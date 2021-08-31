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вакцина (3815) Волынь (924) школа (2887) Запорожская область (2246) учитель (482) Шкарлет (296)

Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет

Требование Минздрава о наличии в коллективе учебного заведения 80% провакцинированных сотрудников вполне обоснованное и реальное.

Об этом в Telegram сообщил министр образования Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время, к сожалению, статистика заболеваемости COVID-19 в Украине растет. И это печальное известие. Останутся ли учебные заведения работать в очном режиме, без преувеличения, зависит от каждого из нас. От сознательного отношения к своему здоровью и соблюдение рекомендаций Минздрава каждого отдельного учителя, преподавателя, студента и родителей наших учеников", - подчеркнул он.

Министр призвал не медлить всех, кто планирует провакцинироваться, но еще не успел этого сделать.

"По данным областей, уже сегодня порог в 65% вакцинированных педагогов преодолели Житомирская и Киевская области (с учетом тех, кто получил и пока одну, и уже две дозы). Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", - подытожил Шкарлет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Просто не всех еще накрыла коронавирусная истерия Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5835
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31.08.2021 16:35 Ответить
Что там с картой дефицита йода в организме? Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7507
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31.08.2021 16:40 Ответить
у нас заводы
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31.08.2021 17:02 Ответить
 
 