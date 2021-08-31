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Новости Политика Украины
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выборы (24320) Госдума (1251) Крым (26017) МИД (6654) оккупация (9515) Николенко (155) ОРДЛО (246)

Участие жителей оккупированных территорий в выборах в Госдуму сделает их нелегитимными, а результаты - юридически ничтожными, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Участие жителей оккупированных территорий в выборах в Госдуму сделает их нелегитимными, а результаты - юридически ничтожными, - спикер МИД Николенко

Голосование на выборах в Государственную думу жителей ОРДЛО и Крыма сделает их нелегитимными. Кроме того, это подставит под сомнение правомочность всего избирательного процесса в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и Донбассе будут нелегитимными, а их результаты - юридически ничтожными", - сказал он.

Николенко подчеркнул, что организация Россией голосования на временно оккупированных территориях Украины поставит под сомнение легитимность всего российского избирательного процесса.

"Заявления МИД РФ о якобы провокации нашего государства, которые рассчитаны на внутреннего российского потребителя. Саммит Крымской платформы четко продемонстрировал, что международное сообщество солидарно с Украиной в политике непризнания попытки аннексии части украинской территории", - уточнил представитель МИДа.

Он добавил, что Украина продолжит системную работу над привлечением России как государства в целом, так и ее отдельных представителей, к ответственности за грубое нарушение норм международного права и украинского законодательства.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
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31.08.2021 17:05
+6
Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
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31.08.2021 17:11
+5
Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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31.08.2021 17:28
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Та понятно, что всех, включая ИГИЛ, вы победили этой непонятной платформой. Еще полгода слушать о ее невиданном успехе в своей безрезультатности?
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31.08.2021 17:00 Ответить
Ящо вони голосуватимуть, то до них вже нема питань, стосовно того, якої вони країни громадяни.
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31.08.2021 17:02 Ответить
Пусть голосуют, это делает нелегитимной госдуру в глазах мирового сообщества. Николенко, ты рабсиян от их же ошибок предостерегаешь?
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31.08.2021 17:03 Ответить
ой да ладно, штаты и европа признают все равно
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31.08.2021 17:03 Ответить
Это все верно. Но русня "выборы" таки проведет и результат нарисует. А хватит ли правительству Украины мужества признать результат ничтожным,а соответственно - и "парламент" московии( и все его последующие решения) нелигитимным?
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31.08.2021 17:05 Ответить
ага...счас... шоб сватов в ********* прикрыли?
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31.08.2021 17:09 Ответить
ути -пути... та ти шо... и че наше ЗеМИД сделает, или гейропа с бидоном пиндосовочем? неужели выразят очередное обеспокоенние? ))) рахиты обеспокоенные....
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31.08.2021 17:06 Ответить
Та давно уже нелигитимные. Начиная с выборов в Крыму. Будьте последовательны и логичными.
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31.08.2021 17:11 Ответить
Фейковые граждане фейковой страны
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31.08.2021 17:16 Ответить
Украина должна не признавать выборы как с Лукашенко.Вообще по большому счёту с момента оккупации Крыма,Пуйло нелегитимен.
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31.08.2021 17:28 Ответить
І як же тепер вести перемовини? Небуде там легітимних.
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31.08.2021 17:46 Ответить
Все верно. Только Европа с этими нелегитимными вполне себе вась-вась.
И боинг сбитый этому не мешает, и последовательная захватническая война и оккупация территорий, и куча других преступлений Раши совершенно не мешают другим странам обстряпывать с ними дела.
И что? И ничего.
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31.08.2021 23:58 Ответить
 
 