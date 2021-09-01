Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские

Партия "Слуга народа" несколько дней не может выйти на связь со своим депутатом Александром Трухиным, который ранее попал в ДТП, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал глава партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Корниенко рассказал, что виделся с Трухиным после ДТП 28 августа на совещании в ОП. Аварию они не обсуждали - по словам Корниенко, он на тот момент о ней не знал.

"Последние несколько дней с ним нет контакта. У него какие-то семейные дела, или медико-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться", - глава "СН".

Он уточнил, что Трухин находится в отпуске, и связи с ним нет.

"Ну, я надеюсь, что состояние нормальное у него. Если бы он находился в каком-то плохом состоянии, то он бы, наверное, сообщил", - добавил Корниенко.

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Глава "СН" отметил, что ожидает информации об этом деле от правоохранительных органов, но никаких дополнительных запросов для ее получения не писал.

Также Корниенко сказал, отвечая на вопрос журналистки, что Трухин по-прежнему остаётся главой ячейки "Слуги народа" в Полтавской области, а уволить его может только областная конференция.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.