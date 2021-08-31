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Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР

Президент начал визит в Соединенные Штаты, дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина будет расследовать ГБР, половине украинцев может не хватить стажа для выхода на пенсию в 60 - главные новости 31 августа.

Зеленский в Штатах

Президент начал визит в Соединенные Штаты. Зеленский провел встречу с министром энергетики США Грэнхолм, обсудив угрозы "Северного потока-2". Кроме того, при участии американской компании в Украине построят 5 блоков АЭС. Также президент побывал в НАСА, обсудив там совместные космические проекты, и возложил венки к мемориалу жертвам Голодомора, а сейчас встречается в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Дело Трухина

Производство о ДТП с участием нардепа "СН" Александра Трухина передали из Нацполиции в Государственное бюро расследований. В ГБР материалы пока не получили.

Подсанкционная жена нардепа "ОПЗЖ" Козака сменила имя и фамилию

Теперь Наталью Николаевну Лавренюк зовут Светланой Петровной Жучковой. Именно Жучковой сейчас принадлежат паспорт и идентификационный код гражданской жены Козака Лавренюк.

Половине украинцев не хватит стажа для пенсии с 60 лет

Об этом заявили в Пенсионном фонде. Всё дело в неофициальной занятости: из-за того, что украинцы трудятся без оформления, их стаж не зачисляют. В среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет. Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно к этому моменту уже официально отработать 25 лет, выплачивая ЕСВ.

В Ивано-Франковске обещают уволить невакцинированных сотрудников горсовета

"Нравится-не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения", - заявил подчинённым мэр города Марцинкив. На то, чтобы сделать прививки, он дал сотрудникам срок в 2 недели.

13 медалей за день на Паралимпиаде

За день сборная Украины завоевала 3 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Таким образом, всего у нас уже 67 медалей. В общем медальном зачёте Украина находится на 5 месте.

Украина может остаться без зимы

Если климат будет меняться с той же скоростью - "через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - заявил директор гидрометцентра Николай Кульбида.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 1998
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31.08.2021 22:39
+4
А гордон обтік питання про трухіна, яке воно противне та продажне. Ворон ворону око не виклює. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3386
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31.08.2021 22:46
+3
Там пока что ЗЕ по интересным местам водят те, у кого других дел нет. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2386

Завтра в зоопарк сводят, если время будет.
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31.08.2021 22:44
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Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 1998
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31.08.2021 22:39 Ответить
Там пока что ЗЕ по интересным местам водят те, у кого других дел нет. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2386

Завтра в зоопарк сводят, если время будет.
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31.08.2021 22:44 Ответить
І в Дісней-ленд. Там його вже чекають...)))

Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 4529
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31.08.2021 22:51 Ответить
После обосцаного петуха под ОП Диснейленд для ЗЕ - это крушение мировозрения. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3201
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31.08.2021 22:53 Ответить
Йому ПОХ. Головне, побільше встигнути нашаткувати у свої офшори спіжжених у нас грошей....(((
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31.08.2021 23:04 Ответить
хм
- Байден тоже тот еще поц и левак - по ходу самый жалкий и бездарный президент США за всю их Историю..
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31.08.2021 22:44 Ответить
А гордон обтік питання про трухіна, яке воно противне та продажне. Ворон ворону око не виклює. Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 3386
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31.08.2021 22:46 Ответить
А якщо йому вуха обрізати ,то на що він схожий ???)))
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31.08.2021 22:54 Ответить
Він сам казав про це. Як по формі, так і за вмістом.
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31.08.2021 23:03 Ответить
А по сколько денег ОП отслюнявил "свободной прессе", чтобы дело Трухина не упоминали? Или их , просто, запугали закрытием и уголовными делами? Даже при Януковиче такого не было... Похоже, Зе-кукла хочет полностью копировать кремлёвскую крысу....Быть таким же великим и страшным карликом...
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31.08.2021 22:54 Ответить
200 баксов - красная цена "независимых" СМИ.
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31.08.2021 22:58 Ответить
Там ця справа і помре !!)))
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31.08.2021 22:55 Ответить
Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР - Цензор.НЕТ 2318
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31.08.2021 22:58 Ответить
Недолуге знов будуватиме космодром?
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31.08.2021 23:05 Ответить
Мирослава Гонгадзе щойно повідомила, що по ініціативі шести американстких конгресменів Зе все ж таки зустрінеться з ними. Вони перервуть свою відпустку, і прилетять у Вашингтон.
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31.08.2021 23:10 Ответить
ПРЯМОМУ відмовили в акредитації на зустрічі за вказівкою потерпілого. Знов обісрався.
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31.08.2021 23:24 Ответить
Зато Белый Дом их аккредитовал.
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31.08.2021 23:37 Ответить
 
 