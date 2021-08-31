Пентагон: Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Боевики движения "Талибан" не смогут использовать в военных целях оставленное американское военное оборудование в аэропорту Кабула.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал он.
"Они (боевики. - Ред.) могут изучать все, что хотят. Они могут смотреть (на летательные аппараты. - Ред.), обойти вокруг, но они не смогут на них летать. Они не смогут их использовать. Мы сделали так, чтобы все это было невозможно использовать в военных целях", - добавил Кирби.
По его словам, в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые могут по-прежнему использоваться, это необходимо для продолжения работы аэропорта.
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Одна незначителтная поломка и технике пиз.а
Без ТО регулярного может работать только ручной инструмент - кирка, лопата и носилки
А современное оружие - это чуть интереснее чем пво ссср
А про фантастрон на пентагрине в кошмарном сне не слышал.
Чипы совдеповских рлс возили на полуприцепах.
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Одна поломка - и борт с чурками до вечера закопают
Они ничего не говорили, про технику, захваченную талибами ранее на афганских военных базах.
Юрій Бутусов · (перепост).
Жертвы и расходы CША и их союзников в Афганистане в 2001-2021 годах в войне с Талибаном
Общие (боевые и не боевые) потери США:
- 2448 погибших;
Потери союзников США из 35 стран международной коалиции:
- более 900 погибших;
Потери созданной США Афганской национальной армии и Национальной полиции 2002-2021:
- более 70 тысяч погибших;
в том числе в рекордный по потерям 2017-й год - около 10 тысяч погибших;
Численность афганской армии и полиции на 2021-й:
- около 300 тысяч человек;
Военные расходы США на войну в Афганистане в 2001-2021:
- около 1 триллиона долларов;
Расходы США на афганскую армию и полицию за 2002-2020:
- около 86 миллиардов долларов (около 4,5 миллиардов долларов в год, цифра превышающая бюджет МО Украины в 2020-м - 4,2 млрд долларов);
в том числе потрачено:
- около 11 миллиардов долларов на закупку бронетехники и авиации;
- около 3,75 миллиардов долларов на топливо для техники в 2010-2020 годах;
- около 700 миллионов долларов в год - зарплаты служащим армии и полиции;
Расходы США на проведение реформ в Афганистане в 2001-2019:
- около 51 миллиарда долларов;
в том числе:
- 9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков и восстановление сельского хозяйства (при этом площадь посадок опиумного мака продолжает увеличиваться с каждым годом);
Результаты реформ США в гражданском секторе:
- отделение светской власти от религиозной и разделение властей на законодательную и исполнительную, сменяемость парламента и президента;
- введение деклараций высших государственных служащих для борьбы с коррупцией;
- открыто 15 тысяч новых школ, в том числе для девочек (в 2001-м при талибах было 3000 школ, девочкам учиться запрещалось);
- расширение прав женщин - 68 женщин стали депутатами парламента, это 30% состава парламента;
- создание системы здравоохранения - снижение детской смертности с 53 на 1000 новорожденных в 2003-м до 23 новорожденных на 1000 в 2018-м.
Все эти траты и жертвы теперь будут списаны в убытки, также как были списаны расходы и жертвы войны во Вьетнаме.
Афганистан скоро снова превратится в дикое поле, где правят отряды боевиков, которыми движут родо-племенные отношения, жестокий религиозный уклад, наркотики и оружие. А десятки тысяч поверивших в возможности перемен и связавших свою судьбу с новыми демократическими властями вынуждены спасаться бегством. Продвижение талибана сопровождается массовыми казнями. Такова цена не готовности нации и политического руководства США продолжать борьбу за заявленные в 2001-м ценности и принципы. Афганистан снова превращается в неконтролируемую зону терроризма и феодального беспредела.
Та і ті 90 тисяч сиділи без зарплатні місяцями, форму їм видавали раз на рік 1 комплект. Навчаннь майже не було.
Афганську армію перемогла корупція!
не токо ж фуйлу заниматься гибридными войнами...
Недолго)))
Максимум месяц
С горем пополам смогут поднять в небо вертушки времен ссср
Только подымут истребитель - тут им и покажут интересные новинки впк сша
Кацапы каментят зраду, а я вижу неплохой повод для бомбежки точечной територии афгана странами нато при любом пуке ********
Талибан это куча группировок и если они начнут грызть друг другу глотки в борьбе за власть, американское барахлишко будет как нельзя кстати...
Taliban Biden сильно обгадился.
Лучше бы вам отдал все.