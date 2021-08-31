РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15126 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежом
2 821 33
Германия (6021) Россия (91288) Транзит газа (300) Фельдгузен (96)

Германия хочет, чтобы Россия продлила транзит газа через Украину на 5-10 лет, - посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Германия хочет, чтобы Россия продлила транзит газа через Украину на 5-10 лет, - посол Фельдгузен

Германия хотела бы продления договора о транзите российского газа через Украину на 5-10 лет.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что наша идея - продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на 5 или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины", - сказала Фельдгузен.

Посол указала, что Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной.

Читайте: Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко

"Транзит - это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы - это намного важнее, по моему мнению", - пояснила она.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Хотеть не вредно да и вопрос захочет ли Россия.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:21
+7
Хочет, и что? Я тоже хочу!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:24
+4
Уже помалкивала бы.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотеть не вредно да и вопрос захочет ли Россия.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:21 Ответить
Что такое "росия"?
показать весь комментарий
31.08.2021 19:25 Ответить
Спросите у посла
показать весь комментарий
31.08.2021 19:38 Ответить
Це теж саме що Московія, Параша, Рашка, країна 404, Ереферія.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:51 Ответить
Гєрманія за всьо хорошеє протів всєго плохого!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:22 Ответить
Уже помалкивала бы.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:23 Ответить
Пуйло уже сейчас прекратил прокачку - это он психует на решение суда.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:24 Ответить
Хочет, и что? Я тоже хочу!
показать весь комментарий
31.08.2021 19:24 Ответить
А я хочу Анжеліну Джолі. )
показать весь комментарий
31.08.2021 22:36 Ответить
фрицев с деньгами и с ихними прорашистскими обещания ,надо посылать прямиком и все времья на,,,й.Немецкое обещание,сродни обещаниям рашиста- оккупанта Украины
показать весь комментарий
31.08.2021 19:27 Ответить
Транзит умер, но дажим убогим умереть не сращу.
Шикарная позиция у млядей.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:31 Ответить
Вы правы. По факту Германия с кацапами убили транзит через Украину. И вот что интересно. Сейчас даже никто и не вспомнит кто именно спровоцировал все это своим сейчас уже неприметным поступком в том далеком уже 2005-м году 30 марта. А потом пошли так называемые газовые войны, которые сильно напугали старушку Европу. Нужно признать, что в данном вопросе х@луша таки вышел победителем. Как бы это горько не было.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:56 Ответить
Причин много, основных 2. Без деталей, жадность одних и амбиции других.
показать весь комментарий
31.08.2021 20:20 Ответить
Так и я о том же. Просто интересно какие пролонгированные последствия могут быть от необдуманного поступка, спровоцированного жадностью. Ведь только подумать - 16 лет прошло. Я не одобряю и не осуждаю этот поступок. Просто рассматриваю отстраненно как произошедший факт. Все таки как поступок одного человека может повлиять через 16 лет на ситуацию в стране.
показать весь комментарий
31.08.2021 20:30 Ответить
Я тож задаюсь вопросами, но не жду ответов.
Идиотизм и жадность ВСЕГДА накзуемы (просто иногда задержка исчисляется сотями лет).
Иногда кажется, что наказание не пришло). Но, судя по истрии мира, оно таки приходит и совсем не там, где ожидают.
Дольше всех держится на плаву церковь папская, хотя уже и 3й рим на том же уровне и даже ниже (я не против веры!), вот сижу и гадаю... Каким боком им аукнется и где вылезет).

Мир (в локальном смысле), странное образование, явно временное и не своевременное)
Ну не доросли мартышки, до условий владения махоньким шариком.

Эт была пилосопия, а если серьезно, то плесень на теле фрукта, надо уничтожать.
показать весь комментарий
31.08.2021 21:10 Ответить
Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2025

Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6034
показать весь комментарий
31.08.2021 21:20 Ответить
Выгоду почувствуют продлят.. все будет зависеть от того много ли газа нужно будет Европе.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:32 Ответить
транзит - погано , кацапський потік - зер гуд !
показать весь комментарий
31.08.2021 19:36 Ответить
5-10 Ніхєра сє інтервал! А какая раздніца...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:40 Ответить
Мерзота фашистська.
показать весь комментарий
31.08.2021 19:41 Ответить
Ну делать вид, что хочєт це одне, а чи піде на це ***** то вже інша справа...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:42 Ответить
Этот посол мягко стелит...
показать весь комментарий
31.08.2021 19:47 Ответить
фашики уже все свои хотелки показали...
показать весь комментарий
31.08.2021 20:12 Ответить
Рубати хвоста краще один раз, а не знущатися над тваринкою... Німеччина хоче, щоб Росія продовжила транзит газу через Україну на 5-10 років, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6051
показать весь комментарий
31.08.2021 20:18 Ответить
Вона "хоче".. А я хочу на Марс. Дешевий піар німецьких шльондр.
показать весь комментарий
31.08.2021 20:32 Ответить
В очередной раз Германия раздвинула ноги перед грязным русским Иваном.
показать весь комментарий
31.08.2021 20:54 Ответить
і без гансів і без іванів зрозуміло,що транзит буде...але мінімальний - для підтримання "труби" в справному стані -як надійний резерв для північних потоків. Нас "кинули" . І ніякий Байден уже не допоможе.Пора дорослішати і розраховувати тільки на власні сили.
показать весь комментарий
31.08.2021 21:45 Ответить
Згодна.
"Покладись на себе та свої справи вирішуй сам"
показать весь комментарий
31.08.2021 22:43 Ответить
Почему никто из власти не подает в суд на Россию за вышки Бойко? Они находятся в свободной зоне Украины. Даже если бы Крым был российский, все равно вышки находятся на Одесском шельфе и качают украинский газ. Подать бы на Россию в суд миллиардов на 30 долларов. Как раз бы уже хватило на переход на зеленую энергетику.
показать весь комментарий
31.08.2021 22:31 Ответить
"Хочется, перехочется, перетерпится."©
(Катаев В.П., п-сть "Белеет парус одинокий")
Действительно, разве была бы интересной жизнь, если бы у всех сбывались все хотелки?
И кто упрекнёт Анку Фельдгузен, если она разведёт руками и заявит:
"Ну не смогла я, не смогла"©
(Проигравшая на скачках лошадь из анекдота поставившему на неё все деньги игроку на ипподроме)
показать весь комментарий
31.08.2021 22:59 Ответить
Хотят оставить нас на московской газовой игле.
показать весь комментарий
01.09.2021 07:36 Ответить
 
 