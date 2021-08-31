5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Общество
НАЭК "Энергоатом" и компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в Украине пяти энергоблоков АЭС стоимостью до $30 млрд.
Об этом сообщил в Твиттерепрезидент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – написал он.
Как уточняет пресс-служба президента Украины, документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.
"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт каждый вошли в утвержденный правительством Украины в ноябре 2020 года перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. Завершение строительства энергоблоков планировалось в 2026 году.
Пожалуйста, подождите...
Только гидро и тепловые могут быстро увеличивать или уменьшать количество производимой энергии. У СЭС зависит от облачности, от времени суток и очень сильно от времени года (угол наклона по отношению к Солнцу). ВЭС вообще практически ничего не производят, если скорость ветра меньше 4,6 м/с, кроме того их надо каждый год обслуживать (в отличии от солнечных) и их вибрация прогоняет из почвы тех же червей, а значит их нельзя втыкать где заблогороссудится.
Похоже на то, как мы с вами нагреваем чайник - меньше газа и котёл просто не остывает, надо увеличить количество пара для турбины и нагревается вода в котлах.
По техническим условиям для котельных, существовала норма - три плановых остановки в год, а четвертая уже считалась аварийной, потому что могла треснуть огнеупорная конструкция. И остывание проводилось постепенно.
Надо не забывать, что наши ТЭС и ТЭЦ еще и обеспечивают летом горячей водой близ лежащие дома и предприятия, так что уменьшенная подача теплоносителя вполне достаточна для горячего водоснабжения, которое всё равно нужно и летом.
Обычно на ночь прикрывают подачу теплоносителя, а с ростом потребления электроэнергии её увеличивают.
В упрощенном виде, это работает так.
А летом вы пьёте исключительно холодный чай и холодную каву?
И что, моетесь только в речке, если доедите до неё?
А зачем генератору "диск сцепления, если простая задвижка перекрывает подачу пара НА ГЕНЕРАТОР? Вы просто не подумали, понимаю. Ну то таке.
"теплоэлектро" и "тепло электро", разница в пробеле, через который подается пар, для подогрева теплоносителя в дома. горячую воду в квартиры паром из турбин не греют.
В Украине работают 4-е атомных электростанций.
Они имеют 15 энергоблоков.
15, Карл, вполнесебеобеспечивающихУкраинуэлектричествомреакторов.!!!!!!!!
Если кому-то "захотелось", и половина!!!!!!! этих энергоблоков остановилась на капремонт, то это еще не повод вваливать кучугуру кредитных средств хрен знает куда,не ???