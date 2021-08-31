Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов

Если принять во внимание количество вражеских танков и бронетехники, которая находится у границ Украины и на оккупированных территориях, то ключевым вопросом защиты государства становятся возможности нашей противотанковой обороны.

Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

На вооружении Вооруженных Сил Украины имеются разные противотанковые ракетные комплексы, однако практика применения ПТРК "Фагот" и ПТРК "Конкурс" выявила значительную непригодность этих комплексов в условиях современного боя, а FGM-148 "Джавелин" запрещен к применению на первой линии обороны.

"Единственными эффективными средствами противотанковой борьбы в Вооруженных Силах Украины являются комплексы "Стугна-П" и "Корсар" отечественного производства. Эти комплексы доказали свою почти 100% эффективность в боевом применении во время отпора и сдерживания агрессии РФ в Украине. Комплексы имеют значительный спрос на международных рынках вооружения, что является дополнительным свидетельством качества этих противотанковых комплексов отечественного производства", - отметил политик.

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"Обеспеченность Вооруженных Сил Украины ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, ракетами "Стугна-П" - 50% от потребности. Потребность рассчитана на основе заявленной "тишины" на фронте и является очень заниженной. Общее количество пусковых комплексов "Стугна-П" и "Корсар" в Вооруженных силах Украины, включая склады и арсеналы - не более 300 и 100 единиц, соответственно. При этом минимальная потребность ВСУ, с учетом количества бронетехники РФ на наших границах, составляет не менее 1500 пусковых "Стугна-П" и 500 пусковых "Корсар", - подчеркнул Турчинов.

Он убежден, что в условиях, когда значительно преобладают бронетанковые сил противника, главными средствами противотанковой обороны являются исключительно современные противотанковые ракетные комплексы.

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"Производитель комплексов "Стугна-П" и "Корсар", Киевское конструкторское бюро "Луч", имеет свободные производственные мощности и возможности для полномасштабного обеспечения Вооруженных Сил Украины противотанковыми комплексами, ракетами и тренажерами в количестве, достаточном для подготовки расчетов, обеспечения военной стратегии сдерживания и уничтожения бронированной техники противника в случае возможного наступления. Современные методы ведения военных действий выявили необходимость повышения мобильности противотанковых расчетов, создания мотопехотных соединений противотанковой борьбы. Самоходные противотанковые советские ракетные комплексы 9П148 с ракетами "Конкурс" на базе БРДМ-2 и "Штурм-С" устарели и требуют замены на современные, колесные, високопроходимые легкобронированные платформы, оснащенные боевыми модулями с отечественными ПТРК типа "Стугна-П", современными всепогодными средствами наведения и управления огнем", - резюмировал Турчинов.

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