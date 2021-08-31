"Киевский режим становится все тупиковее, не знаю, чего ждать", - глава МИД РФ Лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что каждый киевский режим все тупиковее и тупиковее.
Об этом он сказал сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я ж даже не знаю, чего ожидать", - сказал глава российского МИДа.
В то же время он ни слова не сказал об агрессии РФ против Украины.
Топ комментарии
+25 Володимир Миколаєць
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+20 Porol ferton
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+16 Привет
показать весь комментарий31.08.2021 17:16
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Пожалуйста, подождите...
Вони там біднесенькі прямо з курсу збилися, всі їх очікування обламуються на президентському кріслі Банкової. Прокляте воно мабуть, один Євнухович встиг втікти і не перетворитися на бандерівця.
Владимир Ленин "О национальной гордости великороссов"(1914г) : «Великий Чернышевский сказал о россиянах: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу - все рабы».
- Прощай немытая Россия!
А ожидать тебе не чего, иди на мясокомбинат, колбаса из тебя получится для свинособак, диковинная!
...
...мьі сами в шоке..хз шо наступного разу учудят
Источник: https://censor.net/ru/n3285577
Атправят тібя на калбасу...