культуры Ткаченко проигнорировал заседание Киевсовета, где рассмотрят вопрос охраны культурного наследия столицы. Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко отметил, что бездействие министерства приводит к разрушению памятников
Об этом сообщает официальный сайт Киевского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшнее заседание в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к жителям города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - отметил мэр столицы.
Кличко отметил, что министерство культуры не реагирует адекватно на разрушение памятников культуры, не смотря на протесты общества.
"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Громада протестует. Громада протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не был внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели", - отметил Кличко.
Лидер "УДАРа" подчеркнул, что только за последние 3 года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них сказано о том, чтобы занести 1542 памятники и вновь выявленные объекты культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от министерства за 2018-2021 годы о занесении всего 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.
Кличко напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Ведь из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются, а местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации.
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Ибо "встреча Меркель", говорят, вообще не в компетенции мэра была, так что Бокс вроде обосрался, да и тем более что даже Антиколорадос после Дубинского сказал шо Виталя как мэр - .... то что любят миллионы мух.
А щодо Меркель, то в минулі рази він її зустрічав, тому там неясно - може по протоколу він мав бути і не пустили, а може протокол змінили і виключили Віталю... Доказів немає!
насколько я понял что мэр по протоколу там и близко не должен быть.
новой зеленой элиты