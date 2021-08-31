Германия хочет, чтобы Россия продлила транзит газа через Украину на 5-10 лет, - посол Фельдгузен
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Германия хотела бы продления договора о транзите российского газа через Украину на 5-10 лет.
Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что наша идея - продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на 5 или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины", - сказала Фельдгузен.
Посол указала, что Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной.
"Транзит - это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы - это намного важнее, по моему мнению", - пояснила она.
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Шикарная позиция у млядей.
Идиотизм и жадность ВСЕГДА накзуемы (просто иногда задержка исчисляется сотями лет).
Иногда кажется, что наказание не пришло). Но, судя по истрии мира, оно таки приходит и совсем не там, где ожидают.
Дольше всех держится на плаву церковь папская, хотя уже и 3й рим на том же уровне и даже ниже (я не против веры!), вот сижу и гадаю... Каким боком им аукнется и где вылезет).
Мир (в локальном смысле), странное образование, явно временное и не своевременное)
Ну не доросли мартышки, до условий владения махоньким шариком.
Эт была пилосопия, а если серьезно, то плесень на теле фрукта, надо уничтожать.
"Покладись на себе та свої справи вирішуй сам"
(Катаев В.П., п-сть "Белеет парус одинокий")
Действительно, разве была бы интересной жизнь, если бы у всех сбывались все хотелки?
И кто упрекнёт Анку Фельдгузен, если она разведёт руками и заявит:
"Ну не смогла я, не смогла"©
(Проигравшая на скачках лошадь из анекдота поставившему на неё все деньги игроку на ипподроме)