Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко

Если газопровод "Северный поток - 2" будет использоваться наполовину, транзит газа через Украину может сократится до 18 млрд куб. м.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он высказал уверенность, что Россия использует газ как политический инструмент, а не товар. По мнению Галущенко, если возможность экспорта имели какие-то компании, кроме "Газпрома", а Третий энергопакет применили полностью, ситуация была бы другой. Однако "когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы".

Галущенко спрогнозировал будущие потери Украины: "Есть расчеты, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации "Северного потока-2". Если будет использоваться наполовину, то можем говорить о 18 млрд куб. м. Это критически мало". По словам министра, если транзит будет на уровне 15 млрд куб. м, "то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".

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Сейчас ведутся переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами, в частности для обеспечения газом украинцев в случае сокращения транзита. По его словам, надо увеличивать добычу, - в этом году ее сокращение прогнозируется на 5%.

"К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощения месторождений. Но почему не развиваем новые, где знаем точно, что газ есть?", - резюмировал он.

Отметим, что за прошлый год через украинскую газотранспортную систему в Европу прокачали 55,8 млрд куб. м газа. Это на 38% меньше, чем годом ранее.