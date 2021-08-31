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Новости Политика Украины
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Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский 01

Как сообщалось, 31 августа в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет ряд встреч в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.
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Топ комментарии
+19
Это прорыв)))))))
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31.08.2021 18:29
+19
Целое заявление о диалоге.....очередная великая победа Наивеличайшего Лидера Европы.
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31.08.2021 18:31
+15
А что этот гном на заднем плане делает? Типа крутой надзиратель чтобы Грэнхолм не сдрыснул с этого исторического подписания? Потом начнет канючить "Почему мы не в энергосистеме США?"
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31.08.2021 18:34
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Это прорыв)))))))
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31.08.2021 18:29 Ответить
Не зря летал за наш счет)))
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31.08.2021 18:30 Ответить
Якби полетів та не повернувся ,ото булоб не даремно !!!)))
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31.08.2021 18:39 Ответить
Це перемога?
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31.08.2021 18:31 Ответить
У хворобливій уяві.
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31.08.2021 18:42 Ответить
Маячня обдовбаного наркота !!)))
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31.08.2021 18:44 Ответить
ЖДЕМ ПРО СТРАТЕГІЧНІ РОЗМОВИ ПО ОЗБРОЄНЮ.
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31.08.2021 19:00 Ответить
Незабаром ,чекайте на казки діда Панаса !!!)))
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31.08.2021 19:29 Ответить
Целое заявление о диалоге.....очередная великая победа Наивеличайшего Лидера Европы.
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31.08.2021 18:31 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!--------А при Порошенко такого небило !!!))))
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31.08.2021 18:38 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Так такого никогда не было, шоб клоун целой державой керував.
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31.08.2021 18:39 Ответить
Європейською і більшою за Гвінею-Бісау !!!)))
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31.08.2021 18:43 Ответить
Давай хоч шо небудь подпишем...
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31.08.2021 18:51 Ответить
Это почти так же хорошо, как меморандум об атомных станциях. Зеля конечно всех сделал
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31.08.2021 21:22 Ответить
Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7177
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31.08.2021 18:31 Ответить
Заявление о диалоге...😧Первая никчемная бумажка пошла. Ждём следующих. А кловану что? Главное ноги на ширине плеч и руки на причинном месте. Босс из боссов. Голый пиар-наше всё))
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31.08.2021 18:33 Ответить
Неужели у него нет кому подсказать, что такое выпячивание -- это уровень председателя колхоза?
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31.08.2021 18:35 Ответить
Ему подсказали, но он стесняется его выпячивать на людях. Даже на сцене за пианиной прятал...
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31.08.2021 18:39 Ответить
Ну дык лукашенко не подскажет. Они как бы в ссоре))
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31.08.2021 18:40 Ответить
Так некому же. Ермака ж не взяли - инструкций никто не шепчет. А Ленка на шопинге с аудиогидом
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31.08.2021 19:21 Ответить
А его сторонникам хоть кол на голове теши - они в восторге от "меморандума о намерениях подписать в будущем меморандум о намерениях".
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31.08.2021 18:35 Ответить
эт пианист разминается...
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31.08.2021 18:51 Ответить
Бубочка у нас мировой рекордсмен по всяким заявлениям и меморандумал. Из Катара штук 13 привез. Только вот на выходе только пшик.
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31.08.2021 18:33 Ответить
Ну как же - пшик? А ************* инвестиции из Омана?
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31.08.2021 18:34 Ответить
Так я не понял кто из нас будет управлять энергетикой, а кто климатом? Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3810
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31.08.2021 18:33 Ответить
Учитывая уникальную способность ЗЕ провоцировать природные катаклизмы, наверное он будет тучи гонять в рамках соглашения.
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31.08.2021 18:57 Ответить
Другими словами, результат - нулевой.
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31.08.2021 18:34 Ответить
А что этот гном на заднем плане делает? Типа крутой надзиратель чтобы Грэнхолм не сдрыснул с этого исторического подписания? Потом начнет канючить "Почему мы не в энергосистеме США?"
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31.08.2021 18:34 Ответить
А потом еще удивляется почему с него регочет весь нормальный мир.
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31.08.2021 18:37 Ответить
То ли в позе надзирателя, то ли фаберже прикрывает, то ли кивингом занимается...
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31.08.2021 18:37 Ответить
Может ждет рояля и инструмент разминает?
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31.08.2021 19:17 Ответить
Ой, ***....шо воно меле🥴
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31.08.2021 18:37 Ответить
Вот, блин, лучше бы вообще ничего не подписывали, чем так позориться.
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31.08.2021 18:38 Ответить
Черговий гучний "пук" в калюжу !!!)))
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31.08.2021 18:40 Ответить
Бубочка, ты опять кокса нанюхался? Зачем было так далеко лететь? Заключи договор о диалоге со мной, дешевле обойдется. Я тебе, дрыщ, в своем диалоге выложу всю правду, что я о тебе думаю, убогий. Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6429
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31.08.2021 18:44 Ответить
Оно,видно, даже не понимает, что это просто пустая и ни чему не обязывающая бумажка, раз победно сообщает о её подписании.
Ну и эпическая поза сразу выдаёт, что этот величайший лидер всей вселенной в академиях не обучался, а объяснить ему, как надо себя пристойно вести в таких ситуациях, некому.
Вокруг одни завхозы и бухгалтерши.
В общем, из этой турпоездки ничего кроме очередного срама для страны не будет.
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31.08.2021 18:46 Ответить
А ЧОМУ СРАМ ДЛЯ ДЕРЖАВИ, ЦЕ ЇХ СРАМ.
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31.08.2021 19:04 Ответить
Чрго це тільки їх срам? Це ж наш президент, обраний нашим народом, аж у кількості 73%.
Значит, таке народу нашему подобається.
Як американці мають до такого народа, що обирає собі у президенти оце ось таке, ставитися?
Так що це наш загальний срам, всієї держави.
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01.09.2021 00:39 Ответить
Да всё ЗЕ! понимает. Но надо же оправдывать бюджетные деньги, вбуханые в очередной отпуск. Вот - бумажку типа "меморандум" подписал
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31.08.2021 19:25 Ответить
Вот! Ждем соглашения с Майкрософт на внедрение "Дії" в США. Вот ето будет пабеда над отсталыми индейцами.
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31.08.2021 18:48 Ответить
O, Climate Change, ну конечно, что же ещё волнует человечество в наше время? Не Талибан же с ИГИЛом, не BLM, не агрессия паРаши... Похоже у поляков хватает ума не втягиваться в повестку дня неомарксистов, а Украина похоже будет в ней участвовать. Ну правильно, не зря же всей страной болели за Вяликого Байдена!
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31.08.2021 18:49 Ответить
Вот чем-то похоже на Оман, на встречу со швейцаром отеля, они там тоже подписывали...А-ха-ха!! Ну прям квартал95!
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31.08.2021 18:49 Ответить
А МЕНІ ЦІКАВО ІЗ США, ЯК ЇХ ТАКОЖ НАКРИВАЄ ВЕЛИКИЙ ДІАЛОГІЧНИЙ МАРЗМ.
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31.08.2021 19:19 Ответить
Ни о чём
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31.08.2021 18:50 Ответить
Прилетить з повними памперсами таких перемог.
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31.08.2021 18:55 Ответить
И декларацию прав международной лиги сексуальных реформ. Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6151

А мы то думали, шо ЗЕ там ногой как топнет, писюном, как грюкнет, и польются инвестиции, оружие, приглашения в НАТО...
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31.08.2021 18:55 Ответить
заявление о диалоге-это вам не будапештский меморандум
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31.08.2021 18:56 Ответить
а шо у "вяликого зеленого клована " смартфону нима для диалогу с американцами? Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8457
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31.08.2021 19:01 Ответить
Україна і США підписали заяву про діалог у сфері енергетики та клімату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2366 "Заява про діалог"? Круто.
" Що почує Зеленський від Байдена | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=fndV7hYEhio
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31.08.2021 19:05 Ответить
Тобто, тупий клоун втратив чималі кошти платників податків, аби підписати якусь нікому непотрібну дурню і сходити на шопінг з дужною? Дуже "продуктивна" праця. Очікуваний результат для коміка - сподіваюся, хоч дебіли які за нього голосували задоволені.
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31.08.2021 19:06 Ответить
В общем как всегда. Полетели погулять, отдохнуть. А для зетипиллов - бачете як ми працюємо? Не пройшло і дня - а ми вже підписуєм!
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31.08.2021 19:11 Ответить
Чому поряд с Зеленським нема Президента США Байдена? Що Зеленський з ним зробив?
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31.08.2021 19:36 Ответить
Чому така темрява? Як тільки з'явився Зеленський, в Штатах зникла енергетика?
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31.08.2021 19:41 Ответить
Заявление о диалоге звучит многообещающе.
Это как типа - культурно послали, что бы не обидеть.
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31.08.2021 19:45 Ответить
Блд, "заявление о диалоге"!!! Ниже плинтуса! Как начал со встреч с начальником туалетов султана Омана Кабуса, так и позорит дальше Украину...
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31.08.2021 19:55 Ответить
Подпишите уже там с ним хоть что нибудь. Невстречаясь задолбал
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31.08.2021 19:56 Ответить
А в сфері "хорошого за все хороше" щось підписали? Кого ви, ***** амьоби хохляцькі обрали президентом?
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31.08.2021 20:36 Ответить
А "лєнточку" чого не перерізав?
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31.08.2021 20:38 Ответить
А де шаріки, аніматори?
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31.08.2021 20:39 Ответить
Знову без дорослих їздив?
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31.08.2021 20:41 Ответить
Так, яке там нещастя Зеленський привіз цього разу? Тайфун, чи снігопад?
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31.08.2021 20:42 Ответить
ну ващще... падписали... или подпИсали?
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31.08.2021 21:56 Ответить
Ооооо! заявление .... О диалоге..... Ооооо !
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31.08.2021 22:31 Ответить
подписали заявление о диалоге підписали наміри про наміри.
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31.08.2021 23:46 Ответить
 
 