Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский форум по безопасности 2 сентября начинает новый сезон онлайн дискуссий с участием украинских и мировых политиков, дипломатов и экспертов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума, прямая трансляция пройдет с 16:00 до 17:00.
"В центре внимания первой дискуссии - результаты ожидаемой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, которая состоится 31 августа.
Каково значение визита Владимира Зеленского в Белый дом?
Какие результаты переговоров двух президентов и как выглядят перспективы украинского-американских отношений?
Каков международный контекст саммита Украина и США и как повлияют на нашу безопасность договоренности Соединенных Штатов и Германии и события в Афганистане?", - анонсируют в сообщении.
Отмечается, что эти и другие вопросы обсудят:
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах;
- Александр Вершбоу, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Виола фон Крамон, депутат Европейского парламента;
- Джон Хербст, посол США в Украине в 2003-2006 годах;
- Виталий Портников, журналист;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Дискуссия будет транслироваться в четверг, 2 сентября, с 16:00 до 17:00 на таких ресурсах:
YouTube Фонда "Открой Украину";
Facebook Арсения Яценюка;
Пожалуйста, подождите...
Яценюк і Лубківський започаткували цікавий цикл передач. І цікаві гості в них,завжди.
Nataliya
@Nataliy94087733
·5 год
Ні дня без ганьби !
А ви знали, що ось цей чоловік у військовій формі, який зустрічає ЗЕ - це генерал пожежник, а люди навкруги - команда аеропорту !
Ну і ,звичайно, посол України... О це рівень ! Ппппп... А соромно чомусь мені...
чи може за для того щоб переконати суспільство в тому,що главКЛоун у нас ого-го?
а Мымра ********* каже шо Украина уже не брацкий баранам Мавзолея нарот