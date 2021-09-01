Арест представителей "Нацкорпуса" Довбыша и Кухарчука обжалуют на следующей неделе, - адвокат Вербинец

Сторона защиты может подготовить обжалование мер пресечения для ветерана полка "Азов" Олега Довбыша и руководителя черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука только после получения полного текста решения суда.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ адвокат Эдуард Вербинец, который защищает в суде обоих представителей "Национального корпуса".

"Дело в том, что суд огласил лишь резолютивную часть решения. Полного текста решения нет, будет только в пятницу после обеда", - сообщил адвокат.

Поэтому пока рано говорить о формулировках апелляции - они зависят от аргументов, которые судья привел в пользу своего решения. Однако Вербинец не видит объективных причин для мер, избранных Довбышу и Кухарчуку.

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"Их посадили без залога, за один удар, который даже не нашел отражения в медицинских документах, так как даже синяка не было. Есть только химические ожоги. За такое людей не сажают. Это расправа, показуха", - убежден адвокат.

Он подчеркнул, что на акции 14 августа были более агрессивные участники, а его подзащитные не использовали оружие, не были в центре противостояния с правоохранителями. В то же время арестованные представители "Нацкорпуса" - достаточно известные активисты.

Если полный текст решения предоставят вовремя, то защита подаст обжалование в Киевский апелляционный суд уже 6 сентября.

"В субботу-воскресенье я пишу апелляцию, а в понедельник - первый же рабочий день - подаю в апелляционный суд. По практике скажу, что раньше, чем недели через три заседания не назначат", - отметил Вербинец.

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При этом он не исключил, что тест решения могут не предоставить в определенный законом срок.

Напомним, двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш.

Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без возможности залога.