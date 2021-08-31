Главные новости 31 августа: Зеленский в США, дело Трухина передали в ГБР

Президент начал визит в Соединенные Штаты, дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина будет расследовать ГБР, половине украинцев может не хватить стажа для выхода на пенсию в 60 - главные новости 31 августа.

Зеленский в Штатах

Президент начал визит в Соединенные Штаты. Зеленский провел встречу с министром энергетики США Грэнхолм, обсудив угрозы "Северного потока-2". Кроме того, при участии американской компании в Украине построят 5 блоков АЭС. Также президент побывал в НАСА, обсудив там совместные космические проекты, и возложил венки к мемориалу жертвам Голодомора, а сейчас встречается в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином.

Дело Трухина

Производство о ДТП с участием нардепа "СН" Александра Трухина передали из Нацполиции в Государственное бюро расследований. В ГБР материалы пока не получили.

Подсанкционная жена нардепа "ОПЗЖ" Козака сменила имя и фамилию

Теперь Наталью Николаевну Лавренюк зовут Светланой Петровной Жучковой. Именно Жучковой сейчас принадлежат паспорт и идентификационный код гражданской жены Козака Лавренюк.

Половине украинцев не хватит стажа для пенсии с 60 лет

Об этом заявили в Пенсионном фонде. Всё дело в неофициальной занятости: из-за того, что украинцы трудятся без оформления, их стаж не зачисляют. В среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет. Сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно к этому моменту уже официально отработать 25 лет, выплачивая ЕСВ.

В Ивано-Франковске обещают уволить невакцинированных сотрудников горсовета

"Нравится-не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться - заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения", - заявил подчинённым мэр города Марцинкив. На то, чтобы сделать прививки, он дал сотрудникам срок в 2 недели.

13 медалей за день на Паралимпиаде

За день сборная Украины завоевала 3 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Таким образом, всего у нас уже 67 медалей. В общем медальном зачёте Украина находится на 5 месте.

Украина может остаться без зимы

Если климат будет меняться с той же скоростью - "через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", - заявил директор гидрометцентра Николай Кульбида.