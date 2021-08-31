Порошенко дважды вызывали на допрос по делу Иловайска в качестве свидетеля, - Венедиктова
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Офис Генпрокурора дважды вызывал на допрос по делу Иловайской трагедии пятого президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля.
Об этом генпрокурор заявил в эфире "Право на владу", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналиста Юрия Бутусова о том, когда пятый президент Петр Порошенко даст показания о том, кто именно руководил действиями в Иловайске, Венедиктова заявила: "Это был режим АТО. Когда режим АТО, у нас не главнокомандующий действует, а совсем другое ответственное лицо. Но он как свидетель вызывался дважды. Дважды не пришел".
"Я надеюсь, что мы получим третью экспертизу в ближайшее время. По результатам третьей экспертизы будут сделаны выводы дополнительные. Думаю, что мы всех кого нужно пригласить и услышать: кто ответственный, кто может предоставить дополнительную информацию, включая фамилию, которую вы упомянули. Прокуроры и следователи примут это решение".
Пожалуйста, подождите...
он уже 4-ре раза отслужил!!!
теперь пусть отсидит.....
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
Іловайськ: чому потрібен суд та чому його не буде при зеленському?
Вопрос, на который Комиссия не получила логического ответа - почему в "военной операции по разгрому основных сил незаконных вооруженных формирований в г. Иловайск и взятию его под контроль» подразделения Вооруженных Сил участвовали в блокировании города, а разгром основных сил незаконных формирований был поручен добровольческим батальонам, которые призваны выполнять милицейские функции во втором эшелоне и имеют соответствующее этим функциям вооружение? Кто конкретно и почему утверждал такое решение?
План операции до наступления на г. Иловайск Донецкой области разрабатывался в первых числах августа текущего года под руководством Командующего оперативного командования "Юг" генерал-лейтенанта Хомчака Р.Б., который является руководителем Сектора Б.В дальнейшем штабом АТО было принято решение "О проведении военной операции по разгрому основных сил незаконных вооруженных формирований в г. Иловайск и взятию его под контроль".Проведение указанной операции было частью плана штаба АТО по окружению Донецка через Иловайск и далее на ЗУГРЭС с задачей перерезать трассу Шахтерск-Донецк.При планировании взятия Иловайска руководство Сектора Б исходило из разведданных, полученных из штаба АТО о том, что в городе находится от 30 до 80 сепаратистов из числа местных жителей, имеющих стрелковое вооружение, и нет организованной обороны.Наряду с этим, подлежит дополнительной проверке информация командира 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" полковника Мотрия А.В. и командира разведподразделения 40-го батальона Александра Ткачева, которые отметили, что на встрече, которая состоялась 8 августа в расположении 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" в населенном пункте Старобешево, до сведения руководителя Сектора Б генерала Хомчака Р.Б. была доведена информация о наличии в Иловайске укрепрайона и значительной численности хорошо вооруженных террористов.Задача по блокированию Иловайска с четырех направлений намеревались выполнить силами 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс". Однако, командир и личный состав батальона, вооруженного только стрелковым оружием, выразили сомнение в возможности выполнения задачи и целесообразности обнажение тылов, которые защищал 40-й батальон территориальной обороны.В результате, по решению генерала Хомчака Р.Б. один из четырех блокпостов, которые окружали Иловайск, был усилен подразделением 51-й механизированной бригады, а три других были усилены танковым взводом и механизированным взводом на боевой машине пехоты (БМП). Таким образом, на каждом блокпосту находилось от 30 до 40 бойцов батальона территориальной обороны, один танк и одна БМП.Указанная информация генерала Хомчака Р.Б. также опровергается свидетельствами бойцов 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс" и подлежит дополнительной проверке.Задача по блокированию Иловайска, поставленнаяа генералом Хомчак Р.Б., была выполнена. При ее выполнении в районе населенного пункта Грабское два бойца погибли и трое были ранены.5 августа в Днепропетровской областной государственной администрации состоялась встреча генерала Хомчака Р.Б. с командирами добровольческих батальонов "Донбасс" ( /ч 3027 Национальной гвардии) и добровольческими батальонами особого назначения Министерства внутренних дел "Днепр-1", "Азов" и "Шахтерск", выделенных штабом АТО для операции по зачистке Иловайска. На встрече с участием заместителя руководителя Днепропетровской ОГА Корбана Г.А., обсуждался план операции.
Ще чомусь мало згадують, що Хомчак 72-гу бригаду і інші підрозділи відвів чомусь аж до Мелітополя. Брат весь час був там, їх кидали між Солнцевим і Кожевнею постійно. Останній рубіж він тримав десь недалеко від лося біля Амвросіївки, але, якраз перед заходом кацапів в тил наших на Кутейниково, він був уже в Мелітополі. Проте вже 30 чи 31 терміново видвинувся на захоплення Волновахи, хоча зайняли її назад без бою і зразу ж окопалися на тому блокпості, що зимою кацапи градами накрили, в сторону Докучаєвська. Пізніше ще продвинулись на рубіж за Старогнатівкою проти Петрівського-Білої Кам'янки і там уже воювали до весни 15-го, поки не демобілізували.
там есть реальные видео о Иловайске и его причинах, напр.
https://www.youtube.com/watch?v=PaiqCPzwi8M
Генеральний прокурор Венедиктова заявила, що Генеральна прокуратура розсекретить всі матеріали, що стосуються битви під Іловайськом у серпні 2014 р. Про це пані генпрокурор заявила під час зустрічі з родичами загиблих і пропалих без вісті учасників Іловайської битви.
Без перебільшення, це грандіозний намір! Ба більше, я вже мрію прочитати розсекреченні дані!!!
Наприклад, такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези, Філоненка та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
А ще я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО про наступ на Іловайськ. Бо наразі опубліковані два накази. Про передачу 40-го бату «Кривбас» із Сектору Д у Сектор Б. І про наказ бату «Кривбас» наступати на Іловайськ. І все. Жодного слова про бати «Донбас», «Азов», «Дніпро-1», «Шахтарськ»… Про 39-й бат «Дніпро-2» і про підрозділи 51-ї бригади - теж нуль інформації. А всі вони були під Іловайськом. Це відомо від багатьох учасників.
А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися, як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах «Силами кількох рот, з метою «таке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
Я, чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайськ і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали з метою опанувати Зугрес і захопити Зуївську ТЕС. Опанування якої загонами, наближеними до олігарха Коломойського, робило його некоронованим королем Донбасу. Я хочу побачити, що це - неправда. Бо.
На серпень 2014 р. ЗСУ замикали ТРИ оточення - біля Луганська, біля агломерацій Стаханов-Алчевськ і навколо Горлівки-Єнакієво. Іловайськ тоді у плани штабу АТО не ліз жодним боком. Навпаки, я маю відомості, що генералу Хомчаку, чиї війська опановували весь відрізок фронту від Ясинуватої до Кутейниково (включаючи Донецький аеропорт), тоді радили тримати рубежі та не влазити в жодні авантюри. Що на атаку силами 40-го бату на Іловайськ штаб АТО погодився виключно через те, що в той самий час виводили з оточення частини Сектору Д в районі Довжанська-Сніжного-Амвросіївки. Бо терміново треба було відволікти сили терористів ДиРи від ділянки прориву. І сталося це 5 серпня. Того самого 5 серпня, коли сталася нарада в кабінеті Корбана.
І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий тощо. Буде про це в опублікованих документах?
Я сподіваюся, сильно сподіваюся, що буде. Бо інакше це буде черговий розвод лохів. А я, чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті, хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
А по делу по гибели сержанта Журавля, которое не завели разумеется, клована не хочешь вызвать, прокурорша? За запрет открывать огонь даже в ответ? И за личный, с его же слов, контроль в операции по его спасению?
вы думаете почему их в 2019-м было аж 73%,
это чтоб закрепить свой стратегический "успех",
а неудачи - просто свалить на Пороха
Смотрите shaposhnikov news
https://www.youtube.com/watch?v=PaiqCPzwi8M