Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко
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Если газопровод "Северный поток - 2" будет использоваться наполовину, транзит газа через Украину может сократится до 18 млрд куб. м.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он высказал уверенность, что Россия использует газ как политический инструмент, а не товар. По мнению Галущенко, если возможность экспорта имели какие-то компании, кроме "Газпрома", а Третий энергопакет применили полностью, ситуация была бы другой. Однако "когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы".
Галущенко спрогнозировал будущие потери Украины: "Есть расчеты, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации "Северного потока-2". Если будет использоваться наполовину, то можем говорить о 18 млрд куб. м. Это критически мало". По словам министра, если транзит будет на уровне 15 млрд куб. м, "то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу ГТС".
Сейчас ведутся переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами, в частности для обеспечения газом украинцев в случае сокращения транзита. По его словам, надо увеличивать добычу, - в этом году ее сокращение прогнозируется на 5%.
"К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощения месторождений. Но почему не развиваем новые, где знаем точно, что газ есть?", - резюмировал он.
Отметим, что за прошлый год через украинскую газотранспортную систему в Европу прокачали 55,8 млрд куб. м газа. Это на 38% меньше, чем годом ранее.
Пожалуйста, подождите...
Смешко недавно рассказал, что по его информации (а он был головой СБУ) в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа, как утверждает кошерный Витренко, а минимум 40 млрд кубов.
Есть аналитические расчеты другого эксперта, который говорит про минимум 70 млрд кубов в год.
бЯлая русь поглощается, Украина становится полуостровом, точки напряжения есть (про крым можно забыть, он часть схемы окружения), даунбас стал приднестровьем, но подпитка ПРЯМАЯ. Параша в среднесрочной перспективе добилась ВСЕГО, чего хотела.
Дальше будет хуже, Турчинов красиво расписал расстановку сил.
И еще - Украина осталась сама, еврогейцы (поляки и прибалты не решают) не помогут, даже США не решатся на РЕАЛЬНУЮ (не по мелочи, а серьезно!) военную помощь(
Ну не помогают утопленнику. Выбираем больше овощей и ********, и все встанент на свои места - тупорылым будет награда.
"Відкликання позовів проти "грязьпрома" на МЛРДи доларів, заради транзиту газу на 5 років, з прологнгацією на 10"?
то чому ж тепер так голосно репетуєте коли забрали корито?
Для кого эти сказки для бедных? Олигархат стрежет народ Украины 30 лет, кладя прибыль себе в карман. Поднатужитесь и завяжите пояса еще круче...
Как то глупо рассчитывать на уголь, если это относительно невозобновляемый природный ресурс. Живет же Швейцария как то, без добычи угля и транзита газа?
Потому что там руководство страны думает, как жить и как развиваться! Намек понятен?!
Прийдётся правительству принимать законы для украинцев, а не для воров в АП и депутатском корпусе. А то кушать в АП будет нечего.
В целом этих денег итак никогда не видели.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
А як же без ********** премій та *********** асигнувань з відкатами.
Де ж ці суки нафтогазівські харчуватися будуть???