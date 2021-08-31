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В Украине не выплачивают помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине не выплачивают помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова

В 2021 году Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы не осуществляется финансирование заявлений страхователей для получения помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что данное нарушение прав граждан на социальную защиту является следствием отсутствия финансирования из-за неутверждения Кабинетом Министров Украины бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 2021 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль

В связи с этим омбудсмен обратилась к первому вице-премьеру - министру экономики Украины Алексею Любченко за "безотлагательным решением вопроса об утверждении бюджета указанного Фонда".
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Топ комментарии
+7
В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 18:45
+7
Ну і що далі ??? Хто винен??Хто покаран?? Чи порушення прав громадян це зовсім не порушення ???))))
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31.08.2021 18:56
+6
Яку ще вам помощь? Зеленим самим не вистачає, а тут ще ви. Брись!
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31.08.2021 18:49
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В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 8696
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31.08.2021 18:45 Ответить
После сушняка иль косяка?)
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31.08.2021 19:04 Ответить
у тебя лицо гнустное, тебе никто денег не даст
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31.08.2021 23:03 Ответить
так а нахеR? главное шоб пенсии в лугандон шли, которое никогда не станет Украиной... В Украине не выплачиваются помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова - Цензор.НЕТ 3263
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31.08.2021 18:48 Ответить
Яку ще вам помощь? Зеленим самим не вистачає, а тут ще ви. Брись!
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31.08.2021 18:49 Ответить
Хер знает кому та помощь идет. Кто хочет - тот работает.В любой сфере. Ничего не стало, как некоторые жалуются. А ленивым или хитрожопым мордам накуси выкуси. Есть более горящие места для использования гос средств,- те же больницы, армия.
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31.08.2021 18:50 Ответить
То відмініть Конституцію ,відмовтесь офіційно від виконання власних державних обов"язків !!!)))
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31.08.2021 18:58 Ответить
Не понял к чему ты это сказал. Сейчас бабло на помощь по якобы карантинной безработице( которой нет) идет жулью или ленивым алкогольным харям, и тут я считаю что эти деньги лучше пускать на содержание воинов, медицину и пенсионеров, которые зимой будут сосульку смоктать да книги для сугреву жечь.
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31.08.2021 19:03 Ответить
Тобто громадянин повинен виконувати Конституційні обов"язки та чинне законодавство ,а державна влада може не виконувати власні обов"язки ???)))
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31.08.2021 19:19 Ответить
Так, мохнатікі з потапами та квартальними зебілами плодяться в геометричній прогресії. А на озброєння вже ані сил, ані коштів не залишилося. Тікі сцивохо обісцяний може відлякувати рассєян своєю смердючою сечєю.(
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31.08.2021 19:12 Ответить
Ну і що далі ??? Хто винен??Хто покаран?? Чи порушення прав громадян це зовсім не порушення ???))))
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31.08.2021 18:56 Ответить
В том-то и прелесть.
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31.08.2021 19:15 Ответить
это канэшна трагэдия, но вы это...как у классика-губа не дура
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31.08.2021 19:02 Ответить
Боже, какие мелочи, пани Денисова! Тут слугам на велике крадівництво не вистачає, а ви...
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31.08.2021 19:02 Ответить
так ви і дородових не виплачуєте. акурат у день пологів вспоминаєте, що не виплатили.
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31.08.2021 19:03 Ответить
Как я и говорил, страховку у нас будут дерибанить и присваивать все кому не лень. То же самое произойдет и со страхоаой частью пенсий, буде она появится, это золотое дно для бесчестных людей, коих в нашем правительстве большинство.
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31.08.2021 19:14 Ответить
Зате корупціонерам (які попалися на хабарях але поділилися з суддями) виплачують величезні компенсації за ніби-то вимушені прогули величезні суми (на це кошти є), як і на непомірно високі премії, дорогі автівки для чиновників та величезні пенсії продажним суддям. Лише для простих смертних грошей немає, бо прості смертні потрібні виключно для того аби було кому воювати, сплачувати податки та працювати за мізерну платню поки гімноеліта розважається.
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31.08.2021 20:57 Ответить

"Эх, мне бы только бы это суметь! Она бы весь рот открыла!"
Вовка в тридевятом царстве
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31.08.2021 22:09 Ответить
Виплати по бізробіттю не платять...
Борг по лікарняним 3 мільйярди (на червень місяць, зараз мабуть вже більше)
Ціни зростають
Комірне зростає
Борг по соціальним виплатам військовим, більше 1,5 мільйярда
Вчора Бірюков повідомив, що почались затримки з виплатами бойових військовим (за два роки жодного підвищення зарплат)...
Лише вчителі як сир у маслі - з чотирма тисячями баксів зарплатні...
Зате пиляється бюджет, виводячи з під «прозоро» сотні мільйярдів... скільки бубочке перепадає відсотків???- мабуть клован вже доларовий мільйярдер...
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31.08.2021 22:10 Ответить
 
 