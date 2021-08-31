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Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро

Двое украинских легкоатлетов Максим Коваль и Александр Яровой взошли на пьедестал почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.

Максим Коваль выиграл золотую медаль, установив мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Следом за ним разместился Александр Яровой – 17.30 м.

Бронзовым призером стал представитель Греции Эфстратиос Николаидис с результатом – 15,93 м.

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Так, сборная Украины завоевала уже 15 золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.
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Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро - Цензор.НЕТ 9540

Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро - Цензор.НЕТ 4212
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31.08.2021 16:47 Ответить
Вся Украина Вами гордится и прославляет!
Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло - Цензор.НЕТ 7443
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31.08.2021 18:30 Ответить
МОЛОДЦЫ!
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31.08.2021 16:48 Ответить
Не пойму, в какой команде в Украине инвалиды. Мучают подозрения, что где то, что то перепутали.
Ребята молодцы.
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31.08.2021 17:04 Ответить
Как обычно на золото не везет. По серебряным медалям мы уже скоро Китай догоним. Сейчас на 2-м месте по количеству серебра.
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31.08.2021 17:07 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Український легкоатлет Коваль зі світовим рекордом взяв золото на Паралімпіаді в Токіо, Яровий - завоював срібло - Цензор.НЕТ 5955

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31.08.2021 17:39 Ответить
Дивишся на це все і думаєш - не тих людей називають інвалідами.
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31.08.2021 17:53 Ответить
А ще не вечір, сподіваємся і бажаємо наступних перемог.
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31.08.2021 17:54 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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31.08.2021 20:15 Ответить
 
 