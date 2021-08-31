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Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса

Если принять во внимание количество вражеских танков и бронетехники, которая находится у границ Украины и на оккупированных территориях, то ключевым вопросом защиты государства становятся возможности нашей противотанковой обороны.

Об этом в статье "План Б" для Цензор.НЕТ пишет Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

На вооружении Вооруженных Сил Украины имеются разные противотанковые ракетные комплексы, однако практика применения ПТРК "Фагот" и ПТРК "Конкурс" выявила значительную непригодность этих комплексов в условиях современного боя, а FGM-148 "Джавелин" запрещен к применению на первой линии обороны.

"Единственными эффективными средствами противотанковой борьбы в Вооруженных Силах Украины являются комплексы "Стугна-П" и "Корсар" отечественного производства. Эти комплексы доказали свою почти 100% эффективность в боевом применении во время отпора и сдерживания агрессии РФ в Украине. Комплексы имеют значительный спрос на международных рынках вооружения, что является дополнительным свидетельством качества этих противотанковых комплексов отечественного производства", - отметил политик.

Также читайте: Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА

"Обеспеченность Вооруженных Сил Украины ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, ракетами "Стугна-П" - 50% от потребности. Потребность рассчитана на основе заявленной "тишины" на фронте и является очень заниженной. Общее количество пусковых комплексов "Стугна-П" и "Корсар" в Вооруженных силах Украины, включая склады и арсеналы - не более 300 и 100 единиц, соответственно. При этом минимальная потребность ВСУ, с учетом количества бронетехники РФ на наших границах, составляет не менее 1500 пусковых "Стугна-П" и 500 пусковых "Корсар", - подчеркнул Турчинов.

Он убежден, что в условиях, когда значительно преобладают бронетанковые сил противника, главными средствами противотанковой обороны являются исключительно современные противотанковые ракетные комплексы.

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"Производитель комплексов "Стугна-П" и "Корсар", Киевское конструкторское бюро "Луч", имеет свободные производственные мощности и возможности для полномасштабного обеспечения Вооруженных Сил Украины противотанковыми комплексами, ракетами и тренажерами в количестве, достаточном для подготовки расчетов, обеспечения военной стратегии сдерживания и уничтожения бронированной техники противника в случае возможного наступления. Современные методы ведения военных действий выявили необходимость повышения мобильности противотанковых расчетов, создания мотопехотных соединений противотанковой борьбы. Самоходные противотанковые советские ракетные комплексы 9П148 с ракетами "Конкурс" на базе БРДМ-2 и "Штурм-С" устарели и требуют замены на современные, колесные, високопроходимые легкобронированные платформы, оснащенные боевыми модулями с отечественными ПТРК типа "Стугна-П", современными всепогодными средствами наведения и управления огнем", - резюмировал Турчинов.

Полный текст статьи Александра Турчинова "План Б" читайте ЗДЕСЬ.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+28
Прочитайте полный текст Пастора и поймёте, что у власти в Украине предатели. Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50%, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9161
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31.08.2021 17:26
+23
Було

Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50% от потребности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 268

Здобули

Обеспеченность ВСУ ракетами для комплекса "Корсар" составляет 10% от потребности, "Стугна-П" - 50% от потребности, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4804
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31.08.2021 17:25
+21
"...є вільні виробничі потужності для виробництва Корсарів." Але ж потрібно 7,2 млрд гривень для зєліного гуніверситету майбутнього. Тому ЗСУ обійдуться без ПТРК.
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31.08.2021 17:52
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Страница 2 из 2
Это что? Новый вид передачи сведений врагу? От агента-сексота через Цензор нет, шифрограмма: Мой любимый фюрер, Хубло Таврический, докладываю, что Украина ракетами не обеспечена. Награжденный медалью "За взятие Крыма" тов. Турчинов.
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31.08.2021 18:28 Ответить
А ты думаешь Ермак ему об этом каждый день не докладывает? И для него это секрет?
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31.08.2021 18:32 Ответить
Я думаю, что: и кроме Ермака там хватает сексотов-ябед. В своем комментарии, я обратил внимание именно на этот случай. С уважением.
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31.08.2021 18:39 Ответить
Турчинов: "Забезпеченість ЗСУ ракетами для комплексу "Корсар" становить 10% від потреби, "Стугна-П" - 50%."
БлаЗЕнь: "А какая разніца! Я вайну в сваєй галавє уже закончіл."
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31.08.2021 18:43 Ответить
Правильно, нащо ПТУРи, якщо ми "проста пєрєсталі стрєлять"?
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31.08.2021 18:49 Ответить
"FGM-148 "Джавелин" запрещен к применению на первой линии обороны." И кем запрещен, путиным?
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31.08.2021 18:52 Ответить
США
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31.08.2021 22:11 Ответить
они отличат первую от второй?
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31.08.2021 23:36 Ответить
На данный момент да... В случае полномасштабных боевых действий естественно уже никто не отличит...
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01.09.2021 00:18 Ответить
Дык таварищ Путен запретил дальнейшее производство в связи с евоными осенними учениями
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31.08.2021 18:54 Ответить
Зелена пліснява тільки балаболить про те, що ЗСУ захистять, а чим захистять - голими руками? Чи добровольці з рушницями виручать?
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31.08.2021 19:20 Ответить
І міністр Таран до цих пір не звільнений? За злочинну бездіяльність він вже повинний знаходитись під слідством і перебувати в СІЗО!
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31.08.2021 20:08 Ответить
а зелох швыряет бабки направо и налево на всякую дичь, а по новому асфальту приедут танки русни
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31.08.2021 20:16 Ответить
Похоже, зелень все для этого делает: проект Путина! Не забывайте, ГДЕ СНИМАЛОСЬ КИНО!
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01.09.2021 08:30 Ответить
Цікаво, а скільки "Корсарів" та "Стугн-П" можна було придбати за списані Ахмєтову і Ко. мільярди? А ще ж є всякі дебільні "совкові" інсталяції, дитячі майданчики, перевитрати на дороги і т.п. Витрачають гроші на будь-що, аби не на обороноздатність країни. Покидьки.
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31.08.2021 20:50 Ответить
реструктуризировали а не списали твои долги что бы зимой тебе дать отопление и ты дальше мог не платить за комуналку,
списали ширафы и пеню а не задолженность за газ
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01.09.2021 07:41 Ответить
В этом вопросе Турчинов абсолютно прав.
Но нам нужны еще и ПЗРК, типа "Стингер", для борьбы с боевыми вертолетами и штурмовиками в случае обострения на фронтах.
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31.08.2021 21:27 Ответить
Кстати , это самый интересный вопрос: боевые действия уже 7 лет, и никто не подымает вопрос про стингеры, или подобное ручное ПВО. А они нам нужны гораздо больше , чем турецкие корветы.
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31.08.2021 22:13 Ответить
Конечно есть деньги. У нас было полторы сотни шахт, с направленными против США ракетами. Каждая установка стоила минимум миллиард долларов США. Украина выполнила свои обязательства, по международному договору о нераспространении ядерного оружия, а США не выполнили свои обязательства по сохранению территориальной целостности и независимости Украины, сдавшей своё, направленное на США ядерное оружие. Значит США нам должны минимум 160 млрд долларов. На часть этих денег Украина готова взять не безналом, а Стингерами, Джавелинами, Пэтриот и оборудованием для наших стратегических предприятий.
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01.09.2021 12:07 Ответить
Неправда, брехня, во время своего правления у него состояние как раз уменьшилось с 1,5 миллиарда до 600 миллионов, он за свой счет много сделал. Это за последние 2 года у него выросло состояние.
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31.08.2021 22:43 Ответить
патаму шта, таким дегенератам как ты, лень поинтересоваться, что Корсар окончательно принят на вооружение в 2018 году. он может и хотел за свой счет, но не успел, быдло выбрало клоуна. а "Стугна-П" производят с 2015, там он успел. понятно тебе, зебилло?
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31.08.2021 22:55 Ответить
Если война это постановочный спектакль кагала для прыкрытия манипулирования обществом, то зачем тратить на сам спектакль лишние деньги, которые можно украсть на цели манипулирования. Чем кормить тучи политологов, социологов, журналистов, активистов, режиссеров и певцов светлого полового будущего?
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01.09.2021 01:11 Ответить
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