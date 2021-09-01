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адвокат (1402) Национальный корпус (393) Кухарчук Дмитрий (16)

Арест представителей "Нацкорпуса" Довбыша и Кухарчука обжалуют на следующей неделе, - адвокат Вербинец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Арест представителей

Сторона защиты может подготовить обжалование мер пресечения для ветерана полка "Азов" Олега Довбыша и руководителя черкасского отделения "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука только после получения полного текста решения суда.

Об этом рассказал Цензор.НЕТ адвокат Эдуард Вербинец, который защищает в суде обоих представителей "Национального корпуса".

"Дело в том, что суд огласил лишь резолютивную часть решения. Полного текста решения нет, будет только в пятницу после обеда", - сообщил адвокат.

Поэтому пока рано говорить о формулировках апелляции - они зависят от аргументов, которые судья привел в пользу своего решения. Однако Вербинец не видит объективных причин для мер, избранных Довбышу и Кухарчуку.

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"Их посадили без залога, за один удар, который даже не нашел отражения в медицинских документах, так как даже синяка не было. Есть только химические ожоги. За такое людей не сажают. Это расправа, показуха", - убежден адвокат.

Он подчеркнул, что на акции 14 августа были более агрессивные участники, а его подзащитные не использовали оружие, не были в центре противостояния с правоохранителями. В то же время арестованные представители "Нацкорпуса" - достаточно известные активисты.

Если полный текст решения предоставят вовремя, то защита подаст обжалование в Киевский апелляционный суд уже 6 сентября.

"В субботу-воскресенье я пишу апелляцию, а в понедельник - первый же рабочий день - подаю в апелляционный суд. По практике скажу, что раньше, чем недели через три заседания не назначат", - отметил Вербинец.

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При этом он не исключил, что тест решения могут не предоставить в определенный законом срок.

Напомним, двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш.

Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без возможности залога.

Автор: Анна Судак
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А это не они свинками в Пороха кидали, чтобы мы теперь дебильного зельцмана терпели?!
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31.08.2021 21:20 Ответить
Аваковці
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31.08.2021 21:27 Ответить
Підмусарики Бьють мусариків
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31.08.2021 21:28 Ответить
Они!
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31.08.2021 21:35 Ответить
Свинарчуками! Арешт представників "Нацкорпусу" Довбиша і Кухарчука оскаржать наступного тижня, - адвокат Вербінець - Цензор.НЕТ 5409
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31.08.2021 22:11 Ответить
Ну нехай теперь в Косоворотьку дерьмаками покидаются.
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31.08.2021 22:15 Ответить
А венки на камеру снова парежут? Пусть судью свинками закидают.
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31.08.2021 21:30 Ответить
Они бы и жабками зельоными забросали, да денег на жабок никто не даёт сироткам! Авак слился, а у бэни свои траблы.
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31.08.2021 21:45 Ответить
Купив вас нацжон рахметов - навіть не пирскнули свинками. Хто ви тепер?
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31.08.2021 22:31 Ответить
 
 