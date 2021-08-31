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Зеленский (16558) Иловайск (465) Дебальцево (649) Венедиктова (727)

Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это причиняет боль, и он постоянно просит предоставить ответы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это причиняет боль, и он постоянно просит предоставить ответы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что президент Зеленский постоянно интересуется ходом дела Иловайской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире "Право на владу", журналист Юрий Бутусов спросил у генпрокурора, задавал ли Зеленский ей такие же вопросы, как и во время предвыборных дебатов Петру Порошенко. В частности о том, почему до сих пор никто не сидит за Иловайск и Дебальцево.

"Хочу сказать, что президенту Зеленскому это болит. ... Президента Зеленского это очень возмущало, он спрашивал весь год, что у нас происходит, какие мы можем сейчас предоставить ответы. Все ответы, которые я могу сейчас предоставить - я предоставляю", - отметила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова заявила, что Украина контролирует судебные дела по наемникам РФ за границами нашей страны.

"В более 32 странах проходят производства. Надеюсь, что решения национальных судов других государств нам пригодятся", - подчеркнула она.

Также читайте: Порошенко дважды вызывали на допрос по делу Иловайска в качестве свидетеля, - Венедиктова

Автор: Богдан Гуньковський
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+53
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 7188
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31.08.2021 17:06
+39
Ахахахаха, зеленскому болит, мухахахахаха Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 9773 Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 8889
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4926
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31.08.2021 17:07
+38
Потерпевшему свежие обстрелы Авдеевки , Песков и т.д. не болят , Ежедневные потери ВСУ - не болят , а Илловайск болит ? Врать изволит Генпрокурва .
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31.08.2021 17:09
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Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 7188
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31.08.2021 17:06 Ответить
Кубань... Минимум Новороссию на Дальнем востоке.
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31.08.2021 17:08 Ответить
у клована "так болить", шо оно аж спать не может - на курортах Омана/Катара, Буковеля))
https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
Іловайськ: чому потрібен суд та чому його не буде при зеленському?
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31.08.2021 17:20 Ответить
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 36
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31.08.2021 17:24 Ответить
Презренный🤢🤡🐲👹 членограй в то время имитировал , развлекая рашистских прихвостней и ржал над патриотами !
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31.08.2021 21:50 Ответить
Ну да. Участвовал

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8213
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31.08.2021 17:24 Ответить
Ага. Нипанимают

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 6803
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31.08.2021 17:57 Ответить
Ага. Что-то ты уже совсем опустился до самых тупых фейков. Деградируешь на глазах. Дальше чем воздух испортишь?

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3695
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31.08.2021 18:18 Ответить
***** і язик не відпаде(
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31.08.2021 17:38 Ответить
Ахахахаха, зеленскому болит, мухахахахаха Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 9773 Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 8889
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4926
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31.08.2021 17:07 Ответить
Понятно, -под личным контролем.
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31.08.2021 17:07 Ответить
Коломойского
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31.08.2021 17:11 Ответить
После будуна у него болит, а не о Иловайске
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31.08.2021 17:07 Ответить
После будуна это у алкашей, а оно торчок. И это не фотошоп

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 5387
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31.08.2021 17:14 Ответить
Если у него болит - пусть сыграет тем, что болит на клавишах. А вдруг поможет.
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31.08.2021 17:30 Ответить
НАРКОТИЧЕСКОГО
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31.08.2021 21:52 Ответить
На прісутність на пресконференціях вови у США оприлюднили запрошення тільки деяким!!! українським ЗМІ , журналістка ПРЯМОГО нагадалав ефірі, де вони, у якій країні й що перешкод не буде для будь-кого

вові болить а шаб його не трогали по його зашкварах або про уХйла й його агресію, й він й надалі відмовчуватиметься там, де немає погроз Пороху...
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31.08.2021 17:07 Ответить
Так баліт,шо злило інфу по вагнерівцям,та повідпускало вбивць на московію в обмін на таксистів та шлюх,що ти верзеш курва?
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31.08.2021 17:08 Ответить
Так баліт, що і шаурма в рот не лізе.
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31.08.2021 17:10 Ответить
Этому ЗЕгавноеду болит,что нибудь нарыть на Порошенко,вот и все.
Гнида квартальная.
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31.08.2021 17:08 Ответить
100% - +
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31.08.2021 17:45 Ответить
Болит ему .... Ага, аж десять раз

Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 5631
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31.08.2021 17:09 Ответить
А когда Журавель умирал 4 дня,что тогда проклятому клоуну болело?
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31.08.2021 17:09 Ответить
Срака от пережора омарами и креветками.

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3749
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31.08.2021 17:16 Ответить
А смерть Журавля йому не болить?
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31.08.2021 17:09 Ответить
А зараз кожний день загиблі?
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31.08.2021 18:46 Ответить
......ну не получается к Иловайску Пороха прикрутить .......вот и болит......
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31.08.2021 17:09 Ответить
Потерпевшему свежие обстрелы Авдеевки , Песков и т.д. не болят , Ежедневные потери ВСУ - не болят , а Илловайск болит ? Врать изволит Генпрокурва .
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31.08.2021 17:09 Ответить
Який же "болєзнєний", хоч би дуба не врізав.
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31.08.2021 17:11 Ответить
не сглазь! пусть врежет!
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31.08.2021 17:28 Ответить
Та його і шаурмою не доб*єш.
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31.08.2021 17:32 Ответить
Ну не дура? Сама признается, шо Нелох лично контролирует расследование прокуратуры, которая должна быть независимым органом. Дайте этой дуре почитать Конституцию Украины
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31.08.2021 17:10 Ответить
если у него болит, поставьте клизму, у него там мозги
Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит и он постоянно просит предоставить ответы - Цензор.НЕТ 4563
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31.08.2021 17:10 Ответить
Клован не знает где тот Иловайск.
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31.08.2021 17:10 Ответить
И то правда: сомневаюсь что он сможет внятно ответить что именно там произошло и как все закончилось.
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31.08.2021 17:12 Ответить
Единственное,что может болеть у зелёного окурка-это инструмент,которым он играет
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31.08.2021 17:11 Ответить
шоб ему прищемило Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3235
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31.08.2021 17:17 Ответить
читаю комменты всенародной любви к перзиденту и прям сердце радуется!
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31.08.2021 17:30 Ответить
Бо такого "найвеличнішого" ще у нас не було, померкли "лаври" Ялинковича, а інший на пасіку забіг. А ще двоє потребують догляду.
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31.08.2021 17:35 Ответить
я вот не эзотерик, но тупо видно что то что так не должно быть. в смысле эмоций, в том же Афганистане - как то просто нереально. так и Путин что наделал в Сирии = все удивились.
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31.08.2021 17:40 Ответить
Когда добробаты против рашисткой чумы в Иловайске Украину защищали, на каких концертах Зеленский от боли коксом гасился?
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31.08.2021 17:13 Ответить
А где он был во время Иловайска.
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31.08.2021 17:14 Ответить
малороссу "болит" что солдат, добровольцев подло убили те, к кому он ездил кривляться и унижать этих же добровольцев - сказала сталинистка на стопроц своя прокурорша, и вот ЭТО мы должны сглотнуть.
Они о....Путинели что ли? Сволочи не скажут что Путин виновен? И не скажут в этих всех ОО-нах что Путин убийца, и что он даже перед этим убивал тысячами?
И вот чо сказать? - надеюсь что в "аду" будете "гореть".... как и ваш Сралин, правда и он не "горит", так что Гейпрокурватура идет на.... ну хотя бы на Бокассу, или что там. тот шо тупо кушал своих врагов - вот так и тут - открыли дело на тех кому вообще до лампочки. Еще на петрова с его Бошировым откройте - шоб Бункерный дедок посмеялси
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31.08.2021 17:15 Ответить
Зеленський ставить завдання любою ціною посадити Порошенка. І чим далі будуть змінюватися рейтинги, тим сильніше він буде це вимагати. А ця справа,є черговою спробою вмінити хоч щось. До того ж, це дуже перспективна тема для піару, обливання брудом і т.п. методів Зелених...
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31.08.2021 17:15 Ответить
у этой зеленой сопли навязчивая идея посадить Пороха или он выполняет чьё то задание можно догадаться чьё или чьи
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31.08.2021 17:34 Ответить
Зе в першу чергу виконує прохання Коломойші і кремлівського фюрера , який Порошенко конкретно дістав їх !
Вони страшенно бояться того , що Порошенко зможе стати знову діючим Президентом !
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31.08.2021 17:57 Ответить
Йому болить лише можливість вільно продавати свое лайно (95 квартал) кацапам та неможливість ніяк і нізащо притягнути до "відповідальності" Порошенка.
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31.08.2021 17:19 Ответить
Йому так боліло у 2014 році, під час іловайської трагедії, що він аж на російські корпоративи подався. Яке ж воно брехливе.
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31.08.2021 17:21 Ответить
меня больше удивляет не этот членограй в шутовском колпаке,а мудрий нарид ,его избравший
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31.08.2021 17:35 Ответить
ПУСТЬ ПРОДАСТ ВСЁ СВОЕ ИМУЩЕСТВО И ОТДАСТ ВСУ !!! ЕМУ И ЕГО СЕМЬЕ ДОСТАТОЧНО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЯ !!!
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31.08.2021 17:29 Ответить
о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это болит / Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский /Порошенко - враг номер один для Зеленского./ Зеленский пообещал посадить Порошенко /Рябошапка подтвердил, что "дела Порошенко" обсуждали с Зеленским ./Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко! "/ По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. Надрывается ФСБ, надрывается СБУ- а Порошенко предъявить нечего. А тут "специалисты" с 2017г. долбят: Иловайск организовали Путин и Порошенко. Вместе. 04.07.2021 21:13 . Дурачок и обрадовался: есть предъява Порошенко.
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31.08.2021 17:31 Ответить
04.07.2021 21:13
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31.08.2021 17:33 Ответить
вова на медкомиссии - ―Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?
―Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом.
―Но зачем?
―Не плющит меня в солдаты идти.
Вот так у вовы болит.
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31.08.2021 17:31 Ответить
но там скорее:
- А, это вы Вадимир
- На
- Ага
- Что?
- Отсрочку
- Ага
Да(этого дебила минимум еще три раза подоим)
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31.08.2021 17:59 Ответить
―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. Мне больше вот это нравится.
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31.08.2021 18:01 Ответить
а мне нравится не трогать тех кто налоги платит(я не за Зелю) - то есть если заберешь допустим директора фирмы то у тя плюс 1 ничего не умеющий баклан, а у налоговой - минус одна фирма шо платила налоги на которые снарядить мона роту солдиков.
вот так. другой вопрос - что там платила эта Зеля, но реально - не совок же - и надо видеть что если от кого то там будет толк - бумажки перебирать, а тут - платить налоги, так шо не надо в принципе спорить не имея фактов - шо та Зеля платила с налогов и т.д.
Еще давно купцы тупо выставляли пару солдиков с экипировкой шоб не идти самим - и это правильно - поставь сто солдиков к управлению "фирмы" или как там называлось - разорится. а так - всем было нормально - солдики дохли, а купец .. куплял и платил налоги
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31.08.2021 18:08 Ответить
только Зеленскому это интересно?
Вся Страна должна Знать!
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31.08.2021 17:42 Ответить
Не надо ляля. Большинству тупо насрать.

Иначе не выбрали бы в 2019 году во время войны тупого ватного наркомана ЗЕ президентом.
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31.08.2021 18:19 Ответить
Не знаю как вы, но после того, как прокатили Кошулинского, я не увидел самостоятельного и адекватного во втором туре. А то, что По сидит в парламенте, убеждает, лично меня, в одном. Зе и По - ругаются "на люди", для таких как вы. Они не могут причинить друг другу вред...
Они составные части одной Системы....
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01.09.2021 00:12 Ответить
Вові не Іловайськ болить, Вові болить, як за два вже з гаком років ну хоч щось накопати на "папірєніков", а воно, холера, не копається.
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31.08.2021 17:47 Ответить
Цинізм висловлювання БенеДіктової , щодо того , що болить у потерпілого , просто зашкалює 😒
Насправді шукають винних добробатів або генералів , щоб знову посалдити і вимагати мілліонні застави !
Мерзотники зелені , вам не боляче за Україну і за загиблими Героями вас не болить , бо ви нікчеми і відверті вороги нашої краіни !
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31.08.2021 17:51 Ответить
Что болит? Где? Места от шлеек болят где натерло , пока маскарад снимали? Он пока презом не стал, вообще не понимал где это. А тут вдруг болеть начало)) Если каждый день пинать в одно место, тогда да, может и будет болеть) Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 9125
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31.08.2021 17:53 Ответить
У Зеленского может жопа только болеть после корпоративов!
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31.08.2021 17:54 Ответить
я и говорю - странно если на него не токо Беня, но и "товарищи" не имеют "папочки", ибо тупо ставь камеру скрытую и тримай компромат.
а вот если не имеют, то тогда кто-то запретил иметь - Обама - всегда круче всех Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 9935
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31.08.2021 18:01 Ответить
1. Как ЗЕ болят трагедии все увидели, когда он на месте массовой гибели защитников Майдана поставил совковые инсталляции, а на братской могиле сцену.

2. ЗЕ болит рейтинг Порошенко, который ему уже в затылок дышит. Поэтому манипуляции на костях Иловайска - очередная провальная попытка копнуть под Пороха и не более.

3. Венедиктова уже даже не стесняется говорить, что выполняет личные хотелки наркомана ЗЕ.
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31.08.2021 17:59 Ответить
Правильные, товарищ Венедиктова!
Зеленский требует дать ему ПРАВИЛЬНЫЕ ответы!
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31.08.2021 18:03 Ответить
Для цього вже задіяли ПРАВИЛЬНОГО "експерта". Надійний, перевірений рувін.

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8231
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31.08.2021 18:12 Ответить
Рыги они такие - независимые и незаангажированные.

Собственно, ЗЕ - дитя Рыгов и у них на корпоративах деньги клянчил. Так что ничего странного.
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31.08.2021 18:22 Ответить
А коли риги ще й правИльні, то це взагалі "експерДи" беззаперечні.
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8841

"Заслуженный фабрикант судебных экспертиз Украины Александр Рувин "

Рувин Александр Григорьевич - отъявленный аферист, профессор мошеннического дела, а ни какой не доктор, тем более не имеющий абсолютно никакого отношения к генеральскому составу правоохранительных органов. Все награды его муляж!
Он же являлся главным режиссером «театра» Януковича и самолично прописывал сценарии судебных дел касательно: Т. Чорновола, Д.Булатова, В. Кличко, О. Тягнибока, Ю. Яценюка, Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и это далеко не полный список представителей оппозиционной политической элиты Украины. Фикция в деле Павличенко, а также против других неугодных бизнесменов режима Виктора Федоровича, срежиссировано тем же театром.
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31.08.2021 19:00 Ответить
Надеюсь у Зебилушки скоро будет срака болеть от черенков для лопаты.
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31.08.2021 18:05 Ответить
Знову шоу. Бубачка- челАвечнеє всех челАвек.
Знаємо, як йому "болить". Хлопці гинут під кацапськими обстрілами, через те що йому "болить" чи наср.ть, чи какаяразніца?
Беня-діктова, коли суд?
Іловайськ: чому ПОТРІБЕН суд?

https://www.youtube.com/watch?v=DmhfPoQrnxc
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31.08.2021 18:06 Ответить
Почему до сих пор никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?
Смотрите shaposhnikov news

https://www.youtube.com/watch?v=PaiqCPzwi8M
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31.08.2021 18:10 Ответить
Если расследуют Иловайск - Беняциар опять будет в бегах .. Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3954
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31.08.2021 18:13 Ответить
А куда он побежит ? Его уже везде ищут с собаками.
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31.08.2021 21:26 Ответить
Що примушує цитувати брехні прокурора зелених ?
Може.процитувати екс-начштабу ЗСУ,Муженка,що впіймав її на брехнях ?(Тим більш,з його особистою заявою до цієї брехухи ,виправитись).
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3644

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 8444

Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 3285
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31.08.2021 18:25 Ответить
це болить в того хто ввів перемирья за якого загинуло і поранено бійців більше чим за бої при порошенко при звільнені половину донбасу,і не вбито ніодного ворога,це в нього болить за свої промахи бездарні дії,хай дасть відповідь за вбитих сотні наших героїв, за заборону відповідати у відповідь на постріли снайперів,щоб був цей при владі в 14 році росія була б вже у львові,евреї ніколи не поймуть українську душу його прагненгня до свободи і незалежності,порошенко а по його сценарію аліев звільняли свої території з боями за покликом душі
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31.08.2021 18:36 Ответить
100 відсотків ваша правда!Слава Украіні!
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31.08.2021 23:01 Ответить
та на ростов это зеленое убожище гнать надо
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31.08.2021 18:42 Ответить
Пока защитники Украины умирали по Иловайском зелёный клон скакал на концертах. Сволочь.
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31.08.2021 18:43 Ответить
Нюхнуть нема де,того й болить.
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31.08.2021 18:46 Ответить
Нічого йому не болить, хай Венедіктова не бреше. А питає про хід розслідування лише тому, що надіється з її допомогою щось "накопати" на Порошенка та його посадити. А ось Коломойський, Корбан, Яровий, Хомчак, Бутусов тощо для Зелі поза підозрою, на жаль.
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31.08.2021 18:53 Ответить
ну да ну какбе да. посодют ПП іль вновь нє тот прокурор.
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31.08.2021 19:22 Ответить
ФОРУМЧАНЕ!!!!! Кто верит этим двум уродам????? Откликнитесь....
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31.08.2021 19:22 Ответить
бомбит что пороха к делу не может пришить
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31.08.2021 20:14 Ответить
Апофеоз какой то. Товарищ Зеленский до посадки в кресло и некоторое время после посадки вообще не подозревал о существованиии Илловайска и трагедии там разыгравшейся. В те времена Влад Ссаныч активно осуществлял чес на московских корпоративах. И с Киркоровым там ....
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31.08.2021 20:44 Ответить
в поисках ответов...
Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 6977
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31.08.2021 20:58 Ответить
Бенедиктовна служит одному шмаркле. Мнение народа её вообще не интересует.
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31.08.2021 21:24 Ответить
Если у потерпевшего брехуна так "болит" Иловайск, то чего вдруг оно хомчака во главе ВСУ поставил?
Хомчак руководил этой операцией, полез договариваться с кацапней на месте о корридоре, при первом обстреле сдрыснул оттуда на бронированном авто--три дня его найти не могли...
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01.09.2021 00:43 Ответить
Вот так поступает настоящий генерал, а не подстилка каломойши---уходит последним, а не первым...Венедіктова про розслідування Іловайської трагедії: Зеленському це болить і він постійно просить надати відповіді - Цензор.НЕТ 5741
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01.09.2021 00:45 Ответить
 
 