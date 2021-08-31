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Новости Политика УкраиныПроисшествия Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Нацполиция (15742) ГБР (2551) Трухин (145)

ГБР еще не получило от Нацполиции материалы дела о ДТП с Трухиным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

ГБР еще не получило от Нацполиции материалы дела о ДТП с Трухиным

Следователи Государственного бюро расследований пока не получили и не изучили материал дела о ДТП с участием депутата "СН" Александра Трухина.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила спикер ГБР Ольга Чиканова.

"В ГБР видели в СМИ информацию о том, что Национальная полиция направила в Бюро дело о ДТП с участием народного депутата Украины. Однако эти документы еще не поступили в ГБР в установленном порядке", - сказала она.

Чиканова пообещала, что как только следователи получат и изучат дело - об этом обязательно сообщат обществу.

Читайте: Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Получат. Вот сам трухин посмотрит,отредактирует и всё получат. Останется найти парочку полицейских для выговора.
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31.08.2021 18:49
+6
Укр пошта,доставка за десять діб по всій Україні. ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 2249
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31.08.2021 18:58
+5
ДБР - кишенькова контора Зеленського. Як і прокуратура, СБУ, а зараз і МВД.
Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
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31.08.2021 18:51
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А почему полиция должна передавать документы ГБР, когда это его не касается?
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31.08.2021 18:41 Ответить
На верблюдах везут? Там передали, тут не получили. Все дело кончелось.
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31.08.2021 18:45 Ответить
Потік брехні...але не дивуємся. Епоха брехні закінчилася чи ще ні?
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31.08.2021 18:48 Ответить
И самое смешное : более 30 СМИ сначала разместили, а потом удалили инфу о ДТП. От жешь проститутки информационные, за 200 долларов удавятся и народу лапшу на уши навешают не глядя. Позорище ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 4231
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31.08.2021 18:49 Ответить
Получат. Вот сам трухин посмотрит,отредактирует и всё получат. Останется найти парочку полицейских для выговора.
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31.08.2021 18:49 Ответить
Пошел бадминтон "валанчик не у нас". Так дело и замнут.
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31.08.2021 18:51 Ответить
ДБР - кишенькова контора Зеленського. Як і прокуратура, СБУ, а зараз і МВД.
Жодного шансу на об'ективне розслідування і хоч якесь покарання.
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31.08.2021 18:51 Ответить
Кстати, Тухин - это уже который слуга Коломойского, который бухой или обдолбаный ДТП устроил?

И шо с предыдущими? Уже сидят небось? Или может хотя бы депутатского мандата лишились?
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31.08.2021 18:52 Ответить
Укр пошта,доставка за десять діб по всій Україні. ДБР ще не отримало від Нацполіції матеріалів справи про ДТП із Трухіним - Цензор.НЕТ 2249
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31.08.2021 18:58 Ответить
Чого ви ошиваєтесь у слабенькому інформприводі, про п'яну плісняву мразоту, яка скалічила 4 дорослих і 2 дітей? В Америці - преможище! Підписали " заяву про діалог ".
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31.08.2021 19:13 Ответить
чу-чу-чу - стучат, стучат копита,
чу-чу-чу - ударіл пулємьот!
вся парахаботіна на голову разбіта,
а Вову Зєлєнскага ніхто нє переб'йот!
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31.08.2021 19:19 Ответить
ну, нєт - так нєт
#какаяразніца
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31.08.2021 19:06 Ответить
Справу закрито.
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31.08.2021 19:07 Ответить
Может Суэцкий канал опять перекрыт?
В любом случае, это будут материалы в стиле старенького американского ужастика, где автомобиль убивал людей в маленьком городке...
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31.08.2021 19:07 Ответить
Улетел с Зелей в США,наверное политубежище просить будет,от злых Порохоботов защиты требовать.
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31.08.2021 19:09 Ответить
Та не переживайте вы так, всё будет хорошо у вашего Трухина, министр МВД тоже ж свой человек!
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31.08.2021 21:20 Ответить
То вже і не отримають.
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31.08.2021 22:27 Ответить
 
 