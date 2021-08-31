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Новости Политика Украины
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КС (2131) Шкарлет (296) Совгиря (51)

КС отклонил представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, - "слуга народа" Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС отклонил представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования, -

Конституционный Суд отклонил представление о конституционности назначения Шкарлета министром образования.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат "Слуги народа", представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Украины Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. Н. Министром образования и науки Украины".

Постановление является окончательным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. В то же время, во время голосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. 46 депутатов направили в КС представление об отмене решения ВР по назначению Шкарлета министром образования.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В этом царстве-государстве трудно ожидать чего-то положительного.
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31.08.2021 17:35 Ответить
олосования за назначение Шкарлета был зафиксирован факт кнопкодавства. /В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. /Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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31.08.2021 17:38 Ответить
Это не министр образования, а специалист по макро-менеджменту. Послушать студентов, расценки прям на все и вся есть. Микро и макро транзакции рулят. И зеленый гаденыш, еще и обещал из тени вывести все)Он видимо забыл, что уравновешивать нужно, когда нахлобучиваешь одно, переваливает в другом.КС відхилив подання про скасування рішення ВР щодо призначення Шкарлета міністром освіти, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6942
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31.08.2021 17:44 Ответить
такими кадрами, Зе!Бені не розкидуються: ригоанал, дипломований неук та й взагалі- чийсь партнер з ОПушки...
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31.08.2021 17:55 Ответить
Почему члены так называемого "КС" до сих пор не арестованы?
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31.08.2021 23:31 Ответить
Эта банда под названием "КС" должна сидеть в тюрьме!
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31.08.2021 23:32 Ответить
Плагиатор шкарлет, при поддержки гауляйтера Украины от руSSкого мира, -ермака-Козыря, сведет в могилу высшее образование и науку в Украине, в этом его задача. На все будут свои расценки.
Имена героев голосовавших за шкарлета (зеленая сопля + заЖОПу):
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8804
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31.08.2021 23:40 Ответить
Разве только высшее? А школы, детские сады. Вы бы видели кадры в районо! О каком образовании может идти речь, разве только дебилизация поколения.
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01.09.2021 01:07 Ответить
 
 