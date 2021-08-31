5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, - Зеленский

НАЭК "Энергоатом" и компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в Украине пяти энергоблоков АЭС стоимостью до $30 млрд.

Об этом сообщил в Твиттерепрезидент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – написал он.

Читайте: Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата, - Зеленский

Как уточняет пресс-служба президента Украины, документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric к строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

"Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд - кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Сегодня у Зеленского запланированы встречи в Минэнергетики, Пентагоне, Госдепе, ВБ и NASA. Будут подписаны стратегические документы, - Никифоров

Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт каждый вошли в утвержденный правительством Украины в ноябре 2020 года перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. Завершение строительства энергоблоков планировалось в 2026 году.