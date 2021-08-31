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35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда. ИНФОГРАФИКА

Граждане Украины на сегодняшний день могут путешествовать в 35 стран Европы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Так, сегодня без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации украинцы могут путешествовать в три страны: Албанию, Эстонию и Испанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ рекомендует странам не требовать от путешественников подтверждение прививки от COVID-19

Для въезда в Исландию и Чехию потребуется сертификат о полной вакцинации от COVID-19.

И 30 стран Европы украинцы могут посетить при наличии негативного ПЦР-теста на COVID-19 или полной вакцинации. Это: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.

Также читайте: Евросоюз намерен ввести COVID-ограничения на поездки для невакцинированных граждан США и еще пяти стран

35 стран Европы открыты сегодня для путешественников из Украины: условия въезда 01
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Топ комментарии
+2
Но те, кто вакцинировался китайским Коронаваком, те в основном пролетают.
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31.08.2021 19:29
+2
чего это ? ...скажу тебе по секрету ... никто особо и не смотрит в эвропе за тобой, всем пофиг
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31.08.2021 19:38
+2
Уже сбрехали. Албания с 01.09 требует тесты, Испанские Канарские острова и Мальорка требуют тесты, да и на многих курортах .континентальной Испании просят тесты, Италия без уважительных причин пустит только с полной вакцинацией.И это только то, что сразу попалось на глаза
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31.08.2021 19:57
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Но те, кто вакцинировался китайским Коронаваком, те в основном пролетают.
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31.08.2021 19:29 Ответить
чего это ? ...скажу тебе по секрету ... никто особо и не смотрит в эвропе за тобой, всем пофиг
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31.08.2021 19:38 Ответить
Вакцинированных китайских шмурдяком, можно назвать - туристы-пролетчики. Со своим сертификатом они могут разве что пролетать над 90% стран ес, зато степашка хорошо прибарахлился.
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31.08.2021 19:43 Ответить
для глубоких пенсов хорошая вакцина, может не такая забористая как пфайзер и т.д., но без осложнений
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31.08.2021 20:16 Ответить
Болгари, румуни навіть не питають про ці довідки, греки дивляться, але все рівно, комусь одному з машини пхають в ніс патика, через 5 хв готовий тест, в зворотньоиу напрямку взагалі ніхто не дивиться.
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31.08.2021 19:47 Ответить
Греки требуют ПЛР или экспресс-тест и заполнение одной на семью или группу PLF формы с занесением туда фамилий и имен тех кто с тобой едет. По прибытии тебе делают экспресс-тест. Если все нормально, то вьезжаешь, если нет, то всех записанных в форму и тебя на карантин.
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31.08.2021 20:41 Ответить
О,моя игрушка нашлась.А чего в новости про захарченко не наложило?😂🌷÷××
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31.08.2021 20:09 Ответить
Ты шо пьяное?Посмотрим кто копрофаг и у кого сейчас будет битва за выживание😂🌷×××
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31.08.2021 20:28 Ответить
У вас это у кого?Пиши только быстрее😂🌷×××
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31.08.2021 20:32 Ответить
Мощный ответ.Ты сдулся.
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31.08.2021 20:35 Ответить
Очень скоро посмотрим кто тут глотает😂🌷×××
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31.08.2021 20:41 Ответить
Зачем тужиться.Просто факт.А чего столько ошибок?Спешишь?Правильно делаешь😂🌷×××
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31.08.2021 20:51 Ответить
О,газики пошли.А ты знал что спам у очень многих не открывается?😂🌷×××
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31.08.2021 20:54 Ответить
Игрушку мою забрали😭😭😭😭🌷🌷😂😂××××
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31.08.2021 20:56 Ответить
Уже сбрехали. Албания с 01.09 требует тесты, Испанские Канарские острова и Мальорка требуют тесты, да и на многих курортах .континентальной Испании просят тесты, Италия без уважительных причин пустит только с полной вакцинацией.И это только то, что сразу попалось на глаза
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31.08.2021 19:57 Ответить
Италия и с уважительной причиной потребует сертификат о полной вакцинации, иначе 5-дневный карантин
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31.08.2021 20:18 Ответить
Если у вас зеленый сертификат ЕС- вам не нужно самоизолироваться. Люди едущие по бизнесу тоже не самоизолируются
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01.09.2021 10:53 Ответить
Так а в чем противоречие? EU Green Pass должен подтвердить полную вакцинацию, т.е. приравнивается к сертификату. Моя информация отсюда:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html
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01.09.2021 11:26 Ответить
Вчора заїжджав до Угорщини - навіть не запитували.
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31.08.2021 20:00 Ответить
Ха, Угорщина, теж мені Європа))
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31.08.2021 22:56 Ответить
Авжеж, комплекс власної меншовартості декого і подалі завозить 😉
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01.09.2021 05:29 Ответить
Ви були десь ще крім Угорщини?
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01.09.2021 08:39 Ответить
Звичайно був, але кажу про те, що хтось і в Україні європеєць, а хтось і у Франції "циган" чи "араб".
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01.09.2021 09:02 Ответить
Так а что они собственно должны были спрашивать?

https://www.avianews.com/travel/2021/08/07/entry_to_hungary_from_ukraine_from_7august2021/
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01.09.2021 13:19 Ответить
Ну согласно приведенной в новости инфографике тест или сертификат.
Но твоя ссылка оказалась более правдивой. 👍
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01.09.2021 13:38 Ответить
Єгипет - і краще і дешевше .
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01.09.2021 00:32 Ответить
100%
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01.09.2021 08:38 Ответить
 
 