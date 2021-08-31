Украинский легкоатлет Коваль с мировым рекордом взял золото на Паралимпиаде в Токио, Яровой - завоевал серебро
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Двое украинских легкоатлетов Максим Коваль и Александр Яровой взошли на пьедестал почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua.
Максим Коваль выиграл золотую медаль, установив мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Следом за ним разместился Александр Яровой – 17.30 м.
Бронзовым призером стал представитель Греции Эфстратиос Николаидис с результатом – 15,93 м.
Так, сборная Украины завоевала уже 15 золотых медалей на Паралимпиаде в Токио.
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Ребята молодцы.
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