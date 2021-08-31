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США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш

США сегодня невыгодно принимать участие в переговорах по Донбассу, однако Украина должна вовлекать Вашингтон в урегулирование конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно входить в переговорный процесс - ни в нормандский, ни в минский. Они не будут этого делать. Более того, у нас, по-моему, есть определенные иллюзии в отношении роли США. Например, США с 1995 года входят в переговорную группу по Приднестровью, и мы видим результат. Также США изначально входили в рабочую группу по Нагорному Карабаху. С тех пор прошло больше 25 лет, и мы видим результат, который не связан, к сожалению, с США. Поэтому не нужно питать иллюзий", - объяснил он.

Гармаш также прокомментировал идею американского дипломата Курта Волкера назначить спецпредставителя Госдепа США по Украине.

"Я с ним согласен, то США нужно вовлекать не в переговорный процесс, а в урегулирование конфликта именно в качестве лоббиста перед нашими западными партнерами для реализации нашего видения урегулирования", - отметил член украинской делегации в ТКГ.

Также читайте: Обстрел Авдеевки - это чистая провокация для США, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Прес-служба президента України відмовила спецкореспондентці телеканалу «Прямий» у США Катерині Лисуновій у акредитації на всі зустрічі Володимира Зеленського в Америці, куди він попрямував для переговорів з американським лідером Джо Байденом 1 вересня.
Про те, що «Прямий» виявився єдиним медіа з України, яке не допустила прес-служба президента України, повідомляє політтехнолог Тарас Березовець.
«Але, слава Конституції США і Першій поправці, яка гарантує свободу слова, "Прямий" акредитувала прес-служба Білого дому. Що ще вам потрібно знати про відкритість влади та свободу слова в Україні?» - пише він у телеграм-каналі.
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31.08.2021 17:54
+4
Выгодно- не выгодно это вопрос риторический. В переговоры по нарушению территориальной целостности Украины Российской недофедерацией , а это и ОРДЛО и Крым и Севастополь., должны входить подписанты Будапештского меморандума США и Великобритания. Хотят от ЕС быть еще Германия и Франция нет вопросов. ( они "локомотивы" этого союза), Нужны еще соседи - партнеры.. да нет вопросов Польша и Турция прекрасно подойдут. Но при этом первые две страны обязаны быть " первой скрипкой" всех этих процессов. Иначе можно с уверенностью сказать что ядерное разоружение и гарантии ядерных стран это пустой звук. И поэтому решение КНДР, Ирана и т.д. обзавестись ядерным арсеналом вполне логично ( тем более что они идут следом уже за Индией, Пакистаном , Израилем. которые это оружие уже создали не смотря на все решения о нераспространении.)
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31.08.2021 18:13
+3
Трухин послал всех после ДТП...,
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31.08.2021 18:31
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Прес-служба президента України відмовила спецкореспондентці телеканалу «Прямий» у США Катерині Лисуновій у акредитації на всі зустрічі Володимира Зеленського в Америці, куди він попрямував для переговорів з американським лідером Джо Байденом 1 вересня.
Про те, що «Прямий» виявився єдиним медіа з України, яке не допустила прес-служба президента України, повідомляє політтехнолог Тарас Березовець.
«Але, слава Конституції США і Першій поправці, яка гарантує свободу слова, "Прямий" акредитувала прес-служба Білого дому. Що ще вам потрібно знати про відкритість влади та свободу слова в Україні?» - пише він у телеграм-каналі.
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31.08.2021 17:54 Ответить
Хто такий гармаш і коли його призначили радником Байдена? США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4306 США невыгодно входить в переговорный процесс по Донбассу - ни в нормандский, ни в минский, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5947
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31.08.2021 17:54 Ответить
США потрібен час, щоб залікувати моральну травму від марш-драпу від пуштунів.
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31.08.2021 17:55 Ответить
США не нуждаются в в утешениях рашистов.Смерть рашистским лазутчикам!
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31.08.2021 18:03 Ответить
видно из госдепа уже информация поступила..
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31.08.2021 17:55 Ответить
Рашисты! не дождетесь! Не гоните пургу,как выражается ваш хвюрер на шпильках.
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31.08.2021 18:06 Ответить
Хватит нести этот бред.
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31.08.2021 18:07 Ответить
Дырявый лапоть, а смысл давить на парашу? Чтоб с нее дерьмо полезло?
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31.08.2021 18:29 Ответить
Сказки про какое-то давление на твою загородку рассказывай своему пьяному соседу за гаражами. Кому вы нужны,дикари?. Просто сами лазите по всему миру и напрашиваетесь.
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31.08.2021 18:36 Ответить
То есть или о проблемах,которые создаёт засрашка по всему миру или о погоде.
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31.08.2021 18:47 Ответить
О,и умчался "белый ворон" по трубам))
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31.08.2021 19:21 Ответить
Кацап, с чего ты взял, что Украина должна быть интересна Америке?По себе судишь? Типичный ход мыслей никчемного идиота "я нужный паря".
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31.08.2021 18:44 Ответить
Чукча не читатель? В новости говорится, что США не нужно ни в какой формат вовлекать.
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31.08.2021 18:57 Ответить
и не надо на шнурках сЪезжать и постить бояны полугодовой давности, речь о конкретной новости. Что было - прошло.
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31.08.2021 19:02 Ответить
ты размечтался, болезный? Факт в том, что никто этого не пытался делать.
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31.08.2021 19:16 Ответить
Чукча снова материала не читала ма? Ссылка на слова какой то "Евгении" вместо первоисточника.
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31.08.2021 19:36 Ответить
Президент Владимир Зеленский предлагает изменить «нормандский формат» для урегулирования ситуации на Донбассе и расширить количество участников переговоров - в частности, включить США, Канаду и Великобританию.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.============ короче ты бронебойный человек США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8934
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31.08.2021 19:40 Ответить
Чукча снова по своим ссылам не ходила ма? Там же пусто аднака США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5792
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31.08.2021 19:44 Ответить
В голове у тебя пусто https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zaklikaye-do-modernizaciyi-ta-osuchasnen-68153
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31.08.2021 19:47 Ответить
потёрли ватного придурка.. США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6969
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31.08.2021 19:47 Ответить
В голове у тебя пусто https://www.president.gov.ua/en/news/volodimir-zelenskij-zaklikaye-do-modernizaciyi-ta-osuchasnen-68153 на.. читай с помощью переводчика США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3547
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31.08.2021 19:48 Ответить
Чукча снова нерабочую ссылку давала.Сам по ней кликала?
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31.08.2021 20:19 Ответить
По ссылке просьба подписаться и больше ничего.Ты что, укуреный?
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31.08.2021 19:45 Ответить
И что? В заметке нет стенограммы прямой речи главы государства о включении США в Нормандский формат. . То есть это фантазия-толкование не президента, а администрации Янелоха, которую тот нигде и никогда не озвучивал, а тем более фронтально перед дядей Сэмом. Например, секретарь администрации Псаки может тявкать, но это не значит что с эти мысли декларировал Президент США.
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31.08.2021 20:30 Ответить
США невыгодно , однако Украина должна вовлекать Вашингтон ./ Будем посмотреть-вовлечёт или не вовлечёт шибздик Вашингтон в то, что ему не выгодно.
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31.08.2021 18:01 Ответить
Рашисты -извращенцы.Умышленно извращают все,что касается не их стада.
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31.08.2021 18:04 Ответить
Гармаш, а что, Штаты обещали тебе, что они туда войдут? Насколько я знаю, до свержения Янелоха они будут сдержанно помогать Украине, но уж точно не зебилам. США невигідно входити в переговорний процес щодо Донбасу - ні в нормандський, ні в мінський, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6842
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31.08.2021 18:06 Ответить
Выгодно- не выгодно это вопрос риторический. В переговоры по нарушению территориальной целостности Украины Российской недофедерацией , а это и ОРДЛО и Крым и Севастополь., должны входить подписанты Будапештского меморандума США и Великобритания. Хотят от ЕС быть еще Германия и Франция нет вопросов. ( они "локомотивы" этого союза), Нужны еще соседи - партнеры.. да нет вопросов Польша и Турция прекрасно подойдут. Но при этом первые две страны обязаны быть " первой скрипкой" всех этих процессов. Иначе можно с уверенностью сказать что ядерное разоружение и гарантии ядерных стран это пустой звук. И поэтому решение КНДР, Ирана и т.д. обзавестись ядерным арсеналом вполне логично ( тем более что они идут следом уже за Индией, Пакистаном , Израилем. которые это оружие уже создали не смотря на все решения о нераспространении.)
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31.08.2021 18:13 Ответить
Нафіга мені знати,що воно думае,невигідно це тільки московії,що це за чіпуха зЕлена яка знае що вигідно США?жуй сраку чорт мовчки,багатьом вже зрозуміло хто ви насправді-звичайне малороське зЕлене лайно,трусливе та обісране.
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31.08.2021 18:21 Ответить
Трухин послал всех после ДТП...,
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31.08.2021 18:31 Ответить
"Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно входить в переговорный процесс - ни в нормандский, ни в минский. спалилась рашистская консерва .То что кажется Гармашу,было заветное желаение "капутина" фрицев(Меркель) и жабоедов (Оланда)перед созданием минского сходняка дабы США не входили в этот сходняк и не мешали этой антиукраинской тройце создавать ордло ,подконтрольное рашисту .на украинской территории и войну в Украине которую должно вести ,это созданное врагами Украины террористическое образование.
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31.08.2021 18:58 Ответить
 
 