Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева

Процессуальный руководитель определил подследственность расследования ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина за Государственным бюро расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Такое решение принято, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов - народного депутата Украины".

Уточняется, что во время первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем одной из попавших в аварию машин находился народный депутат Украины, "в то же время другие свидетели отрицают эти показания".

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"Однако в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае - народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность. Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства соответствующему правоохранительному органу. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследования", - отмечается в сообщении.

Полицейские успели опросить участников происшествия и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, чтобы установить, с какой скоростью двигался автомобиль-нарушитель.

Все собранные материалы в полном объеме будут переданы в ГБР, подчеркивают в полиции.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

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По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".

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В частности, более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.