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Новости Происшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Нацполиция (15742) цензура (1325) ГБР (2551) Трухин (145)

Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дальнейшее расследование ДТП с участием

Процессуальный руководитель определил подследственность расследования ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за Государственным бюро расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Такое решение принято, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины".

Уточняется, что во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем одной из попавших в аварию машин находился народный депутат Украины, "в то же время другие свидетели отрицают эти показания".

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"Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства соответствующему правоохранительному органу. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования", - отмечается в сообщении.

Полицейские успели опросить участников происшествия и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль-нарушитель.

Все собранные материалы в полном объеме будут переданы в ГБР, подчеркивают в полиции.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

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По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

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В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
ГБР? Лучше бы сразу отнесли это дело на Байковое кладбище и там торжественно похоронили.
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31.08.2021 17:41
+22
Будем 5 лет ДТП расследовать, как в Харькове в своё время с обдолбленной гонщицей, убившей кучу людей и потом загоравшей в шезлонге на зоне и 2 года мензурки с мочой искать? 7 дней прошло, где результаты?
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31.08.2021 17:39
+20
Решили щуку утопить в реке.
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31.08.2021 17:39
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Решили щуку утопить в реке.
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31.08.2021 17:39 Ответить
он такой же Трухин, как я Ваня Иванов.
соплеменник Мендельши

допанувались православнії в Україні......
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31.08.2021 20:43 Ответить
Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін перебуває у відпустці, де саме - політсилі невідомо. Про це заявив голова партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Останні кілька днів з ним немає контакту. В нього якісь там сімейні справи, чи медійно-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки що зв'язатися», - заявив Корнієнко.
Він додав, що востаннє бачив Трухіна 28 серпня на нараді в Офісі президента. Однак питання ДТП, яка сталася 23 серпня на Бориспільській трасі у Києві, з ним не обговорювали.
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31.08.2021 17:39 Ответить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в состав украинской делегации, которая отправилась в Вашингтон, не входят депутаты, в том числе и "слуга народа" Александр Трухин, к которому из-за ситуации с ДТП сейчас приковано внимание СМИ. Об этом сообщает "Громадське".
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что среди членов украинской делегации в Вашингтоне нет депутатов", - пишет СМИ.
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31.08.2021 17:44 Ответить
Будем 5 лет ДТП расследовать, как в Харькове в своё время с обдолбленной гонщицей, убившей кучу людей и потом загоравшей в шезлонге на зоне и 2 года мензурки с мочой искать? 7 дней прошло, где результаты?
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31.08.2021 17:39 Ответить
Цій справі буде японська хвороба - "*******".
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31.08.2021 17:40 Ответить
........через месяц извинятся за созданные неудобства.....
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31.08.2021 17:40 Ответить
ГБР? Лучше бы сразу отнесли это дело на Байковое кладбище и там торжественно похоронили.
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31.08.2021 17:41 Ответить
Рафик не уиноват.
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31.08.2021 17:42 Ответить
Будут тянуть пока всё подзабудется!
Короче, растянется всё на года и закончится пшиком.......
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31.08.2021 17:48 Ответить
Хотят чтобы расследование не выходило за пределы банды.
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31.08.2021 17:48 Ответить
Потім буде сбу,генпрокуратура і винними признають знак і розмітку. Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 7991
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31.08.2021 17:53 Ответить
Через пару днів справу передадуть в СБУ. Какая разница.
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31.08.2021 17:54 Ответить
повинен понести покарання. дiйде до того що простi люди будуть робити самосуд.вам це треба
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31.08.2021 17:56 Ответить
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5894 Шоу продовжується.
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31.08.2021 17:58 Ответить
Власти скрывают видео ДТП, которое за рулем машины совершил пьяный Слуга народа Трухин. Президент Зеленский покрывает от уголовной ответственности одного из финансистов своей партии

Цензор.Нет ознакомился с помощью наших источников с видеозаписями камер наблюдения на бориспольской трассе, которые зафиксировали передвижение автомобиля Ауди А8 АЕ 1046 ОК. За рулем машины находился народный депутат Слуга народа Александр Трухин. Видео передвижения машины с Трухиным за рулем и видео происшествия не опубликованы спустя 7 дней. Мы требуем официальной публикации записей, без этого обьективно составить представление об этой истории невозможно........

И при этом Трухин - один из ключевых финансистов партии Слуга народа, который очень многое знает о том, как на самом деле и за какие средства работает партия и некоторые высшие органы власти. Кто куда и сколько заносит и раздает - и в парламенте, и в других офисах. Трухин - заместитель главы бюджетного комитета, который прямо влияет на многие многомиллиардные вопросы, и куратор Полтавской областной организации Слуг народа. К слову, вместе с ним в машине также в состоянии алкогольного опьянения нахожился Фахраддин Мухтаров, глава Полтавской областной организации Слуга народа, на которого была оформлена Ауди. Они партнеры с Трухиным. В общем, решили "отмазать" того, кто слишком много знает.
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31.08.2021 17:58 Ответить
його протіше вальнути ніж відмазати, там в дтп також не прості люди потерпіли
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31.08.2021 18:16 Ответить
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1848
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31.08.2021 18:04 Ответить
друзі яника свого часу теж так себе вели, проте до чого це привело відомо всім
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31.08.2021 18:14 Ответить
"Дырку ты получишь от бублика,а не Шарапова." (с)
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31.08.2021 18:14 Ответить
Напомните пожалуйста, это ГБР плохие, а НАБУ хорошие или наоборот - ГБР хорошие а НАБУ плохие? А то я уже запутался...
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31.08.2021 18:19 Ответить
спецсубьекта-в спецколонию...
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31.08.2021 18:23 Ответить
Подібне ДТП сталось у 2017-тому році з одним з найбагатших людей України,власником ФК "Карпати" Петром Димінським...Той теж спочатку викручувався,підставляв власного водія,підкупляв,залякував,домовлявся,але врешті решт мусив чкурнути з України...Я до того,що коли такі люди,максимально приближені до правлячої еліти попадають в кримінал - це стає тестом для керівника держави...Порошенко,щоб про нього не говорили цей тест витримав...Чи витримає Зєлєнський - побачимо...Для вірності можна протестувати інші вельможні ДТП,зокрема з мером Києва Омельченком,який тричі (!) збивав насмерть людей і...і...і що?..
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31.08.2021 18:42 Ответить
Зливний бачок ОП - доблесне ДБР завжди готово "похоронити" любу справу, аби главклоун був довольний.
Просто моральні уроди😠
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31.08.2021 18:44 Ответить
Беня своих не сдаст ! И бубачкиным не позволит! Хотя, это ж вроде одни и те же... Шото я в них запуталась)
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31.08.2021 18:46 Ответить
Отмажут еврейца,и к Гордону не ходи!
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31.08.2021 18:52 Ответить
недолго осталось

ЗЕля на Рош Ха-Шану амнистирует

.
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31.08.2021 20:46 Ответить
Где там незрячая, что коррупции в Украине не видит?
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31.08.2021 18:58 Ответить
А шо?Машина моя,да,она ехала,я сидел в машине.Ехала машина ,все вопросы к машине
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31.08.2021 19:46 Ответить
Блин.. ну какое ГБР??, вы издеваетесь??, лишили неприкосновенности и бычный следователь открывает дело и передает в районный суд, суд приговор и дело в шляпе... ну вы там нормальные все?? и хера?? где твои камеры???, да твоя патрульная полиция?? это уже даже не смешно..не могут 30 летнего обсоса-мажора хотя бы признать виновным оштрафовать...
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31.08.2021 19:50 Ответить
эй, ЗЕленые, как раз сейчас время показать народу Украины что вы о нем "заботитесь" и "переживаете" так же, как лже-Голобородько (зеленский) в сериала "слуга нарота" ... вы ж, ЗЕленые мерзавцы, брехали и трындели во все голоса, что, мол, отменили депутатскую неприкосновенность Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 9189 Так вот сейчас и покажите на деле - отмените неприкосновенность этого вашего мерзавцаиз "слугинарода" и посадите его за то, что человека покалечил, будучи бухим или под чем-то... Держите свое слово или вон из украинской политики ... и клоуна своего прихватите...
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31.08.2021 20:13 Ответить
Той випадок, коли не лише жадібність, а і понти згубили фраєра.
Відомо, кожному водію, якщо відчуваєш, що хоч трохи винен в дтп, краще розійтись по-хорошому, без оформлення. Зрозуміло, коли дтп без серйозних наслідків і необхідності звернення в лікарню. У димінського, нагадаю, була смерть в результаті наїзду.
Ніщо не заважало трухіну роздати по тисячі- дві доларів на місці і роз'їхатись, навіть якби прибула поліція, то потерпілі могли заявити, що не мають претензій, і тоді майже чиста адмінвідповідальніть.
Але вирішив помахати "корочками", показати зелену крутизну.
Невідомо, скільки потратив на змі. Невідомо, скільки витратить на дбр, бо якщо є записи патрульних камер, то, не виключено, що він міг ображати та погрожувати поліцейським, а це вже інша стаття.
Якщо будуть, а вони мають бути, записи камер та він пив в ресторанах, а потім виходив і сідав за кермо, то це вже інші статті по надання завідомо неправдивих свідчень щодо різних осіб.
А тепер уявіть, коли допитають весь цей сходняк слуг народа в Полтавській області, що вони будуть лепетать. Тому справа гнила, але для слідства прибуткова.
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31.08.2021 22:47 Ответить
открою один секрет - камеры автоматической фиксации распознают лица, но эту тему не будируют, потому что это вмешательство в частную жизнь. к тому же депутаты, всякие прокуроры опять же им всем очень не нравится, что условный полицай Аваков видит их любовниц.
И вот камеры вдоль следования автомобиля Трухина четко зафиксировали, что за рулём был именно он. Возможно, непосредственно за 10 секунд до дтп на скорости 200 км/час он как раз менялся местами с кем-то из присутствующих в машине)
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31.08.2021 22:54 Ответить
Суки отмазывают преступника Трухина!
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31.08.2021 23:07 Ответить
Навіщо існує процедура визначення алкогольного чи наркотичного сп'яніння, якщо від неї можна відмовитись? Якісь наслідки від цієї відмови є? Чи лише один - факт сп'яніння вважається недоведеним?
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01.09.2021 07:10 Ответить
Ні , відмовитися не кожна людина зможе , а тільки слугам уродам все можна 😀
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01.09.2021 10:09 Ответить
Подальше розслідування ДТП за участю "слуги народу" Трухіна доручено ДБР, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5019
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01.09.2021 09:51 Ответить
"Слуг" вже принципово неможливо відрізнити від терористів "парламенту наваросії" 14-го.
Чи всі ці угашені брагарі, юрченки, тіщенки, трухіни дубінські і бужанські чимось відрізняються від того біосміття, яке стало "королями життя" в окупованому Донбасі влітку 14-го? 😡
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01.09.2021 10:07 Ответить
 
 