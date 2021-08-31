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Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский.
Как сообщалось, 31 августа в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проведет ряд встреч в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и NASA.
Топ комментарии
+19 vadym sestritsyn
показать весь комментарий31.08.2021 18:29
+19 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий31.08.2021 18:31
+15 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий31.08.2021 18:34
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Ну и эпическая поза сразу выдаёт, что этот величайший лидер всей вселенной в академиях не обучался, а объяснить ему, как надо себя пристойно вести в таких ситуациях, некому.
Вокруг одни завхозы и бухгалтерши.
В общем, из этой турпоездки ничего кроме очередного срама для страны не будет.
Значит, таке народу нашему подобається.
Як американці мають до такого народа, що обирає собі у президенти оце ось таке, ставитися?
Так що це наш загальний срам, всієї держави.
А мы то думали, шо ЗЕ там ногой как топнет, писюном, как грюкнет, и польются инвестиции, оружие, приглашения в НАТО...
" Що почує Зеленський від Байдена | Віталій Портников "
https://www.youtube.com/watch?v=fndV7hYEhio
Это как типа - культурно послали, что бы не обидеть.
подписали заявление о диалогепідписали наміри про наміри.