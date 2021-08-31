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Новости Политика Украины
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ГТС (994) Северный поток (1428) Галущенко (176) Транзит газа (300)

Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска

Если газопровод "Северный поток - 2" будет использоваться наполовину, транзит газа через Украину может сократится до 18 млрд куб. м.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он высказал уверенность, что Россия использует газ как политический инструмент, а не товар. По мнению Галущенко, если возможность экспорта имели какие-то компании, кроме "Газпрома", а Третий энергопакет применили полностью, ситуация была бы другой. Однако "когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы".

Галущенко спрогнозировал будущие потери Украины: "Есть расчеты, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации "Северного потока-2". Если будет использоваться наполовину, то можем говорить о 18 млрд куб. м. Это критически мало". По словам министра, если транзит будет на уровне 15 млрд куб. м, "то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".

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Сейчас ведутся переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами, в частности для обеспечения газом украинцев в случае сокращения транзита. По его словам, надо увеличивать добычу, - в этом году ее сокращение прогнозируется на 5%.

"К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощения месторождений. Но почему не развиваем новые, где знаем точно, что газ есть?", - резюмировал он.

Отметим, что за прошлый год через украинскую газотранспортную систему в Европу прокачали 55,8 млрд куб. м газа. Это на 38% меньше, чем годом ранее.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Нічого страшного. Можно створити Міністерство ржавих труб та Департамент сдачі металобрухту. Думаю що "вітчизняні металурги" будуть задоволені, зважаючи на прогресуючу тенденцію дефіциту брухту.
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31.08.2021 18:34
+7
Фишка в том что теперь чем больше газа пойдет по Украине тем меньше через Германию и фрау Меркель это прекрасно понимает) думаю она хочет как можно больше себе.. тут ничего личного, просто бизнес.
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31.08.2021 18:36
+7
Путлер объявил газовую войну Евросоюзу...Мавзолейное дерьмо всегда поступает одинаково....,а Северное дерьмо вылезет боком хмырям Путлера.... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3620
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31.08.2021 18:36
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Правила форума Совет форумчан
У вас было время нужно было перепрофилировать трубу
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31.08.2021 18:32 Ответить
Не переживай, пєрєпрофіліруют. Дай їм ще сто днів😁
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31.08.2021 18:35 Ответить
все эти стогнания из серии как же мы будем жить без домов в италиях и автомашин Бентли в Монако... все понты чтобы удешевить трубу а потом узнать как у Медведчука что никому не нужный убыточный трубопровод нефти украли из государства в частные руки так и с ГТС..думают шобла сделать сначала вбросы ой не могем ой дорого ой убыточно а потом какому вонючему еврею олигарху все убытки в прибыль придут... этих стогнущих тварей в расход все под будьдозер..и давно причем...
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31.08.2021 18:55 Ответить
А где наш газ?
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31.08.2021 18:53 Ответить
Его нагло воруют.
Смешко недавно рассказал, что по его информации (а он был головой СБУ) в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа, как утверждает кошерный Витренко, а минимум 40 млрд кубов.
Есть аналитические расчеты другого эксперта, который говорит про минимум 70 млрд кубов в год.
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31.08.2021 21:07 Ответить
Нічого страшного. Можно створити Міністерство ржавих труб та Департамент сдачі металобрухту. Думаю що "вітчизняні металурги" будуть задоволені, зважаючи на прогресуючу тенденцію дефіциту брухту.
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31.08.2021 18:34 Ответить
Можно, но не нужно, так как по ГТС идет и газ для внутренних потребностей. Когда Газпром хотел купить распределительные трубопроводы в Великобритании, то на запрос правительства Скотланд Ярд посоветовал этого не делать...
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31.08.2021 21:09 Ответить
хоть одна здравая мысль по сп-2, и гансам ннада абяснить что все эти недочёты оплачивать будут ани, а не с нашего(по их словам) коррумпированого бюджета
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31.08.2021 18:34 Ответить
как говорила меркель -привыкайте платить за газ сами )
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31.08.2021 18:40 Ответить
Там хуже. Могут прокачивать газ за пару летних месяцев, когда будут свои потоки ставить на регламентные работы. А тогда, в другое время, газа не будет, а диаметр труб большой и поддержать давление не хватит газа (а может и хватит, если правда то, что президенты воруют минимум 25 млрд кубов в год).
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31.08.2021 21:11 Ответить
Фишка в том что теперь чем больше газа пойдет по Украине тем меньше через Германию и фрау Меркель это прекрасно понимает) думаю она хочет как можно больше себе.. тут ничего личного, просто бизнес.
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31.08.2021 18:36 Ответить
прилагательное русский, это тебе на бутылке рассказали?
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31.08.2021 18:45 Ответить
Вот только не нужно мне свои привычки пытаться приписать Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6246 вполне нормально умному человеку как та же Меркель бизнес делать а таким как ты как раз только разве что на сухом пайку в нищете на пустой трубе подложив под попу бутылку так на ней и сидеть Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6928
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31.08.2021 18:56 Ответить
Ого)) баба меркель навіть розумна)) у тебе, москалю смердячий, усі розумні хто за гроші підсирають іншим а ще розповідають тим іншим про європейські цінності у котрих не має корупції і москальських хабарів які тепер називаються "бізнесом"...
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31.08.2021 21:23 Ответить
Фішка у твоїй москальській довбешці замість розуму Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 6889
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31.08.2021 21:25 Ответить
Путлер объявил газовую войну Евросоюзу...Мавзолейное дерьмо всегда поступает одинаково....,а Северное дерьмо вылезет боком хмырям Путлера.... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3620
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31.08.2021 18:36 Ответить
С евросоюзм у гебнявого будет все ОК. Гебнявый вложил лярды в проект, проект свои функции выполнил - лишил Украину транзита газа. Цена зашкальная, но и цель понятна...
бЯлая русь поглощается, Украина становится полуостровом, точки напряжения есть (про крым можно забыть, он часть схемы окружения), даунбас стал приднестровьем, но подпитка ПРЯМАЯ. Параша в среднесрочной перспективе добилась ВСЕГО, чего хотела.
Дальше будет хуже, Турчинов красиво расписал расстановку сил.
И еще - Украина осталась сама, еврогейцы (поляки и прибалты не решают) не помогут, даже США не решатся на РЕАЛЬНУЮ (не по мелочи, а серьезно!) военную помощь(
Ну не помогают утопленнику. Выбираем больше овощей и ********, и все встанент на свои места - тупорылым будет награда.
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31.08.2021 18:56 Ответить
И Германия получит стратегическое преимущество в ЕС, что не понравится Старой Европе. Вон ВБ уже покинула ЕС...
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31.08.2021 21:18 Ответить
Укрепит!
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31.08.2021 21:24 Ответить
Якшо десь трохи бабахне то це не по землі добиратись на аварію... Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м, - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 9846
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31.08.2021 19:50 Ответить
Пусть со своей пенсии Меркель содержит
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31.08.2021 18:44 Ответить
Гарантую, що Меркель незабаром буде у правлінні грязьпрому.
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31.08.2021 18:46 Ответить
У Путлера 2 варианта,газовый краник и шантаж,других вариантов нет... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 9341В ЕС такие идиоты,что не знают эти варианты плешивого дебила...
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31.08.2021 18:50 Ответить
А як же "велічайше" досягнення?
"Відкликання позовів проти "грязьпрома" на МЛРДи доларів, заради транзиту газу на 5 років, з прологнгацією на 10"?
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31.08.2021 18:53 Ответить
Жил когда в поселке в котором находилось предприятие по перекачке газа с РФ, так вот у меня тогда з/п была 3800 грн, а у них минималка 15 000.Да и последние новости о премиях в Нафтогазе говорят о том, что ясен пень они не смогут содержать трубу, а точнее удовлетворить свои запросы.
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31.08.2021 18:53 Ответить
Лично я замерзаю без РАБссиянского газу с 1982 года,когда вошел в строй Уренгой=Помары=Ужгород,а знаете почему? Я им не пользуюсь .... Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 6353
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31.08.2021 18:55 Ответить
Если верить Дмитрию Ведмедеву,что уровень газификации РАБссии 47,7 % то чем отапливаются остальные 52,3 % РАБссиянцев? Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 9604Шарой ГрязьПрома?Подарками Путлера? Ждите карман шире...Путлер Жлоб и это знают даже в Пентагоне.. Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко - Цензор.НЕТ 3989 .
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31.08.2021 19:00 Ответить
Коли розкрадали кошти за транзит ніхто так не репетував і всі казали що гроші ******* тишу,
то чому ж тепер так голосно репетуєте коли забрали корито?
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31.08.2021 19:01 Ответить
Україна займає друге місце в Европі після Норвегії по запасам природного газу, це 280 млрд. куб. метрів. І тому чомусь зовсім не зрозуміло, а чому,власне,ми самі не розробляєм ці родовища та не торгуємо цим газом торохи дешевше,ніж кацапи?
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31.08.2021 19:02 Ответить
Чем быстрее Украина уйдет от этого РАБссиянского дерьма,тем быстрее станет Польшей... Україна не зможе утримувати ГТС, якщо після запуску "Північного потоку - 2" транзит газу скоротиться до 15 млрд куб. м., - міністр Галущенко - Цензор.НЕТ 1549
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31.08.2021 19:06 Ответить
Украина добывает 20 млрд, потребляет 18. Стоимость добычи 70-100$. Продают нам же наш собственный газ по рыночным ценам, на сегодня это 600$!
Для кого эти сказки для бедных? Олигархат стрежет народ Украины 30 лет, кладя прибыль себе в карман. Поднатужитесь и завяжите пояса еще круче...
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31.08.2021 19:28 Ответить
Якщо б лише стригли! Але вони практично монополізували всю економіку за допомогою створеної ними глобальної корупційної системи і тим заблокували приплив зовнішніх інвестицій на десятки років. Усе це зроблено заради безтурботного видоювання прихватизованих ресурсів, не заморочуючись розвитком. Без них наш ВВП на сьогодні скдадав би трильйон доларів мінімум.
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31.08.2021 21:35 Ответить
Вообще рассчитывать на транзит вечно как то глупо, когда есть куча вариантов обхода.
Как то глупо рассчитывать на уголь, если это относительно невозобновляемый природный ресурс. Живет же Швейцария как то, без добычи угля и транзита газа?
Потому что там руководство страны думает, как жить и как развиваться! Намек понятен?!
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31.08.2021 19:32 Ответить
Якщо газопровід не буде використовуватися - який сенс його утримувати і платити величезні кошти за обслуговування? Не буде потрібен - тоді демонтувати та й усе. Щойно кацапня почала будувати газопроводи в обхід України стало очевидним що транзиту більше не буде і до цього слід було готуватися заздалегідь - часу було вдосталь.
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31.08.2021 19:45 Ответить
воруют до последнего, какие приготовления?
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31.08.2021 21:20 Ответить
Сама наявність транзитної труби породжує ілюзорні мрії про "халяву". Трубу порізати на 30 км. від кордону і використовувати мережу як внутрішню. Забути про транзит назавжди і розвивати своє - видобуток, альтернативні джерела, енергозбереження, енергоефективність, енергоємність акумуляторів, АЕС. Крапка! Хай тепер Європа відчує на собі сповна що таке мати справу з кацапами. І чим швидше це станеться тим краще.
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31.08.2021 20:13 Ответить
что то строить? не воровать и не пилить? неее... так не могут.
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31.08.2021 21:21 Ответить
Докерувалися і докралися
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31.08.2021 20:57 Ответить
Россия уже начала частичную разборку газопроводов Помары - Елец- Ужгород.
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31.08.2021 21:02 Ответить
Чем меньше воровских денег - тем простым людям в Украине будет лучше.
Прийдётся правительству принимать законы для украинцев, а не для воров в АП и депутатском корпусе. А то кушать в АП будет нечего.
В целом этих денег итак никогда не видели.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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31.08.2021 21:47 Ответить
100% с вами согласен!
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31.08.2021 22:00 Ответить
От трубы простому люду ни чего не капало!Абсолютно!Какието дяди и тети отьедали до 40% от суммы транзита газа!И чистыми капало в бюджет не более 1.6 - 1.7 миллиарда доллароа в лудшие годы!А это копейки при бюджете 40-45 млрд долларов.За последние годы мы даже и этого не получали...Если гтс будет убыточной,то ее целесообразнее продать Германии,Франции или Италии.Немцы умеют договариваться с путиным и транзит будет идти через Украину.А обеспечение газа Украинских потребителей можно оговорить в контракте через эту гтс.Продать можно за 10-15 млрд долларов.Тем самым покрыть внешние долги или кинуть эти деньги на Армию и впк.Украина ни чего не потеряет,а потеряют только дяди и тети ,которые наплодили кучу фирм на этой гтс и имеют с транзита хорошие бабки.Вот эти дяди и тети запереживали,что останутся без кормушки...Вы думаете они переживают об Украине и украинцах?Та им всем плевать на нас и на нашу страну.Им нужны только деньги и все!Для них Украина это бизнес проэкт и многие просто даже не живут в Украине!
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31.08.2021 21:58 Ответить
Ну да!
А як же без ********** премій та *********** асигнувань з відкатами.
Де ж ці суки нафтогазівські харчуватися будуть???
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31.08.2021 22:42 Ответить
 
 