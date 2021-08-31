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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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"Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал глава российского МИДа.

В то же время он ни слова не сказал об агрессии РФ против Украины.

Читайте также: Мелкие конфликты всегда будут существовать, но мировая война неприемлема, - Лавров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
Зате на параші режим не змінюється понад 100 років.
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31.08.2021 17:15
+20
Кобыле овса не давать!
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31.08.2021 17:15
+16
Это мерин... Лавров об украинской власти: "Каждый режим все тупиковее и тупиковее. Даже не знаю, чего ожидать" - Цензор.НЕТ 4873
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31.08.2021 17:16
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Зате на параші режим не змінюється понад 100 років.
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31.08.2021 17:15 Ответить
Кобыле овса не давать!
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31.08.2021 17:15 Ответить
Это мерин... Лавров об украинской власти: "Каждый режим все тупиковее и тупиковее. Даже не знаю, чего ожидать" - Цензор.НЕТ 4873
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31.08.2021 17:16 Ответить
сивый... давно пора подковы сдирать и на шкуродерню
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31.08.2021 17:44 Ответить
Порода "Армянска парашно-ноздреватая".
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31.08.2021 18:30 Ответить
Почему? Пусть жуёт свой овес молча и уныло: рот будет занят.
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31.08.2021 17:41 Ответить
Ложись сразу в гроб.
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31.08.2021 17:15 Ответить
.......рассуждение Старой Тупой Лошади о тупиках ...
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31.08.2021 17:15 Ответить
ожидай когда тебе за щеку дадут )))) падаль
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31.08.2021 17:16 Ответить
От бач, злякалося, падло, режиму нашого кривавого стендапера.
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31.08.2021 17:17 Ответить
У кацапов эстонцы по рассказам очень тупые и тормознутые. На деле в несколько десятков раз обогнали по экономике и уровню жизни. )) Так ,что это похвала. Хотя и власть у нас если честно,говнистая.- С олигархами не борется. Жопоблок не ликвидирован и т.д.
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31.08.2021 17:18 Ответить
Чего тебе ждать- если ты конь!!!!! Кури!!!!
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31.08.2021 17:18 Ответить
Лавров Зеленского троллит Лавров об украинской власти: "Каждый режим все тупиковее и тупиковее. Даже не знаю, чего ожидать" - Цензор.НЕТ 139
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31.08.2021 17:18 Ответить
Уж кому троллить за "тупиковый режим", то точно не дикарям.
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31.08.2021 17:22 Ответить
трибунала
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31.08.2021 17:19 Ответить
Ну, а що може очікувати Лавров? Щонайменше це, вила в стару дупу.
Вони там біднесенькі прямо з курсу збилися, всі їх очікування обламуються на президентському кріслі Банкової. Прокляте воно мабуть, один Євнухович встиг втікти і не перетворитися на бандерівця.
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31.08.2021 17:19 Ответить
Да не жди ты ничего, отстань от Украины со своим шизанутым начальником и дебильным агрессивным стадом под названием "русский народ". Тебе сразу полегчает, а мы уж как-нибудь сами разберемся!
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31.08.2021 17:20 Ответить
За тобою ще прийде Кривавий Клован у страшних снах... Дивись "Воно" і оглядайся.
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31.08.2021 17:20 Ответить

Владимир Лениннациональной гордости великороссов"(1914г) : «Великий Чернышевский сказал о россиянах: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы».
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31.08.2021 17:20 Ответить
Чего ожидать тебе еще Михаил Юрьевич много лет назад написал. Суть этого писания такова:
- Прощай немытая Россия!
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31.08.2021 17:21 Ответить
Гордий син шотландського народу Лєрмонтов той ще був тролляка...
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31.08.2021 17:45 Ответить
Чекати розпаду московії на незалежні народні держави, котрі кацапня поработила за довгі роки свого гнилого правління,і чекати вже не довго,ви вже на порозі пекла. Лавров об украинской власти: "Каждый режим все тупиковее и тупиковее. Даже не знаю, чего ожидать" - Цензор.НЕТ 194
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31.08.2021 17:21 Ответить
Лошара не понимает , что тупики тренируют избирателей и отсевают тупиковых политиков , чавкает копытами по собой же засранной борозде и декларирует поход в светлое будущее рашистляндии ...
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31.08.2021 17:22 Ответить
а на самом деле идет по гебневской Кольцевой
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31.08.2021 17:23 Ответить
Отсевают тупиковых политиков? Поэтому Зеленский стал президентом?)
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31.08.2021 17:37 Ответить
...уже скоро, лаврун Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 6757
Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 398
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31.08.2021 17:24 Ответить
кабуча )))
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31.08.2021 17:32 Ответить
Получается Зеленский лучший.
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31.08.2021 17:25 Ответить
😆🤭
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31.08.2021 17:43 Ответить
Якщо за версією цього коня в пальто, то Зеля для параші гірший від Петі.
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31.08.2021 18:26 Ответить
Вот интересно,***** на нем катается,ну так чисто по-приколу,ведь знает же по-любому погоняло этой твари🤣
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31.08.2021 17:26 Ответить
За то в Мордоре все " стабильно", стабильнее чем на кладбище... Как в 1998 году алкаш Боря поставил Путинило начальником ФСБ и до сих пор.. а уже 2021.. и так будет еще очень долго., кто говорит до 2034,, к то называет еще более удаленные даты ( они как ковид , пришли надолго, такая же зараза.) "Зазеркалье" победившего неонацизма, мракобесия, оголтелой пропаганды, сплошного вранья, агрессии, убийств, отравлений, тирании, воинственного империализма, реваншизма, и прочих " прелестей" наследников Ади и Иоси.
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31.08.2021 17:27 Ответить
Расейский неандерталец заговорил про тупиковые ветви эволюции.
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31.08.2021 17:28 Ответить
Так Сердючка кажись ще в 2008 році сказав "раша гудбай" і повторив на День Незалежності в цьому році, що вам "тупіковим" ще треба, от.......ся в кінці кінців від України, своїми проблемами займіться. Правда, проблема в тому, що ви самі проблема.
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31.08.2021 17:28 Ответить
Жди камни с неба как обычно,як,що не знаешь Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 3131
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31.08.2021 17:32 Ответить
Ух у нас Режимы какие....То Дуче Порошенко - даёт себя снять на коварных демократических выборах...то фюрер Зеленский принимает власть и проводит платформы со всеми европейскими русофобами...в общем ппц что делает...особенно страдают Русскоязычные Двери и куклы лягушонка Кермита....Фошизды и режимы!...а ещё народ Украины наказан нас лишили комендантского часа и подвальных заключений...и права на молчать по русски!...УЖОС!
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31.08.2021 17:32 Ответить
Тут не режимы тупиковые. Это просто ты тупой...
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31.08.2021 17:37 Ответить
Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 1206
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31.08.2021 17:41 Ответить
Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 8963
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31.08.2021 17:44 Ответить
Жди кінця... або здохнех або відчуєш як він входить...в твої двері ... хоча може і нежданчиком через чорний вихід ...От цікаво що б така людина як лавров обрав ...який кінець..
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31.08.2021 17:42 Ответить
Какая-то у них иногда откровенность прорывается... Помнится мне, громыки всякие тоже точно это же говаривали. Перед кирдыком.
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31.08.2021 17:42 Ответить
Громыко издох гораздо ранее рашенкапут.
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31.08.2021 17:44 Ответить
Смерть рашизму!!.Кремлевские бандиты и их украинские воши должны быть разгромлены.
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31.08.2021 17:43 Ответить
а гниды вытравлены!
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31.08.2021 17:49 Ответить
Зато мы ожидаем когда путлеровский режим сдохнет. И калантарян будет висеть на осине.
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31.08.2021 17:44 Ответить
А чего ожидать? Нюхни один грам никотину, коняка.
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31.08.2021 17:50 Ответить
Тупиковее для кремлевсого режима? Все сложнее и сложнее манипулировать? Тогда да.
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31.08.2021 17:51 Ответить
так тут дело не в разных властных командах Украины, которые сменяют одна другую, а в вашем НЕсмненяемом уже 20 лет режиме. подойди к зеркалу и увидишь, кто есть "тупиковый режим".
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31.08.2021 17:52 Ответить
Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 1882
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31.08.2021 17:54 Ответить
Лаврошадь стареешь вместе с ******, мозгов нет и хромосома высохла...
А ожидать тебе не чего, иди на мясокомбинат, колбаса из тебя получится для свинособак, диковинная!
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31.08.2021 18:01 Ответить
1 Не режим , а власть И не киевская, а украинская 2 Каждая новая украинская власть отодвигается всё дальше от мацквы И это правильно 3 Придётся московитам привыкать что мы не колония расеи.
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31.08.2021 18:01 Ответить
Прекрасно. Значить все йде як треба.
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31.08.2021 18:02 Ответить
Московии просто повезло, что после Майдана президентами были шмаркля и кондитер.
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31.08.2021 18:07 Ответить
Лавр. Ты кто? А "режим" выбрал весь Украинский народ. У тебя есть, еще вопросы?
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31.08.2021 18:35 Ответить
Как кто,я аврушка-чушка,конь в пальто! Режими йому тупікові. Для улусстану-тупік,для цивілізовіного світу-проспект!
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31.08.2021 19:28 Ответить
Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 3758

...
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31.08.2021 18:36 Ответить
Коняка! Мы здесь тоже не знаем,что можно ожидать от нашей власти Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 5016
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31.08.2021 18:37 Ответить
как шо? кнопка... гарантирую кацапьё обосрётся, и не выпустит ни одной ракеты... Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 3846 Лавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 315
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31.08.2021 18:41 Ответить
У лаврушки забрали игрушку(
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31.08.2021 18:46 Ответить
Гадость этот конь: пытается втюхать украинцам Бубочку на второй строк.
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31.08.2021 18:49 Ответить
Не нада ничево ажидать, иди тайгу туши! Вся Йакутийа в агне!!!
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31.08.2021 18:55 Ответить
Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал глава российского МИДа.(с)
...мьі сами в шоке..хз шо наступного разу учудят
Источник: https://censor.net/ru/n3285577
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31.08.2021 20:01 Ответить
Чуть помедленнее, пони!
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31.08.2021 21:19 Ответить
Дайте главный оскар этай багине ➡️ Зеленский побывал в NASA: обсуждали космические проекты. ⬅️
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31.08.2021 22:12 Ответить
Чого там чекати? Черенок з заду чекай.
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31.08.2021 22:32 Ответить
Видать правда, что ***** его табуреткой отпи*дил за крымскую платформу.
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31.08.2021 22:48 Ответить
А чіво ждать?
Атправят тібя на калбасу...
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31.08.2021 23:56 Ответить
Тупикова гілка еволюції людиниЛавров про українську владу: "Кожен режим дедалі тупіковіший і тупіковіший. Навіть не знаю, чого очікувати" - Цензор.НЕТ 8964
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01.09.2021 00:35 Ответить
 
 