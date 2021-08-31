Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере (обновлено)

Соглашение касается стратегически основ партнерства в сфере обороны.

Об этом сообщил в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый этап в сотрудничестве 🇺🇦 и 🇺🇸 в оборонной сфере. В @DeptofDefense подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в @NATO и совместное противодействие агрессии РФ", - написал Зеленский.

С украинской стороны соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, с американской - министр обороны Ллойд Остин.

Также читайте: Зеленский встречается с министром обороны США Остином

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, документ создает условия для внедрения передовых оборонных технологий, начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.

Предусматривается и продвижение продукции и услуг обоих государств на рынках третьих стран с учетом стандартов стран-членов НАТО.



