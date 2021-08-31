В Украине не выплачивают помощь по частичной безработице на период карантина, - Денисова
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В 2021 году Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы не осуществляется финансирование заявлений страхователей для получения помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины.
Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что данное нарушение прав граждан на социальную защиту является следствием отсутствия финансирования из-за неутверждения Кабинетом Министров Украины бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на 2021 год.
В связи с этим омбудсмен обратилась к первому вице-премьеру - министру экономики Украины Алексею Любченко за "безотлагательным решением вопроса об утверждении бюджета указанного Фонда".
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