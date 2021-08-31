Венедиктова о расследовании Иловайской трагедии: Зеленскому это причиняет боль, и он постоянно просит предоставить ответы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что президент Зеленский постоянно интересуется ходом дела Иловайской трагедии.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире "Право на владу", журналист Юрий Бутусов спросил у генпрокурора, задавал ли Зеленский ей такие же вопросы, как и во время предвыборных дебатов Петру Порошенко. В частности о том, почему до сих пор никто не сидит за Иловайск и Дебальцево.

"Хочу сказать, что президенту Зеленскому это болит. ... Президента Зеленского это очень возмущало, он спрашивал весь год, что у нас происходит, какие мы можем сейчас предоставить ответы. Все ответы, которые я могу сейчас предоставить - я предоставляю", - отметила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова заявила, что Украина контролирует судебные дела по наемникам РФ за границами нашей страны.

"В более 32 странах проходят производства. Надеюсь, что решения национальных судов других государств нам пригодятся", - подчеркнула она.

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