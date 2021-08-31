Порошенко дважды вызывали на допрос по делу Иловайска в качестве свидетеля, - Венедиктова

Офис Генпрокурора дважды вызывал на допрос по делу Иловайской трагедии пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля.

Об этом генпрокурор заявил в эфире "Право на владу", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста Юрия Бутусова о том, когда пятый президент Петр Порошенко даст показания о том, кто именно руководил действиями в Иловайске, Венедиктова заявила: "Это был режим АТО. Когда режим АТО, у нас не главнокомандующий действует, а совсем другое ответственное лицо. Но он как свидетель вызывался дважды. Дважды не пришел".

"Я надеюсь, что мы получим третью экспертизу в ближайшее время. По результатам третьей экспертизы будут сделаны выводы дополнительные. Думаю, что мы всех кого нужно пригласить и услышать: кто ответственный, кто может предоставить дополнительную информацию, включая фамилию, которую вы упомянули. Прокуроры и следователи примут это решение".

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