Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева
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Процессуальный руководитель определил подследственность расследования ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за Государственным бюро расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
Такое решение принято, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины".
Уточняется, что во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем одной из попавших в аварию машин находился народный депутат Украины, "в то же время другие свидетели отрицают эти показания".
"Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства соответствующему правоохранительному органу. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования", - отмечается в сообщении.
Полицейские успели опросить участников происшествия и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль-нарушитель.
Все собранные материалы в полном объеме будут переданы в ГБР, подчеркивают в полиции.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.
В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.
Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".
Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
Пожалуйста, подождите...
соплеменник Мендельши
допанувались православнії в Україні......
«Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв'язатися», - заявив Корнієнко.
Він додав, що востаннє бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента. Однак питання ДТП, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, з ним не обговорювали.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди членов украинской делегации в Вашингтоне нет депутатов", - пишет СМИ.
Короче, растянется всё на года и закончится пшиком.......
Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно........
И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
Просто моральні уроди😠
ЗЕля на Рош Ха-Шану амнистирует
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Відомо, кожному водію, якщо відчуваєш, що хоч трохи винен в дтп, краще розійтись по-хорошому, без оформлення. Зрозуміло, коли дтп без серйозних наслідків і необхідності звернення в лікарню. У димінського, нагадаю, була смерть в результаті наїзду.
Ніщо не заважало трухіну роздати по тисячі- дві доларів на місці і роз'їхатись, навіть якби прибула поліція, то потерпілі могли заявити, що не мають претензій, і тоді майже чиста адмінвідповідальніть.
Але вирішив помахати "корочками", показати зелену крутизну.
Невідомо, скільки потратив на змі. Невідомо, скільки витратить на дбр, бо якщо є записи патрульних камер, то, не виключено, що він міг ображати та погрожувати поліцейським, а це вже інша стаття.
Якщо будуть, а вони мають бути, записи камер та він пив в ресторанах, а потім виходив і сідав за кермо, то це вже інші статті по надання завідомо неправдивих свідчень щодо різних осіб.
А тепер уявіть, коли допитають весь цей сходняк слуг народа в Полтавській області, що вони будуть лепетать. Тому справа гнила, але для слідства прибуткова.
И вот камеры вдоль следования автомобиля Трухина четко зафиксировали, что за рулём был именно он. Возможно, непосредственно за 10 секунд до дтп на скорости 200 км/час он как раз менялся местами с кем-то из присутствующих в машине)
Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? 😡