РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15126 посетителей онлайн
Новости Общество
9 680 118
АЭС (479) Зеленский (16558) строительство (1948) США (23197) энергетика (2036)

5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский

НАЭК "Энергоатом" и компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в Украине пяти энергоблоков АЭС стоимостью до $30 млрд.

Об этом сообщил в Твиттерепрезидент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – написал он.

Читайте: Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский

Как уточняет пресс-служба президента Украины, документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт каждый вошли в утвержденный правительством Украины в ноябре 2020 года перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. Завершение строительства энергоблоков планировалось в 2026 году.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Меморандум не контракт 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3562 поясните это вове 5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7862
показать весь комментарий
31.08.2021 19:15
+18
Оно целый юрист, таких мелких мелочей оно не знает.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:20
+17
Ну да, ну да... І стояти атомні блоки будуть посеред мільярда висаджених дерев🥴
показать весь комментарий
31.08.2021 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потому что технически такое невозможно. Без тепловой невозможна стабильная работа атомной. Собственно их надо сводить в единый комплекс + ГЭС и ГАЭС.
Только гидро и тепловые могут быстро увеличивать или уменьшать количество производимой энергии. У СЭС зависит от облачности, от времени суток и очень сильно от времени года (угол наклона по отношению к Солнцу). ВЭС вообще практически ничего не производят, если скорость ветра меньше 4,6 м/с, кроме того их надо каждый год обслуживать (в отличии от солнечных) и их вибрация прогоняет из почвы тех же червей, а значит их нельзя втыкать где заблогороссудится.
показать весь комментарий
31.08.2021 21:02 Ответить
как регулировать гидро, понятно, на колесо пустили воду, пошла энергия. как регулируют тепловыми? )))) их останавливают?
показать весь комментарий
31.08.2021 23:10 Ответить
Прикручивают вентиль газа или меньше угля бросают в топку.
Похоже на то, как мы с вами нагреваем чайник - меньше газа и котёл просто не остывает, надо увеличить количество пара для турбины и нагревается вода в котлах.

По техническим условиям для котельных, существовала норма - три плановых остановки в год, а четвертая уже считалась аварийной, потому что могла треснуть огнеупорная конструкция. И остывание проводилось постепенно.
Надо не забывать, что наши ТЭС и ТЭЦ еще и обеспечивают летом горячей водой близ лежащие дома и предприятия, так что уменьшенная подача теплоносителя вполне достаточна для горячего водоснабжения, которое всё равно нужно и летом.
Обычно на ночь прикрывают подачу теплоносителя, а с ростом потребления электроэнергии её увеличивают.

В упрощенном виде, это работает так.
показать весь комментарий
01.09.2021 11:46 Ответить
смешно. турбина медленней крутится, или генератор, когда в топку кидают меньше угля? и про ТЭС и горячую воду летом тоже)))
показать весь комментарий
01.09.2021 11:56 Ответить
Когда под вашим чайником работает мармит, то свисток чайника не свистит - пара для этого мало. Но горячая водичка по трубам подается в жилой сектор, а генератор просто остановлен. Извините, писал упрощенно, думал вы такие нюансы поймёте, впредь, для вас, буду писать более развёрнуто.

А летом вы пьёте исключительно холодный чай и холодную каву?
5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7315
И что, моетесь только в речке, если доедите до неё?
показать весь комментарий
01.09.2021 12:17 Ответить
"а генератор просто остановлен"-это шедевр, 95! ))))) там муфта, или диск сцепления? ))) я просто думал, что на ТЭЦ отборы пара для подогрева, а ТЭС только эл энергия. ошибался.
показать весь комментарий
01.09.2021 13:15 Ответить
ТЭЦ работает и для генерации и для подачи тепла.

А зачем генератору "диск сцепления, если простая задвижка перекрывает подачу пара НА ГЕНЕРАТОР? Вы просто не подумали, понимаю. Ну то таке.
показать весь комментарий
01.09.2021 16:02 Ответить
гений)) пар на генератор это шедевр! против моего ктн из энергетики-вы академик 95 всех наук. наверное играли в квн?
"теплоэлектро" и "тепло электро", разница в пробеле, через который подается пар, для подогрева теплоносителя в дома. горячую воду в квартиры паром из турбин не греют.
показать весь комментарий
01.09.2021 23:01 Ответить
Зеленая энергетика все остановит. 5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9553
показать весь комментарий
31.08.2021 20:59 Ответить
Прозвучу неоригинально, но где же космодром наконец-то?
показать весь комментарий
31.08.2021 21:17 Ответить
Сто процентов правда!Зеля молодчага!Строить нужно и сейчас,а не потом!Возобновлчемая электроэнергия - это очень хорошо!Но Украина полностью сможет на нее перейти через 60-80 лет в лудшем случае!А электроэнергия аэс - самая дешевая в мире!Тем более,что тэс все уже вычерпали свой срок эксплуатации.У мменя друзья живут в Сеуле.Так у них нет газа.У них теплый пол электро подогрев и стоит не дорого.Если дорогой газ,то можно обеспечить всю Украину дешевой электроэнергией.Это реально!!!
показать весь комментарий
31.08.2021 22:12 Ответить
дефективный, ты имеешь представление, сколько времени проходит, между желанием построить, решении о строительстве, и пуском? утвердить место под площадку 2 года, утвердить проект привязанный к этой площадке 2 года, подготовительные работы до начала строительства 1 год. а там еще МАГАТЭ. если быстро, минимум 4 года, + само строительство первого блока 3. остальных 2. в лучшем случае "Строить нужно и сейчас" - это 2028.
показать весь комментарий
31.08.2021 23:18 Ответить
А ось і вихлопна труба Європи, вони "зелені" а ми з радіацією. Німеччина свої атомні закривають, бо дуже зелені. Треба побудувати а потім продавати тим придуркам за тридорого, як москалі газ, через нордстрім2.
показать весь комментарий
31.08.2021 23:51 Ответить
Свєжо питание, да сєрється с трудом...
показать весь комментарий
31.08.2021 23:54 Ответить
ЧИтаю каменты и душа радуется, что на цензоре такое количество профессиональных электриков-атомщиков
показать весь комментарий
01.09.2021 00:38 Ответить
Вот скажите мне зачем Украине ещё 5 атомных энергоблоков за 30 млрд долларов, если у нее 15 существующих атомных энергоблоков используются наполовину, а сам Енергоатом банкрот?! 5 блоків АЕС побудують в Україні за участі американської Westinghouse Electric, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9208
показать весь комментарий
01.09.2021 00:40 Ответить
Новость в целом положительная: меморандум лучше, чем мимо рыла.
показать весь комментарий
01.09.2021 00:44 Ответить
Я дико извиняюсь, но у меня вопрос. А нахренА ?
В Украине работают 4-е атомных электростанций.
Они имеют 15 энергоблоков.
15, Карл, вполнесебеобеспечивающихУкраинуэлектричествомреакторов.!!!!!!!!
Если кому-то "захотелось", и половина!!!!!!! этих энергоблоков остановилась на капремонт, то это еще не повод вваливать кучугуру кредитных средств хрен знает куда,не ???
показать весь комментарий
01.09.2021 22:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 