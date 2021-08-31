Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соглашение касается стратегически основ партнерства в сфере обороны.
Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый этап в сотрудничестве 🇺🇦 и 🇺🇸 в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ", - написал Зеленский.
С украинской стороны соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, с американской - министр обороны Ллойд Остин.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, документ создает условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.
Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.
Пожалуйста, подождите...
все руководство штатов занято делами америки. поэтому он один "почетный контролер подписи"
соглашение - это не договор и не контракт
Сам думай, чего его высеры в Твиттере стоят.
как ОПЗЖ ...
то, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества в оборонной сфере с США-заслуга США а не Зеленского
наши сраные заводы которые должны производить средства уничтожения 25 часов в сутки - почти не работают, потому что там сепары в руководстве и донецкое ворье, улыбается , в вышиванки,
зеля с ними цацкается вместо того чтобы уничтожать при попытке бегства с деньгами, на месте а не толерасничать,
нам нужны свои средства ПВО , но для начала даже стингеры сгодятся, в любом количестве
побідоносець.
Долбанное шапито-шоу
Все логично и правильно, значит, вернется ни с чем и следующий визит - заглядывание в глаза.
А теперь по порядку по твоему опусу : Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID)
Ты как собрался сжиженный газ из США переганять и куда ? Где принимать ? Есть инфраструктура для приема ? Есть покупатели ?
Дальше : уже подписан меморандум о строительстве 5 АЭС с Вестингаус !
Дальше : "Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать"
А кто то надеялся что амеры будут воевать за нас ? Разве в вашем кацапском мозгу такое ! У вас уже все элитные подразделения мира прошли через "непобедимых дыровцев"
Ну и последнее :"тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США... (с)
Почему об это только в коментах на цензоре и влажные фантазии кацапов ? Ни где даже намека ! в официальных источниках нет , только в подконтрольных кацапам источниках
Ну и последнее : ты украинец ? Потому что только кацапа может радовать провал визита Президента Украины в любую другую страну ,не только в штаты , потому что это может отразится на каждом украинце.
Опять пиар на досягненнях Пороха...