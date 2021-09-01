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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Трухин (145)

Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские

Партия "Слуга народа" несколько дней не может выйти на связь со своим депутатом Александром Трухиным, который ранее попал в ДТП, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал глава партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

Корниенко рассказал, что виделся с Трухиным после ДТП 28 августа на совещании в ОП. Аварию они не обсуждали - по словам Корниенко, он на тот момент о ней не знал.

"Последние несколько дней с ним нет контакта. У него какие-то семейные дела, или медико-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться", - глава "СН".

Он уточнил, что Трухин находится в отпуске, и связи с ним нет.

"Ну, я надеюсь, что состояние нормальное у него. Если бы он находился в каком-то плохом состоянии, то он бы, наверное, сообщил", - добавил Корниенко.

Читайте: Дальнейшее расследование ДТП с участием "слуги народа" Трухина поручено ГБР, - полиция Киева

Глава "СН" отметил, что ожидает информации об этом деле от правоохранительных органов, но никаких дополнительных запросов для ее получения не писал.

Также Корниенко сказал, отвечая на вопрос журналистки, что Трухин по-прежнему остаётся главой ячейки "Слуги народа" в Полтавской области, а уволить его может только областная конференция.

Также читайте: Разумков о пьяном ДТП с участием Трухина: Расследование должно быть абсолютно непредвзятым

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
УБОГОЕ ШАПИТО!!!
А не "партия"...
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31.08.2021 23:44
+22
семейно-медицинские дела ?

в вендиспансере что ли ? Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 852
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31.08.2021 23:55
+18
Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 197
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31.08.2021 23:39
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Правила форума Совет форумчан
сын Чауса ??
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31.08.2021 23:30 Ответить
семейно-медицинские дела ?

в вендиспансере что ли ? Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 852
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31.08.2021 23:55 Ответить
В психлікарні!!!
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01.09.2021 07:39 Ответить
сын криминального авторитета из 90-х
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01.09.2021 10:32 Ответить
Определение чиновничьей трусости когда он прикрывается семьей или болезнью дали еще в СССР - "Он на сохранении".
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31.08.2021 23:31 Ответить
мабуть в США Київстар не бере ...
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31.08.2021 23:31 Ответить
Корниенко: Трухина несколько дней не видели, у него дела - семейные или семейно-медицинские - Цензор.НЕТ 2387
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31.08.2021 23:33 Ответить
я был в Трускавце
и в общей тетради -
записывал "речи" в конспект ...
мой вывод в конце :
то не слуги - а . ляди,
а тем, кто их выбрал -
RESRECT ! Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 3299
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31.08.2021 23:35 Ответить
лежит под капельницей, чтобы вышло быстее
завтра вылезет с заявлением, что готов сдать все анализы
скучно...
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31.08.2021 23:37 Ответить
100%. И постоянно мониторит новости, ждет, чтобы кто-то вляпался в скандал и перетянул на себя информволну.
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01.09.2021 00:46 Ответить
Корнієнко: Трухіна кілька днів не бачили, у нього справи - сімейні чи сімейно-медичні - Цензор.НЕТ 197
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31.08.2021 23:39 Ответить
УБОГОЕ ШАПИТО!!!
А не "партия"...
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31.08.2021 23:44 Ответить
Советую почитать его политическую биографию, ты будешь крайне удивлег,когда узнаешь чьих он выкормыш и какая партия дала ему путевку в жизнь.
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01.09.2021 07:05 Ответить
А ! Просто здалеку зайшли - зрозумів , Порошенко його напоїв !
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01.09.2021 08:13 Ответить
Точно такая как и папередник с его партией.
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01.09.2021 09:53 Ответить
да нє,не порівнюй незрівнянне))
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01.09.2021 09:55 Ответить
Я,нащастя, в гатунках лайна не розбираюсь.
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01.09.2021 09:57 Ответить
Вот и жду от такого опытного эксперта как вы,разбирающегося с сортах ,квалифицированного ответа, чем сорт шоколадный предпочтительнее сорта отдающего зеленью?
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01.09.2021 20:50 Ответить
а самому посидіти,подумати,провести паралелі...нє?
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03.09.2021 07:29 Ответить
банда голохвастов
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01.09.2021 08:45 Ответить
Трухін струхнув (вибачте за каламбур). Прикро також, що він був в БПП. Мабуть цінний кадр для всіх політичних партій. Що їх гріє ? Навіть боюсь подумати...
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01.09.2021 00:09 Ответить
чому прикро ? всьому гівну, до якого ПРижилась ЗЕ -інфекція -ТУДИ Й ДОРОГА!!! Період ЗЕсцарювання навіки просіє політиків на ЗЕнечисть та інших...
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01.09.2021 00:31 Ответить
А доречі, а скільки ще таких, хто хотіили попасти та не встигли обмазатись об зегівно...Чорт утік, а його Гандоша-чортеня продовжує служити ...
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01.09.2021 00:43 Ответить
Заготовка Мадуро

Не нравилась Винницуэла? Значит, будет Венесуэла.
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01.09.2021 01:56 Ответить
Какое членограй 🤢🤡🐲👹, таковы и члены !
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01.09.2021 00:12 Ответить
корниенко ? там вся партия говнюки ...
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01.09.2021 02:51 Ответить
Спочатку в 2019 му ви вибирали гввно , а тепер виганяєте ? Жріть , на здоров'я !
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01.09.2021 08:16 Ответить
зєбіли, вони такі....
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01.09.2021 09:51 Ответить
сховався шлімазл??? чи вже на больничку косить???
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01.09.2021 06:33 Ответить
Где друг домовой, ему отвечали - запой.
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01.09.2021 06:58 Ответить
У Пальчинского в больничке справку покупает .
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01.09.2021 07:25 Ответить
прокапается сначала - а потом уже справка )))
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01.09.2021 09:00 Ответить
дают мерзавцу возможность сдрыснуть...
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01.09.2021 08:04 Ответить
""Корниенко рассказал, что виделся с Трухиным после ДТП 28 августа на совещании в ОП. Аварию они не обсуждали - по словам Корниенко, он на тот момент о ней не знал""
. Источник: https://censor.net/ru/n3285636
"он на тот момент о ней не знал" Корниенко,мягко говоря, пиз БРЕШЕ!!
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01.09.2021 08:45 Ответить
Корниенко -лицемер. Он делает вид, что не знает, что Трухин в США вместе со шмарклей.
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01.09.2021 08:51 Ответить
более того - если случилось такое ЧП..то нормальная реакция позвонить к этому хрену и узнать - что, где, когда....чтоб составить свое мнение...а не свистеть про какие-то проблемы (откуда узнал???) и так обтекаемо "проблемы" - чтоб не забрехаться окончательно
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01.09.2021 09:02 Ответить
Мерзавца Корниенко, специалиста по бабам-да, туда же гнать!...С&олочи-мерзавцы, а не партия. Гнать поганой метлой!
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01.09.2021 09:06 Ответить
вчера два близнеца-ублюдка напали на женщину. ищу инфу. почему, за что, кто они, из какой семьи и тд. НИХРЕНА!!! а за какого то ...андона гулят все сми. как понимать преоритеты журналистов???
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01.09.2021 09:42 Ответить
Скорее всего аварии с можновладцями случаются прстоянно, но мы про них не знаем, так как решают на месте,но в этом случае решалось все так криво...та еще и этот иностранец Лучи.
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01.09.2021 09:46 Ответить
Труха, одним словом. Ще один зелений сцикун... Ховається, поки папашки "решают вопрос". Покидьки...
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01.09.2021 10:02 Ответить
Якби мені дали роздруківку всього трешу, який наробили слуги за ці 2 роки, від велюру і анал-табу до юрченків і брагарів - без зазначення того, хто ці люди, - в мене б сумнівів не було, що це "кращі люди" молодих терористичних республік. Гіві і мотороли розважаються.😒
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01.09.2021 10:12 Ответить
мразь
и корниенко
и трухин
и клован
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01.09.2021 10:15 Ответить
шо его искать, оно наверное в Израиль рвануло, прошвырнуться по культовым местам, за одно и пути для отхода протоптать ...
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01.09.2021 10:28 Ответить
@Трухина несколько дней не видели@

" ищут пожарные , ищет милиция..."
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01.09.2021 11:26 Ответить
может, мобильный долго не пополнял, вот и заблочил оператор, бывает такое и часто!
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01.09.2021 11:36 Ответить
 
 